Байкальская классика
Вас ждет:
Программа тура
-
Прибытие в Иркутск. Встреча в аэропорту у выхода в город, внутри здания аэропорта с 08.00 до 08.30. Встреча на ж/д вокзале на лестнице у выхода в город, внутри здания вокзала с 09.00 до 09.30, с табличкой «Байкальская классика». При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно, за свой счет.
- Знакомство с гидом. Завтрак в бистро.
- Обзорная экскурсия по городу, во время которой вы познакомитесь с самыми интересными местами Иркутска (Спасская церковь, Богоявленский собор, Польский костел, набережная Ангары и памятник Александру III, Белый дом, Знаменский монастырь, на территории которого находятся могилы декабристов, а также известного купца и путешественника Григория Шелихова).
- Переезд на Байкал, в Листвянку.
- По пути посещение музея деревянного зодчества «Тальцы», где собрано более 30 образцов сибирской архитектуры, включая бурятскую юрту и эвенкийский чум.
- Далее остановка у Шаман-камня.
- Посещение музея Байкала. Музей содержит богатейшую экспозицию флоры и фауны Байкала.
- Прогулка по Листвянке с посещением рыбного рынка и сувенирных рядов.
- Обед во время экскурсии.
- Размещение в гостинице/базе отдыха (удобства в номере) в Листвянке.
-
Завтрак, переезд на пароме через Листвяничный залив и исток Ангары в порт Байкал.
- Посадка на экскурсионный поезд по КБЖД (Кругобайкальской железной дороге). Во время поездки мы сделаем несколько остановок в наиболее живописных местах Кругобайкальской железной дороги, которая является памятником архитектуры и инженерного искусства начала 20 в.
- Питание на КБЖД: ланч-бокс, на Кругобайкальской железной дороге нет кафе, поэтому рекомендуем позаботиться о дополнительном питании и напитках заранее. (Примечание: Экскурсия на поезде может быть заменена на водную экскурсию на катере.)
- Прибытие в Иркутск (ориентировочно в 22.00), трансфер и размещение в гостинице (номера с удобствами).
- Ужин – самостоятельно.
-
Завтрак в гостинице.
- Трансфер на остров Ольхон.
- Во время поездки пейзаж за окном будет меняться от урбанистического до бескрайних степей, зеленой тайги и наконец, скалистых берегов озера Байкал. По пути остановка – знакомство с шаманскими традициями и фольклорное представление.
- А за обедом Вы впервые оцените блюда местной кухни (позы, бухлер).
- Прибытие на Ольхон, размещение на базе отдыха.
- Пешеходная экскурсия на Мыс Бурхан. Мыс Бурхан (скала Шаманка) - одна из девяти Святынь Азии. Место силы с мощной энергетикой! Шаманка всегда была наиболее почитаемым святым местом на Байкале, здесь проводили обряды и давали обеты со времен появления первых шаманов.
- Пещера мыса считалась местопребыванием Эжина – хозяина острова.
- Экскурсия может быть проведена в день прибытия или на следующий день (зависит от времени прибытия на остров).
- Ужин.
-
Завтрак на базе.
- Автомобильная экскурсия по острову Ольхон до мыса Хобой.
- Неповторимость и суровая красота Хобоя по достоинству ценилась древними обитателями Ольхона, – Хобой считался священным и служил местом для проведения культовых обрядов.
- Экскурсия интересна еще и тем, что Вы проедете по всему острову – до самой северной его оконечности, увидите разнообразные природные ландшафты, природу Байкала в миниатюре, а на самом севере – его безграничные дали!
- Во время экскурсии, на одной из живописных остановок, будет обед-пикник, где вы сможете отдохнуть, наблюдая красивые пейзажи Байкала и набраться сил для дальнейшего путешествия.
-
Завтрак. Свободное время.
- Выезд в город Иркутск (ориентировочное время выезда с Ольхона 13.00–14.00).
- Прибытие в Иркутск. Ориентировочное время прибытия в Иркутск 19.00–20.30.
- Место окончания тура: центр/ ж/д вокзал/ аэропорт.
Стоимость
Проживание по программе
- Место встречи в аэропорту у выхода в город, внутри здания аэропорта с 08.00 до 08.30. Встреча на ж/д вокзале на лестнице у выхода в город, внутри здания вокзала с 09.00 до 09.30. Табличка «Байкальская классика».
- Окончание программы в последний день прибытием в Иркутск ориентировочно в 18-20 часов. Рекомендуем брать билеты из Иркутска после 22.00. Время местное + 5 часов к московскому времени.
- Транспорт: микроавтобус.
-
Питание: По программе. Комплексное. 1 день: завтрак, обед; 2 день: завтрак, обед; 3 день: завтрак, обед, ужин; 4 день: завтрак, обед, ужин; 5 день: завтрак.
- Важно: В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура.
- Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования для каждого участника поездки.
- Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную.
- Возраст: 2+
- Гостиницы: В Листвянке - на турбазе, удобства в номере (1 сут.) В Иркутске - гостиница, удобства в номере (1 сут.) На о. Ольхон - на турбазе, удобства в номере (2 сут.).
Включено в стоимость
-
Встреча в аэропорту или на жд вокзале.
-
Размещение по программе.
-
Питание по программе тура.
-
Экскурсии по Иркутску, в музей Тальцы, Листвянку, посещение музея Байкала, экскурсия по КБЖД, бурятский фольклор, на мыс Бурхан, однодневный тур по острову Ольхон (мыс Хобой).
-
Все трансферы по программе.
Оплачивается отдельно
- перелет или переезд до Иркутска от места прибытия и далее вылет или переезд до следующего места прибытия после окончания программы
- питание, в случае, если в программе указано самостоятельно или за свой счет
- напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
- дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
- дополнительные экскурсии, не включенные в программу.
Отзывы
Вопрос ответ
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений
Похожие туры
Антистресс на Байкале
5 дней расслабления на Байкале: места силы, природные красоты и курс оздоровления. Проживание на базе отдыха.
Ближайший заезд:
c 18 июня по 22 июня
5 дней 4 ночи
от 38500 ₽
Байкал хит лето
Летний экскурсионный тур на Байкал. Насыщенная 6-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Вы посетите самые популярные места Байкала, ощутите его величи...
Ближайший заезд:
c 27 мая по 01 июня
6 дней 5 ночей
от 42000 ₽
Байкальское путешествие лето
Летний экскурсионный тур на Байкал. Насыщенная 9-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Тур начинается и заканчивается в Иркутске.
Ближайший заезд:
c 11 июня по 19 июня
9 дней 8 ночей
от 59000 ₽
Байкальская кругосветка
Самый насыщенный экскурсионный тур по Байкалу на 10 дней. Экскурсии, мини-круиз на катере, катание на поезде. Благоустроенное размещение по всему маршруту. Идеальное со...
Ближайший заезд:
c 17 июня по 26 июня
10 дней 9 ночей
от 88000 ₽