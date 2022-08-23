Байкальская классика

Во время 5-ти дневного экспресс-тура Вы познакомитесь с самыми интересными местами Иркутска, «Золотой пряжкой Транссиба» - Кругобайкальской железной дорогой, Воротами Байкала - Листвянкой, с бурятским народным фольклором, национальными играми и шаманскими обрядами.



И в завершение программы Вы посетите остров Ольхон - сердце Байкала. Остров является географическим, историческим и сакральным центром озера - средоточие древних легенд и исторических преданий.



Маршрут тура: Иркутск – Листвянка – КБЖД – о. Ольхон – Иркутск.

