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Байкальская классика

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
Во время 5-ти дневного экспресс-тура Вы познакомитесь с самыми интересными местами Иркутска, «Золотой пряжкой Транссиба» - Кругобайкальской железной дорогой, Воротами Байкала - Листвянкой, с бурятским народным фольклором, национальными играми и шаманскими обрядами.
И в завершение программы Вы посетите остров Ольхон - сердце Байкала. Остров является географическим, историческим и сакральным центром озера - средоточие древних легенд и исторических преданий.
Маршрут тура: Иркутск – Листвянка – КБЖД – о. Ольхон – Иркутск.

Программа тура

День 1
Прибытие в Иркутск. Встреча в аэропорту у выхода в город, внутри здания аэропорта с 08.00 до 08.30. Встреча на ж/д вокзале на лестнице у выхода в город, внутри здания вокзала с 09.00 до 09.30, с табличкой «Байкальская классика». При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно, за свой счет.

Знакомство с гидом. Завтрак в бистро.

Обзорная экскурсия по городу, во время которой вы познакомитесь с самыми интересными местами Иркутска (Спасская церковь, Богоявленский собор, Польский костел, набережная Ангары и памятник Александру III, Белый дом, Знаменский монастырь, на территории которого находятся могилы декабристов, а также известного купца и путешественника Григория Шелихова).

Переезд на Байкал, в Листвянку.

По пути посещение музея деревянного зодчества «Тальцы», где собрано более 30 образцов сибирской архитектуры, включая бурятскую юрту и эвенкийский чум.

Далее остановка у Шаман-камня.

Посещение музея Байкала. Музей содержит богатейшую экспозицию флоры и фауны Байкала.

Прогулка по Листвянке с посещением рыбного рынка и сувенирных рядов.

Обед во время экскурсии.

Размещение в гостинице/базе отдыха (удобства в номере) в Листвянке.

День 2
Завтрак, переезд на пароме через Листвяничный залив и исток Ангары в порт Байкал.

Посадка на экскурсионный поезд по КБЖД (Кругобайкальской железной дороге). Во время поездки мы сделаем несколько остановок в наиболее живописных местах Кругобайкальской железной дороги, которая является памятником архитектуры и инженерного искусства начала 20 в.

Питание на КБЖД: ланч-бокс, на Кругобайкальской железной дороге нет кафе, поэтому рекомендуем позаботиться о дополнительном питании и напитках заранее. (Примечание: Экскурсия на поезде может быть заменена на водную экскурсию на катере.)

Прибытие в Иркутск (ориентировочно в 22.00), трансфер и размещение в гостинице (номера с удобствами).

Ужин – самостоятельно.
День 3
Завтрак в гостинице.

Трансфер на остров Ольхон.

Во время поездки пейзаж за окном будет меняться от урбанистического до бескрайних степей, зеленой тайги и наконец, скалистых берегов озера Байкал. По пути остановка – знакомство с шаманскими традициями и фольклорное представление.

А за обедом Вы впервые оцените блюда местной кухни (позы, бухлер).

Прибытие на Ольхон, размещение на базе отдыха.

Пешеходная экскурсия на Мыс Бурхан. Мыс Бурхан (скала Шаманка) - одна из девяти Святынь Азии. Место силы с мощной энергетикой! Шаманка всегда была наиболее почитаемым святым местом на Байкале, здесь проводили обряды и давали обеты со времен появления первых шаманов.
Пещера мыса считалась местопребыванием Эжина – хозяина острова.

Экскурсия может быть проведена в день прибытия или на следующий день (зависит от времени прибытия на остров).

Ужин.
День 4
Завтрак на базе.

Автомобильная экскурсия по острову Ольхон до мыса Хобой.

Неповторимость и суровая красота Хобоя по достоинству ценилась древними обитателями Ольхона, – Хобой считался священным и служил местом для проведения культовых обрядов.

Экскурсия интересна еще и тем, что Вы проедете по всему острову – до самой северной его оконечности, увидите разнообразные природные ландшафты, природу Байкала в миниатюре, а на самом севере – его безграничные дали!

Во время экскурсии, на одной из живописных остановок, будет обед-пикник, где вы сможете отдохнуть, наблюдая красивые пейзажи Байкала и набраться сил для дальнейшего путешествия.
День 5
Завтрак. Свободное время.

Выезд в город Иркутск (ориентировочное время выезда с Ольхона 13.00–14.00).

Прибытие в Иркутск. Ориентировочное время прибытия в Иркутск 19.00–20.30.

Место окончания тура: центр/ ж/д вокзал/ аэропорт.

Стоимость

Проживание по программе

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Стандарт
за 5 дней с человека
Одноместное размещение
55 500 ₽
Двухместное размещение
42 000 ₽
Трёхместное размещение
42 000 ₽
  • Место встречи в аэропорту у выхода в город, внутри здания аэропорта с 08.00 до 08.30. Встреча на ж/д вокзале на лестнице у выхода в город, внутри здания вокзала с 09.00 до 09.30. Табличка «Байкальская классика».
  • Окончание программы в последний день прибытием в Иркутск ориентировочно в 18-20 часов. Рекомендуем брать билеты из Иркутска после 22.00. Время местное + 5 часов к московскому времени.
  • Транспорт: микроавтобус.
  • Питание: По программе. Комплексное. 1 день: завтрак, обед; 2 день: завтрак, обед; 3 день: завтрак, обед, ужин; 4 день: завтрак, обед, ужин; 5 день: завтрак.
  • Важно: В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура.
  • Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования для каждого участника поездки.
  • Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную.
  • Возраст: 2+
  • Гостиницы: В Листвянке - на турбазе, удобства в номере (1 сут.) В Иркутске - гостиница, удобства в номере (1 сут.) На о. Ольхон - на турбазе, удобства в номере (2 сут.).

Включено в стоимость

  • Встреча в аэропорту или на жд вокзале.
  • Размещение по программе.
  • Питание по программе тура.
  • Экскурсии по Иркутску, в музей Тальцы, Листвянку, посещение музея Байкала, экскурсия по КБЖД, бурятский фольклор, на мыс Бурхан, однодневный тур по острову Ольхон (мыс Хобой).
  • Все трансферы по программе.

Оплачивается отдельно

  • перелет или переезд до Иркутска от места прибытия и далее вылет или переезд до следующего места прибытия после окончания программы
  • питание, в случае, если в программе указано самостоятельно или за свой счет
  • напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
  • дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
  • дополнительные экскурсии, не включенные в программу.

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