Большое Байкальское путешествие
Высадки на берег и посадки производятся с помощью шлюпки.
Теплоход «Империя» – самый большой и один из лучших круизных теплоходов Байкала.
Теплоход «Империя» – самый большой и один из лучших круизных теплоходов Байкала.
Маршрут 8-дневного круиза позволит вам охватить весь Байкал от юга до севера. За такое короткое время охватить столько интересных мест Байкала возможно только в круизе.
Что будем делать в круизе на тх «Империя» 8 дней /7 ночей:
- Посетим Байкальский музей и узнаем много интересных фактов о Байкале,
- Посетим остров Ольхон, увидим самый узнаваемый пейзаж Байкала – Скалу Шаманка,
- Поедем на север Ольхона – мыс Сагаан-Хушун на местных колоритных джипах,
- Посетим остров Огой, увидим буддийскую Ступу Просветеления и загадаем желание,
- Посетим самое большое лежбище байкальской нерпы – Ушканьи острова, и почти наверняка
- Увидим нерпу в естественной среде,
- Искупаемся в горячих источниках в Чивыркуйском заливе,
- Высадимся в бухте Аяя (от эвенкийского «ая» - прекрасный) и посетим ледниковое озеро Фролиха,
- Послушаем интересную лекцию от сотрудников Баргузинского заповедника в пос. Давша (и нет, это совсем не скучно)
- Будем загорать в бухте Академическая,
- Увидим ходульные деревья
- Сходим в русскую баню на берегу Байкала.
Вас ждет:
Программа тура
День 1
Уже в первые сутки круиза Вы пройдете по Байкалу 238 км!
13:00 – трансфер в пос. Листвянка для посадки на теплоход (от отеля «Иркутск», б-р Гагарина, 44)
70 км по Байкальскому тракту – Ваша финишная прямая на пути к Байкалу!
В пути – знакомство с гидом и первые факты о Байкале.
Посещение Байкальского музея – знакомство с географией, геологией, флорой и фауной озера.
Посадка на теплоход, размещение в каютах.
Знакомство с командой и инструктаж по технике безопасности. Круиз начинается!
После сытного ужина запланирован вечер знакомств.
70 км по Байкальскому тракту – Ваша финишная прямая на пути к Байкалу!
В пути – знакомство с гидом и первые факты о Байкале.
Посещение Байкальского музея – знакомство с географией, геологией, флорой и фауной озера.
Посадка на теплоход, размещение в каютах.
Знакомство с командой и инструктаж по технике безопасности. Круиз начинается!
После сытного ужина запланирован вечер знакомств.
День 2
Сегодня мы пройдем по Байкалу 143 км и еще 40 км проедем по Ольхону!
Мы достигнем знаменитого острова Ольхон, который называют «сердцем» Байкала.
Именно здесь мы увидим знаменитую Скалу Шаманка – одну из девяти святынь Азии, наверняка, Вы ее уже видели на открытках или на видио – ведь это самый знаменитый байкальский пейзаж.
После вкусного обеда с блюдами национальной бурятской кухни мы пересядем на колоритные местные УАЗы – единственный транспорт, который никогда не подводит в отсутствии асфальта, и отправимся на экскурсию по северной части Ольхона до мыса Хобой.
Автомобильный тур будет насыщен красивыми пейзажами, а также местными бурятскими легендами.
Теплоход будет ждать нас в пос. Узуры для посадки.
Именно здесь мы увидим знаменитую Скалу Шаманка – одну из девяти святынь Азии, наверняка, Вы ее уже видели на открытках или на видио – ведь это самый знаменитый байкальский пейзаж.
После вкусного обеда с блюдами национальной бурятской кухни мы пересядем на колоритные местные УАЗы – единственный транспорт, который никогда не подводит в отсутствии асфальта, и отправимся на экскурсию по северной части Ольхона до мыса Хобой.
Автомобильный тур будет насыщен красивыми пейзажами, а также местными бурятскими легендами.
Теплоход будет ждать нас в пос. Узуры для посадки.
День 3
Сегодня мы пройдем по Байкалу 250 км!
Ранним утром, пока Байкал еще покрыт туманом, мы высадимся на Малых Ушканьих островах.
У Вас будет возможность посетить лежбище байкальских нерп и понаблюдать за этими милыми животными в дикой природе
Внимание! Оплата производится на месте егерю нац.парка – около 2500 руб. /чел.
После обеда мы прибудем в Чивыркуйский залив – здесь у нас будет достаточно времени для солнечных байкальских ванн и купания в Байкале.
А для тех, кому байкальская вода всё еще кажется слишком холодной, здесь есть горячие источники, полезные для лечения радикулита и опорно-двигательной системы.
Вечером в ресторане Вас ждёт квиз на тему «Священное озеро Байкал».
У Вас будет возможность посетить лежбище байкальских нерп и понаблюдать за этими милыми животными в дикой природе
Внимание! Оплата производится на месте егерю нац.парка – около 2500 руб. /чел.
После обеда мы прибудем в Чивыркуйский залив – здесь у нас будет достаточно времени для солнечных байкальских ванн и купания в Байкале.
А для тех, кому байкальская вода всё еще кажется слишком холодной, здесь есть горячие источники, полезные для лечения радикулита и опорно-двигательной системы.
Вечером в ресторане Вас ждёт квиз на тему «Священное озеро Байкал».
День 4
Сегодня мы пройдем по Байкалу 150 км!
Север Байкала! Мы высадимся в бухте Аяя, нам предстоит поход по живописной таежной экотропе к горному ледниковому озеру Фролиха (7 км, уровень сложности - средний).
Вид, который мы получим в конце пути, достоин маршрута, ведь Фролиха – одна из самых сокровенных, нетронутых жемчужин прибайкальской природы.
Пикник на берегу с таёжным чаем.
Вид, который мы получим в конце пути, достоин маршрута, ведь Фролиха – одна из самых сокровенных, нетронутых жемчужин прибайкальской природы.
Пикник на берегу с таёжным чаем.
День 5
Сегодня мы пройдем по Байкалу 170 км!
Сегодня мы посетим живописную бухту Сосновка. Это одно из красивейших мест Баргузинского заповедника. На фоне изумрудно-зелёных бархатных гор и заснеженных вершин Баргузинского хребта, который в этом месте подходит совсем близко к Байкалу, простираются великолепные песчаные дюны бухты Сосновка.
Здесь мы послушаем лекцию сотрудника заповедника. Ученые Баргузинского заповедника – не просто настоящие эксперты в своем деле, это «таёжные герои», романтики своего дела, в их арсенале множество историй из реальной таежной жизни.
Здесь мы послушаем лекцию сотрудника заповедника. Ученые Баргузинского заповедника – не просто настоящие эксперты в своем деле, это «таёжные герои», романтики своего дела, в их арсенале множество историй из реальной таежной жизни.
День 6
Сегодня мы пройдем по Байкалу 160 км!
В первой половине дня наш теплоход прибудет в местность Сурхайтэ и мы совершим прогулку к женскому и мужскому целебному источнику.
Коренные жители Прибайкалья – буряты, сегодня мы прикоснемся к их культуре.
Большинство бурят исповедуют либо буддизм, либо шаманизм.
После обеда мы сделаем высадку на небольшом острове Огой и посетим буддийскую Ступу Просветления – достопримечательность достаточно современную, но с интересной историей.
Коренные жители Прибайкалья – буряты, сегодня мы прикоснемся к их культуре.
Большинство бурят исповедуют либо буддизм, либо шаманизм.
После обеда мы сделаем высадку на небольшом острове Огой и посетим буддийскую Ступу Просветления – достопримечательность достаточно современную, но с интересной историей.
День 7
Сегодня мы пройдем по Байкалу 90 км!
Наш день будет насыщен пешими экскурсиями и пляжным отдыхом.
Мы прибываем в бухту Академическая, центр отдыха «Байкальские Дюны».
Для начала мы отправимся в бухту Бабушка, проходя мимо бухты Песчаной (1,5 км, уровень сложности – низкий).
По пути мы увидим «ходульные» деревья, а целью нашего маршрута станет прекрасный песчаный пляж с лазурным заливом.
После обеда – экскурсия на Скалу Обозрения (2,5 часа, уровень сложности – средний), чтобы увидеть захватывающую панораму Байкала.
После возвращения – русская баня на берегу Байкала.
Вечером Вас ждет капитанский ужин.
Мы прибываем в бухту Академическая, центр отдыха «Байкальские Дюны».
Для начала мы отправимся в бухту Бабушка, проходя мимо бухты Песчаной (1,5 км, уровень сложности – низкий).
По пути мы увидим «ходульные» деревья, а целью нашего маршрута станет прекрасный песчаный пляж с лазурным заливом.
После обеда – экскурсия на Скалу Обозрения (2,5 часа, уровень сложности – средний), чтобы увидеть захватывающую панораму Байкала.
После возвращения – русская баня на берегу Байкала.
Вечером Вас ждет капитанский ужин.
День 8
Окончание круиза.
Перед тем, как отправиться в Иркутск, мы заглянем на рыбный и сувенирный рынок.
Около 13:00 – прибытие в Иркутск.
Около 13:00 – прибытие в Иркутск.
Стоимость
Проживание по программе
Item 1 of 1
Главная палуба
за 8 дней с человека
Двухместное размещение
288 450 ₽
Двухместное размещение
390 600 ₽
Одноместное размещение
162 900 ₽
Нижняя палуба
за 8 дней с человека
Двухместное размещение
243 000 ₽
Двухместное размещение
323 100 ₽
Верхняя палуба
за 8 дней с человека
Одноместное размещение
162 900 ₽
Двухместное размещение
363 600 ₽
К сожалению, мы не можем гарантировать хорошую погоду, отсутствие ветра и волн. Мы будем очень стараться выполнить заявленную программу, но погода может вносить коррективы в наш маршрут. Во время круиза капитан теплохода отвечает за Вашу безопасность, поэтому последнее слово в решении о корректировках маршрута всегда за ним
Включено в стоимость
- Экскурсии, рекреационные платежи
- Полный пансион
- Услуги гида-экскурсовода
- Посещение бани
- Трансфер Иркутск – Листвянка – Иркутск
Оплачивается отдельно
- Авиа или жд билеты в Иркутск
- Встреча в аэропорту
- Дополнительная экскурсионная программа до и/или после круиза
- Размещение в отелях «Иркутск» и «Irkutsk City Center» до/после круиза со скидкой до 30%
Категории:
Отзывы
0 из 5
оценок