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Большое Байкальское путешествие

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
Высадки на берег и посадки производятся с помощью шлюпки.

Теплоход «Империя» – самый большой и один из лучших круизных теплоходов Байкала.

Маршрут 8-дневного круиза позволит вам охватить весь Байкал от юга до севера. За такое короткое время охватить столько интересных мест Байкала возможно только в круизе.

Что будем делать в круизе на тх «Империя» 8 дней /7 ночей:
  • Посетим Байкальский музей и узнаем много интересных фактов о Байкале,
  • Посетим остров Ольхон, увидим самый узнаваемый пейзаж Байкала – Скалу Шаманка,
  • Поедем на север Ольхона – мыс Сагаан-Хушун на местных колоритных джипах,
  • Посетим остров Огой, увидим буддийскую Ступу Просветеления и загадаем желание, 
  • Посетим самое большое лежбище байкальской нерпы – Ушканьи острова, и почти наверняка 
  • Увидим нерпу в естественной среде, 
  • Искупаемся в горячих источниках в Чивыркуйском заливе, 
  • Высадимся в бухте Аяя (от эвенкийского «ая» - прекрасный) и посетим ледниковое озеро Фролиха, 
  • Послушаем интересную лекцию от сотрудников Баргузинского заповедника в пос. Давша (и нет, это совсем не скучно) 
  • Будем загорать в бухте Академическая,
  • Увидим ходульные деревья
  • Сходим в русскую баню на берегу Байкала.

Программа тура

День 1
Уже в первые сутки круиза Вы пройдете по Байкалу 238 км!
13:00 – трансфер в пос. Листвянка для посадки на теплоход (от отеля «Иркутск», б-р Гагарина, 44)

70 км по Байкальскому тракту – Ваша финишная прямая на пути к Байкалу!

В пути – знакомство с гидом и первые факты о Байкале.

Посещение Байкальского музея – знакомство с географией, геологией, флорой и фауной озера. 

Посадка на теплоход, размещение в каютах. 

Знакомство с командой и инструктаж по технике безопасности. Круиз начинается! 

После сытного ужина запланирован вечер знакомств.
День 2
Сегодня мы пройдем по Байкалу 143 км и еще 40 км проедем по Ольхону!
Мы достигнем знаменитого острова Ольхон, который называют «сердцем» Байкала. 

Именно здесь мы увидим знаменитую Скалу Шаманка – одну из девяти святынь Азии, наверняка, Вы ее уже видели на открытках или на видио – ведь это самый знаменитый байкальский пейзаж.

После вкусного обеда с блюдами национальной бурятской кухни мы пересядем на колоритные местные УАЗы – единственный транспорт, который никогда не подводит в отсутствии асфальта, и отправимся на экскурсию по северной части Ольхона до мыса Хобой. 

Автомобильный тур будет насыщен красивыми пейзажами, а также местными бурятскими легендами. 

Теплоход будет ждать нас в пос. Узуры для посадки.
День 3
Сегодня мы пройдем по Байкалу 250 км!
Ранним утром, пока Байкал еще покрыт туманом, мы высадимся на Малых Ушканьих островах.

У Вас будет возможность посетить лежбище байкальских нерп и понаблюдать за этими милыми животными в дикой природе 

Внимание! Оплата производится на месте егерю нац.парка – около 2500 руб. /чел.

После обеда мы прибудем в Чивыркуйский залив – здесь у нас будет достаточно времени для солнечных байкальских ванн и купания в Байкале. 

А для тех, кому байкальская вода всё еще кажется слишком холодной, здесь есть горячие источники, полезные для лечения радикулита и опорно-двигательной системы. 

Вечером в ресторане Вас ждёт квиз на тему «Священное озеро Байкал».
День 4
Сегодня мы пройдем по Байкалу 150 км!
Север Байкала! Мы высадимся в бухте Аяя, нам предстоит поход по живописной таежной экотропе к горному ледниковому озеру Фролиха (7 км, уровень сложности - средний).

Вид, который мы получим в конце пути, достоин маршрута, ведь Фролиха – одна из самых сокровенных, нетронутых жемчужин прибайкальской природы. 

Пикник на берегу с таёжным чаем.
День 5
Сегодня мы пройдем по Байкалу 170 км!
Сегодня мы посетим живописную бухту Сосновка. Это одно из красивейших мест Баргузинского заповедника. На фоне изумрудно-зелёных бархатных гор и заснеженных вершин Баргузинского хребта, который в этом месте подходит совсем близко к Байкалу, простираются великолепные песчаные дюны бухты Сосновка. 

Здесь мы послушаем лекцию сотрудника заповедника. Ученые Баргузинского заповедника – не просто настоящие эксперты в своем деле, это «таёжные герои», романтики своего дела, в их арсенале множество историй из реальной таежной жизни.
День 6
Сегодня мы пройдем по Байкалу 160 км!
В первой половине дня наш теплоход прибудет в местность Сурхайтэ и мы совершим прогулку к женскому и мужскому целебному источнику. 

Коренные жители Прибайкалья – буряты, сегодня мы прикоснемся к их культуре. 

Большинство бурят исповедуют либо буддизм, либо шаманизм. 

После обеда мы сделаем высадку на небольшом острове Огой и посетим буддийскую Ступу Просветления – достопримечательность достаточно современную, но с интересной историей.
День 7
Сегодня мы пройдем по Байкалу 90 км!
Наш день будет насыщен пешими экскурсиями и пляжным отдыхом. 

Мы прибываем в бухту Академическая, центр отдыха «Байкальские Дюны». 

Для начала мы отправимся в бухту Бабушка, проходя мимо бухты Песчаной (1,5 км, уровень сложности – низкий). 

По пути мы увидим «ходульные» деревья, а целью нашего маршрута станет прекрасный песчаный пляж с лазурным заливом.

После обеда – экскурсия на Скалу Обозрения (2,5 часа, уровень сложности – средний), чтобы увидеть захватывающую панораму Байкала. 

После возвращения – русская баня на берегу Байкала.

Вечером Вас ждет капитанский ужин.
День 8
Окончание круиза.
Перед тем, как отправиться в Иркутск, мы заглянем на рыбный и сувенирный рынок.

Около 13:00 – прибытие в Иркутск.

Стоимость

Проживание по программе

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Главная палуба
за 8 дней с человека
Двухместное размещение
288 450 ₽
Двухместное размещение
390 600 ₽
Одноместное размещение
162 900 ₽
Нижняя палуба
за 8 дней с человека
Двухместное размещение
243 000 ₽
Двухместное размещение
323 100 ₽
Верхняя палуба
за 8 дней с человека
Одноместное размещение
162 900 ₽
Двухместное размещение
363 600 ₽
К сожалению, мы не можем гарантировать хорошую погоду, отсутствие ветра и волн. Мы будем очень стараться выполнить заявленную программу, но погода может вносить коррективы в наш маршрут. Во время круиза капитан теплохода отвечает за Вашу безопасность, поэтому последнее слово в решении о корректировках маршрута всегда за ним

Включено в стоимость

  • Экскурсии, рекреационные платежи
  • Полный пансион
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Посещение бани
  • Трансфер Иркутск – Листвянка – Иркутск

Оплачивается отдельно

  • Авиа или жд билеты в Иркутск
  • Встреча в аэропорту
  • Дополнительная экскурсионная программа до и/или после круиза
  • Размещение в отелях «Иркутск» и «Irkutsk City Center» до/после круиза со скидкой до 30%

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