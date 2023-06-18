Большое Байкальское путешествие

Высадки на берег и посадки производятся с помощью шлюпки.Теплоход «Империя» – самый большой и один из лучших круизных теплоходов Байкала.

Маршрут 8-дневного круиза позволит вам охватить весь Байкал от юга до севера. За такое короткое время охватить столько интересных мест Байкала возможно только в круизе.