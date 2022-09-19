Звериными тропами Айгулакского хребта 2022

Айгулакский хребет- одно из самых безлюдных и тихих мест, хотя его нельзя назвать отдаленным или труднодоступным – это крупный горный массив в самом Центре Алтая. Здесь нет натоптанных троп и обустроенных костровищ, здесь царствует тишина и безмолвие. Но стоит только прислушаться, и вы почувствуете дыхание высокогорных ветров, шум величественных кедров и пение алтайских птиц. И все это в окружении удивительных пейзажей: залитые солнцем зеленые долины, смотрящие в бездонное небо синие озера, черные отвесные скалы, сияющие белоснежные вершины.

Айгулакский хребет относится к северо-восточной провинции Алтая. Находится на территории Онгудайского и Улаганского районов Республики Алтай. Водораздел Кадрина и Чуи, длина около 80 км. Максимальная высота 2752 м.

Хребет продолжает направление Курайского хребта, отделяясь от последнего глубокой долиной Чибитки. На северо-восточном склоне — Сарулукольская котловина, с которой начинается Улаганское плато. На север от хребта идет один мощный отрог, питающий левые притоки крупной реки Кадрин. Главные из них Челинташ и Есконго.

В северной части хребет имеет три ответвления, два из которых имеют свои названия. В междуречье Кадрина и Айлагуша идет Айлагушский хребет с высотами до 2448 м. Хребет Сальджар находится в междуречье Айлагуша и Ини. Максимальной высоты (2340 м) достигает на стыке с Айгулакским хребтом. Южнее, между реками Иня и Чуя находится отрог Айгулакского хребта с высотами 1700-2100 м.

Количество участников: от 6 человек.