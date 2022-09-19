Звериными тропами Айгулакского хребта 2022
Айгулакский хребет- одно из самых безлюдных и тихих мест, хотя его нельзя назвать отдаленным или труднодоступным – это крупный горный массив в самом Центре Алтая. Здесь нет натоптанных троп и обустроенных костровищ, здесь царствует тишина и безмолвие. Но стоит только прислушаться, и вы почувствуете дыхание высокогорных ветров, шум величественных кедров и пение алтайских птиц. И все это в окружении удивительных пейзажей: залитые солнцем зеленые долины, смотрящие в бездонное небо синие озера, черные отвесные скалы, сияющие белоснежные вершины.
Айгулакский хребет относится к северо-восточной провинции Алтая. Находится на территории Онгудайского и Улаганского районов Республики Алтай. Водораздел Кадрина и Чуи, длина около 80 км. Максимальная высота 2752 м.
Хребет продолжает направление Курайского хребта, отделяясь от последнего глубокой долиной Чибитки. На северо-восточном склоне — Сарулукольская котловина, с которой начинается Улаганское плато. На север от хребта идет один мощный отрог, питающий левые притоки крупной реки Кадрин. Главные из них Челинташ и Есконго.
В северной части хребет имеет три ответвления, два из которых имеют свои названия. В междуречье Кадрина и Айлагуша идет Айлагушский хребет с высотами до 2448 м. Хребет Сальджар находится в междуречье Айлагуша и Ини. Максимальной высоты (2340 м) достигает на стыке с Айгулакским хребтом. Южнее, между реками Иня и Чуя находится отрог Айгулакского хребта с высотами 1700-2100 м.
Количество участников: от 6 человек.
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Программа тура
Путешествие по древнейшему пути Алтая – Чуйскому тракту. Его история уходит вглубь веков. Когда-то эта дорога была вьючной тропой, ответвлением Великого шелкового пути, «китайской дорожкой», как её называли. В настоящее время это главная транспортная артерия Горного Алтая, сохранившая многочисленные следы проживавших здесь народов. Семинский перевал – Дьал-Менку («Вечная гора»), 1894 м. над уровнем моря - самая высокая точка Чуйского тракта.
Следующий перевал на нашем пути Чике-Таман («Плоская подошва»). Высота перевала 1460 м, но из-за своей крутизны он кажется значительно выше. На всем протяжении Чуйского тракта огромное количество интересных мест для осмотра: Катунские террассы, Яломанское городище, подвесной мост Цаплина, каменные изваяния, наскальные рисунки, курганы, место слияния Чуи и Катуни, Катунские и Чуйские бомы, святилище Калбак-Таш, Белый бом. Легенды, предания, исторические и археологические факты, этнографические подробности в дополнение к необыкновенно живописным природным богатствам.
Размещение в палатках на территории турбазы.
По таежной тропе начинаем подъем на перевал, постепенно переходим к траверсу невысокого хребта, то поднимаясь на живописные перевалы с великолепными альпийскими лугами, то спускаясь в величественную кедровую тайгу. Пейзажи, открывающиеся отсюда, зачаровывают: цепочки горных хребтов, покрытые таежными лесами, уходят далеко за горизонт. От белоснежных вершин Чуйских и Катунских белков захватывает дух.
Ночлег в палатках.
Поднимаемся все выше и выше и теперь путешествуем по высокогорной тундре и каменным гольцам по нехоженым тропам, среди скальных обрывов добираемся до огромного лога реки Айгулак. Прямо перед нами хребет Айгулак с его священной вершиной.
Спускаемся в долину реки и располагаемся на ночлег. Ночлег в палатках.
Продолжаем путешествие по отрогам Айгулакского хребта. Множество легенд ходит об этой местности, одна из них гласит: - «Давным-давно китайские воины напали на местных жителей, пленили их и погнали в рабство. Когда проходили в этих окресностях, начался сильный град, который убил всех - и пленников и их врагов.
Через некоторое время пастухи нашли место их последнего привала и вдруг услышали детский плач. Пытаясь уберечь маленького мальчика от града, мать велела ему забраться под таган, где он и провел несколько дней. Этот ребенок был единственным, кто остался в живых, пастухи забрали его с собой. А гору вблизи, которой все это произошло, назвали Могильной горой.
Ночлег в палатках.
Спускаемся в урочище Садаклар и далее в село Белый бом.
Ночлег в палатках на территории турбазы.
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Стоимость
Включено в стоимость
- Транспортная доставка от Барнаула или Горно-Алтайска на тур и обратно
- Трехразовое питание
- Прокат снаряжения, предусмотренного программой
- Услуги гидов-инструкторов, конюхов
- Рекреационные сборы
- Медицинская страховка
- Размещение по программе (палатки)
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиабилеты
- Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура
Отзывы
Для любителей лошадок - это самый лучший тур! Мало того, что на лошади накатаешься, так еще на некоторое время обретешь себе красивого друга. Ноги совсем не устают т.к. почти постоянно находишься на лошади и рассматриваешь природу и другую живописную красоту.
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