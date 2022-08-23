Активная зима
Вас ждет:
Программа тура
В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах – в общем, наслаждаться вечером в горах!
Проходим каменные лабиринты, 5-й, 6-й, 7-й водопады, посещаем исторические объекты – «зиндан» средневековой крепости, древний жертвенник и менгиры. По необходимости применяем спец. снаряжение.
Вечером, после ужина, ждем вас в нашем уютном кафе, где можно пообщаться с новыми знакомыми, послушать музыку, поиграть в настольные игры или дружно попеть песни под гитару. В общем, хорошо провести вечер в приятной компании!
Итак, дикие пещеры! О них можно знать многое, но оказавшись внутри, начинаешь по-настоящему ощущать их красоту и первозданность. Лучше один раз увидеть!
Наша дикая пещера одна из красивейших карстовых полостей. Часть её натечных образований сложена мягким кальцитом – от этого она белая. Спускаясь в глубину, устойчиво чувствуешь в себе дух исследователя. Это ощущение не покидает тебя до самого вечера. Запомнится и наш эксперимент - «волшебные звуки музыки» в полной темноте.
Возвращаемся базу, где нас ждет вкусный ужин.
Вечером отправляемся на горячие источники. Снег, падающий в горячую воду, мягкое и расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды
ночного неба, игра света и звука – все это отличное завершение хорошего дня.
Добравшись до ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря) поднимаемся на смотровую точку. Отсюда открываются роскошные панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 метров... от всего этого захватывает дух.
Дальше, нам предстоит прогулка в снегоступах по заснеженному дикому лесу над Курджипским урочищем. Добравшись до самых диких и красивейших мест, среди засыпанных снегом пихт, разводим костер, устраиваем горячий привальный перекус. Он окажется необыкновенно вкусным и желанным, а наличие местного горячительного в качестве дегустации, придаст нашей трапезе нотку праздника. Маршрут кольцевой, поэтому мы успеваем забраться в самые интересные места.
После окончания маршрута едем кататься на санках! Вас ждут резвые полеты вниз по снежному склону.
Ближе к вечеру возвращаемся на базу, где нас ждет вкусный ужин, песни под гитару и посиделки в теплой компании у камина.
10.00 – трансфер в Краснодар.
Приключения объединяют и поэтому расставаться нелегко. Нужно верить, что друзья встретятся вновь. До новых встреч!
Стоимость
База отдыха Формула активного отдыха
Трансфер:
- Объединенный трансфер в первый день тура: сбор группы в 15.00 в аэропорту г. Минеральные Воды, сбор группы в 15.00 на ж/д вокзале Краснодар-1.
- Обратный объединенный трансфер: в 9.00 – для тех, кто вылетает из Минеральных вод (обратные билеты брать с вылетом после 16.00); 10.00 – для тех, кто отправляется из Краснодара (обратные билеты брать с отправлением после 15.00)
Питание: Трехразовое комплексное.
Возраст: 8+
Возможны корректировки маршрутов, исходя из погодных условий.
Для комфортности и безопасности во время прохождения активной части
туров рекомендуем взять с собой:
- Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
- Документы: паспорт, страховой полис (медицинский)
- Удобную спортивную обувь: трекинговые ботинки, сменную обувь)
- Спортивную одежду для холодной погоды: куртка ветрозащитная утепленная, водонепроницаемая, теплый спортивный костюм (толстовка, штаны), футболки с длинным и коротким рукавом, брюки спортивные, теплая шапка, перчатки, купальный костюм.
- Средства личной гигиены
- Полезное снаряжение: небольшой рюкзак (20-30л.), фонарик с запасными батарейками, средство солнцезащитное (обязательно), очки солнцезащитные
Включено в стоимость
- Проживание на базе отдыха
- Трехразовое комплексное питание (1 день-ужин, 2-4 дни – трехразовое комплексное питание, 5 день – завтрак)
- Активная программа
- Входные платы на все объекты по программе
- Услуги инструкторов
- Внутримаршрутный транспорт
- Аренда необходимого снаряжения
- Посещение термальных источников (в рекомендованный в программе день, либо в любой из дней, по согласованию с группой)
Оплачивается отдельно
- Авиа или ж/д билеты к месту начала программы и обратно
- Объединенный трансфер: Мин.Воды – база размещения / база размещения – Мин.Воды – 4000 руб./чел; Краснодар – база размещения / база размещения – Краснодар – 3000 руб./чел. Услуги трансфера оплачиваются дополнительно, в первый день тура.
- Баня (3000 руб./2 часа для каждой индивидуальной группы/семьи)
- Шашлыки
Отзывы
Вопрос ответ
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений
Похожие туры
Спортивно-оздоровительный тур в Адыгее
Круглогодичный спортивно-оздоровительный тур на 4 дня в Адыгею. Вас ждут термальные источники, спортивная ходьба, а также экскурсии по ущельем и склонам горной Адыгеи! ...
Ближайший заезд:
c 25 декабря по 28 декабря
4 дня 3 ночи
от 20000 ₽
Термальные источники
5 дней на термальных источниках в Адыгее. Экскурсии и отдых. Проживание на базе отдыха. Заезды каждый вторник!
Ближайший заезд:
c 27 декабря по 31 декабря
5 дней 4 ночи
от 29500 ₽
Мультиактив в горах
Активный тур в горную Адыгею. Природные красоты, экскурсии, конный маршрут, термальные источники. В конце каждой экскурсии вас ожидает комфортная база отдыха и вкусная ...
Ближайший заезд:
c 14 января по 18 января
5 дней 4 ночи
от 35000 ₽
Водная Ривьера зима
Неделя на термальных источниках Адыгеи. Экскурсионная программа. Проживание в гостевом доме. Тур начинается и заканчивается в Краснодаре.
Ближайший заезд:
c 08 января по 14 января
7 дней 6 ночей
от 35300 ₽
Адыгея прошлого и настоящего
Зимне-весенний экскурсионный этно-тур в Адыгею на 7 дней. Культура, кухня, главные достопримечательности и красоты края. Проживание на базе отдыха.
Ближайший заезд:
c 15 января по 21 января
7 дней 6 ночей
от 40000 ₽
Неделя на термальных источниках Адыгеи
Тур на термальные источники Адыгеи. 7 дней оздоровления, экскурсий, конная прогулка. Проживание на тур базе. Заезды каждое воскресенье.
Ближайший заезд:
c 25 декабря по 31 декабря
7 дней 6 ночей
от 42500 ₽
Новогодние каникулы в Адыгее
Новогодний тур в Адыгею. Каждый день будет насыщен пешими и автомобильными экскурсиями по самым красивым достопримечательностям Адыгеи.
Ближайший заезд:
c 25 декабря по 02 января
9 дней 8 ночей
от 49000 ₽
Зимняя магия гор
Данный тур - это большое разнообразие активностей в короткий срок! За 8 дней вы пройдетесь по горным ущельям, вас ждут конные прогулки, посещение диких пещер, экскурсия...
Ближайший заезд:
c 14 января по 21 января
8 дней 7 ночей
от 55000 ₽
Рождественские каникулы в Адыгее
Рождественский тур в Адыгею. 7 дней. Отдых в горах, природные красоты и термальные источники. Проживание на базе отдыха.
Ближайший заезд:
c 03 января по 09 января
7 дней 6 ночей
от 59000 ₽
Новогодние праздники в горах
Новогодний тур в горах Адыгеи на 6 дней. Вас ожидает Вас ожидает снегоступинг, заповедные места, панорамы заснеженных вершин, а также новогодняя программа. Комфортное п...
Ближайший заезд:
c 29 декабря по 03 января
6 дней 5 ночей
от 60000 ₽