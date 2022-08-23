Активная зима

Отправляемся в путешествие по лабиринтам подземного мира – в дикие пещеры. В путь отправляемся на внедорожнике.



Итак, дикие пещеры! О них можно знать многое, но оказавшись внутри, начинаешь по-настоящему ощущать их красоту и первозданность. Лучше один раз увидеть!



Наша дикая пещера одна из красивейших карстовых полостей. Часть её натечных образований сложена мягким кальцитом – от этого она белая. Спускаясь в глубину, устойчиво чувствуешь в себе дух исследователя. Это ощущение не покидает тебя до самого вечера. Запомнится и наш эксперимент - «волшебные звуки музыки» в полной темноте.



Возвращаемся базу, где нас ждет вкусный ужин.



Вечером отправляемся на горячие источники. Снег, падающий в горячую воду, мягкое и расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды

ночного неба, игра света и звука – все это отличное завершение хорошего дня.

