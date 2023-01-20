Лыжная история
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Вы увидите вотчину карельского Деда Мороза, прекрасный мир Крайнего Севера и самобытную культуру древних саамов, карельский лес деревеньки в зимних пейзажах, самых настоящих медведей и других обитателей леса.
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Вы узнаете удивительные истории об обитателях подворья Талвиукко, невероятные истории о животных в зоокомплексе «Три медведя» и кто помогает карельскому Деду Морозу Талвиукко подготовиться к праздникам и разносить подарки, а еще проверите, действительно ли волшебная мельница Сампо исполняет самые заветные желания.
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Вы научитесь ориентироваться в зимнем лесу по природным приметам, мастерски ходить по густому снежному покрову на снегоступах и управлять настоящими финскими санями potkuri.
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Вы попробуете блюда национальной карельской кухни, изысканную карельскую выпечку и ароматный чай, заваренный на лесных травах.
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Вы почувствуете тишину и благодать зимнего хвойного леса, который будет виден из окна вашего номера, восторг от катания, счастье от валяния в мягких снежных сугробах.
Вас ждет:
Программа тура
Идем завтракать в ресторан, чтобы сразу настроиться на отличное приключение. Шведский стол к вашим услугам – здесь каждый найдет еду по душе. Во время завтрака поближе знакомимся с гидом и другими участниками тура.
На автобусе едем до базы отдыха «Морошка» (1-1,5 в пути).
База отдыха расположена среди вековых корабельных сосен на живописном берегу Сямозера, одного из крупнейших и красивейших озер Карелии. Здесь можно забыть об интенсивном ритме городской жизни, насладиться чистым северным воздухом, отдохнуть душой и ощутить внутренний покой.
Заселяемся в наши уютные номера.
Обедаем и отправляемся на лыжную прогулку по карельскому заснеженному лесу. Пробуем все вместе отгадать звериные следы, и наслаждаемся единением с природой, красотой зимнего леса и чистым скрипучим снегом под ногами.
На базу возвращаемся к ужину.
Вечером нас ждет развлекательная программа на территории базы.
Мы радостно скользим по лыжне до зоокомплекса «Три медведя».
Зоокомплекс «Три медведя» расположился в сосновом бору, на берегу озера Сямозеро. На территории комплекса за оградой в деревянных павильонах живут медведи, лоси, еноты-полоскуны, енотовидные собаки, рыси, волки, хорьки, шиншиллы, песцы и многие другие. Главной «звездой» зоокомплекса многие считают энергичную и грациозную дальневосточную леопардицу Мусю.
Одним из наиболее примечательных мест зоокомплекса является медвежатник – гостей представляют по очереди белогрудого гималайца Мотю, двум нашим бурым «соотечественникам» Саше и Маше и, наконец, уроженцу далекой Камчатки молодому гиганту Тимофею.
Пьем ароматный карельский чай с бутербродами и возвращаемся на базу.
Ужинаем.
Вечернее время проводим так, как нам хочется: гуляем по дорожкам базы отдыха, вовлекаем других участников группы в зимние игры, лепим снеговика, уединяемся в своем номере, чтобы почитать или немного вздремнуть.
Отправляемся на прогулку на снегоступах.
Перед обедом собираем вещи и освобождаем номера.
Обедаем на базе и отправляется на долгожданную встречу с карельским Дедом Морозом!
Приехать в вотчину, кстати, можно и зимой, и летом. Нам повезло попасть сюда в самое сказочное время года. Здесь у дедушки красивый дом, упряжка тундровых оленей, хаски и маламуты! Кстати, с хаски и маламутами можно познакомиться поближе: собаки очень ласковые и любят фотографироваться с гостями.
В вотчине волшебника участвуем в двух активных программах – Северная сага и Мир Калевалы.
Северная сага: прикоснёмся к прекрасному миру Крайнего Севера и самобытной культуре древних саамов, узнаем больше об обитателях подворья Талвиукко и обязательно заведем новых друзей! А еще прокатимся на настоящих финских санях potkuri.
У нас еще есть немного свободного времени, чтобы побродить по этому сказочному месту, пофотографироваться с местными обитателями и помощниками Талвиукко.
На автобусах возвращаемся в Петрозаводск. По дороге вспоминаем яркие моменты этих дней и уже строим планы на будущие путешествия.
В городе в сопровождении нашего гида гуляем по Онежской набережной. Поверьте, здесь есть, на что посмотреть! Набережная Петрозаводска – это настоящий музей скульптур под открытым небом. Скульптуры – подарки городу от городов-побратимов Финляндии, Германии, США, Франции, Норвегии и Швеции. Угадаете, какая от кого?
Идем ужинать в уже знакомое место. Шведский стол радует своим разнообразием.
Уезжаем вечерними поездами с ж/д вокзала г. Петрозаводска.
Стоимость
База отдыха Морошка
- очередность дней может поменяться
- встреча группы на ж/д вокзале г. Петрозаводск (по времени прибытия поезда №018 из г. Москва)
- рекомендации по возрасту для детей: от 10-ти лет
- группа 8-16 человек
- за размещение на доп. месте 3 000 руб
- ребенку от 10 до 16 лет - 10%
Размещение на базе отдыха «Морошка» в 85 км от г. Петрозаводск, база находится на берегу озера Сямозеро. Во всех номерах: отдельный вход с улицы, своё крыльцо, тамбур для верхней одежды и уличной обуви, прихожая, санузел, оборудованный душевой кабиной и теплыми полами.
Двухместный номер (две односпальные кровати):
В каждом номере 2 односпальные кровати, зеркало, письменный стол , шкаф для одежды, телевизор, прикроватные тумбочки, стулья по количеству мест, санузел, душевая кабинка. Мебель из массива (сосна). Отопление, электричество.
Двухместный номер (двуспальная кровать) + дополнительное место (диван):
В каждом номере одна двуспальная кровать, зеркало, письменный стол, телевизор, прикроватные тумбочки, стулья по количеству мест, санузел, душевая кабинка. Мебель из массива (сосна). Отопление, электричество.
Включено в стоимость
- транспортное обслуживание по программе
- питание по программе
- размещение по программе: 2 человека в двухместном номере (3 ночи)
- работа инструкторов и сопровождающего/гида-переводчика
- прокат лыжного снаряжения (беговые лыжи с палками и утепленными ботинками)
Оплачивается отдельно
- железнодорожные билеты до/от ст. Петрозаводск
- дополнительные сутки размещения
- страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб./чел./сутки)
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