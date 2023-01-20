Номер телефона в Москве
8 (495) 799-18-66
Звонок бесплатный по всей России
8 (800) 770-02-26

Лыжная история

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
Умчите на выходные в заснеженный лес. Подготовленный лыжный маршрут отлично подойдет для лыжных и пеших прогулок. На протяжении маршрута вас будут сопровождать припорошенные снегом деревья и компания единомышленников. За три дня вы посетите вотчину карельского Деда Мороза, зоокомплекс «Три медведя», проникнитесь местной культурой и попробуете национальную кухню. Забудьте про гаджеты, вы не сможете оторвать глаз от окружающей вас красоты!

  • Вы увидите вотчину карельского Деда Мороза, прекрасный мир Крайнего Севера и самобытную культуру древних саамов, карельский лес деревеньки в зимних пейзажах, самых настоящих медведей и других обитателей леса.

  • Вы узнаете удивительные истории об обитателях подворья Талвиукко, невероятные истории о животных в зоокомплексе «Три медведя» и кто помогает карельскому Деду Морозу Талвиукко подготовиться к праздникам и разносить подарки, а еще проверите, действительно ли волшебная мельница Сампо исполняет самые заветные желания.

  • Вы научитесь ориентироваться в зимнем лесу по природным приметам, мастерски ходить по густому снежному покрову на снегоступах и управлять настоящими финскими санями potkuri.

  • Вы попробуете блюда национальной карельской кухни, изысканную карельскую выпечку и ароматный чай, заваренный на лесных травах.

  • Вы почувствуете тишину и благодать зимнего хвойного леса, который будет виден из окна вашего номера, восторг от катания, счастье от валяния в мягких снежных сугробах.



Программа тура

День 1
Начало невероятного приключения в Карелии.
Встречаемся на ж/д вокзале г. Петрозаводска под часами на основном здании со стороны перрона (по времени прибытия поезда № 18 Москва – Петрозаводск).

Идем завтракать в ресторан, чтобы сразу настроиться на отличное приключение. Шведский стол к вашим услугам – здесь каждый найдет еду по душе. Во время завтрака поближе знакомимся с гидом и другими участниками тура.

На автобусе едем до базы отдыха «Морошка» (1-1,5 в пути).

База отдыха расположена среди вековых корабельных сосен на живописном берегу Сямозера, одного из крупнейших и красивейших озер Карелии. Здесь можно забыть об интенсивном ритме городской жизни, насладиться чистым северным воздухом, отдохнуть душой и ощутить внутренний покой.

Заселяемся в наши уютные номера.

Обедаем и отправляемся на лыжную прогулку по карельскому заснеженному лесу. Пробуем все вместе отгадать звериные следы, и наслаждаемся единением с природой, красотой зимнего леса и чистым скрипучим снегом под ногами.
На базу возвращаемся к ужину.

Вечером нас ждет развлекательная программа на территории базы.
День 2
Путешествие в зоокомплекс «Три медведя»
Доброе утро! Все же вчера отдохнули и набрались сил? Завтракаем, переодеваемся и отправляемся в путь. Сегодня очень насыщенный день!

Мы радостно скользим по лыжне до зоокомплекса «Три медведя».

Зоокомплекс «Три медведя» расположился в сосновом бору, на берегу озера Сямозеро. На территории комплекса за оградой в деревянных павильонах живут медведи, лоси, еноты-полоскуны, енотовидные собаки, рыси, волки, хорьки, шиншиллы, песцы и многие другие. Главной «звездой» зоокомплекса многие считают энергичную и грациозную дальневосточную леопардицу Мусю.

Одним из наиболее примечательных мест зоокомплекса является медвежатник – гостей представляют по очереди белогрудого гималайца Мотю, двум нашим бурым «соотечественникам» Саше и Маше и, наконец, уроженцу далекой Камчатки молодому гиганту Тимофею.

Пьем ароматный карельский чай с бутербродами и возвращаемся на базу.

Ужинаем.

Вечернее время проводим так, как нам хочется: гуляем по дорожкам базы отдыха, вовлекаем других участников группы в зимние игры, лепим снеговика, уединяемся в своем номере, чтобы почитать или немного вздремнуть.
День 3
Знакомство с вотчиной карельского Деда Мороза
Завтракаем в уютном кафе базе.

Отправляемся на прогулку на снегоступах.

Перед обедом собираем вещи и освобождаем номера.

Обедаем на базе и отправляется на долгожданную встречу с карельским Дедом Морозом!

Приехать в вотчину, кстати, можно и зимой, и летом. Нам повезло попасть сюда в самое сказочное время года. Здесь у дедушки красивый дом, упряжка тундровых оленей, хаски и маламуты! Кстати, с хаски и маламутами можно познакомиться поближе: собаки очень ласковые и любят фотографироваться с гостями.

В вотчине волшебника участвуем в двух активных программах – Северная сага и Мир Калевалы.

Северная сага: прикоснёмся к прекрасному миру Крайнего Севера и самобытной культуре древних саамов, узнаем больше об обитателях подворья Талвиукко и обязательно заведем новых друзей! А еще прокатимся на настоящих финских санях potkuri.

У нас еще есть немного свободного времени, чтобы побродить по этому сказочному месту, пофотографироваться с местными обитателями и помощниками Талвиукко.

На автобусах возвращаемся в Петрозаводск. По дороге вспоминаем яркие моменты этих дней и уже строим планы на будущие путешествия.

В городе в сопровождении нашего гида гуляем по Онежской набережной. Поверьте, здесь есть, на что посмотреть! Набережная Петрозаводска – это настоящий музей скульптур под открытым небом. Скульптуры – подарки городу от городов-побратимов Финляндии, Германии, США, Франции, Норвегии и Швеции. Угадаете, какая от кого?

Идем ужинать в уже знакомое место. Шведский стол радует своим разнообразием.

Уезжаем вечерними поездами с ж/д вокзала г. Петрозаводска.

Стоимость

База отдыха Морошка

Item 1 of 1
Стандарт
за 3 дня с человека
Двухместное размещение
32 000 ₽
Важно:
  • очередность дней может поменяться
  • встреча группы на ж/д вокзале г. Петрозаводск (по времени прибытия поезда №018 из г. Москва)
  • рекомендации по возрасту для детей: от 10-ти лет
  • группа 8-16 человек
Скидки:
  • за размещение на доп. месте 3 000 руб
  • ребенку от 10 до 16 лет  - 10%
Описание размещения:

Размещение на базе отдыха «Морошка» в 85 км от г. Петрозаводск, база находится на берегу озера Сямозеро. Во всех номерах: отдельный вход с улицы, своё крыльцо, тамбур для верхней одежды и уличной обуви, прихожая, санузел, оборудованный душевой кабиной и теплыми полами.

Двухместный номер (две односпальные кровати):

В каждом номере 2 односпальные кровати, зеркало, письменный стол ,  шкаф для одежды, телевизор, прикроватные тумбочки, стулья по количеству мест, санузел, душевая кабинка. Мебель из массива (сосна). Отопление, электричество.

Двухместный номер (двуспальная кровать) + дополнительное место (диван):

В каждом номере одна двуспальная кровать, зеркало, письменный стол, телевизор, прикроватные тумбочки, стулья по количеству мест, санузел, душевая кабинка. Мебель из массива (сосна). Отопление, электричество. 

Включено в стоимость

  • транспортное обслуживание по программе
  • питание по программе
  • размещение по программе: 2 человека в двухместном номере (3 ночи)
  • работа инструкторов и сопровождающего/гида-переводчика
  • прокат лыжного снаряжения (беговые лыжи с палками и утепленными ботинками)

Оплачивается отдельно

  • железнодорожные билеты до/от ст. Петрозаводск
  • дополнительные сутки размещения
  • страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб./чел./сутки)

Отзывы

0 из 5
оценок
0
0
0
0
0
5
Заполните поле
Заполните поле
Заполните поле

Нужна помощь с выбором?

Подберем бесплатно 10 лучших предложений

Похожие туры

Карелия 2023 г.

Рождество в загородном комплексе Верховье

Рождественская сказка в загородном отеле Верховье. Расслабленный отдых и экскурсии на выбор за доп. плату. Рождественские посиделки с карельской сказочницей.

Ближайший заезд:

c 04 января по 07 января

4 дня 3 ночи

от 13600 ₽

Карелия 2023 г.
(1)

Февральские праздники в Карелии

Трёхдневный тур на февральские выходные, приуроченные ко Дню Защитника Отечества.Тур даёт прекрасную возможность за три дня посетить самые популярные достопримечательно...

Ближайший заезд:

c 23 февраля по 25 февраля

3 дня 2 ночи

от 16900 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Зима по-карельски в Верховье: всё включено

3-дневный тур в Карелию для всей семьи. Зимняя сказка с проживанием в загородном отеле Верховье. Экскурсионная программа и карельская кухня. Заезды каждую пятницу.

Ближайший заезд:

c 16 декабря по 18 декабря

3 дня 2 ночи

от 21800 ₽

Карелия 2023 г.

Рождество на базе отдыха Марциальные ключи

Эко-тур на Рождество с размещением на загородной базе отдыха Марциальные ключи. Подойдёт семьям с детьми от 3-х лет. Всё включено - без лишних доплат.

Ближайший заезд:

c 05 января по 08 января

4 дня 3 ночи

от 21900 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Долгожданный отпуск в Карелии зима

Идеальное сочетание экскурсий и природного отдыха. 2 ночи в столице Карелии и 2 ночи на загородной турбазе у озера. Тур начинается в Спб, переезд на автобусе в Карелию...

Ближайший заезд:

c 14 декабря по 18 декабря

5 дней 4 ночи

от 21950 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.
(1)

Гуляй, Москва, в Карелии! зима

Программа с небольшим количеством экскурсий и расслабляющим отдыхом на турбазе на берегу Онежского озера. Идеальный вариант, если вы хотите просто расслабиться и отдохн...

Ближайший заезд:

c 14 декабря по 18 декабря

5 дней 4 ночи

от 21950 ₽

Карелия 2023 г.

Зимние каникулы в Карелии

Зимнее путешествие в Карелию в период новогодних каникул с 3 января. Расслабленный экскурсионный тур с проживанием в лучших гостиницах Петрозаводска. Главное событие ту...

Ближайший заезд:

c 03 января по 05 января

3 дня 2 ночи

от 22300 ₽

Карелия 2023 г.

Выходные в Карелии зимой

Экскурсионный тур выходного дня в Карелию зимой. Удобные заезды по пятницам и главные достопримечательности Карелии. Проводится в составе сборной группы от 2 до 10 чело...

Ближайший заезд:

c 03 февраля по 05 февраля

3 дня 2 ночи

от 23900 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Краски севера зима

Экскурсионный тур в Карелию на 3 дня зимой с размещением в гостинице 4* в Петрозаводске на выбор. Удобные дни заезда - по пятницам. В программе: Петрозаводск, Кивач, Ги...

Ближайший заезд:

c 16 декабря по 18 декабря

3 дня 2 ночи

от 23980 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Зима в Верховье: всё включено

Зимний тур в Карелию на 4 дня для всей семьи. Проживание в уютном загородном отеле Верховье. Интересные экскурсии и карельская кухня. Заезды каждый четверг.

Ближайший заезд:

c 15 декабря по 18 декабря

4 дня 3 ночи

от 24500 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Kinfolk in Karelia зима

Программа размеренного отдыха на карельской природе за городом в стиле Kinfolk Hygge. Собачьи упряжки, хаски. Расслабленная программа одыха. Тур начинается и заканчивае...

Ближайший заезд:

c 15 декабря по 18 декабря

4 дня 3 ночи

от 25000 ₽

Карелия 2023 г.

Северный прорыв LIGHT

Увлекательный двухдневный маршрут с элементами легкого «экстрима» на снегоходах по Северной Карелии. Строго 18+. Проживание в туркомплексе Велт. Тур начинается и заканч...

Ближайший заезд:

c 21 января по 23 января

3 дня 2 ночи

от 25850 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Карельский экспресс - 4 зима

Зимний 4-дневный тур по Карелии. Удобен для туристов, пребывающих на поезде. Топ достопримечательностей. Возможность добавить в тур активные развлечения.

Ближайший заезд:

c 15 декабря по 18 декабря

4 дня 3 ночи

от 27950 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

В Карелию на 4 дня зима

Экскурсионный тур на 4 дня зимой в Карелию в группе до 10 человек. Комфортабельное размещение в отеле 4*. Тур подойдёт людям всех возрастов, семьям с детьми от 7 лет. В...

Ближайший заезд:

c 22 декабря по 25 декабря

4 дня 3 ночи

от 28500 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

В Карелию на 5 дней зима

За 5 дней Вы познакомитесь с главными красотами Карелии. Вас ждёт обзорная экскурсия по столице республики - Петрозаводску, путешествие в мир загадочного камня - шунгит...

Ближайший заезд:

c 14 декабря по 18 декабря

5 дней 4 ночи

от 30500 ₽

Карелия 2023 г.

Зимние каникулы на берегах карельского озера

Тур на 4 дня в период зимних каникул с размещением на базе отдыха Урозеро. Тур подходит семьям даже с маленькими детьми. За доп. плату активные зимние развлечения - Киж...

Ближайший заезд:

c 03 января по 06 января

4 дня 3 ночи

от 32300 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Зимние Бренды Карелии

Этот тур создан для тех, кто хочет совместить отдых на природе с посещением экскурсионных Брендов Карелии. Туристический комплекс Шишки находиться на берегу озера Сунд...

Ближайший заезд:

c 14 декабря по 18 декабря

5 дней 4 ночи

от 33400 ₽

Карелия 2023 г.
(3)

Карельские путешествия

Активный зимний тур на Север Карелии в п.Калевала. 5 дней. Специально для любителей русской зимы: катания с горок, сафари на снегоходах, подледная рыбалка, русская бань...

Ближайший заезд:

c 23 января по 27 января

5 дней 4 ночи

от 33800 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Заповедные места

Двухдневный снегоходный тур по прекрасным зимним местам Сямозерья, старинным карельским деревням - Рубчойла, Мянгусельга, Павшойла с посещением часовни Вознесения Госпо...

Ближайший заезд:

c 17 декабря по 18 декабря

2 дня 1 ночь

от 37600 ₽