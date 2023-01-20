Лыжная история

Завтракаем в уютном кафе базе.



Отправляемся на прогулку на снегоступах.



Перед обедом собираем вещи и освобождаем номера.



Обедаем на базе и отправляется на долгожданную встречу с карельским Дедом Морозом!



Приехать в вотчину, кстати, можно и зимой, и летом. Нам повезло попасть сюда в самое сказочное время года. Здесь у дедушки красивый дом, упряжка тундровых оленей, хаски и маламуты! Кстати, с хаски и маламутами можно познакомиться поближе: собаки очень ласковые и любят фотографироваться с гостями.



В вотчине волшебника участвуем в двух активных программах – Северная сага и Мир Калевалы.



Северная сага: прикоснёмся к прекрасному миру Крайнего Севера и самобытной культуре древних саамов, узнаем больше об обитателях подворья Талвиукко и обязательно заведем новых друзей! А еще прокатимся на настоящих финских санях potkuri.



У нас еще есть немного свободного времени, чтобы побродить по этому сказочному месту, пофотографироваться с местными обитателями и помощниками Талвиукко.



На автобусах возвращаемся в Петрозаводск. По дороге вспоминаем яркие моменты этих дней и уже строим планы на будущие путешествия.



В городе в сопровождении нашего гида гуляем по Онежской набережной. Поверьте, здесь есть, на что посмотреть! Набережная Петрозаводска – это настоящий музей скульптур под открытым небом. Скульптуры – подарки городу от городов-побратимов Финляндии, Германии, США, Франции, Норвегии и Швеции. Угадаете, какая от кого?



Идем ужинать в уже знакомое место. Шведский стол радует своим разнообразием.



Уезжаем вечерними поездами с ж/д вокзала г. Петрозаводска.