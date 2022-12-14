Гуляй, Москва, в Карелии! зима
Идеальный вариант, если вы хотите просто расслабиться и отдохнуть, и при этом получить яркие впечатления от знакомства с чем-то новым. По приезду в Петрозаводск вы сразу отправитесь на турбазу, где есть все условия, чтобы забыть о шуме городов, насладиться радостями Карельской зимы и вдоволь надышаться свежим лесным воздухом. Беззаботный загородный отпуск на берегу чистейшего озера зарядит вас энергией на весь год.
На 4 и 5 день тура вас ожидает экскурсионная программа, с которой вы увидите самые известные природные красоты Прионежья, водопады, питомник хаски, а также жемчужину Карелии - Мраморный каньон Рускеала.
Краткие преимущества и особенности тура:
- Тур начинается из Петрозаводска – удобно для прибывающих из регионов на поезде
- Идеальное сочетание экскурсий и природного отдыха
- 2 ночи в столице Карелии и 2 ночи на загородной турбазе у озера
- Для спокойного отдыха: прогулки по карельскому лесу, посиделки у костра, карельская баня и лодочные прогулки
- Для любителей активного отдыха на природе по вашему выбору: рыбалка, сафари на квадроциклах и др.
- Отлично подойдет для семей с детьми
Вас ждет:
Программа тура
07:50 – Прибытие поездом
08:00 – Трансфер на турбазу на берегу озера. Завтрак.
В этот день вас ожидает свободное время на природе загородом. Благодаря выгодному расположению турбазы вы сможете отдохнуть так, как сами захотите:
- Отправиться на рыбалку. Озера Карелии богаты разными видами рыбы, именно поэтому рыбалка здесь считается крайне захватывающей. В зимние месяцы обязательно попробуйте увлекательую подледную рыбалку.
- Приготовить мясо или овощи на открытом огне или углях. В удобной крытой беседке есть мангал и уютная зона отдыха.
09:00 – Завтрак и свободный день на турбазе.Во второй день вас также ожидает свободное время для отдыха на загородной базе - что может быть лучше? Вы сможете устроить пикник на свежем воздухе, или посетить горячую баню, или просто побыть наедине с природой.
09:00 – Завтрак и свободное время на турбазе.
После сытного завтрака у вас еще остается время насладиться отдыхом на природе, подготовиться к отъезду и по желанию посетить настоящую карельскую баню. Это не только приятный отдых, но и признанная народная здравница. Баня занимала особенное место на протяжении всей жизни карела, с ней связано множество легенд, ритуалов и примет.
15:00 – Трансфер в Петрозаводск, заселение в отель, свободное время.
08:30 – Завтрак в отеле.
09:10 – Обзорная экскурсия по Петрозаводску
Столица Карелии, город Петрозаводск, расположен на западном берегу Онежского озера. Этот город, ровесник Санкт-Петербурга, также был основан Петром I.
В рамках автобусно-пешеходной экскурсии вы узнаете об истории города и увидите главные достопримечательности, среди которых особое место занимает набережная Онежского озера, вдоль которой можно увидеть необычные памятники, подаренные городами-побратимами. Вид утренней Онеги украсит вашу прогулку.
Наш гид расскажет их значение и покажет знаменитое Древо желаний. Не забудьте прошептать ему заветную мечту! По словам наших туристов, желания исполняются.
11:30 – Заповедник и водопад Кивач
Водопад Кивач второй по величине, после Рейнского, равнинный водопад Европы. Покрытый льдом и снегом, он не замерзает даже зимой. Полюбоваться на каскады водопада вы сможете со специально обустроенных смотровых площадок.
На территории одноименного заповедника находится дендрарий с многочисленными деревьями и кустарниками и музей природы, где представлена экспозиция растительного и животного мира, а также старые фотографии водопада, сделанные в разные годы.
14:00 - Обед
В туркомплексе вам также предложат вкусный и горячий комплексный обед, который приобретается на месте, по желанию.
15:00 – Вотчина Талвиукко – карельского Деда Мороза
Вотчина Талвиукко – это большой туристический комплекс, который включает в себя питомник ездовых собак, ферму северных оленей, резиденцию карельского Деда Мороза, горницу Карельской Снегурочки, саамскую деревню и многое другое.
Гостям с детьми будет интересно заглянуть в резиденцию Талвиукко и горницу Карельской Снегурочки – Лумикки, где можно увидеть много удивительных вещей. Посещение резиденции оплачивается на месте по желанию.
15:30 – Экскурсия по питомнику хаски и оленьей ферме
Питомник ездовых собак Вам покажет местный опытный каюр, расскажет интересные факты о дружелюбных собаках. В рамках экскурсии, которая включена в стоимость тура, вы сможете пообщаться и сфотографироваться с аляскинскими и сибирскими хаски, маламутами и самоедами. Все желающие смогут прокатиться на собачьей упряжке в качестве каюра или пассажира.
Ферма северных оленей также входит в экскурсию и очень интересна для посещения. Эти удивительные животные – главные жители севера и гидам есть что рассказать о их жизни в суровых условиях. Все желающие также могут прокатиться и на оленьей упряжке.
Помимо знакомства с животными Вы можете отправиться в саамскую деревню и посмотреть на яранги и чумы, традиционные жилища северного народа, или отправить близким и друзьям фотографию с белыми медведями из фотозоны «Арктика». Катание на собачьих и оленьих упряжках по желанию за дополнительную плату.
17:00 – Интерактивная программа “Вселенная Калевала” в музее изобразительных искусств Республики Карелия
Эпос «Калевала» — визитная карточка культуры Карелии. Выставка — брендовый культурный туристический продукт, разработанный специально для гостей республики и представляющий «жемчужины» музейной коллекции, которые сформируют неповторимый образ северного края — мира тайн, волшебства, самобытных обрядов и традиций.
Слышали ли вы звуки карельского музыкального инструмента кантеле? Отправляйтесь в путешествие по рунопевческому лесу и погрузитесь в звуки песнопений. Именно так передавались древние предания испокон веков от прадедов к сыновьям.
Знаете ли вы, что по калевальской легенде мир появился из яйца? Разбившись — желток стал солнцем, а белок месяцем и звездами на небосводе, скорлупки образовали землю. Рождение мира — тайна, которая откроется по-новому. Взгляните на луну, камни, гигантское гнездо вокруг Вас. Здесь начинается жизнь!
Ловили ли Вы когда-нибудь трехметровую щуку? Самое время встретиться лицом к лицу и познакомиться с карельскими традициями и обрядами! Для чего нужен был валек и рубель, как варили пиво по старинному рецепту, что надевали на свадьбу? Сделайте глубокий вдох и погрузитесь в мир ароматов Севера!
18:00 – Возвращение в Петрозаводск. Свободное время.
Петрозаводск – большой город. Кроме множества кафе и ресторанов заслуживают внимания и местные театры. Рекомендуем обратить внимание на Национальный театр Карелии и Театр драмы «Творческая Мастерская». Вы можете заранее посмотреть будут ли интересные для вас спектакли в этот день и приобрести билеты онлайн. Либо на месте наши гиды всегда с радостью готовы подсказать, куда можно сходить вечером.
Истинным ценителям гастротуризма советуем посетить музей-ресторан “ВКарелии Есть”, где в стильных интерьерах пространства проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы. Все блюда готовятся исключительно из местных биоресурсов: дичи, выловленной в карельской тайге, рыбы из ближайших озер и Белого моря. Яства щедро сдабриваются разнообразием трав и дарами леса - ягодами-грибами, по исконно карельским рецептам или в уникальной интерпретации ведущего шеф-повара. Также интересны расположенные здесь же экспозиции местных художников, изо-студия и иммерсивная пещера Петроглифов.
08:00 – Завтрак в отеле. Сбор группы в автобусе.
09:00 – Отправление в сторону Горного парка “Рускеала”. Залив Кирьявалахти.
Нас ждет живописная дорога к одной из самых известных достопримечательностей Карелии. Первую половину пути можно вздремнуть, а потом обязательно советуем увидеть невероятный красоты пестрый залив Кирьявалахти. Дорога там будет виться змейкой по самому краю Ладожского озера, открывая изумительные виды на ладожские шхеры. При возможности автобус сделает остановку для фотопаузы
12:30 – Рускеальские водопады Ахвенкоски.
Водопады Ахвенкоски, небольшие, но живописные каскады на лесной реке Тохмайоки, привлекли в свое время многих кинорежиссеров: здесь проходили съемки знаменитых кинофильмов «А зори здесь тихие…» и «Темный мир».
Экологический маршрут, который вьется вокруг водопадов, приглашает любителей природы на прогулку на свежем воздухе, чтобы познакомиться с окружающим ландшафтом поближе и найти сказочных персонажей на «Алее сказок».
Подвесные мостики, протянутые прямо над водопадами, завершают маршрут и позволяют сделать самые потрясающие кадры. Прогулка по экотропе предлагается на месте по желанию.
14:00 – Горный парк «Рускеала». Обзорная экскурсия и свободное время.
Горный парк «Рускеала» - это и комплексный памятник природы, и музей горного дела России и Финляндии под открытым небом, и большой туристический комплекс с разнообразными развлечениями для туристов.
Мраморный каньон является центром парка и представляет собой огромное озеро в высоких мраморных берегах, которое в холодное время года покрывается льдом и снегом. Во время экскурсии, которая включена в тур, местный гид проведет вас по прогулочным тропинкам, проложенным по периметру каньона. По пути встретится множество обзорных площадок, с которых будет удобно сделать фотографии. В конце экскурсии гид расскажет о возможностях горного парка в плане развлечений, так как территория огромная, и самостоятельно сориентироваться здесь сложно.
Какие еще есть развлечения:
- Фантастическая экскурсия «Подземный космос» пользуется большим спросом среди гостей. В ходе экскурсии вы спуститесь в самом сердце горного парка: к штольням и пещерам в глубинах мраморной горы.
- Тайные тропы земли Калевала. Рядом с обзорной площадкой на озеро Светлое расположена интерактивная часть парка, посвященная карельскому эпосу. Вы познакомитесь со светлыми и темными сказочными героями, попробуете поймать коня Хийси с помощью веревки и это далеко не всё.
- Заброшенный мраморный завод, чьи конические кирпичные трубы своим видом привлекают множество туристов, является частью истории горного парка. Здесь получаются очень атмосферные снимки.
- Круглый год работает главное экстремальное развлечение парка – троллей ZIP-line, на котором можно прокатиться над заснеженным каньоном вдоль мраморных скал. Для тех же, кто не любит адреналин, только зимой появляется возможность прокатиться на зимних санях «веселый банан».
- К югу от каньона расположены сувенирные магазины и кафе, где можно перекусить и согреться горячими напитками.
17:00 – Отправление “Ретропоезда” из Рускеала.
Для желающих окунуться в дух исторического путешествия мы приготовили возможность отправиться в город Сортавала под стук колес на настоящем паровозе со старинными интерьерами. В высокий сезон билеты на «Ретропоезд» желательно приобретать заблаговременно, так как их быстро раскупают.
17:30 - Выезд автобуса из горного парка. Если вы желаете продолжить поездку на автобусе, у вас будет на полчаса больше свободного времени в парке.
Встреча у вокзала в Сортавале туристов с поезда.
Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства.
После дегустация мы также заедем за другими карельскими дарами, которые понравятся вашей семье и друзьям больше, чем магнит на холодильник. Фирменный магазин форелевого хозяйства готов предложить не только копченую и соленую красную рыбу, но и большой ассортимент продукции местных фермерских хозяйств. В дороге ничего не испортится, так как всё можно упаковать в термопакеты.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
Первая остановка: 23:30 – м. Озерки
Конечная остановка: 00:00 – м. Площадь Восстания
Стоимость
Гостиница премиум класса
Внимание:
- В период новогодних праздников (30.12.2022 - 08.01.2023) посещение дворца Снегурочки Лумикки, осмотр гранд-макета Карелия и визит в резиденцию Талвиукко не входит в стоимость и приобретается по желанию на месте
- Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг
- При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное
Скидки: дети до 7 - 950 руб, школьники - 600 руб., студенты и 60+ - 450 руб.
Скидки в период январских праздников (02.01 - 08.01): дети до 7 - 1200 руб., школьники - 700 руб., студенты и 60+ - 550 руб.
Включено в стоимость
- Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура;
- Обзорная экскурсия по Петрозаводску и Онежской набережной;
- Входные билеты в заповедник "Кивач", посещение водопада Кивач и музея природы;
- Посещение питомника хаски с экскурсией с профессиональным заводчиком;
- Посещение оленьей фермы, саамской деревни и подворья;
- Входные билеты и экскурсия в горном парке Рускеала;
- Входные билеты в парк «Вотчина Талви Укко» и экскурсия «Северная сага», включающая посещение питомника хаски с местным каюром, осмотр фермы северных оленей, саамской деревни, подворья с домашними животными, гранд-макета «Карелия». В период новогодних праздников (30.12.2022 - 08.01.2023) посещение дворца Снегурочки Лумикки, осмотр гранд-макета Карелия и визит в резиденцию не входит в стоимость и приобретается по желанию на месте.
- Трансфер на комфортабельном автобусе;
- Сопровождение профессионального гида на протяжении всех дней тура;
- Проживание в отеле в городе Петрозаводск (2 ночи);
- Проживание на турбазе (2 ночи);
- Вкусные завтраки;
- Посещение водопадов Ахвенкоски и мест съемок знаменитых фильмов
- Интерактивная программа «Вселенная «Калевала» в Музее изобразительных искусств Республики Карелия
Оплачивается отдельно
- Ж/д билеты “Санкт-Петербург - Петрозаводск” или “Москва - Петрозаводск”
- Ж/д билет «Ретропоезд» Рускеала – Сортавала: от 420 р./взр
- Комплексные обеды в туре: диапазон цен – 450–650 руб. Стоимость комплексных обедов в период январских праздников (01.01–08.01.2023) составляет 650–750 руб./чел.
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: 400 руб./взр., 300 руб. – шк.,
студ.; дети до 7 лет – бесплатно
- Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка
- Активные развлечения в вотчине карельского Деда Мороза: по ценам
туркомплекса
Отзывы
<p style="text-align: justify;">Тур очень интересный, и сама организация его на высоте. Не было какого-то утомления или усталости, потому что скучать просто не было времени. Вокруг немыслимые красоты, постоянные экскурсии, вылазки на природу. За время тура удалось лицезреть и красоты Петрозаводска и первозданную карельскую природу, и это очень удачное сочетание... в общем, впечатлений море!
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