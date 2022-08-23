Зима по-карельски в Верховье: всё включено

Встреча на жд вокзале г. Петрозаводска. Вас будет ждать сопровождающий с табличкой "Верховье".Трансфер в загородный отель. По прибытии завтрак.Сегодня мы посетим визитную карточку Карелии - водопад Кивач и одноименный заповедник. На территории комплекса осмотрим сам водопад - осенью он будет особенно шумным, прогуляемся по дендропарку с карельской березой, зайдем в музей Природы.Возвращение в отель "Верховье.

Отдых. Есть время попариться в жаркой баньке или просто подышать морозным сосновым воздухом, укутавшись в плед.

Ужин в отеле.