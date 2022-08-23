Кижи-Валаам-Соловки

Прибытие в город Петрозаводск утренними поездами (до 10:00). Сбор группы у центрального входа на ж/д вокзале.

Для прибывших ночными поездами – трансфер в отель и раннее размещение. Просим вас сообщать номер поезда и время прибытия, при бронировании тура.

Завтрак в ресторане. Сдача багажа в в камеру хранения отеля.

Знакомство с городом – обзорная экскурсия «Из истории Петрозаводска».

Город Петрозаводск раскинулся вдоль берегов залива Онежского озера. И набережная одно из самых красивых мест столицы Карелии. Здесь история и современность оживают в уникальной коллекции авангардных скульптурных памятников.

Трансфер в пассажирский порт. Поездка на «метеоре» на остров Кижи (1 час 15 мин. по Онежскому озеру).

Здесь на Кижи под открытым небом собрано 68 памятников традиционной деревянной архитектуры. Жемчужина собрания по праву считается 22х-главая Преображенская церковь, высотой 37 метров (дата постройки – 1714 г.).

Обзорная экскурсия по основной экспозиции музея познакомит вас с:

Кижским архитектурным ансамблем, который входит в Список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО

интерьером действующей церкви Покрова Пресвятой Богородицы и нескольких крестьянских домов

традиционными крестьянскими ремеслами севера.

Возвращение в Петрозаводск.

Ужин с блюдами карельской кухни.

Заселение в спа-отель Карелия 4*.