Кижи-Валаам-Соловки
Этот маршрут является самым популярным из всех туров по Карелии!
Три главные святыни Русского Севера: 22-главая церковь Преображения и кружево деревянных украшений крестьянских домов на острове Кижи, насыщенный голубой цвет куполов Валаама и торжественная строгость Соловецкого монастыря.
У вас есть возможность всего за 5 дней:
- прогуляться по столице Карелии и оценить один из лучших памятников основателю Петрозаводска — Петру I
- увидеть ансамбль Кижского погоста, входящий в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО
- посетить выставку народного художника России — Кронида Гоголева, где собраны выдающиеся произведения скульптурной резьбы по дереву
- пересечь крупнейшее озеро в Европе — Ладожское — на пути к Валаамскому архипелагу и проникнуться атмосферой священного острова
- послушать воспетый Державиным суровый водопад Кивач и удивительную историю добычи мрамора на Белой горе
- увидеть редкую по красоте природу Белого моря, ощутить строгость и исключительность таинственных островов Соловецкого архипелага
Вас ждет:
Программа тура
Прибытие в город Петрозаводск утренними поездами (до 10:00). Сбор группы у центрального входа на ж/д вокзале.
Для прибывших ночными поездами – трансфер в отель и раннее размещение. Просим вас сообщать номер поезда и время прибытия, при бронировании тура.
Завтрак в ресторане. Сдача багажа в в камеру хранения отеля.
Знакомство с городом – обзорная экскурсия «Из истории Петрозаводска».
Город Петрозаводск раскинулся вдоль берегов залива Онежского озера. И набережная одно из самых красивых мест столицы Карелии. Здесь история и современность оживают в уникальной коллекции авангардных скульптурных памятников.
Трансфер в пассажирский порт. Поездка на «метеоре» на остров Кижи (1 час 15 мин. по Онежскому озеру).
Здесь на Кижи под открытым небом собрано 68 памятников традиционной деревянной архитектуры. Жемчужина собрания по праву считается 22х-главая Преображенская церковь, высотой 37 метров (дата постройки – 1714 г.).
Обзорная экскурсия по основной экспозиции музея познакомит вас с:
- Кижским архитектурным ансамблем, который входит в Список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО
- интерьером действующей церкви Покрова Пресвятой Богородицы и нескольких крестьянских домов
- традиционными крестьянскими ремеслами севера.
Возвращение в Петрозаводск.
Ужин с блюдами карельской кухни.
Заселение в спа-отель Карелия 4*.
Завтрак.
Утром выезд в город Сортавала (240 км).
Посещение выставки знаменитого резчика по дереву – Кронида Гоголева.
Поездка на “метеоре” на остров Валаам (50 мин. по Ладожскому озеру).
Во время обзорной экскурсии мы познакомимся с центральной усадьбой монастыря и посетим Спасо-Преображенский собор, где покоятся мощи основателей монастыря Германа и Сергия Валаамских.
Обед в трапезной.
Отправление на “метеоре” в часть острова, которая называется “Новый Иерусалим”.
Пешеходная экскурсия “По скитам Валаама”: посещение Воскресенского скита. Затем посмотрим Гефсиманский скит и Гефсиманский сад – любимое место уединения Пресвятой Богородицы. В конце экскурсии поднимемся на Гору Елеон, отсюда открываются прекрасные виды на Ладожское озеро.
Возвращение в Сортавала.
Обратный переезд в Петрозаводск (240 км). Возвращение в Петрозаводск к 00.00.
Завтрак. Освобождение номеров.
Длительный, но неутомительный переезд на север Карелии в город Кемь.
По пути посещение природного заповедника «Кивач».
Во время этой экскурсии мы прогуляемся по территории старейшего природного заповедника, увидим знаменитую карельскую березу и сделаем красивые фотографии водопада. Он поразит вас своей красотой, мощью, вековым движением воды и сдержанностью северной природы!
Поездка на уникальный природный объект – Белая Гора. Чуть более сотни лет назад она была центром добычи мрамора на севере России.
Переправа к старинным ломкам на самоходном 11-местном пароме через живописное озеро Гижозеро.
Прогулка в сопровождении экскурсовода по историческим местам добычи мрамора среди мраморных глыб и высоких отвесных скал. С верхней части парка открывается великолепный вид на озеро и тихую красивую деревеньку Белая Гора.
Обед в городе Медвежьегорске на берегу Онежского озера.
Посещение фирменного магазина при фабрике «Карельские узоры». Данная фабрика выпускает изделия из льна с традиционной вышивкой.
Переезд в город Кемь.
Посещение карельского музея «Поморье».
Кемь веками была «столицей» поморского края мореходов. В составе коллекций музея - предметы быта, труда, народного декоративно-прикладного искусства, отображающие жизнь поморов - особого субэтноса русского народа.
Вечером прибытие в поселок Рабочеостровск.
Размещение в гостинице «Причал» на берегу Белого моря. Номера с удобствами категории стандарт.
Завтрак.
Отправление на теплоходе на Соловецкие острова (переход 2,5 часа по Белому морю).
Обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю.
Экскурсия знакомит вас с историей Соловецкого монастыря, Соловецкого лагеря особого назначения, Учебного отряда Северного флота и Школы юнг. Вы посетите территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря.
Обед в кафе.
Размещение в отеле Соловецкая Слобода.
Прогулка на Мыс лабиринтов и к “танцующим” Соловецким березкам.
Свободное время.
Завтрак. Освобождение номеров.
Автобусная экскурсия «Гора Секирная – Ботанический сад».
Вы посетите одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова, с вершины которой открывается незабываемый вид на остров и Белое море, увидите уникальную церковь-маяк, один из самых северных ботанических садов России.
Обед в кафе.
Трансфер из гостиницы с вещами на причал. Отправление на теплоходе в поселок Рабочеостровск.
Трансфер на ж/д вокзал города Кемь. Отъезд поездами после 18.00.
Пожалуйста, сообщите заранее, каким поездом Вы уезжаете обратно, чтобы при необходимости забронировать номер в гостинице «Причал» (1700 руб./чел. за место в двухместном номере «стандарт»).
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в номерах выбранной категории в отелях «Карелия 4*» (2 ночи), «Причал» (1 ночь), «Соловецкая Слобода» (1 ночь)
- 2-х разовое питание по программе: 5 завтраков, 4 обеда, 1 ужин с блюдами карельской кухни
- аренда транспорта и все трансферы по программе
- обзорная экскурсия по Петрозаводску с посещением Онежской набережной
- переезд на «метеоре» из Петрозаводска на остров Кижи и обратно, входная плата в музей-заповедник и обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи»
- входная плата в музей резьбы по дереву народного художника России Кронида Гоголева
- переезд на «метеоре» из Сортавала на остров Валаам и обратно, экскурсионное обслуживание по длинной программе: экскурсия «Центральная Усадьба» - водный переезд в Никоновскую бухту - обед в трапезной - экскурсия «Новый Иерусалим»
- входная плата и экскурсия по Заповеднику «Кивач»: осмотр водопада, дендрария и музея природы
- экскурсионное обслуживание в парке «Белая гора, Тивдийский мрамор»: переезд на пароме, экскурсия по двум площадкам
- входная плата и экскурсия в музее «Поморье» г. Кемь
- обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю с посещением экспозиций «Монастырская тюрьма», «Соловецкая крепость», «Соловецкие печи»
- прогулка на Мыс Лабиринтов и в парк «танцующих» соловецких берёзок
- автобусно-пешеходная экскурсия «Секирная гора. Свято-Вознесенский скит - Ботанический сад»
- экскурсионное обслуживание по программе и услуги гида-сопровождающего по Карелии и на Соловках
- билеты на водный транспорт на посещаемые острова (о. Кижи, о. Валаам, о. Соловецкий)
- страхование здоровья и жизни участника
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты: г. Кемь – Москва, Москва – Петрозаводск, Санкт-Петербург – Петрозаводск; г. Кемь – Санкт-Петербург
- доп. ночь в т/к Причал - 1700 руб./чел. за место в двухместном номере «стандарт»
Отзывы
Посетил в этом году Карелию еще раз. Организацией тура занималась компания Алем-тур, к организации никаких вопросов нет, но пандемия внесла свои проблемы. Мы должны были посетить Соловки (два дня), т.к. Соловки не открыли, то нам предложили замену, т.е. круиз вокруг Соловков и экскурсия в Беломорск. Круиз полный отстой, кроме лекции нечего вспомнить, практически ничего нельзя увидеть (храмы на острове). Также на судне нет никакой социальной дистанции (всех загнали в один салон на теплоходе). К экскурсии по Беломорску вопросов нет. Гостиница Причал в Кемь к приему туристов не готова, все очень изношенное и даже телевизор не работает.
Большое спасибо! Все прекрасно организовано.
Вопрос ответ
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений
Похожие туры
Кижи-Валаам-Кивач
Трёхдневный экскурсионный тур по основным достопримечательностям Карелии. В программу тура входит: посещение святой обители - о. Валаам, экскурсия по столице Карелии - ...
Ближайший заезд:
c 08 июня по 10 июня
3 дня 2 ночи
от 23700 ₽
Экотур Лето в Карелии + Кижи + Валаам 2022
Семейный тур в Карелию с проживанием на загородной базе Марциальные ключи. Тур предполагает экскурсии и насыщенную анимационную программу для взрослых и детей. Возможно...
Ближайший заезд:
c 02 июля по 09 июля
8 дней 7 ночей
от 30300 ₽
Святой треугольник: Кижи + Валаам + Соловки (1 день)
Насыщенный пятидневный тур по основным достопримечательностям и туристским центрам Карелии: г. Петрозаводск, о. Кижи, горный парк Рускеала, о. Валаам, г. Сортавала, цен...
Ближайший заезд:
c 02 июня по 06 июня
5 дней 4 ночи
от 35500 ₽
Гранд тур по Карелии - Кижи, Валаам, Рускеала + 1 день на Соловках 2022
Шестидневный экскурсионный тур в Карелию с посещением Соловков (без ночёвки). Шестой последний день тура - день отъезда. Тур подойдёт тем, кто не планирует задерживатьс...
Ближайший заезд:
c 05 июня по 10 июня
6 дней 5 ночей
от 39800 ₽
Святой треугольник: Кижи + Валаам + Соловки (2 дня)
Отличный отдых летом в карелии – увидеть три знаменитых острова карелии за 6 дней. Экскурсии каждый день. Размещение в гостиницах. За 6 дней Вы познакомитесь с южной и ...
Ближайший заезд:
c 02 июня по 07 июня
6 дней 5 ночей
от 43300 ₽
Гранд тур по Карелии - Кижи, Валаам, Рускеала + 2 дня на Соловках 2022
Шестидневный экскурсионный тур в Карелию с посещением Соловков (1 ночь).Тур подойдёт тем, кто ограничен 1 неделей свободного времени, взрослым и детям от 7 лет. Тур отл...
Ближайший заезд:
c 05 июня по 10 июня
6 дней 5 ночей
от 44400 ₽
Гранд тур по Карелии - Кижи, Валаам, Рускеала + 3 дня на Соловках
Семидневный экскурсионный тур в Карелию с посещением Соловков (2 ночи).Тур подойдёт тем, кто хочет провести 1 неделю в Карелии, отдохнуть в отпуске и увидеть основные д...
Ближайший заезд:
c 05 июня по 11 июня
7 дней 6 ночей
от 48150 ₽
Святой треугольник: Кижи + Валаам + Соловки (3 дня)
Летний отдых в Карелии. Экскурсионный тур на 7 дней с посещением главных достопримечательностей Карелии: Кижи, Валаам, Соловки. Проживание в гостиницах 3* и 4*, в двухм...
Ближайший заезд:
c 02 июня по 08 июня
7 дней 6 ночей
от 48900 ₽