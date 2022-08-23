Кижские узоры
Прикоснитесь к таланту древних мастеров в путешествии на снегоходе по старинным деревням Карелии! Отправьтесь по ледяным просторам Онежского озера к шедевру деревянного зодчества - острову Кижи! Попробуйте традиционную карельскую кухню!
Остров Кижи – жемчужина русского деревянного зодчества. Сюда завезли традиционные постройки со всей Карелии и сделали музей под открытым небом. Посетить Кижи зимой – настоящая удача, ведь пока озеро не встанет, попасть на остров можно только на вертолете! Лишь со второй половины зимы становятся доступными альтернативные способы добраться туда. Мы с вами отправимся на Кижи на снегоходах: вы обуздаете нрав железного коня, насладитесь тишиной и завораживающей красотой карельских пейзажей и спящего Онежского озера. И ещё ближе соприкоснётесь с традициями северных народов – попробуете блюда национальной кухни и даже научитесь готовить их сами!
- Вы увидите уникальный архитектурный ансамбль на острове Кижи и старинные постройки Заонежья, “уснувшие” карельские деревеньки в зимних пейзажах и второе по величине озеро Европы.
- Вы узнаете секреты деревянного зодчества Карелии, каким образом и откуда в музей под открытым небом “Кижи” привозили экспонаты, как звучит карельский язык и сколько человек на нём говорят.
- Вы научитесь управлять снегоходом и готовить красную рыбу необычным способом.
- Вы попробуете блюда национальной карельской кухни: традиционную выпечку, клюкву в сахаре, настойки и варенья из вкуснейших северных ягод.
- Вы почувствуете волнение, прикасаясь к шедевру всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, драйв от езды на снегоходе по бескрайним ледяным просторам Онежского озера и настоящий жар карельской баньки.
Вас ждет:
Программа тура
Встречаемся в г. Петрозаводске под шпилем ж/д вокзала и идем на завтрак. Поближе знакомимся с другими участниками тура.
Садимся в автобус – ехать чуть больше часа.
В старинной деревне Горка нас встречают инструкторы – бравые весёлые парни. Они помогают подобрать экипировку: комбинезон, непромокаемую обувь, подшлемник, шлем, перчатки.
Проходим инструктаж и выезжаем на лед Онежского озера, второго по величине озера Европы.
Миллионы лет назад по этим местам прошёл ледник, оставив нам удивительной красоты ландшафт.
Разгоняемся и ощущаем невероятную свободу, покоряя ледяные просторы.
Старинные карельские деревни разбросаны по всему Заонежью – северной части озера, изрезанной заливами и вытянутыми берегами. Большинство деревень опустело, но деревянные часовни и церквушки всё ещё возвышаются над местностью.
Заезжаем в деревню Южный двор и устраиваем плотный перекус бутербродами с красной рыбой, карельской выпечкой, местным чаем и клюквой в сахаре.
Исследуем церковь, которая стоит здесь с 18 века, и отправляемся дальше.
Размещаемся в гостевом доме, который расположен на берегу Онежского озера, в 1 км. от всемирно известного памятника русского деревянного зодчества Кижи, деревне Ерснево.
Ужинаем.
Завтракаем.
Рассаживаемся по снегоходам. Всего несколько минут в пути, и перед нами открывается впечатляющая панорама Кижского архитектурного ансамбля.
Паркуем снегоходы и идем на экскурсию. В зимнем безмолвии ничего не отвлекает от красоты творения неведомого мастера. Кижи являются мировым шедевром и входят в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО.
Сегодня нас еще ждут часовня Параскевы Пятницы и Варлаама Хутынского 2-й половины XIX века в деревне Подъельники и культовая постройка “кижского ожерелья” – часовня Петра и Павла XVII-XVIII веков в деревне Волкостров.
Устраиваем плотный пикник и возвращаемся на базу.
Ужинаем и идем в жаркую карельскую баньку.
Завтракаем. Собираем вещи.
Отправляемся в обратный путь.
Въезжаем в деревню Пегрема – образец деревянной архитектуры Заонежья. Ни протоптанных тропинок, ни дыма из труб. Жители покинули её 50 лет назад. В огромных двухэтажных домах обвалились крыши, и только часовня Варлаама Хутынского 1770-х годов сохранилась целой благодаря неравнодушным людям.
Устраиваем пикник. Инструкторы готовят для нас красную рыбку на бревне, одновременно проводя мастер-класс. Пьем чай и едим морошковое варенье.
Проезжаем последние километры и завершаем наше трехдневное снегоходного сафари.
Садимся в автобус.
По пути в Петрозаводск вспоминаем самые яркие моменты и обсуждаем, что из увиденного нас больше всего впечатлило.
Ужинаем блюдами национальной карельской кухни в ресторане.
Уезжаем вечерними поездами и уже планируем будущие путешествия.
Стоимость
Гостевой дом Онежская горка
- Нитка маршрута может быть изменена с сохранением составляющих программы.
- В стоимость программы входит трехразовое питание. Меню включает в себя и разнообразные блюда карельской кухни: красная рыба, калитки — открытые пирожки с начинкой из пшена, рыбы и ягод, клюква в сахаре, настойки и варенье из северных ягод. Во время снегоходного путешествия на о. Кижи вас ждет обед-пикник с копченой красной рыбой и картофелем на гарнир, приготовленным в казане.
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Путешествие проходит на двухместных снегоходах Stels Vityaz 800 и Stels Viking 600. Посадка на снегоходе двухместная. Просьба при себе иметь водительские права или копию, снегоходные права не обязательны.
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Автотрансферы по маршруту будут организованы на туристических микроавтобусах.
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Устойчивый сигнал на протяжении всего маршрута - у оператора МегаФон. Остальные операторы могут работать местами. Пожалуйста, предупредите об этом близких накануне поездки.
Включено в стоимость
- транспортное обслуживание по программе,
- питание по программе,
- размещение по программе: комната в коттедже
- работа инструкторов и сопровождающего / гида-переводчика,
- аренда снегохода (посадка: 2 человека на снегоходе) и экипировки, топливо,
- мастер класс по приготовлению красной рыбы,
- экскурсия по карельским деревням с посещением старинных часовен,
- пешеходная экскурсия по о. Кижи.
Оплачивается отдельно
- Железнодорожные билеты до/от ст. Петрозаводск.
- Дополнительные сутки размещения.
- Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб./чел./сутки)
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