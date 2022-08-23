Кижские узоры

Встречаемся в г. Петрозаводске под шпилем ж/д вокзала и идем на завтрак. Поближе знакомимся с другими участниками тура.

Садимся в автобус – ехать чуть больше часа.

В старинной деревне Горка нас встречают инструкторы – бравые весёлые парни. Они помогают подобрать экипировку: комбинезон, непромокаемую обувь, подшлемник, шлем, перчатки.

Проходим инструктаж и выезжаем на лед Онежского озера, второго по величине озера Европы.

Миллионы лет назад по этим местам прошёл ледник, оставив нам удивительной красоты ландшафт.

Разгоняемся и ощущаем невероятную свободу, покоряя ледяные просторы.

Старинные карельские деревни разбросаны по всему Заонежью – северной части озера, изрезанной заливами и вытянутыми берегами. Большинство деревень опустело, но деревянные часовни и церквушки всё ещё возвышаются над местностью.

Заезжаем в деревню Южный двор и устраиваем плотный перекус бутербродами с красной рыбой, карельской выпечкой, местным чаем и клюквой в сахаре.

Исследуем церковь, которая стоит здесь с 18 века, и отправляемся дальше.

Размещаемся в гостевом доме, который расположен на берегу Онежского озера, в 1 км. от всемирно известного памятника русского деревянного зодчества Кижи, деревне Ерснево.

Ужинаем.