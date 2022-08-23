Карельский эксклюзив

Встреча на ж/д вокзале города Петрозавдска под шпилем ж/д вокзала (по времени прибытия поезда). Приключения начинаются!

Завтрак в кафе. Кофе за завтраком как нельзя кстати, ребята в группе подобрались самые разные - будет весело.

Рассаживаемся по автобусам и отправляемся навстречу приключениям!

Первая остановка! Идем пробовать воду из источников первого российского курорта “Марциальные воды”, основанного самим Петром I в 1719 году.

Отправляемся на экскурсию на водопад Кивач. Час пути удаётся поспать в автобусе. Кивач слышен с парковки. Мощь огромного падающего потока воды, заряжает силой и энергией, на него можно смотреть вечно. Карельская берёза удивляет изогнутым стволом, она ценится оригинальной узорчатой текстурой древесины, которая по рисунку и прочности напоминает мрамор.

Заезжаем на базу отдыха, обедаем и переодеваемся для следующих активностей!

Направляемся к месту сафари на собачьих упряжках. Четвероногие создания встречают нас, виляя хвостом и радостно лая. Им не терпится нас покатать, но сначала фото и немного потискать за уши. Запрягаем упряжку, собаки уже рвутся вперёд. Поездка на санях в упряжке, как машина времени, отправляет во времена, когда человек жил в гармонии с природой. Особенно радуют небольшие спуски и подъёмы, управлять в целом не так сложно, как казалось.

Прогулка по лесу на снегоступах добавляет экзотики. А ведь так до сих пор живут некоторые северные народы!

Садимся в автобусы и возвращаемся на базу. Заселяемся.

На ужине в ресторане базы пробуем оленину в медово-горчичном соусе..

Гуляем по дорожкам базы и отправляемся спать.