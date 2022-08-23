Карельский эксклюзив
Карелия – волшебный край, где каждый уголок достоин, чтобы его увидели. На знакомство с ним могут уйти годы, но у вас есть возможность прикоснуться к самым значимым аспектам жизни здесь. Вы прокатитесь на снегоходах по “уснувшим” деревенькам, где сохранились старинные церкви и часовни. Древний вулкан Гирвас зарядит вас энергией. Во время путешествия вы попробуете Карелию и на вкус – не только продегустируете, но и приготовите сами, вы представляете?! Кроме снегоходов освоите и управление собачьей упряжкой, и на снегоступах ходить научитесь, чтобы увидеть самые потаенные места.
- Вы увидите второй по величине равнинный водопад Европы, старинные церквушки и часовни уникальной культуры Русского Севера, “уснувшие” карельские деревеньки в зимних пейзажах, заброшенный военный аэродром и кратер древнего вулкана.
- Вы узнаете, как на острове Лычный удалось сохранить Церковь Петра и Павла 1620 года, как разводят форель, где добывали мрамор для строительства Санкт-Петербурга, для чего нужны снегоступы.
- Вы научитесь управлять собачьей упряжкой и снегоходом, готовить красную рыбу двумя необычными способами.
- Вы попробуете блюда национальной карельской кухни: традиционные калитки, два вида ухи, царскую сельдь-ряпушку, клюкву в сахаре, настойки и варенье из вкуснейших северных ягод.
- Вы почувствуете тишину и благодать зимнего хвойного леса, который будет виден из окна вашего номера, восторг от катания по замёрзшим водоемам, счастье от валяния в мягких снежных сугробах и настоящий жар карельской баньки.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча на ж/д вокзале города Петрозавдска под шпилем ж/д вокзала (по времени прибытия поезда). Приключения начинаются!
Завтрак в кафе. Кофе за завтраком как нельзя кстати, ребята в группе подобрались самые разные - будет весело.
Рассаживаемся по автобусам и отправляемся навстречу приключениям!
Первая остановка! Идем пробовать воду из источников первого российского курорта “Марциальные воды”, основанного самим Петром I в 1719 году.
Отправляемся на экскурсию на водопад Кивач. Час пути удаётся поспать в автобусе. Кивач слышен с парковки. Мощь огромного падающего потока воды, заряжает силой и энергией, на него можно смотреть вечно. Карельская берёза удивляет изогнутым стволом, она ценится оригинальной узорчатой текстурой древесины, которая по рисунку и прочности напоминает мрамор.
Заезжаем на базу отдыха, обедаем и переодеваемся для следующих активностей!
Направляемся к месту сафари на собачьих упряжках. Четвероногие создания встречают нас, виляя хвостом и радостно лая. Им не терпится нас покатать, но сначала фото и немного потискать за уши. Запрягаем упряжку, собаки уже рвутся вперёд. Поездка на санях в упряжке, как машина времени, отправляет во времена, когда человек жил в гармонии с природой. Особенно радуют небольшие спуски и подъёмы, управлять в целом не так сложно, как казалось.
Прогулка по лесу на снегоступах добавляет экзотики. А ведь так до сих пор живут некоторые северные народы!
Садимся в автобусы и возвращаемся на базу. Заселяемся.
На ужине в ресторане базы пробуем оленину в медово-горчичном соусе..
Гуляем по дорожкам базы и отправляемся спать.
Завтрак. Сон был крепкий, свежий воздух делает своё дело. Все заботы будто остались в прошлой жизни - смена деятельности лучше всего перезагружает мозг.
Сразу после завтрака инструктаж по управлению снегоходом. Уже не терпится сесть на него и повернуть ключ. На первом круге становится понятен уровень манёвренности машины. Наверняка, каждый посбивал палки на тренировочной трассе - инструкторы могли поставить их и подальше друг от друга). А теперь отправляемся в путь - нас ожидает что-то интересное!
В зимнем лесу по трассе много следов лесных зверей. Но настоящее сафари начинается на просторах замёрзшего озера Сандал. Инструктор постепенно увеличивает скорость, позволяя нам тоже немного разогнаться! Чувствуешь себя властелином мира, который осматривает свои снежные владения:).
На горизонте показывается деревянная церковь Петра и Павла 1620 года постройки. Она стоит на острове Лычный уже четыре столетия и прекрасна как снаружи, так и внутри. Это самая древняя церковь в Карелии! Одно дело посетить популярный остров Кижи - другое, увидеть церковь на острове Лычный. Место совершенно невероятное, известное немногим. Гуляем, исследуем, вдохновляемся.
Перекус. Инструктор наливает горячий чай и угощает ароматной карельской выпечкой и клюквой в сахаре - ммм, что-то одновременно и кисленькое и сладенькое).
Отправляемся дальше! На берегу озера мы видим восхитительную часовню 18 века.
Доезжаем до горы Белая, более века назад здесь добывали мрамор в огромных масштабах. Тивдийский мрамор часто упоминается в истории Санкт-Петербурга. Тут же стоит мраморная церковь 19-го века, её спроектировал архитектор московского храма Христа Спасителя Константин Тон. Как жаль, что сотни церквей по России, разграблены и уничтожены советской властью, так и не восстановлены.
Подъезжаем к уютной базе, в кафе окна выходят на реку и старинные домики на другом берегу.
Обед в карельских традициях. Запах еды заставляет урчать желудок. Здесь нам предлагают уху и царскую сельдь - ряпушку. Хозяин базы научит жарить красную рыбу на камне. Жаришь, окунаешь её в соус и сразу в рот. Ну, карелы дают - умудряются готовить рыбу на чём угодно!
По пути до базы проезжаем несколько деревень. Жизнь в них малозаметна, поэтому их называют “уснувшими”. В деревне Ояжа разрушенные срубы больших хуторов, остался только один жилой дом. А рядом с деревней Ерши словно ниоткуда появляется восхитительная часовенка.
Ужин с карельскими настойками и банька. Глаза слипаются. Лишь бы добраться до кровати.
Завтрак. Как жаль покидать место, где ты спал беззаботным крепким сном, как младенец.
Инструкторы готовят снегоходы к новому путешествию.
Сегодня едем к древнему вулкану Гирвас. Удивительно, о его существовании узнали только в 70-е годы - до этого времени он прятался под рекой Суна, а открылся после строительства плотины для ГЭС, которая стоит здесь же!
Выезжаем на посадочную полосу заброшенного военного аэродрома, добавляем скорости и мчимся вперед.
Посещаем удивительное место - Поор-порог. Гуляем на снегоступах по местам съемок новой версии фильма «А зори здесь тихие…».
Устраиваем настоящий зимний пикник. Делаем рыбку на бревне, пьем чай с морошковым вареньем и бутербродами с красной икрой!
Возвращаемся на базу на снегоходах, а там пересаживаемся на автобус. По пути в Петрозаводск хохочем на весь автобус, вспоминая яркие моменты этих дней - приключения подходят к концу. Прислоняюсь к окну, с благодарной улыбкой смотрю на проносящийся снежный лес. Уже хочется вернуться в него снова). Карелия прекрасна!
Напоследок нас угощают поморским ужином в ресторане. Поезд совсем скоро.
Хотелось просто покататься на собаках и снегоходе, а ощущение, будто прожил за три дня целую жизнь. Новый опыт помог почувствовать себя другим человеком! Теперь я точно знаю, куда и с кем отправляться в путешествие, если нужны яркие эмоции.
Стоимость
Включено в стоимость
- транспортное обслуживание по программе
- питание по программе
- размещение по программе: 2 человека в двухместном номере (2 ночи) *
- посещение бани
- работа инструкторов и сопровождающего/гида переводчика
- аренда снегохода и экипировки, топливо
- экскурсия по карельским деревням, с посещением старинных часовень
- участие в мастер-классах по приготовлению рыбы
- катание на собачьих упряжках
- прогулка на снегоступах по зимнему лесу
Оплачивается отдельно
- железнодорожные билеты до/от ст. Петрозаводск
- дополнительные сутки размещения
- дополнительные услуги базы
- страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб./чел./сутки)
- доплата за одноместное размещение - 4 500 руб./чел.
- доплата за одноместную посадку на снегоходе - 26 300 руб.
Отзывы
Чудесно организованный отдых, даже придраться не к чему. Масса позитива и незабываемых впечатлений! Красота просто неописуемая. Огромное спасибо за прекрасный отдых и огромный заряд бодрости и хорошего настроения!
Всё очень понравилось: и сам тур, и природа, и лайки, и люди, и турбаза, и снегоходы. А особенно как все вами организованно - чётко, без каких-либо косяков (даже в мелочах). Море положительных впечатлений. Спасибо вам огромное.
Вопрос ответ
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений
Похожие туры
Северный прорыв LIGHT
Увлекательный двухдневный маршрут с элементами легкого «экстрима» на снегоходах по Северной Карелии. Строго 18+. Проживание в туркомплексе Велт. Тур начинается и заканч...
Ближайший заезд:
c 21 января по 23 января
3 дня 2 ночи
от 25850 ₽
Карельские путешествия
Активный зимний тур на Север Карелии в п.Калевала. 5 дней. Специально для любителей русской зимы: катания с горок, сафари на снегоходах, подледная рыбалка, русская бань...
Ближайший заезд:
c 23 января по 27 января
5 дней 4 ночи
от 33800 ₽
Заповедные места
Двухдневный снегоходный тур по прекрасным зимним местам Сямозерья, старинным карельским деревням - Рубчойла, Мянгусельга, Павшойла с посещением часовни Вознесения Госпо...
Ближайший заезд:
c 17 декабря по 18 декабря
2 дня 1 ночь
от 37600 ₽
По карельской земле
Двухдневный тур – хороший выбор для знакомства с зимним отдыхом в Карелии. Общая протяжённость маршрута 140 км. Тур хорошо подходит для людей любознательных и уверенных...
Ближайший заезд:
c 24 декабря по 25 декабря
2 дня 1 ночь
от 38700 ₽
Северный прорыв
Активный снегоходный тур на 4 дня по Северной Карелии. Маршрут - 250 км. Ночевки в туркомплексе и лесных избушках. Строго 18+. Тур начинается и заканчивается в Кеми.
Ближайший заезд:
c 25 января по 28 января
4 дня 3 ночи
от 41700 ₽
По земле карелов-ливвиков
Трёхдневный снегоходный тур, который прекрасно совмещает активные зимние развлечения: снегоходное сафари, с размещением в загородном эко-отеле и размеренным отдыхом на ...
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 18 декабря
3 дня 2 ночи
от 43000 ₽
Зимние Кижи
Двухдневная снегоходная программа выходного дня на о. Кижи. Проживание в гостевом доме. Тур начинается и заканчивается в Петрозаводске. Возраст 18+
Ближайший заезд:
c 11 февраля по 12 февраля
2 дня 1 ночь
от 49400 ₽
Снегоходный тур в парк Паанаярви
Трехдневный снегоходный тур по достопримечательностм Национального парка Паанаярви. На маршруте вас ждет: водопад Киваккакоски, гора Киваккатунтури с великолепными вида...
Ближайший заезд:
c 17 февраля по 19 февраля
3 дня 2 ночи
от 52000 ₽
Кижские узоры
Прикоснитесь к таланту древних мастеров в путешествии на снегоходе по старинным деревням Карелии! Отправьтесь по ледяным просторам Онежского озера к шедевру деревянного...
Ближайший заезд:
c 10 февраля по 12 февраля
3 дня 2 ночи
от 56000 ₽
Новый год в кругу семьи
Приглашаем провести первые дни Нового года в кругу семьи в Карелии! Снегоходы, экскурсионная программа, мастер-класс, старинная карельская деревня, зоокомплекс, вотчина...
Ближайший заезд:
c 03 января по 05 января
3 дня 2 ночи
от 69500 ₽
Белое море - Паанаярви
Пятидневный уникальный снегоходный тур Белое море - Паанаярви с общей протяженностью маршрута 600 км, охватывающий самые интересные уголки северной Карелии, в том числе...
Ближайший заезд:
c 12 февраля по 16 февраля
5 дней 4 ночи
от 123000 ₽
Кольский, Карелия, Белое море
Пятидневный снегоходный тур на Кольский полуостров с размещением в гостевом доме Иова и на базе отдыха Ниска. Это эксклюзивный и живописный маршрут по самым заповедным ...
Ближайший заезд:
c 26 февраля по 02 марта
5 дней 4 ночи
от 123000 ₽