Весёлое Рождество в Карелии

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Экскурсии на выбор за доп.плату (бронируются и оплачиваются при покупке тура):

1. Экскурсия в Рускеальский горный парк. Стоимость: взрослые– 3 500 руб/чел, школьники/пенсионеры - 3 300 руб/чел.

09:00 Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (280 км). Посещение Рускеальского горного парка.

Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.

Самое популярное по посещению место у гостей и жителей Карелии! Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.

В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски. В переводе с финского языка «Окунёвый порог». Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов». На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие». Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой. В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Тёмный мир».

21:00 Возвращение в гостиницу. Время для отдыха.

2. Экскурсия В гости к Хаски. Стоимость: взрослые - 5 800 руб/чел., дети от 5 до 12 лет - 4 000 руб/чел., дети до 5 лет с местом в автобусе, без питания, катание вместе с родителем - 1 500 руб/чел.

Выезд на экскурсионную программу в загородный собачий питомник - единственный в России питомник Чукотских Ездовых собак, а также имеются другие породы ездовых собак, такие как: Сибирский Хаски, Аляскинский Маламут, Таймырские ездовые, Самоедская собака. Знакомство с каюрами и ездовыми собаками.

Участие в подготовке упряжки к поездке, инструктаж. Задорно прокатитесь с Дедом морозом на собачьих упряжках по живописному снежному карельскому лесу 2 км.

Со Снегурочкой в рамках конкурсной программы «Арктическая кругосветка» Вы соберете волшебную карту. А также узнаете, как добывать пресную воду на Северном полюсе и почему у полярников самый необычный циферблат часов.

А в Доме полярника у камина с живым огнем Вы напишите самое настоящее письмо на Северный полюс, которое донесет и отправит Вам известный путешественник-полярник в самой настоящей арктической экспедиции. Уникальная возможность прикоснуться к малоизученной, и почти забытой жизни северных народностей. Почувствуете дух крайнего Севера!

Горячий обед с лохикейто, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой с чесночной помадкой, морсом из северных ягод, травяными чаями и дегустация напитков с северными травами и ягодами.

Возвращение в гостиницу.

3. Экскурсия на о.Кижи через Великую Губу. Стоимость: взрослые - 7 500 руб/взр, 7 200 руб/чел. - дети 5-12 лет, студенты, пенсионеры

Автобусная экскурсия из Петрозаводска до села Великая Губа познакомит вас с интересными фактами из истории края, его традициями, природой и примечательными местами Заонежья.

Из села Великая Губа вас ждет поездка на остров Кижи на судне на воздушной подушке «Хивус — 10», по прибытию вы познакомитесь с одним из главных визуальных символов России — архитектурным ансамблем Кижского погоста. В программе экскурсии: Автобусная экскурсия Петрозаводск — с. Великая Губа — Петрозаводск (4 часа в одну сторону с остановками по маршруту)+Путевая экскурсия по маршруту Великая Губа—Кижи—Великая губа на судне на воздушной подушке «Хивус — 10». Время в пути в одну сторону 30 минут.

Обзорная экскурсия по основной экспозиции музея, во время которой гостей ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем. Во время экскурсии Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.

Обратите внимание: питание в стоимость не включено, кафе на острове работает только летом, просьба брать с собой чай и бутерброды/еду.

Отправление на экскурсию в 7:30/8:30. Возвращение в Петрозаводск в 19:30/20:30.



