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Весёлое Рождество в Карелии

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Что такое веселое Рождество в Карелии? Это 4 дня, наполненных радостью и теплом в окружении природных красот Карелии. Тур прекрасно подходит для семейного отдыха и рекомендован детям от 5 лет. Развлечения и достопримечательности, которые включены в программу тура, будут интересны и взрослым и детям.

Петрозаводск - Дом Куклы - В гости к Хаски (за доп. плату) - Резиденция Талвиукко - Рускеальский горный парк (за доп. плату) - о.Кижи (за доп. плату) - Водопад Кивач - Центр Шунгита

Тур подходит для детей от 5-ти лет. Группы до 50 человек.

Программа тура

День 1
Добро пожаловать в Карелию!

Встреча на ж/д вокзале города Петрозаводска у 9 вагона поезда №18. 

Завтрак в кафе города.

А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Увлекательная экскурсия в художественную галерею Дом Куклы. Стремясь идти в ногу со временем, мы рискуем упустить шанс очутиться в сказке. Такую возможность сегодня нам предоставляет эта экспозиция. Приобретение ангелочков, чудиков, дивиков и многих других игрушек, сделанных своими руками карельскими мастерами.

Далее нас ждет «Новогоднее путешествие по Губернаторскому дому», в ходе которого Вы совершите увлекательное путешествие во времени.

Отправитесь в средневековую Карелию и узнаете, как отмечали праздник Йоля. Побываете в карельской избе конца XIX века и познакомитесь со старинными рождественскими обрядами. Вам предложат отгадать загадки и погадать на рунах на год грядущий. Все желающие смогут сделать несложное рождественское украшение и загадать желание. Закончится путешествие в Зале Благородного собрания любимым всеми обычаем – ощипыванием ели.

Обед в кафе города.

15:00 - Размещение в выбранной гостинице. Свободное время.

День 2
Встреча с карельским Дедом Морозом!

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Выезд на экскурсионную программу за город в резиденцию к Талвиукко - главному Деду Морозу Карелии! 

Посетим рабочий кабинет, где заключаются погодные договоры, Сказочную приемную, в которой побывали самые замечательные люди и волшебные существа, и лабораторию чудес. Если загадать в ней желание - оно непременно сбудется!

Вас радушно встретят вездесущие лесные человечки Пуники - друзья и помощники Карельского Деда Мороза, которые вовлекут Вас в весёлые игры и забавы. С ними обязательно нужно поиграть, тогда шаловливые Пуники легко согласятся показать Вам удивительные вещи: ферму северных оленей, саамскую деревеньку и питомник ездовых собак, самый большой в России. 

Главный Дед Мороз Карелии Талвиукко и карельская снегурочка Лумики будут рады поздравить вас лично. Познакомимся с легендой о Талви Укко.

Свободное время, которое можно провести по своему усмотрению, например, за доп. плату предлагается покататься на собачьих или оленьих упряжках.

Возвращение в Петрозаводск.

Обед в кафе города.

День 3
Зимняя сказка Карелии!
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Экскурсии на выбор за доп.плату (бронируются и оплачиваются при покупке тура):

1. Экскурсия в Рускеальский горный парк. Стоимость: взрослые– 3 500 руб/чел, школьники/пенсионеры - 3 300 руб/чел.

09:00 Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (280 км). Посещение Рускеальского горного парка.

Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.

Самое популярное по посещению место у гостей и жителей Карелии! Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.

В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски. В переводе с финского языка «Окунёвый порог». Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов». На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие». Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой. В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Тёмный мир».

21:00 Возвращение в гостиницу. Время для отдыха.

2. Экскурсия В гости к Хаски. Стоимость: взрослые - 5 800 руб/чел., дети от 5 до 12 лет - 4 000 руб/чел., дети до 5 лет с местом в автобусе, без питания, катание вместе с родителем - 1 500 руб/чел.

Выезд на экскурсионную программу в загородный собачий питомник - единственный в России питомник Чукотских Ездовых собак, а также имеются другие породы ездовых собак, такие как: Сибирский Хаски, Аляскинский Маламут, Таймырские ездовые, Самоедская собака. Знакомство с каюрами и ездовыми собаками.

Участие в подготовке упряжки к поездке, инструктаж. Задорно прокатитесь с Дедом морозом на собачьих упряжках по живописному снежному карельскому лесу 2 км.

Со Снегурочкой в рамках конкурсной программы «Арктическая кругосветка» Вы соберете волшебную карту. А также узнаете, как добывать пресную воду на Северном полюсе и почему у полярников самый необычный циферблат часов.

А в Доме полярника у камина с живым огнем Вы напишите самое настоящее письмо на Северный полюс, которое донесет и отправит Вам известный путешественник-полярник в самой настоящей арктической экспедиции. Уникальная возможность прикоснуться к малоизученной, и почти забытой жизни северных народностей. Почувствуете дух крайнего Севера!

Горячий обед с лохикейто, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой с чесночной помадкой, морсом из северных ягод, травяными чаями и дегустация напитков с северными травами и ягодами.

Возвращение в гостиницу.

3. Экскурсия на о.Кижи через Великую Губу. Стоимость: взрослые - 7 500 руб/взр, 7 200 руб/чел. - дети 5-12 лет, студенты, пенсионеры

Автобусная экскурсия из Петрозаводска до села Великая Губа познакомит вас с интересными фактами из истории края, его традициями, природой и примечательными местами Заонежья.

Из села Великая Губа вас ждет поездка на остров Кижи на судне на воздушной подушке «Хивус — 10», по прибытию вы познакомитесь с одним из главных визуальных символов России — архитектурным ансамблем Кижского погоста. В программе экскурсии: Автобусная экскурсия Петрозаводск — с. Великая Губа — Петрозаводск (4 часа в одну сторону с остановками по маршруту)+Путевая экскурсия по маршруту Великая Губа—Кижи—Великая губа на судне на воздушной подушке «Хивус — 10». Время в пути в одну сторону 30 минут.

Обзорная экскурсия по основной экспозиции музея, во время которой гостей ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем. Во время экскурсии Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.

Обратите внимание: питание в стоимость не включено, кафе на острове работает только летом, просьба брать с собой чай и бутерброды/еду.

Отправление на экскурсию в 7:30/8:30. Возвращение в Петрозаводск в 19:30/20:30.


День 4
Водопад Кивач!
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.

Выезд на экскурсионную программу. Сегодня нас ждет знакомство с загадочным шунгитом, который добывается только в Карелии. Мы будем узнавать о свойствах шунгита и его применении, посетим шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит невероятный заряд живой энергии.

Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. Карельская берёза - дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!  

Обед  в кафе.

Посещение рыбного магазина карельского фермера, который занимается выращиванием радужной форели более 20 лет, рыба обладает уникальными вкусовыми качествами, чему способствует экологическая чистота водоемов Карелии. Карельская рыба и икра будет лучшим подарком из Карелии на семейном столе.

Переезд в г. Петрозаводск на ж/д вокзал ориентировочно к 17:00.

Стоимость

Гостиница Фрегат

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Стандарт Скандик
за 4 дня с человека
Двухместное размещение
30 500 ₽
Одноместное размещение
40 500 ₽

СПА отель Карелия

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Стандарт
за 4 дня с человека
Двухместное размещение
25 300 ₽
Ребенок на доп.месте
21 300 ₽
Одноместное размещение
29 300 ₽
Джуниор Сюит
за 4 дня с человека
Двухместное размещение
26 300 ₽

Отель PiterInn

Item 1 of 1
Стандарт
за 4 дня с человека
Двухместное размещение
28 300 ₽
Одноместное размещение
38 300 ₽
Взрослый на доп.месте
22 300 ₽
Ребенок на доп.месте
21 800 ₽
Комфорт
за 4 дня с человека
Двухместное размещение
30 300 ₽
Полулюкс
за 4 дня с человека
Двухместное размещение
32 300 ₽

Туроператор оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема.




Включено в стоимость

  • Питание: 4 завтрака, 3 обеда, 1 чаепитие.
  • Проживание в гостинице Питер Инн 4* или Отель Карелия Спа 4*
  • Обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • Экскурсия в художественную галерею Дом Куклы
  • Новогоднее путешествие по Губернаторскому дому
  • Экскурсия в резиденцию к Талвиукко
  • Экскурсия в Центр Шунгита
  • Экскурсия на водопад Кивач
  • Транспортное обслуживание по программе

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты: до/из Петрозаводска
  • экскурсия в гости к Хаски: взрослые - 5 800 руб/чел, дети от 5 до 12 лет - 4 000 руб/чел, дети до 5 лет - 1 500 руб/чел. с местом в автобусе, без питания, катание вместе с родителем.
  • экскурсия в Рускеальский горный парк - взрослые - 3 500 руб, школьники - 3 300 руб/чел
  • экскурсия на о. Кижи через Великую Губу, взрослые - 7 500 руб/чел, школьники - 7 200 руб/чел.
  • катание на оленьей упряжке дети до 12 лет - 1 500 руб/чел, взрослые- 2 000 руб/чел.

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