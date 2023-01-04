Весёлое Рождество в Карелии
Что такое веселое Рождество в Карелии? Это 4 дня, наполненных радостью и теплом в окружении природных красот Карелии. Тур прекрасно подходит для семейного отдыха и рекомендован детям от 5 лет. Развлечения и достопримечательности, которые включены в программу тура, будут интересны и взрослым и детям.
Петрозаводск - Дом Куклы - В гости к Хаски (за доп. плату) - Резиденция Талвиукко - Рускеальский горный парк (за доп. плату) - о.Кижи (за доп. плату) - Водопад Кивач - Центр Шунгита
Тур подходит для детей от 5-ти лет. Группы до 50 человек.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча на ж/д вокзале города Петрозаводска у 9 вагона поезда №18.
Завтрак в кафе города.
А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.
Увлекательная экскурсия в художественную галерею Дом Куклы. Стремясь идти в ногу со временем, мы рискуем упустить шанс очутиться в сказке. Такую возможность сегодня нам предоставляет эта экспозиция. Приобретение ангелочков, чудиков, дивиков и многих других игрушек, сделанных своими руками карельскими мастерами.
Далее нас ждет «Новогоднее путешествие по Губернаторскому дому», в ходе которого Вы совершите увлекательное путешествие во времени.
Отправитесь в средневековую Карелию и узнаете, как отмечали праздник Йоля. Побываете в карельской избе конца XIX века и познакомитесь со старинными рождественскими обрядами. Вам предложат отгадать загадки и погадать на рунах на год грядущий. Все желающие смогут сделать несложное рождественское украшение и загадать желание. Закончится путешествие в Зале Благородного собрания любимым всеми обычаем – ощипыванием ели.
Обед в кафе города.
15:00 - Размещение в выбранной гостинице. Свободное время.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Выезд на экскурсионную программу за город в резиденцию к Талвиукко - главному Деду Морозу Карелии!
Посетим рабочий кабинет, где заключаются погодные договоры, Сказочную приемную, в которой побывали самые замечательные люди и волшебные существа, и лабораторию чудес. Если загадать в ней желание - оно непременно сбудется!
Вас радушно встретят вездесущие лесные человечки Пуники - друзья и помощники Карельского Деда Мороза, которые вовлекут Вас в весёлые игры и забавы. С ними обязательно нужно поиграть, тогда шаловливые Пуники легко согласятся показать Вам удивительные вещи: ферму северных оленей, саамскую деревеньку и питомник ездовых собак, самый большой в России.
Главный Дед Мороз Карелии Талвиукко и карельская снегурочка Лумики будут рады поздравить вас лично. Познакомимся с легендой о Талви Укко.
Свободное время, которое можно провести по своему усмотрению, например, за доп. плату предлагается покататься на собачьих или оленьих упряжках.
Возвращение в Петрозаводск.
Обед в кафе города.
Экскурсии на выбор за доп.плату (бронируются и оплачиваются при покупке тура):
1. Экскурсия в Рускеальский горный парк. Стоимость: взрослые– 3 500 руб/чел, школьники/пенсионеры - 3 300 руб/чел.
09:00 Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (280 км). Посещение Рускеальского горного парка.
Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.
Самое популярное по посещению место у гостей и жителей Карелии! Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.
В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски. В переводе с финского языка «Окунёвый порог». Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов». На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие». Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой. В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Тёмный мир».
21:00 Возвращение в гостиницу. Время для отдыха.
2. Экскурсия В гости к Хаски. Стоимость: взрослые - 5 800 руб/чел., дети от 5 до 12 лет - 4 000 руб/чел., дети до 5 лет с местом в автобусе, без питания, катание вместе с родителем - 1 500 руб/чел.
Выезд на экскурсионную программу в загородный собачий питомник - единственный в России питомник Чукотских Ездовых собак, а также имеются другие породы ездовых собак, такие как: Сибирский Хаски, Аляскинский Маламут, Таймырские ездовые, Самоедская собака. Знакомство с каюрами и ездовыми собаками.
Участие в подготовке упряжки к поездке, инструктаж. Задорно прокатитесь с Дедом морозом на собачьих упряжках по живописному снежному карельскому лесу 2 км.
Со Снегурочкой в рамках конкурсной программы «Арктическая кругосветка» Вы соберете волшебную карту. А также узнаете, как добывать пресную воду на Северном полюсе и почему у полярников самый необычный циферблат часов.
А в Доме полярника у камина с живым огнем Вы напишите самое настоящее письмо на Северный полюс, которое донесет и отправит Вам известный путешественник-полярник в самой настоящей арктической экспедиции. Уникальная возможность прикоснуться к малоизученной, и почти забытой жизни северных народностей. Почувствуете дух крайнего Севера!
Горячий обед с лохикейто, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой с чесночной помадкой, морсом из северных ягод, травяными чаями и дегустация напитков с северными травами и ягодами.
Возвращение в гостиницу.
3. Экскурсия на о.Кижи через Великую Губу. Стоимость: взрослые - 7 500 руб/взр, 7 200 руб/чел. - дети 5-12 лет, студенты, пенсионеры
Автобусная экскурсия из Петрозаводска до села Великая Губа познакомит вас с интересными фактами из истории края, его традициями, природой и примечательными местами Заонежья.
Из села Великая Губа вас ждет поездка на остров Кижи на судне на воздушной подушке «Хивус — 10», по прибытию вы познакомитесь с одним из главных визуальных символов России — архитектурным ансамблем Кижского погоста. В программе экскурсии: Автобусная экскурсия Петрозаводск — с. Великая Губа — Петрозаводск (4 часа в одну сторону с остановками по маршруту)+Путевая экскурсия по маршруту Великая Губа—Кижи—Великая губа на судне на воздушной подушке «Хивус — 10». Время в пути в одну сторону 30 минут.
Обзорная экскурсия по основной экспозиции музея, во время которой гостей ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем. Во время экскурсии Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.
Обратите внимание: питание в стоимость не включено, кафе на острове работает только летом, просьба брать с собой чай и бутерброды/еду.
Отправление на экскурсию в 7:30/8:30. Возвращение в Петрозаводск в 19:30/20:30.
Выезд на экскурсионную программу. Сегодня нас ждет знакомство с загадочным шунгитом, который добывается только в Карелии. Мы будем узнавать о свойствах шунгита и его применении, посетим шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит невероятный заряд живой энергии.
Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. Карельская берёза - дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!
Обед в кафе.
Посещение рыбного магазина карельского фермера, который занимается выращиванием радужной форели более 20 лет, рыба обладает уникальными вкусовыми качествами, чему способствует экологическая чистота водоемов Карелии. Карельская рыба и икра будет лучшим подарком из Карелии на семейном столе.
Переезд в г. Петрозаводск на ж/д вокзал ориентировочно к 17:00.
Стоимость
Гостиница Фрегат
СПА отель Карелия
Отель PiterInn
Туроператор оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема.
Включено в стоимость
- Питание: 4 завтрака, 3 обеда, 1 чаепитие.
- Проживание в гостинице Питер Инн 4* или Отель Карелия Спа 4*
- Обзорная экскурсия по Петрозаводску
- Экскурсия в художественную галерею Дом Куклы
- Новогоднее путешествие по Губернаторскому дому
- Экскурсия в резиденцию к Талвиукко
- Экскурсия в Центр Шунгита
- Экскурсия на водопад Кивач
- Транспортное обслуживание по программе
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты: до/из Петрозаводска
- экскурсия в гости к Хаски: взрослые - 5 800 руб/чел, дети от 5 до 12 лет - 4 000 руб/чел, дети до 5 лет - 1 500 руб/чел. с местом в автобусе, без питания, катание вместе с родителем.
- экскурсия в Рускеальский горный парк - взрослые - 3 500 руб, школьники - 3 300 руб/чел
- экскурсия на о. Кижи через Великую Губу, взрослые - 7 500 руб/чел, школьники - 7 200 руб/чел.
- катание на оленьей упряжке дети до 12 лет - 1 500 руб/чел, взрослые- 2 000 руб/чел.
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