Рождественский колорит - 4 дня

Вы уже думали, как и чем себя занять в Рождественские каникулы?

Ждем Вас в Карелию, чтобы в окружении сказочных зимних пейзажей встретить самый светлый праздник Рождество Христово! Посетить крупнейший в Карелии питомник хаски, где вас ждут 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок, где Вы почувствуете себя северным каюром и совершите незабываемую поездку на нарте по сосновому бору.

Мы не дадим никому скучать, домой Вы привезете незабываемые впечатления и отличное настроение!