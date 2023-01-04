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Рождественский колорит - 4 дня

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Вы уже думали, как и чем себя занять в Рождественские каникулы?

Ждем Вас в Карелию, чтобы в окружении сказочных зимних пейзажей встретить самый светлый праздник Рождество Христово! Посетить крупнейший в Карелии питомник хаски, где вас ждут 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок, где Вы почувствуете себя северным каюром и совершите незабываемую поездку на нарте по сосновому бору. 

Мы не дадим никому скучать, домой Вы привезете незабываемые впечатления и отличное настроение!

Программа тура

День 1
Столица Карелии - Петрозаводск

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска: Гид встречает туристов по прибытии поезда № 18 «Москва-Петрозаводск» (~7.50) с табличкой «Рождественский колорит».

Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 ~ 09:18), для них будет организован трансфер для встречи с группой на маршруте.  В таком случае завтрак не предоставляется. 

Завтрак в уютном кафе.

Экскурсия по столице Республики Карелия: знакомство с историческим центром, кафедральным собором во имя Александра Невского, губернаторским парком, памятником Петру I – основателю Петрозаводска. Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где увидите коллекцию оригинальных скульптур, расположенную под открытым небом.

Экскурсия в частную галерею “Дом Куклы”. Здесь царит атмосфера сказки и добра. Вы познакомитесь с коллекцией авторских кукол Татьяны Калининой «Духи Карелии или Кижские домовые». А на память можете приобрести очаровательного ангелочка или домового.

Обед с блюдами национальной кухни.

Посещение фирменного магазина, где Вы сможете приобрести любимые лакомства и сувениры из Карелии: форель слабосоленую, форелевую икру, варенье и сиропы из карельских ягод (морошки, клюквы, брусники, черники), знаменитый карельский бальзам и настойку из морошки, местные витаминные чаи и другие вкусности для себя и в подарок своим близким.

Размещение в выбранном отеле города: «Заречная» 3* / «Питер Инн Петрозаводск 4*» / «Фрегат» 4*.

День 2
Посещение Вотчины карельского Деда Мороза Талвиукко

Завтрак в гостинице.

Посещение Вотчины карельского Деда Мороза Талвиукко: питомника ездовых собак, оленьей фермы и саамской деревеньки

Этот питомник ездовых собак – самый большой в России! Вы прикоснётесь к прекрасному миру Крайнего Севера и самобытной культуре древних саамов, узнаете, как живут тундровые олени, пройдётесь по подворью Талвиукко и пообщаетесь с его чудесными домашними  животными. В крупнейшем питомнике ездовых собак вы подружитесь с лучшими спортсменами России – энергичными аляскинскими хаски, добродушными маламутами и общительными сибирскими хаски. Вы ощутите безграничное доверие и любовь этих замечательных созданий. 

А в саамской деревеньке можно зайти в гости к коренным жителям Карелии и примерить традиционные костюмы северных народов.

Вкусный обед.

За дополнительную плату (оплата при бронировании):

1. Визит в резиденцию Талвиукко к карельскому Деду Морозу.

Вас ждет новогодний флэшмоб, интерактив с карельским Дедом Морозом «Живое волшебство» (управление погодой, чудеса Резиденции Талвиукко, физика добра), знакомство с обзорной экспозицией «Времена года» и катание на финских санях potkuri!

Стоимость: 1 200  руб./чел, дети до 3,99 лет бесплатно.

2. Катание на собачьей упряжке 1,5 км:

Стоимость (оплата при бронировании): 3 000 руб./взрослый, 2 500 руб./ребенок до 12 лет, дети до 3,99 лет бесплатно.

3. Катание на оленьей упряжке 800 м:

Стоимость: 2 000 руб./взрослый, 1 500 руб./ребенок до 12 лет, дети до 3,99 лет бесплатно.

4. Катание на снегоходе - замечательный выбор для знакомства с активным зимним отдыхом в Карелии. Маршрут проходит по подготовленной трассе в сопровождении опытного инструктора. Эта программа не требует специальной подготовки. В стоимость включено: подбор экипировки, инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности, обучение навыкам управления снегоходом на тренировочном полигоне, часовое сафари по лесной трассе, трансфер к месту проведения программы и обратно.

Стоимость: 5 200 руб./ с чел. (посадка 2 человека на снегоходе); 6 500 руб./с чел. (посадка 1 на снегоходе).

День 3
Путешествие в Заонежье зимой с посещением острова Кижи или поездка в горный парк «Рускеала»

Завтрак в гостинице.

На выбор один из двух вариантов программы:

1. Программа «Путешествие в Заонежье зимой с посещением острова Кижи» (продолжительность с 07.00 до 21.00):

Автобусная экскурсия из Петрозаводска до с. Великая Губа познакомит Вас с интересными фактами из истории края, его традициями, природой и примечательными местами Заонежья. Из с. Великая Губа Вы отправитесь на остров Кижи на судне на воздушной подушке. Обзорная экскурсия по основной экспозиции музея-заповедника «Кижи» и знакомство с традициями чаепития Олонецкой губернии.

Возвращение в Петрозаводск.

Стоимость (оплата при бронировании): 5700  руб./взрослый; 5300 руб./ дошкольники, школьники, студенты.

2. Поездка на весь день в горный парк «Рускеала» (260 км от Петрозаводска). 

С XVII века на протяжении 300 лет здесь добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы. В огромной рукотворной чаше образовалось Мраморное озеро, на которое теперь любуются многочисленные туристы. В зимнее время оно спит под ледяным покрывалом. Скальный грот и штольни, вырубленные в мраморе, произведут на Вас неизгладимое впечатление. Аналогов этому уникальному природному объекту нет ни в России, ни в Европе!

Стоимость экскурсии (оплата при бронировании): 3 900 руб./взрослый, 3 700 руб./школьник, 3 500 руб./дошкольник.

День 4
Посещение заповедника Кивач, концерт ансамбля Кантеле

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

Выезд с гидом на загородную экскурсию в природный заповедник Кивач.

В заповеднике Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад Кивач. Он воспет в русской поэзии как «северный богатырь». Здесь же увидите карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы.

Вкусный обед. Дегустация настойки из местных ягод в подарок!

Концерт национального ансамбля песни и танца Карелии «Кантеле».

Романтическое рождественское настроение, живая музыка, знакомые мелодии, зажигательные танцы, попурри нестареющих любимых новогодних песен. Ансамбль «Кантеле» настроит вас на волну праздника в лучших традициях национального искусства!

Отъезд вечерними поездами домой (отправление поездов после 18 часов).

Стоимость

Гостиница Фрегат

Item 1 of 1
Стандарт
за 4 дня с человека
Одноместное размещение
42 600 ₽
Двухместное размещение
31 300 ₽
Взрослый на доп.месте
21 900 ₽

Отель PiterInn

Item 1 of 1
Стандарт
за 4 дня с человека
Одноместное размещение
38 300 ₽
Двухместное размещение
28 300 ₽
Взрослый на доп.месте
20 900 ₽

Гостиница Заречная

Item 1 of 1
Стандарт
за 4 дня с человека
Одноместное размещение
29 500 ₽
Двухместное размещение
23 300 ₽
Взрослый на доп.месте
18 500 ₽

Гостиница Акватика

Item 1 of 1
Стандарт
за 4 дня с человека
Одноместное размещение
30 300 ₽
Двухместное размещение
24 500 ₽
Дети до 4 лет без места в отеле, с местом в автобусе, питание, программа: 10 900 руб/чел.

Скидка детям 4-12 лет: 200 руб/чел.
  • Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.
  • В связи с экономической ситуацией в стране, фирма оставляет право на изменение цен.
  • Страховка в стоимость тура не включена. На территории Российской Федерации действует полис ОМС.

Включено в стоимость

  • проживание в номерах выбранной категории
  • питание по программе (4 завтрака, 3 обеда)
  • обзорная экскурсия по Петрозаводску (при заезде в соответствии с программой тура)
  • посещение частной галереи «Дом Куклы»
  • посещение вотчины Карельского Деда Мороза Талвиукко: питомника ездовых собак, оленьей фермы и саамской деревушки
  • экскурсия в заповедник «Кивач»
  • транспортное обслуживание
  • работа гида и сопровождающего
  • новогодние подарки

Оплачивается отдельно

  • катание на собачьей упряжке 1,5 км. Стоимость: 3 200 руб./взрослый, 2 700 руб./ребенок до 12 лет, дети до 4 лет бесплатно
  • катание на оленьей упряжке 800 м. Стоимость: 2 200 руб./взрослый, 1 700 руб./ребенок до 12 лет, дети до 4 лет бесплатно
  • визит в резиденцию Талвиукко к карельскому Деду Морозу. Стоимость: 1 200  руб./чел, дети до 4 лет бесплатно
  • катание на снегоходе. Стоимость:6 500 руб./ с чел. (посадка 2 человека на снегоходе); 9 000 руб./с чел. (посадка 1 на снегоходе)
  • программа «Путешествие в Заонежье зимой с посещением острова Кижи». Стоимость: 5 900  руб./взрослый; 5 500 руб. / дошкольники, школьники, студенты
  • поездка на весь день в горный парк «Рускеала». Стоимость (оплата при бронировании): 3 500 руб./взрослый, 3 200 руб./дети.

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