Рождественские хиты Карелии 4 дня
Рождество - один из самых душевных и семейных праздников в году. Почему бы не провести его в Карелии?
За 4 дня вы прогуляетесь по зимней столице Карелии - Петрозаводску, увидите знаменитый водопад Кивач в обрамлении льда и снега, поучаствуете в интерактиве в самой веселой деревне - Киндасово. Изюминкой программы станет катание на собачьих упряжках.
Программой тура предусмотрен выбор дополнительных экскурсий по знаковым достопримечательностям Карелии - о.Кижи и горный парк Рускеала. А также возможность отправиться на снежное сафари на снегоходах.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча поездов №018, №092. Если Вы приезжаете раньше: Ожидание прибытия основной группы. Если Вы приезжаете позже: трансфер за дополнительную плату и корректировка программы.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по зимнему Петрозаводску. Вас ждет знакомство со столицей Карелии. Вы узнаете, почему во времена Екатерины II Петрозаводск был известен на всю Российскую империю, прогуляетесь по уютному центру и увидите, как удачно сочетаются история и современность в облике города.
Мы, приглашаем вас посетить удивительную, старинную карельскую деревушку Киндасово.
Здесь уникальным образом сочетаются культура карелов люддиков и своеобразный Киндасовский юмор. Только здесь сможете попробовать старинное карельское лакомство tönčöi, вкус которого не забудете никогда, угоститесь настоящими карельскими пирогами и ароматным чаем с травами! Вы услышите чарующие звуки кантеле и йоухикко, узнаете, что такое ёйга, зачем карелу большой дом и кто на деревне главный.
В программе: путешествие по карельской деревне; знакомство с музыкальной культурой Карелии; карельское чаепитие, дегустация старинного десерта tönčöi с киндасовским фирменным деревенским самогончиком; новогодний деревенский расколбас (игры, новогодний Киндасовский салют, зажжение некремлевкой елки, речь Киндасовского президента и другие забавы).
Возвращение в г. Петрозаводск.
Размещение в выбранной гостинице с 15:00.
Свободное время.
Завтрак в кафе гостиницы.
Отправление в питомник ездовых собак на программу «Дыхание севера»: экскурсия по питомнику, кормление оленей, катание на собачьей упряжке 2,5 км. По окончании программы - согреваемся чаем в беседке «кота-гриль» у живого огня. Продолжительность программы ~2 часа.
Отправление к знаменитому водопаду Кивач. В переводе с карельского «кивач» - «снежная гора», в переводе с финского-«мощный». В любом случае, эта «мощная снежная гора» никого не оставит равнодушным.
Во все времена о водопаде слагали стихи поэты, сюда едут на пленэры художники, а скольких фотографов привлекают уникальные виды Кивача! Не зря он является визитной карточкой Карелии.
Ужин в кафе.
Возвращение в Петрозаводск.
Завтрак в кафе гостиницы.
Экскурсии на выбор: В свободное время Вы можете посетить дополнительные экскурсии. Заказ при бронировании тура.
1. Экскурсия в горный парк «Рускеала» с обедом.
Рускеала, пожалуй, самая известная и посещаемая современная достопримечательность Карелии. Ни одно столетие здесь добывали мрамор, а сегодня это горный парк, в центре которого находится удивительный каньон с отвесными серебристыми стенами. Вас ждет приятная прогулка вокруг искусственного озера, с остановками на смотровых площадках и рассказ об интересных фактах из истории карьера и добыче мрамора.
Возвращение в Петрозаводск (продолжительность экскурсии ~12часов).
2. Экскурсия на о.Кижи.
Автобусная экскурсия из Петрозаводска до с. Великая Губа познакомит Вас с интересными фактами из истории края, его традициями, природой и примечательными местами Заонежья.
Из с. Великая Губа гостей доставят на остров Кижи на суднах на воздушной подушке, где ждет знакомство с ансамблем Кижского погоста: обзорная экскурсия по основной экспозиции и знакомство с традициями чаепития Олонецкой губернии.
Возвращение в Петрозаводск (продолжительность экскурсии ~14 часов).
Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров. Вещи оставляем в камере хранения
В свободное время Вы можете поучаствовать в снегоходном сафари. Заказ при бронировании тура.
Катание на снегоходах с трансфером из Петрозаводска.
20:00 Сбор в гостинице для группового трансфера на вокзал.
Трансфер на вокзал. Возвращение домой с приятными воспоминаниями о прекрасных днях в Карелии и полным чемоданом сувениров от карельских мастеров
Стоимость
Гостиница Фрегат
СПА отель Карелия
Отель PiterInn
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программу в целом.
Включено в стоимость
- проживание в выбранной гостинице 4* в Петрозаводске (3 ночи)
- питание по программе (4 завтрака, 1 чаепитие, 1 ужин)
- входные билеты в музеи
- транспортное обслуживание по программе.
- экскурсионное обслуживание по программе
Оплачивается отдельно
- жд билеты до/из Петрозаводска
- катание на снегоходах с трансфером из Петрозаводска: 4800 руб/чел двое на снегоходе, 7000 руб один на снегоходе. Дети до 12 лет: 4600 руб/чел при посадке с родителями.
- экскурсия в горный парк «Рускеала» с обедом: 4000 рублей – взрослый, 3550 руб - ребенок до 16 лет.
- экскурсия на о.Кижи: 6100 рублей – взрослый, 5800 руб-ребенок до 16 лет.
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