Рождественские хиты Карелии 4 дня

Рождество - один из самых душевных и семейных праздников в году. Почему бы не провести его в Карелии?

За 4 дня вы прогуляетесь по зимней столице Карелии - Петрозаводску, увидите знаменитый водопад Кивач в обрамлении льда и снега, поучаствуете в интерактиве в самой веселой деревне - Киндасово. Изюминкой программы станет катание на собачьих упряжках.

Программой тура предусмотрен выбор дополнительных экскурсий по знаковым достопримечательностям Карелии - о.Кижи и горный парк Рускеала. А также возможность отправиться на снежное сафари на снегоходах.