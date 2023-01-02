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Рождественские каникулы на базе отдыха Марциальные ключи

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Рождественские каникулы - время, которое стоит провести в кругу близких, родных и друзей. У Вас есть уникальная возможность провести это бесценное время в Карелии, на загородной базе отдыха Марциальные ключи. Умиротворение Вам подарит удивительной красоты зимняя карельская природа, а заряд сил и энергии - активные зимние развлечения и забавы. 

Вас ждёт:

  • обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • поездка на первый российский курорт «Марциальные Воды»
  • подъём на гору Сампо
  • дегустация карельских травяных чаёв
  • «Вечерние посиделки с карельским Дедом Морозом» в саамском чуме у жаркого костра
  • уличные забавы – тимбилдинг по-деревенски
  • игра в карельские городки – Кюккя и Мегаболл – волейбол гигантским мячом
  • увлекательный командный квест «Тайна потерянного саквояжа»
  • карельский разгуляй – старинное игрище «Крууга»
  • мастер-класс по приготовлению национальной карельской выпечки — калиток
  • выступление фольклорного ансамбля Росынька
  • квест «В гости к госпоже Ёлке»
  • мастер-класс по экокерамике 
  • рождественский банкет и анимационная программа «Рождественская ночь 2023»
  • народные уличные гуляния
  • рождественский Start—in – активная, увлекательная, спортивная программа, веселые эстафеты, креативные командные игры и шуточный марафон
  • «Рукодельные истории» - изготовление карельского оберега на память о Карелии
  • экскурсия на водопад Кивач

Программа тура

День 1
Экскурсия по Петрозаводску, поездка в Марциальные воды, вечерние посиделки у костра с карельским Дедом Морозом
Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска у 10 вагона поезда №18. Гости, прибывшие поездом  №012 из Санкт-Петербурга подходят к 10 вагону поезда  №18.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Наш город удивит Вас! Вы побываете в замечательных исторических местах, а также прогуляетесь по главной достопримечательности города - знаменитой набережной Онежского озера, где оживает современность в уникальной экспозиции авангардных скульптурных памятников, подаренных городами-побратимами.

Поездка на первый российский курорт «Марциальные Воды». Посещение церкви святого апостола Петра (1721 г.) и дегустация целебной воды из знаменитых природных источников.

В пути остановка у горы Сампо и неторопливый подъем. С вершины открывается великолепная панорама лесов и островов озера Кончезеро, поэтому все желающие смогут сделать несколько снимков на память о Карелии. Также гора Сампо считается местом силы. Стоя на ней, можно загадать самое заветное желание, и оно сбудется. Внимание! Подъем на гору Сампо осуществляется при хороших погодных условиях.

Трансфер в туркомплекс «Марциальные Ключи» - 50 км. от Петрозаводска. Размещение в номерах и коттеджах выбранной категории.

Обед в кафе. Информационный коктейль.

Природная аптека - дегустация карельских травяных чаёв. Традиции заготовки чая.

«Вечерние посиделки с карельским Дедом Морозом» в саамском чуме у жаркого костра. Вас ждет гостеприимный и радушный прием: горячий чай с дымком и традиционной карельской выпечкой. А также игры, песни и хорошее настроение.

Развлекательная программа в кафе, дискотека.

Ужин (за доп плату). В меню карельская рыбка горячего копчения, карельские блюда с грибами, выпечка, травяные чаи, десерты с клюквой и другие вкусности!

День 2
Поход за елочкой

Завтрак.

Какое же Рождество без зеленой красавицы? Приглашаем всех в поход за елочкой - веселое мероприятие для всей семьи с забавными указателями, подсказками и сюрпризами. Изготовление ёлочных игрушек, украшение елки, песни, хороводы.

Обед.

Уличные забавы – тимбилдинг по-деревенски! Знакомьтесь весело и задорно с любимыми карельскими забавами и играми Деда Мороза, которые не только не давали скучать зимними вечерами, но и заряжали энергией на весь год!

Игра в карельские городки – Кюккя и Мегаболл – волейбол гигантским мячом.

Развлекательная программа в ресторане, дискотека. 

День 3
Квест Тайна потерянного саквояжа, Карельский разгуляй

Завтрак.

Увлекательный командный квест «Тайна потерянного саквояжа». 

Свободное время (по Вашему желанию за дополнительную плату - прокат снегоходов,  лыжный поход, катание на коньках, русская дровяная баня).

Обед.

Карельский разгуляй – старинное игрище «Крууга». Чтобы щёчки зарумянились, а ручки-ножки согрелись сыграйте с нами в весёлые игры, вдоволь повеселитесь на шуточном марафоне, покружитесь в карельском хороводе Крууга и загадайте желание, дотронувшись до волшебного посоха: нужно только поверить в чудо, и желание обязательно сбудется в грядущем году. 

Развлекательная программа в ресторане, дискотека.

День 4
Мастер-класс по приготовлению калиток, фольклорный ансамбль Росынька

Завтрак.

Мастер класс по национальной карельской выпечке. Калитки - это небольшие открытые пирожки из ржаного пресного теста с различными начинками, наливками, намазками или припёками.

В старину карельские хозяйки готовили их каждое воскресенье: с кашей или картошкой, для домашних или гостей, заглянувших на обед. Сегодня учиться печь калитки - одно из любимых туристических развлечений.

Обед.

Вечером для Вас выступает фольклорный ансамбль Росынька – яркая интерактивная национальная программа надолго запомнится всем участникам.

День 5
В гости к госпоже Ёлке, мастер-класс по экокерамике, Рождественская ночь

Завтрак.

«В гости к госпоже Ёлке». Не так-то просто отыскать в зимнем лесу главную зеленую красавицу, собрать подснежники и выкупить подарки у вредной Марфуши. Но Вы обязательно справитесь. Желаем удачи!

Обед.

Мастерская Деда Мороза – мастер-класс по Экокерамике - изготовление ёлочных игрушек из солёного теста и украшение красавицы Елки или изготовление Петроглифа – наскального рисунка.

Вечером в уютном ресторане у камина торжественный рождественский банкет и анимационная программа «Рождественская ночь 2023».

Вас ждут конкурсы, забавы, шутки, розыгрыши, праздничный фейерверк, а когда появится Дед Мороз… Впрочем, пусть это останется для Вас маленькой тайной, которую Вы сможете открыть, посетив туркомплекс «Марциальные Ключи».

День 6
Народные уличные гуляния <strong>Поздний завтрак.</strong>

Уличные гулянья. Вас ждут веселые конкурсы, хороводы, песни, пляски, да зимние забавы. Программа, которая зарядит своей энергией на весь год и не оставит никого равнодушным и стоящим в стороне. Также в программе традиционные аттракционы – розыгрыш трех призовых мест.

Рождественский Start-in – активная, увлекательная, спортивная программа, веселые эстафеты, креативные командные игры и шуточный марафон.

Свободное время. По желанию за дополнительную плату - прокат снегоходов, лыжный поход, катание на коньках, русская дровяная баня.

Обед.

Развлекательная программа в ресторане, дискотека.

День 7
Водопад Кивач, мастер-класс «Рукодельные истории»

Завтрак. Освобождение номеров в 10.00

Мастер-класс «Рукодельные истории». Изготовление карельского оберега своими руками на память о Карелии.

Выезд на экскурсионную программу водопад Кивач. Посещение трехкаскадного водопада Кивач – крупнейшего равнинного водопада Европы. Возможность увидеть дендрарий карельских березок.

Посещение сувенирного магазина.

Трансфер на ж/д вокзал города Петрозаводска к 17:30.

Стоимость

База отдыха Марциальные ключи

Item 1 of 1
Стандарт
за 7 дней с человека
Одноместное размещение
55 000 ₽
Двухместное размещение
38 500 ₽
Взрослый на доп.месте
33 000 ₽
Ребенок на доп.месте
20 800 ₽
Студия
за 7 дней с человека
Двухместное размещение
54 000 ₽
Трёхместное размещение
38 000 ₽
Взрослый на доп.месте
33 000 ₽
Ребенок на доп.месте
20 800 ₽
Семейный
за 7 дней с человека
Двухместное размещение
55 000 ₽
Четырёхместное размещение
38 000 ₽
Взрослый на доп.месте
33 000 ₽
Ребенок на доп.месте
20 800 ₽
Фэмили-коттедж
за 7 дней с человека
Двухместное размещение
53 000 ₽
Четырёхместное размещение
38 500 ₽
Взрослый на доп.месте
33 000 ₽
Ребенок на доп.месте
28 500 ₽

Стандарт. Двухкомнатный номер с балконом и видом на озеро на 2 чел + 2 доп.

Студия. Двухкомнатный номер с балконом и видом на озеро на 3 чел + 2 доп.

Семейный. Трехкомнатный номер с балконом и видом на озеро на 4 чел + 2 доп.

Семейный +. Четырехкомнатный номер с балконом и видом на озеро на 6 чел + 2 доп.

Фэмили-коттедж. Двухкомнатный номер в коттедже на 2-м этаже на 4 чел + 2 доп.

Фэмили-коттедж. Четырехкомнатный номер в коттедже на 1-м этаже на 8 чел + 2 доп. 

Включено в стоимость

  • проживание
  • обеды все дни, кроме последнего
  • завтраки все дни
  • рождественский банкет с развлекательной программой
  • экскурсионное обслуживание по программе
  • транспортное обслуживание по программе
  • работа аниматоров, сопровождение гида.

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты
  • ужин в первый день тура. В меню карельская рыбка горячего копчения, карельские блюда с грибами, выпечка, травяные чаи, десерты с клюквой и другие вкусности.
  • прокат снегоходов, лыжный поход, катание на коньках, русская дровяная баня

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