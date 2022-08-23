Молодецкий разгуляй в Карелии

В 07:50 на ж/д вокзале в Петрозаводске нас с улыбкой встречает местный гид.

Завтрак «Добро пожаловать в Карелию». Гостеприимные 50 грамм за радость встречи!

Подкрепившись выезжаем на загородную экскурсию «Водопад Кивач» (80 км от Петрозаводска). Едем по современной широкой трассе и в окна автобуса любуемся заснеженными лесами Карелии. Экскурсовод рассказывает о карельской тайге и ее обитателях, и мы предвкушаем прогулку по заповеднику.

По прибытии в заповедник посещаем музей природы и дендрарий. Здесь впервые видим драгоценное дерево, которое покупается килограммами, а не кубометрами, как обычная древесина. Рисунок этого дерева всегда разный и похож на мрамор, только деревянный. Удивительная красота, которую стоит увидеть своими глазами.

Спускаемся к водопаду, чтобы насладиться шумом его бурлящих вод. Это второй по величине равнинный водопад Европы. Даже в сильные морозы он редко замерзает полностью. Искрящийся снег, кристально чистый лед, брызги воды и черные базальтовые скалы, обрамляющие водопад, создают волшебный зимний пейзаж. Не забываем про фотографии!

В соседней деревне посещаем питомник ездовых собак. Это не только невероятно дружелюбные собаки, но и настоящие чемпионы с интересной историей. Во время экскурсии по питомнику узнаем, в скольких удивительных гонках побывали наши пушистые друзья и сколько повидали.

После инструктажа по технике безопасности отправимся в путешествие на собачьей упряжке. Проедем с ветерком 2,5 км по карельскому заснеженному лесу.

Пришло время покормить с рук ягелем северных оленей, а после отогреться в чайном домике горячим чаем, заваренным на карельских ягодах на открытом огне. Под звук потрескивающих поленьев в очаге делимся первыми впечатлениями о Карелии. Для поддержания здоровья мы предложим Вам добавить в чай карельский бальзам. Приятного чаепития!

Обед «Волшебный день» в пути следования с настойкой «Молодецкой» для радости духа.

«Карелы без рыбы не живут», поэтому приглашаем приобрести рыбные деликатесы с собой.

По приезду в город посетим шунгитовую мастерскую. Узнаем всё об уникальном и целебном минерале – шунгите, при желании закупим подарочки себе и друзьям.

Возвращаемся в Петрозаводск и размещаемся в гостинице. Ужин в кафе/ресторане гостиницы. Отдых.