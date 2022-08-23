Молодецкий разгуляй в Карелии
Вас ждут насыщенные выходные в зимней Карелии! Исследуем укрытые снегом леса на собачьих упряжках и снегоходах, пересекаем покрытое льдом Онего на судне на воздушной подушке и отправляемся к местным красотам на комфортабельном автобусе.
Вас ждет:
Программа тура
В 07:50 на ж/д вокзале в Петрозаводске нас с улыбкой встречает местный гид.
Завтрак «Добро пожаловать в Карелию». Гостеприимные 50 грамм за радость встречи!
Подкрепившись выезжаем на загородную экскурсию «Водопад Кивач» (80 км от Петрозаводска). Едем по современной широкой трассе и в окна автобуса любуемся заснеженными лесами Карелии. Экскурсовод рассказывает о карельской тайге и ее обитателях, и мы предвкушаем прогулку по заповеднику.
По прибытии в заповедник посещаем музей природы и дендрарий. Здесь впервые видим драгоценное дерево, которое покупается килограммами, а не кубометрами, как обычная древесина. Рисунок этого дерева всегда разный и похож на мрамор, только деревянный. Удивительная красота, которую стоит увидеть своими глазами.
Спускаемся к водопаду, чтобы насладиться шумом его бурлящих вод. Это второй по величине равнинный водопад Европы. Даже в сильные морозы он редко замерзает полностью. Искрящийся снег, кристально чистый лед, брызги воды и черные базальтовые скалы, обрамляющие водопад, создают волшебный зимний пейзаж. Не забываем про фотографии!
В соседней деревне посещаем питомник ездовых собак. Это не только невероятно дружелюбные собаки, но и настоящие чемпионы с интересной историей. Во время экскурсии по питомнику узнаем, в скольких удивительных гонках побывали наши пушистые друзья и сколько повидали.
После инструктажа по технике безопасности отправимся в путешествие на собачьей упряжке. Проедем с ветерком 2,5 км по карельскому заснеженному лесу.
Пришло время покормить с рук ягелем северных оленей, а после отогреться в чайном домике горячим чаем, заваренным на карельских ягодах на открытом огне. Под звук потрескивающих поленьев в очаге делимся первыми впечатлениями о Карелии. Для поддержания здоровья мы предложим Вам добавить в чай карельский бальзам. Приятного чаепития!
Обед «Волшебный день» в пути следования с настойкой «Молодецкой» для радости духа.
«Карелы без рыбы не живут», поэтому приглашаем приобрести рыбные деликатесы с собой.
По приезду в город посетим шунгитовую мастерскую. Узнаем всё об уникальном и целебном минерале – шунгите, при желании закупим подарочки себе и друзьям.
Возвращаемся в Петрозаводск и размещаемся в гостинице. Ужин в кафе/ресторане гостиницы. Отдых.
Завтрак и обед в кафе/ресторане гостиницы. Сегодня проведём день на «лайте» или выбираем себе развлечение по вкусу.
Рекомендуем за дополнительную плату:
- Путешествие в Горный парк «Рускеала». Автобусная экскурсия на целый день из Петрозаводска с экскурсией и вкусным обедом. Расстояние между Петрозаводском и Горным парком «Рускеала» 250 км. Горный парк «Рускеала» — самая посещаемая природная достопримечательность Карелии и одна из визитных карточек Республики. Сердце парка — мраморный каньон с вытянутым изумрудного цвета озером, которое обрамляют мраморные скалы. Именно здесь добывали мрамор для отделки дворцов и соборов Санкт-Петербурга. Зимой озеро покрывается льдом, хвойные деревья спят под шапкой пушистого снега, а мраморные скалы выглядят по-северному сурово и таинственно. Стоимость: 3500 руб./чел.
- Остров Кижи на судне на воздушной подушке (из Петрозаводска). Кижский архитектурный ансамбль — единственный объект ЮНЕСКО на территории Карелии. Деревянные церкви, построенные в 18 веке, удивительно дополняют зимний пейзаж небольшого острова в сердце покрытого льдом второго по величине озера Европы. Ориентировочное время в пути от Петрозаводска до острова Кижи 1 час 30 мин. Стоимость: 5000 руб./чел. – взрослый.
Завтракаем в кафе или ресторане гостиницы.
Рекомендуем за дополнительную плату:
- «Снегоходное сафари». Совсем необязательно быть любителем острых ощущений, чтобы покататься на наших снегоходах. Всё предельно безопасно и продумано: экипировка, инструктаж по безопасности, опытный инструктор и вперед, снежинкам на встречу! Продолжительность программы: 2 часа, включая время на подбор экипировки, переодевание и инструктаж по технике безопасности. Стоимость (2 чел на снегоходе): 4000 руб./чел.
Обед с дегустацией местных натуральных настоек и бальзамов.
Обзорная экскурсия «Красота и очарование зимнего города Петрозаводска». Нас ждет прогулка по старинным улицам города и главной достопримечательности — набережной Онежского озера. Мы расскажем, что делали петрозаводские красавицы, чтобы их жизнь сложилась по–царски? Где находится «Московский дворик», почему В.И. Ленин в «зимнем» и многое другое.
Трансфер на вокзал. Долго будет Карелия сниться!
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в выбранной гостинице 3 дня / 2 ночи
- питание по программе - 3 завтрака, 3 обеда, 1 ужин
- экскурсия на водопад Кивач
- катание на собачьих упряжках + экскурсия к северным оленям
- посещение шунгитовой мастерской
- обзорная экскрсия по Петрозаводску
- транспортное обслуживание
- работа гида – экскурсовода по туру
- входная плата и экскурсионное обслуживание на всех объектах по программе
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
- экскурсия на остров Кижи, стоимость - 5000 руб./чел.
- экскурсия в горный парк «Рускеала», стоимость - 3500 руб./чел.
- снегоходное сафари, стоимость - 4000 руб./чел. (двухместное размещение на снегоходе)
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