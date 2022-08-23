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Молодецкий разгуляй в Карелии

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Вас ждут насыщенные выходные в зимней Карелии! Исследуем укрытые снегом леса на собачьих упряжках и снегоходах, пересекаем покрытое льдом Онего на судне на воздушной подушке и отправляемся к местным красотам на комфортабельном автобусе.   

Программа тура

День 1
Заповедник Кивач + путешествие на собачьей упряжке + северные олени.

В 07:50 на ж/д вокзале в Петрозаводске нас с улыбкой встречает местный гид.

Завтрак «Добро пожаловать в Карелию». Гостеприимные 50 грамм за радость встречи!

Подкрепившись выезжаем на загородную экскурсию «Водопад Кивач» (80 км от Петрозаводска). Едем по современной широкой трассе и в окна автобуса любуемся заснеженными лесами Карелии. Экскурсовод рассказывает о карельской тайге и ее обитателях, и мы предвкушаем прогулку по заповеднику.

По прибытии в заповедник посещаем музей природы и дендрарий. Здесь впервые видим драгоценное дерево, которое покупается килограммами, а не кубометрами, как обычная древесина. Рисунок этого дерева всегда разный и похож на мрамор, только деревянный. Удивительная красота, которую стоит увидеть своими глазами.

Спускаемся к водопаду, чтобы насладиться шумом его бурлящих вод. Это второй по величине равнинный водопад Европы. Даже в сильные морозы он редко замерзает полностью. Искрящийся снег, кристально чистый лед, брызги воды и черные базальтовые скалы, обрамляющие водопад, создают волшебный зимний пейзаж. Не забываем про фотографии!

В соседней деревне посещаем питомник ездовых собак. Это не только невероятно дружелюбные собаки, но и настоящие чемпионы с интересной историей. Во время экскурсии по питомнику узнаем, в скольких удивительных гонках побывали наши пушистые друзья и сколько повидали.

После инструктажа по технике безопасности отправимся в путешествие на собачьей упряжке. Проедем с ветерком 2,5 км по карельскому заснеженному лесу.

Пришло время покормить с рук ягелем северных оленей, а после отогреться в чайном домике горячим чаем, заваренным на карельских ягодах на открытом огне. Под звук потрескивающих поленьев в очаге делимся первыми впечатлениями о Карелии.  Для поддержания здоровья мы предложим Вам добавить в чай карельский бальзам. Приятного чаепития!

Обед «Волшебный день»  в пути следования с настойкой «Молодецкой» для радости духа.

«Карелы без рыбы не живут», поэтому приглашаем приобрести рыбные деликатесы с собой.

По приезду в город посетим шунгитовую мастерскую. Узнаем всё об уникальном и целебном минерале – шунгите, при желании закупим подарочки себе и друзьям.

Возвращаемся в Петрозаводск и размещаемся в гостинице. Ужин в кафе/ресторане  гостиницы. Отдых.

День 2
Остров Кижи или Горный парк Руcкеала.

Завтрак и обед в кафе/ресторане гостиницы.  Сегодня проведём день на «лайте» или выбираем себе развлечение по вкусу.

Рекомендуем за дополнительную плату:

  • Путешествие в Горный парк «Рускеала». Автобусная экскурсия на целый день из Петрозаводска с экскурсией и вкусным обедом. Расстояние между Петрозаводском и Горным парком «Рускеала» 250 км. Горный парк «Рускеала» — самая посещаемая природная достопримечательность Карелии и одна из визитных карточек Республики. Сердце парка — мраморный каньон с вытянутым изумрудного цвета озером, которое обрамляют мраморные скалы. Именно здесь добывали мрамор для отделки дворцов и соборов Санкт-Петербурга. Зимой озеро покрывается льдом, хвойные деревья спят под шапкой пушистого снега, а мраморные скалы выглядят по-северному сурово и таинственно. Стоимость: 3500 руб./чел.
  • Остров Кижи на судне на воздушной подушке (из Петрозаводска). Кижский архитектурный ансамбль — единственный объект ЮНЕСКО на территории Карелии. Деревянные церкви, построенные в 18 веке, удивительно дополняют зимний пейзаж небольшого острова в сердце покрытого льдом второго по величине озера Европы. Ориентировочное время в пути от Петрозаводска до острова Кижи 1 час 30 мин. Стоимость: 5000 руб./чел. – взрослый. 
День 3
Снегоходное сафари + Обзорная экскурсия по Петрозаводску.

Завтракаем в кафе или ресторане гостиницы.

Рекомендуем за дополнительную плату:

  • «Снегоходное сафари».  Совсем необязательно быть любителем острых ощущений, чтобы покататься на наших снегоходах. Всё предельно безопасно и продумано: экипировка, инструктаж по безопасности, опытный инструктор и вперед, снежинкам на встречу! Продолжительность программы: 2 часа, включая время на подбор экипировки, переодевание и инструктаж по технике безопасности. Стоимость (2 чел на снегоходе): 4000 руб./чел.

Обед с дегустацией местных натуральных настоек и бальзамов.

Обзорная экскурсия «Красота и очарование зимнего города Петрозаводска». Нас ждет прогулка по старинным улицам города и главной достопримечательности — набережной Онежского озера. Мы расскажем, что делали петрозаводские красавицы, чтобы их жизнь сложилась по–царски? Где находится «Московский дворик», почему В.И. Ленин в «зимнем» и многое другое.

Трансфер на вокзал. Долго будет Карелия сниться!

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание в выбранной гостинице 3 дня / 2 ночи
  • питание по программе - 3 завтрака, 3 обеда, 1 ужин
  • экскурсия на водопад Кивач
  • катание на собачьих упряжках + экскурсия к северным оленям
  • посещение шунгитовой мастерской
  • обзорная экскрсия по Петрозаводску
  • транспортное обслуживание
  • работа гида – экскурсовода по туру
  • входная плата и экскурсионное обслуживание на всех объектах по программе

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
  • экскурсия на остров Кижи, стоимость - 5000 руб./чел.
  • экскурсия в горный парк «Рускеала», стоимость - 3500 руб./чел.
  • снегоходное сафари, стоимость - 4000 руб./чел. (двухместное размещение на снегоходе)

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