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Тур выходного дня на Соловки из Петрозаводска

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Приглашаем принять участие в экскурсионном туре выходного дня на Соловки (Соловецкий архипелаг)!

Ваше путешествие начнется со знакомства с водопадом Кивач и Беломорканалом. А далее переезд по Белому морю (продолжительность – 2 часа) к Соловецкомк архипелагу. На острове Вас ожидает знакомство с Соловецким Кремлем, посещение горы Секирная, лодочной поход и другие экскурсионные объекты. Соловки всегда манят туристов, с каждым годом это таинственное место становится популярнее.

Маршрут: Петрозаводск – водопад Кивач – Беломорканал – Соловки (2 дня) - Кемь

Преимущества тура:

  • удобные даты заезда - по субботам
  • возможность провести 2 дня на Соловках
  • нет ночных переездов
  • по пути на север Карелии - посещение водопада Кивач и центра шунгита
  • размещение на Соловках на выбор: «Соловецкая слобода» или «Соловки-отель»
  • насыщенная основная программа и доп. экскурсии

Программа тура

День 1
Петрозаводск - центр шунгита - заповедник и водопад Кивач - Беломоро-Балтийский канал - Рабочеостровск

Сбор группы у гостиницы Питер Инн г. Петрозаводск (пл. Гагарина, д.1) ~ 09.00 (точное время сбора будет известно за 3-4 дня до заезда).

Отъезд на север Карелии к Белому морю (расстояние около 400 км).

Посещение центра по производству изделий из шунгита. Это уникальный минерал, который  добывается в Карелии. Целебные свойства этого камня были известны уже более 300 лет назад, а во времена Петра Великого был издан указ, по которому каждому солдату было предписано носить кусочек шунгита в своем походном ранце.

Вы узнаете о его свойствах, попробуете вкусный карельский чай, а также отдохнете в шунгитовой пещере, чтобы организм зарядился живой энергией. Здесь можно приобрести продукцию из шунгита от производителя. 

По пути экскурсия в заповедник Кивач, где вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь».

Здесь же увидите настоящую карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы.

Переезд в поселок Повенец (22 км от г. Медвежьегорска).

Экскурсия к «Повенецкой лестнице» шлюзов Беломорско-Балтийского канала. Именно здесь начинается  водный путь, который соединил Онежское озеро и Белое море. Вы узнаете об истории строительства Беломорканала в 1931-1933 годах - одной из многотрудных и грандиозных строек советской эпохи.

Обед.

Вечером приезд в туристический комплекс «Причал» (расположен в поселке Рабочеостровск на берегу Белого моря, 12 км от г. Кемь). Размещение в номерах с удобствами.

День 2
Обзорная экскурсия по Соловецкому Кремлю + экскурсия Достопримечательности Большого Заяцкого острова (за доп. плату)

Ранний подъем. Завтрак.

Отправление на теплоходе на Соловки (2-часовое путешествие по Белому морю).

Прибытие, трансфер в выбранную гостиницу: «Соловецкая слобода» / «Соловки-отель». Вещи можно оставить в гостинице. Размещение с 14 часов (по расчетному часу).

Обзорная пешеходная экскурсия по Соловецкому Кремлю (3 часа).

В ходе экскурсии Вы увидите уникальный архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря, действующие храмы и памятники, объекты хозяйственной деятельности монастыря. Узнаете об истории Соловецкого монастыря, в которой словно зеркально отражается история России. Все храмы и памятники включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Обед.

По желанию за дополнительную плату экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова».

Морская прогулка на катере на Заяцкий остров (время в пути 45 мин). Вы посетите крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита. 

В свободное время предлагаем совершить прогулку на Мыс Лабиринтов. Это живописный природный уголок на берегу Белого моря. Здесь находятся реконструированные каменные лабиринты и знаменитые соловецкие «танцующие» березки.

День 3
Экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения» + водные экскурсии на выбор (за доп. плату)

Завтрак.

Пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923-1939 гг.» (2,5 часа)

На этой экскурсии посетители узнают о Соловецком лагере особого назначения, этапах развития лагеря и переформировании его в 1937 году в Соловецкую тюрьму особого назначения, а также узнают о судьбах заключенных. Посетят новую экспозицию о лагере и памятник соловецким заключенным.

По желанию за дополнительную плату (одна из экскурсий на выбор):

1. Морская прогулка на остров Большая Муксалма (продолжительность 5 часов).

Поездка к берегу Долгой губы и экологическая экскурсия по акватории уникального природного объекта – «внутреннего моря» Соловков.

В ходе морской экскурсии по Соловкам среди живописных островов, на единственном соловецком карбасе, построенном по чертежам монастыря, вы познакомитесь с морской и приморской флорой и фауной архипелага. Здесь Вам расскажут о процессе добычи и переработки царицы беломорских водорослей морской капусты. Неожиданные встречи с тюленями, журавлями, кормление чаек не оставят равнодушными никого.

Вторая часть программы – осмотр памятников Свято-Сергиево-Радонежского скита на острове Большая Муксалма; знакомство с памятниками периода Соловецкого лагеря Особого Назначения; посещение знаменитой Соловецкой дамбы, соединяющей через морской пролив острова архипелага.

В заключение экскурсии по Соловкам на одном из островов Долгой губы Вы поучаствуете в уникальном процессе: ловле и дегустации беломорских мидий. Причал в заливе Долгая губа находится в 5 км от экскурсионного бюро. Время в пути от причала в Долгой губе до острова Большая Муксалма – 40 минут.

2. Лодочный поход по озерно-канальной системе Соловков (продолжительность 5-6 часов).

Вы пройдете по рукотворным каналам, соединяющим 5 озер; узнаете о гидротехнических памятниках и сооружениях Большого Соловецкого острова.

Управление лодкой самостоятельное, вместимость 4-5 человек в лодке. Расстояние до лодочной станции и обратно туристы проходят пешком (2,8 км от экскурсионного бюро). Эта экскурсия проводится при наборе комплектной группы. Если группа не набирается, туристы могут самостоятельно взять лодку напрокат на лодочной станции.

Внимание: водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и при отсутствии штормового предупреждения

Трансфер из гостиницы на причал к 18.30.

19.00 Отправление с Соловков обратно.

21.00 Прибытие на материк.  Трансфер на ж/д вокзал в г. Кемь. Отправление ночным поездом.

Обратите внимание:

  • для гостей из Санкт-Петербурга возможен отъезд с Соловков в 16.00 к поезду № 21 (места на рейс в 16.00 согласуются с менеджером заранее до начала тура)
  • можно забронировать доп. сутки в туркомплексе «Причал» после возвращения с Соловков. В этом случае на следующее утро будет бесплатный трансфер на ж/д вокзал г. Кемь. Отъезд на утреннем поезде «Мурманск – Москва» (поезд № 015 ~ в 06.30 или поезд № 091 ~ в 09.30). Заявка и оплата доп. ночи необходима при бронировании тура.

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание в номерах выбранной категории - 1 ночь в г. Кемь, 1 ночь на Соловках
  • питание по программе - 2 завтрака, 2 обеда
  • экскурсия в заповедник «Кивач», на одноимённой водопад
  • экскурсия на Беломорско-Балтийский канал
  • 2 экскурсии на Соловках: обзорная по Соловецкому Кремлю, пешеходная «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923-1939 гг.
  • транспортное обслуживание по программе - автобусное, водное
  • работа гида и сопровождающего все дни по программе

Оплачивается отдельно

  • проезд до Петрозаводска к началу тура, из Кеми в день окончания тура
  • питание, не включённое в стоимость тура
  • экскурсия Достопримечательности Большого Заяцкого острова - 1100 руб./чел.
  • лодочный поход по озерно-канальной системе - 700 руб./чел.
  • морская прогулка на остров Большая Муксалма - 2000 руб./взрослый, 1500 руб./ребёнок 3 - 10 лет
  • доп. ночь в Причале - 1250 руб./чел. – в 2-местном номере, 2500 руб./чел. –1-местное размещение, 1200 руб./чел. – на доп. месте

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