Тур выходного дня на Соловки из Петрозаводска
Приглашаем принять участие в экскурсионном туре выходного дня на Соловки (Соловецкий архипелаг)!
Ваше путешествие начнется со знакомства с водопадом Кивач и Беломорканалом. А далее переезд по Белому морю (продолжительность – 2 часа) к Соловецкомк архипелагу. На острове Вас ожидает знакомство с Соловецким Кремлем, посещение горы Секирная, лодочной поход и другие экскурсионные объекты. Соловки всегда манят туристов, с каждым годом это таинственное место становится популярнее.
Маршрут: Петрозаводск – водопад Кивач – Беломорканал – Соловки (2 дня) - Кемь
Преимущества тура:
- удобные даты заезда - по субботам
- возможность провести 2 дня на Соловках
- нет ночных переездов
- по пути на север Карелии - посещение водопада Кивач и центра шунгита
- размещение на Соловках на выбор: «Соловецкая слобода» или «Соловки-отель»
- насыщенная основная программа и доп. экскурсии
Вас ждет:
Программа тура
Сбор группы у гостиницы Питер Инн г. Петрозаводск (пл. Гагарина, д.1) ~ 09.00 (точное время сбора будет известно за 3-4 дня до заезда).
Отъезд на север Карелии к Белому морю (расстояние около 400 км).
Посещение центра по производству изделий из шунгита. Это уникальный минерал, который добывается в Карелии. Целебные свойства этого камня были известны уже более 300 лет назад, а во времена Петра Великого был издан указ, по которому каждому солдату было предписано носить кусочек шунгита в своем походном ранце.
Вы узнаете о его свойствах, попробуете вкусный карельский чай, а также отдохнете в шунгитовой пещере, чтобы организм зарядился живой энергией. Здесь можно приобрести продукцию из шунгита от производителя.
По пути экскурсия в заповедник Кивач, где вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь».
Здесь же увидите настоящую карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы.
Переезд в поселок Повенец (22 км от г. Медвежьегорска).
Экскурсия к «Повенецкой лестнице» шлюзов Беломорско-Балтийского канала. Именно здесь начинается водный путь, который соединил Онежское озеро и Белое море. Вы узнаете об истории строительства Беломорканала в 1931-1933 годах - одной из многотрудных и грандиозных строек советской эпохи.
Обед.
Вечером приезд в туристический комплекс «Причал» (расположен в поселке Рабочеостровск на берегу Белого моря, 12 км от г. Кемь). Размещение в номерах с удобствами.
Ранний подъем. Завтрак.
Отправление на теплоходе на Соловки (2-часовое путешествие по Белому морю).
Прибытие, трансфер в выбранную гостиницу: «Соловецкая слобода» / «Соловки-отель». Вещи можно оставить в гостинице. Размещение с 14 часов (по расчетному часу).
Обзорная пешеходная экскурсия по Соловецкому Кремлю (3 часа).
В ходе экскурсии Вы увидите уникальный архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря, действующие храмы и памятники, объекты хозяйственной деятельности монастыря. Узнаете об истории Соловецкого монастыря, в которой словно зеркально отражается история России. Все храмы и памятники включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Обед.
По желанию за дополнительную плату экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова».
Морская прогулка на катере на Заяцкий остров (время в пути 45 мин). Вы посетите крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.
В свободное время предлагаем совершить прогулку на Мыс Лабиринтов. Это живописный природный уголок на берегу Белого моря. Здесь находятся реконструированные каменные лабиринты и знаменитые соловецкие «танцующие» березки.
Завтрак.
Пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923-1939 гг.» (2,5 часа)
На этой экскурсии посетители узнают о Соловецком лагере особого назначения, этапах развития лагеря и переформировании его в 1937 году в Соловецкую тюрьму особого назначения, а также узнают о судьбах заключенных. Посетят новую экспозицию о лагере и памятник соловецким заключенным.
По желанию за дополнительную плату (одна из экскурсий на выбор):
1. Морская прогулка на остров Большая Муксалма (продолжительность 5 часов).
Поездка к берегу Долгой губы и экологическая экскурсия по акватории уникального природного объекта – «внутреннего моря» Соловков.
В ходе морской экскурсии по Соловкам среди живописных островов, на единственном соловецком карбасе, построенном по чертежам монастыря, вы познакомитесь с морской и приморской флорой и фауной архипелага. Здесь Вам расскажут о процессе добычи и переработки царицы беломорских водорослей морской капусты. Неожиданные встречи с тюленями, журавлями, кормление чаек не оставят равнодушными никого.
Вторая часть программы – осмотр памятников Свято-Сергиево-Радонежского скита на острове Большая Муксалма; знакомство с памятниками периода Соловецкого лагеря Особого Назначения; посещение знаменитой Соловецкой дамбы, соединяющей через морской пролив острова архипелага.
В заключение экскурсии по Соловкам на одном из островов Долгой губы Вы поучаствуете в уникальном процессе: ловле и дегустации беломорских мидий. Причал в заливе Долгая губа находится в 5 км от экскурсионного бюро. Время в пути от причала в Долгой губе до острова Большая Муксалма – 40 минут.
2. Лодочный поход по озерно-канальной системе Соловков (продолжительность 5-6 часов).
Вы пройдете по рукотворным каналам, соединяющим 5 озер; узнаете о гидротехнических памятниках и сооружениях Большого Соловецкого острова.
Управление лодкой самостоятельное, вместимость 4-5 человек в лодке. Расстояние до лодочной станции и обратно туристы проходят пешком (2,8 км от экскурсионного бюро). Эта экскурсия проводится при наборе комплектной группы. Если группа не набирается, туристы могут самостоятельно взять лодку напрокат на лодочной станции.
Внимание: водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и при отсутствии штормового предупреждения
Трансфер из гостиницы на причал к 18.30.
19.00 Отправление с Соловков обратно.
21.00 Прибытие на материк. Трансфер на ж/д вокзал в г. Кемь. Отправление ночным поездом.
Обратите внимание:
- для гостей из Санкт-Петербурга возможен отъезд с Соловков в 16.00 к поезду № 21 (места на рейс в 16.00 согласуются с менеджером заранее до начала тура)
- можно забронировать доп. сутки в туркомплексе «Причал» после возвращения с Соловков. В этом случае на следующее утро будет бесплатный трансфер на ж/д вокзал г. Кемь. Отъезд на утреннем поезде «Мурманск – Москва» (поезд № 015 ~ в 06.30 или поезд № 091 ~ в 09.30). Заявка и оплата доп. ночи необходима при бронировании тура.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в номерах выбранной категории - 1 ночь в г. Кемь, 1 ночь на Соловках
- питание по программе - 2 завтрака, 2 обеда
- экскурсия в заповедник «Кивач», на одноимённой водопад
- экскурсия на Беломорско-Балтийский канал
- 2 экскурсии на Соловках: обзорная по Соловецкому Кремлю, пешеходная «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923-1939 гг.
- транспортное обслуживание по программе - автобусное, водное
- работа гида и сопровождающего все дни по программе
Оплачивается отдельно
- проезд до Петрозаводска к началу тура, из Кеми в день окончания тура
- питание, не включённое в стоимость тура
- экскурсия Достопримечательности Большого Заяцкого острова - 1100 руб./чел.
- лодочный поход по озерно-канальной системе - 700 руб./чел.
- морская прогулка на остров Большая Муксалма - 2000 руб./взрослый, 1500 руб./ребёнок 3 - 10 лет
- доп. ночь в Причале - 1250 руб./чел. – в 2-местном номере, 2500 руб./чел. –1-местное размещение, 1200 руб./чел. – на доп. месте
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