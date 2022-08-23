Архипелаг Соловки. Святая легенда

Завтрак в гостинице. Свободный день.

Для желающих предлагается совершить факультативные экскурсии за дополнительную плату (бронь и оплата с туром):

1. Море, маяк, тюлень. Остров Топ (продолжительность 3 часа). Стоимость экскурсии: 2000 руб.

Ценители безмятежности, спокойствия и тишины, а также фотографы, – эта морская поездка для вас!

За полчаса скоростная лодка домчит вас до крохотного островка посреди безбрежного моря, где стоит маяк, отмечающий опасности для больших судов. Остров лежит вдали от стандартных туристических маршрутов, а потому на Топе живут тюлени и морские зайцы и гнездятся поморники. Остров покрыт тундровым ковром, здесь растёт «северный женьшень» и находится самая большая кварцитовая плита на Белом море – сверкающие молочные кристаллы покрыли площадь около 30 квадратных метров. ​

2. Морская прогулка Мыс Белужий (продолжительность 2,5 часа). Стоимость экскурсии: 2000 руб.

​Белухи – белые северные киты, миролюбивые обитатели Ледовитого океана – приходят на Белое море в летний период.

Морская поездка на Белужий мыс запомнится каждой минутой: акватория мыса – одно из немногих мест на планете, где можно наблюдать китов в дикой природе. С середины июня, во время отлива на море, здесь проходят брачные игры китов, рождение и воспитание детёнышей. Здесь же находится станция океанологов, которые имеют возможность каждый день наблюдать за этими красивыми созданиями. Не упустите свою единственную возможность заглянуть китам в глаза, ощутить мощь и красоту этих удивительных морских млекопитающих.

Внимание: доставка к берегу мыса Белужий осуществляется на морском катере. Наблюдение за белухами зависит от времени морских отливов, так как благоприятное время наблюдения – малая вода.