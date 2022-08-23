Архипелаг Соловки. Святая легенда
Соловецкие острова манят людей, но требуют несуетливого, вдумчивого и созерцательного отношения. Мы предлагаем Вам возможность совершить погружение в многовековую историю Соловков, выработать собственный взгляд на Соловки.
Программа тура включает познавательные исторические программы, природные прогулки, активные морские поездки, фото-туры. Экскурсии, которые мы Вам предлагаем, проводятся исследователями, писателями, историками и краеведами. Наша задача сделать ваш отдых на Соловецких островах незабываемым, комфортным и полным впечатлений.
Вас ждёт:
- поездки на теплоходе по Белому морю
- обзорная экскурсия по Соловецкому Кремлю
- экскурсия Соловецкие скиты. История и легенды
- экскурсия Долгая губа - Соловецкая дамба
- экскурсии по желанию: «Архипелаг Кузова – мир древнего человека», Море, маяк, тюлень. Остров Топ, Морская прогулка Мыс Белужий
- экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова»
- знакомство с историей и природой Соловецкого архипелага
Вас ждет:
Программа тура
Встреча на ж/д вокзале города Кемь с вечерних поездов.
Сбор группы у входа в здание ж/д вокзала со стороны перрона.
Трансфер в гостиницу «Кемка». Размещение.
Встреча на ж/д вокзале города Кемь с утренних поездов.
Сбор группы у входа в здание ж/д вокзала со стороны перрона.
Завтрак.
Посадка на теплоход. Переход на Соловецкие острова.
Прибытие на Соловки.
Обзорная экскурсия по Соловецкому Кремлю (продолжительность экскурсии 2 часа 45 минут).
Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря. Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря.
Трансфер в гостиницу, размещение.
Обед.
Свободное время.
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
Для желающих предлагается совершить факультативную экскурсию за дополнительную плату «Архипелаг Кузова – мир древнего человека» (продолжительность 5 часов). Стоимость экскурсии: 3000 руб.
Готовьтесь испытать бурю эмоций: морской переход на скоростных катерах, высадка на скалистый берег Немецкого острова, подъём «в лоб» по крутому склону – и вот Вы на самой высокой точке Белого моря, в сердце природного заказника «Архипелаг Кузова»!
На подъёме отчётливо понятно, как меняются климатические зоны от тайги до тундры, абрис скалы смотрит на путника то лягушкой, то шаманом, а на вершине – умопомрачительная панорама: Соловки, карельские шхеры и россыпи беломорских архипелагов. Среди этого великолепия наслаждайтесь безмятежной тишиной, бескрайним морем и почти нетронутой человеком природой.
В путешествии по острову путника ждёт отсутствие цивилизации, преодоление себя и... древнее святилище – таинственное плато сейдов – «коллекция» мегалитов, загадочных камней Севера.
Завтрак в гостинице.
Экскурсия Соловецкие скиты. История и легенды (продолжительность 4 часа).
Экскурсия на микроавтобусах по северной части Большого Соловецкого острова с осмотром широко известных мест и знаковых, но редко посещаемых памятников Соловков.
Первая остановка – Свято-Вознесенский скит с его противоречивой историей и Секирная гора – «крепость света и тьмы», где стоит церковь-маяк, во времена СЛОН ставшая штрафным изолятором. От Секирки лесная дорога уводит в Савватиевский скит – первое поселение соловецких иноков, в начале 20 века ставшее командировкой СЛОН и местом первого расстрела политических заключённых на Соловках.
Дальше по маршруту Аллея Юнг – остатки землянок Соловецкой школы юнг – это здесь в военные годы из 14-летних подростков воспитали элиту Военно-морского флота СССР.
Оттуда маршрут ведёт на Красное озеро, где берут истоки знаменитые озёрно-канальные системы Соловков и материальны следы соловецкой истории. Дамба 16 века – реализованная идея «повернуть реки вспять» – спустя столетия по-прежнему выполняет целый комплекс функций, изменивших практику хозяйственной деятельности монастыря и соловецкие ландшафты.
Достойные объекты показа – поклонные и памятные кресты – образцы кресторезного мастерства. Насыщенная смыслами поездка также позволит насладиться пейзажами и прочувствовать красоту северной природы.
Завтрак в гостинице.
Экскурсия Долгая губа - Соловецкая дамба (продолжительность 5 часов). Продолжительность морского перехода в одну сторону: 40 минут на карбасе. Протяжённость пешеходного маршрута: 3 км.
Увлекательная экологическая морская прогулка по заливу Долгая губа – «внутреннему морю» Соловков, где даже в штормливую погоду редко бывают волнения.
Лодка-карбас с мотором, подгоняемый свежим солёным ветром побежит мимо песчаных пляжей, бесчисленных островов и каменистых гряд, врезающихся в воду. На одной из них птичье семейство, а на другой, кажется, пригрелся на солнышке тюлень. Малые глубины позволяют разглядеть подводный мир: морские звёзды уткнулись в песчаное дно, в воде парят полупрозрачные ультрамариновые медузы, водоросли колышутся и тянутся куда-то вместе с морскими течениями…
Опомниться не успеете, как увидите с воды величественное сооружение XIX века – знаменитую километровую дамбу-мост.
В стоимость экскурсии включён трансфер на автобусе в Долгую губу и дегустация мидий.
Обед.
Свободное время.
Завтрак в гостинице. Свободный день.
Для желающих предлагается совершить факультативные экскурсии за дополнительную плату (бронь и оплата с туром):
1. Море, маяк, тюлень. Остров Топ (продолжительность 3 часа). Стоимость экскурсии: 2000 руб.
Ценители безмятежности, спокойствия и тишины, а также фотографы, – эта морская поездка для вас!
За полчаса скоростная лодка домчит вас до крохотного островка посреди безбрежного моря, где стоит маяк, отмечающий опасности для больших судов. Остров лежит вдали от стандартных туристических маршрутов, а потому на Топе живут тюлени и морские зайцы и гнездятся поморники. Остров покрыт тундровым ковром, здесь растёт «северный женьшень» и находится самая большая кварцитовая плита на Белом море – сверкающие молочные кристаллы покрыли площадь около 30 квадратных метров.
2. Морская прогулка Мыс Белужий (продолжительность 2,5 часа). Стоимость экскурсии: 2000 руб.
Белухи – белые северные киты, миролюбивые обитатели Ледовитого океана – приходят на Белое море в летний период.
Морская поездка на Белужий мыс запомнится каждой минутой: акватория мыса – одно из немногих мест на планете, где можно наблюдать китов в дикой природе. С середины июня, во время отлива на море, здесь проходят брачные игры китов, рождение и воспитание детёнышей. Здесь же находится станция океанологов, которые имеют возможность каждый день наблюдать за этими красивыми созданиями. Не упустите свою единственную возможность заглянуть китам в глаза, ощутить мощь и красоту этих удивительных морских млекопитающих.
Внимание: доставка к берегу мыса Белужий осуществляется на морском катере. Наблюдение за белухами зависит от времени морских отливов, так как благоприятное время наблюдения – малая вода.
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова» (продолжительность 3 часа).
Морская прогулка на катере до Большого Заяцкого острова. Экскурсанты посетят крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, увидят каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.
Посещение сувенирных лавок, магазина продукции из морских водорослей Белого моря.
Отправление на материк. Прибытие в Кемь в порт «Рабочеостровск».
Размещение в гостинице «Кемка».
Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров.
Групповой трансфер на ж/д вокзал Кеми к поездам № 15, № 91. Отправление на поезде домой.
Стоимость
Включено в стоимость
- размещение в г. Кемь в гостинице Кемка - 2 ночи
- размещение в гостинице на Соловецких островах - 6 дней / 5 ночей
- питание по программе - 7 завтраков, 2 обеда
- трансфер на о. Соловки и обратно на теплоходе
- обзорная экскурсия по Соловецкому Кремлю
- экскурсия Соловецкие скиты. История и легенды
- экскурсия Долгая губа - Соловецкая дамба
- экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова»
- работа гида
- входные билеты в музеи
- транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты до Кеми и из Кеми
- экскурсия «Архипелаг Кузова – мир древнего человека» (продолжительность 5 часов). Стоимость - 3000 руб.
- экскурсия Море, маяк, тюлень. Остров Топ (продолжительность 3 часа). Стоимость - 2000 руб.
- Морская прогулка Мыс Белужий (продолжительность 2,5 часа). Стоимость - 2000 руб.
Отзывы
Мой папа когда-то работал на Словках, востанавливал монастырь, так вот это место его поразило до глубины души, он хотел побывать там ещё раз, но это не так просто, благодаря вам я осуществила папину мечту и подарили ему тур, он был очень рад. Приехав от туда он был очень воодушевлен, рассказывал бесконечно обо всем, икскурсия была великолепна, кормили хорошо, вообще наш папа остался очень доволен.
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