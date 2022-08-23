Выходные в Карелии на рафтах

Тур выходного дня в Карелии - это сплав по реке нижняя Шуя.

Мы рекомендуем его для новичков, желающих впервые испытать себя на сплаве. Во время тура выходного дня в Карелии, вы пройдёте пороги 1 и 2 категории сложности, проведёте 1 ночь в палатке на красивом берегу реки Шуя. А в конце сплава сможете вдоволь накататься на пороге Большой Толли.

Сплав - это лучший отдых выходного дня. Масса впечатлений и фотографий за выходные в Карелии обеспечена!

Протяженность маршрута: 10 км.

Доступные плавсредства: катамараны, байдарки, рафты.

Группы от 7 человек до 15-20 + инструктор.

Уровень сложности: лёгкий - подходит для людей без опыта, на маршруте - слабая физическая нагрузка.

Возрастное ограничение: 6+.