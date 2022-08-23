Выходные в Карелии на рафтах
Тур выходного дня в Карелии - это сплав по реке нижняя Шуя.
Мы рекомендуем его для новичков, желающих впервые испытать себя на сплаве. Во время тура выходного дня в Карелии, вы пройдёте пороги 1 и 2 категории сложности, проведёте 1 ночь в палатке на красивом берегу реки Шуя. А в конце сплава сможете вдоволь накататься на пороге Большой Толли.
Сплав - это лучший отдых выходного дня. Масса впечатлений и фотографий за выходные в Карелии обеспечена!
Протяженность маршрута: 10 км.
Доступные плавсредства: катамараны, байдарки, рафты.
Группы от 7 человек до 15-20 + инструктор.
Уровень сложности: лёгкий - подходит для людей без опыта, на маршруте - слабая физическая нагрузка.
Возрастное ограничение: 6+.
Вас ждет:
Программа тура
8:55 Встреча у ж/д вокзала г. Петрозаводска. Трансфер до места начала программы - пор. Большой Толли, 35 км.
Подготовка снаряжения к выходу на реку. Инструктаж по технике безопасности. Распределение участников по экипажам.
Сплав по реке Шуя: пор. Юманишки (Кривой) - пор. Большой Толли (4 км).
Установка лагеря. Обед.
Катание на пороге Большой Толли (в июле-августе порог делится на 3 рукава, правый слив самый мощный и интересный для катаний, там образуется бочка).
Ужин. Шашлыки, дегустация местных настоек.
Походная баня. Ночёвка в палатках.
Завтрак. Сборка лагеря.
Возможные варианты сплава:
1. Катание на пороге «Большой Толли», обед и отъезд с порога.
2. Продолжаем сплав по реке Шуя пор. Малый Толли (1 к. с.) – пор. Сайвожпорог (6 км), обед, отъезд.
16:00 - 16:30 Трансфер в центр Шунгита. 17:00 Экскурсия в центр Шунгита.
17:30 Трансфер до ж/д вокзала г. Петрозаводска.
Стоимость
Включено в стоимость
- Прокат снаряжения (катамараны, спасжилеты, вёсла, каски, гермомешки, костровое снаряжение)
- Транспортное обслуживание
- 3х-разовое питание
- Работа инструктора
- Личное снаряжение (палатка, спальник, коврик)
Оплачивается отдельно
- Билеты до г. Петрозаводск и обратно
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