Путь к Белому морю 7 дней на реке Кереть

Мы решили с женой поэкстрималить, если честно, то я думал она невыдерден, но нет оказалось все наоборот. Тур был атмосферный, шикарный даже так, столько эмоций мы испытали. Шикарная природа, обстановка, все было очень хорошо, инструктора молодцы, всем помогали. Жена была в восторге от баиньки, да и мне пришла по душе, вообщем наш отдых удался, спасибо было очень круто.