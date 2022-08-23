Путь к Белому морю 7 дней на реке Кереть
Река Кереть протекает по территории Северной Карелии, одного из самых суровых и притягательных для настоящих туристов районов. Поморы называют эту реку «Путь к Белому морю» – она красива, широка, многоводна, ее мощь слышна издалека. Тур по реке Кереть – это интересный сплав на катамаранах, настоящая романтика таежных стоянок и возможность познакомиться с уникальной природой сурового Белого моря.
В данном туре Вас ожидает:
- интересный сплав на катамаранах
- настоящая романтика таежных стоянок
- туристская баня
- возможность познакомиться с уникальной природой сурового Белого моря
- по морю идём под мотором
- рыбалка на реке официально запрещена
Вас ждет:
Программа тура
Стоимость
Включено в стоимость
- транспортное обслуживание по программе
- питание по программе
- работа инструкторов
- прокат снаряжения для сплава: катамаранов, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок, мотора и ГСМ
- прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков
- баня
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты: Москва – Лоухи и обратно от ст. Чупа
- спальный мешок (температура комфорт +6°, экстрим 0°) – 500 руб./тур. Оплачивается при бронировании тура.
- страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб./чел./сутки)
- неопреновый костюм
Отзывы
Мы решили с женой поэкстрималить, если честно, то я думал она невыдерден, но нет оказалось все наоборот. Тур был атмосферный, шикарный даже так, столько эмоций мы испытали. Шикарная природа, обстановка, все было очень хорошо, инструктора молодцы, всем помогали. Жена была в восторге от баиньки, да и мне пришла по душе, вообщем наш отдых удался, спасибо было очень круто.
Тур просто бомба, впечатления на высоте. Все просто супер. Гиды большие молодцы. Все по времени. Все очень организовано, чувствуется уровень подготовки. Большое спасибо за такой замечательный отдых. Все просто круто прошло.
Отличная работа инструкторов Никиты и Аланы. Великолепная организация питания - все вкусно, разнообразно и в достаточном количестве. Инструкторы при прохождении маршрута очень подробно все рассказывали, показывали и помогали.
Все было хорошо. Особая благодарность Никите и Алане за работу. Организация лагеря, готовка еды, пороги, соблюдение безопасности - все на высшем уровне. Алана и Никита прекрасные инструктора с большим опытом.
Алана огонь! Никита и Марина супер повара!
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