Два дня на реке Шуя
Шуя – крупная и полноводная река, которая идеально подходит для первого знакомства с Карелией.
Двухдневное путешествие по порогам этой реки не требует специальной физической подготовки, а это значит, что Вы сможете активно провести выходные всей семьей или в кругу друзей. Карельская природа, сплав и новые знакомства надолго обеспечат вас положительными эмоциями и энергией.
Группа: от 8 до 16 человек. Возрастное ограничение: 5+.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча под шпилем ж/д вокзала г. Петрозаводска по времени прибытия поезда №18 Москва-Петрозаводск.
Завтрак в ресторане (шведский стол). Знакомство с сопровождающим и другими участниками группы.
На автобусах отправляемся к месту старта сплава – к плотине Игнойльской ГЭС (130 км).
Обед. Инструкторы ознакомят вас с общей информацией по предстоящему маршруту, ответят на все интересующие вопросы.
После обеда на берегу начинаем готовиться к выходу на реку: надуваем рафты, инструкторы проводят обязательный инструктаж по технике безопасности на воде и технике гребли. Получаем каски, спасательные жилеты и весла, все личные и общие вещи упаковываем в непромокаемые гермомешки.
Спускаем наши суда на воду, и уже на практике закрепляем теорию – тренировочные занятия на воде.
Наш маршрут сегодня: Игнольская ГЭС – пор. Кеняйкоски (3-4 к.с.) – пор. Валойне (1-2 к.с.) – пор. Сарикоски (1-2 к.с.) – пор. Кумио (2-3 к.с.), 15 км.
Самый сложный порог сегодня – порог Кеняйкоски (3-4 к.с.). С карельского языка его название переводится как «Чёрный порог», а все потому что вода кажется чёрной из-за выходящих на поверхность каменных пород. Его длина около километра, на выходе 2 метровых слива с большой бочкой (большой пенный вал с противотоком).
Решение об обносе порога Кеняйкоски и порога Кумио принимается инструктором в зависимости от готовности группы и уровня воды. Прохождение порога обсуждаем вместе с инструкторами. Страхуем друг друга с берега, и не забываем снимать прохождение порога на видео и фото, чтобы запечатлеть яркие события!
Следом идут несложные пороги Валойне (1-2 к.с.) и Сарикоски (1-2 к.с.). На последнем, кстати, можно по-настоящему оторваться: прокатиться по валам, зайти боком или задом наперед, в общем, как вам ваша фантазия позволит.
Второй сложный порог сегодня ждёт нас дальше – порог Кумио (2 к.с.). Он же самый красивый на маршруте: здесь река петляет между берегов – огромных плоских скал.
Причаливаем к берегу, ставим лагерь.
Ужин у нас сегодня необычный – инструкторы проведут для нас мастер-класс по приготовлению карельской красной рыбки на бревне. К ней мы поставим готовиться гарнир и нарежем свежие овощи.
Ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Собираем вещи и продолжаем наше путешествие.
Переход под мотором от порога Кумио до деревни Соддер (около 15 км) пути. По дороге до деревни нам встретится множество красивых торфяных озёр.
Сплав заканчивается в д. Соддер.
Перед тем, как вернуться в Петрозаводск, обедаем национальным карельским блюдом – лохикейто. Лохикейто – это рыбный суп, его ещё называют «молочная уха». Делать суп мы будем из красной рыбы, хорошим дополнением к супу будет салат.
Побывать в Карелии и не наведаться в деревенскую баньку? Не порядок! Баня затоплена и уже ждёт нас в свои жаркие объятия.
Возвращение в Петрозаводск (110 км). Прибытие на ж/д вокзал около 19:30.
Стоимость
Включено в стоимость
- транспортное обслуживание по программе
- питание по программе
- работа инструкторов
- прокат снаряжения для сплава: рафтов, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок
- прокат снаряжения для лагеря: личной посуды, сидушек, кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков, спальников
- посещение бани в конце маршрута
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты до/из Петрозаводска
- страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб./чел./сутки)
Отзывы
Мы с подругой ездили на двухдневный сплав по реке Шуя. Это было просто нечто! Мы абсолютные новички в сплавах и просто хотелось посмотреть, что же это такое. Погода в начале майских каникул немного подкачала, поэтому именно гребли мы не так уж и много. Хотя при таких погодных условиях это только радовало, ибо слишком холодно (снег выпал очень неожиданно, поэтому мы не были к нему готовы). Я очень рада, что нашим инструктором был Константин. Он был очень внимателен к нашим желаниям и настроению, учитывал интересы каждого из участников. Именно поэтому мы проплыли на этом судне на экскурсию по питомнику для ездовых собак, было очень здорово. Куча эмоций, чувств и грязной одежды) Стоит отметить, что еда очень вкусная. И перекусить можно в любой момент, еда на любой вкус, я была немного удивлена от этого разнообразия. Мы с подругой не едим мясо и было безумно мило, когда ребята готовили борщ и добавили в него мясо только после того, как накормили нас. Чувствуются поддержка и взаимопонимание, атмосфера просто чудесная. С непривычки довольно трудно спать в спальниках - неудобно, хочется ощутить больше тепла и т.д. Однако я почти выспалась) На порогах мы сплавлялись уже утром, когда погода утихла, и это было так весело! Кроме того, очень понравилось в шунгитовой комнате, узнала много нового, закупилась сувенирами) С самого начала тура нас сопровождала очень милая девушка Ольга, которая потом нас покормила в кафе, потому что обед из полевых условий перенесся в обычные Нам все очень понравилось, уже думаем, на какой тур поедем летом. Там безумно красиво! Хотя надо было взять побольше дней, конечно, потому что мы там были около суток и этого оказалось недостаточно. Приятный и полезный опыт)
Сплав по реке Шуя, это был наверно, мой самый прекрасный и самый удивительный отдых, за всю жизнь. Раньше я никогда не пробовала сплав по реке, поехала с друзьями за компанию Все понравилось, я была просто в восторге. Путешествие по реке, необыкновенная природа, которую можно разглядывать, ни на что не отвлекаясь, это оказалось намного интереснее, простого лежания на пляже. Были на экскурсии в шунгитовой комнате. Покатались на порогах. Жалко, что так мало времени, всего дня.Спасибо за отличный отдых.
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