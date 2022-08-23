Два дня на реке Шуя

Встреча под шпилем ж/д вокзала г. Петрозаводска по времени прибытия поезда №18 Москва-Петрозаводск.

Завтрак в ресторане (шведский стол). Знакомство с сопровождающим и другими участниками группы.

На автобусах отправляемся к месту старта сплава – к плотине Игнойльской ГЭС (130 км).

Обед. Инструкторы ознакомят вас с общей информацией по предстоящему маршруту, ответят на все интересующие вопросы.

После обеда на берегу начинаем готовиться к выходу на реку: надуваем рафты, инструкторы проводят обязательный инструктаж по технике безопасности на воде и технике гребли. Получаем каски, спасательные жилеты и весла, все личные и общие вещи упаковываем в непромокаемые гермомешки.

Спускаем наши суда на воду, и уже на практике закрепляем теорию – тренировочные занятия на воде.

Наш маршрут сегодня: Игнольская ГЭС – пор. Кеняйкоски (3-4 к.с.) – пор. Валойне (1-2 к.с.) – пор. Сарикоски (1-2 к.с.) – пор. Кумио (2-3 к.с.), 15 км.

Самый сложный порог сегодня – порог Кеняйкоски (3-4 к.с.). С карельского языка его название переводится как «Чёрный порог», а все потому что вода кажется чёрной из-за выходящих на поверхность каменных пород. Его длина около километра, на выходе 2 метровых слива с большой бочкой (большой пенный вал с противотоком).

Решение об обносе порога Кеняйкоски и порога Кумио принимается инструктором в зависимости от готовности группы и уровня воды. Прохождение порога обсуждаем вместе с инструкторами. Страхуем друг друга с берега, и не забываем снимать прохождение порога на видео и фото, чтобы запечатлеть яркие события!

Следом идут несложные пороги Валойне (1-2 к.с.) и Сарикоски (1-2 к.с.). На последнем, кстати, можно по-настоящему оторваться: прокатиться по валам, зайти боком или задом наперед, в общем, как вам ваша фантазия позволит.

Второй сложный порог сегодня ждёт нас дальше – порог Кумио (2 к.с.). Он же самый красивый на маршруте: здесь река петляет между берегов – огромных плоских скал.

Причаливаем к берегу, ставим лагерь.

Ужин у нас сегодня необычный – инструкторы проведут для нас мастер-класс по приготовлению карельской красной рыбки на бревне. К ней мы поставим готовиться гарнир и нарежем свежие овощи.

Ночлег в полевых условиях.