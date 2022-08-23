Трехдневный сплав по реке Шуя
Река Шуя - одна из самых длинных и крупных рек Республики Карелия. Река с часто меняющимся настроением: то спокойная, то суровая, что особенно привлекает туристов. Из-за того, что Шуя находится в окружении торфяных болот, воды реки окрашены в темный чайный цвет. Сама река благосклонна к новичкам и детям, пороги здесь расположены от простого к сложному.
Самым большим и самым популярным порогом на реке Шуя является порог Большой Толли. Он имеет 2-3 категорию сложности, в зависимости от уровня воды в реке. Именно на нем проходят свое боевое крещение новички. В перерывах между сплавами вас приведут в восторг лесные стоянки: любуйтесь окружающими вас пейзажами, загорайте, если карельская погода позволит, и слушайте звуки природы. Такого в городе не найти!
Вас ждет:
Программа тура
В 07:50 сбор группы у входа на ж/д вокзал Петрозаводска (сразу после прибытия поезда № 18 Москва-Петрозаводcк). Завтрак в кафе.
Трансфер до места начала маршрута Петрозаводск – Хаутоваара, 125 км. Подготовка снаряжения к выходу на реку.
Обед в полевых условиях. Инструктаж, выход на воду.
Тренировочные занятия на воде. Сплав на рафтах по реке Шуя: пор. Цапфовский – порог Хаут – пор. Сизовский (в народе еще называют Угрюмый) (2-3 к.с.), 11 км.
Название Шуя происходит от карельского «суо» – болото, так как в начале своего течения река имеет низкие берега. Однако к этому участку берега уже возвышаются над рекой и очаровывают своим сосновым бором. Река порожиста на всем протяжении, пороги и перекаты чередуются с плесами.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак. Сплав на рафтах по реке Шуя: порог Сизовский – порог Собачий (Островной) – ГЭС – порог Кеняйкоски – порог Валойне (1-2 к.с.) – порог Сарикоски (1-2 к.с.) – порог Кумио, 32 км.
Обнос Игнойльской ГЭС (в прошлом здесь был падун Дюгу).
Обед в полевых условиях. Осмотр пор. Кеняйкоски (3-4 к.с.) и пор. Кумио (2-3 к.с.). Прохождение или обнос в зависимости от готовности группы.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак. Сплав на рафтах по порогам и шиверам до д. Соддер, 18 км. Сдача снаряжения.
Обед в полевых условиях. Девревенская баня.
Трансфер в г. Петрозаводск, 110 км.
18:30 Ужин в кафе рядом с жд вокзалом.
Отправление вечерними поездами.
Стоимость
Включено в стоимость
- транспортное обслуживание по программе
- питание по программе
- работа инструкторов
- прокат снаряжения для сплава: рафтов, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок, мотор + ГСМ
- прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков
- баня в конце маршрута
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты, поступают в продажу за 90 суток до заезда Москва – Петрозаводск – Москва, Санкт-Петербург – Петрозаводск – Санкт-Петербург
- спальный мешок (температура комфорт 0°, экстрим -5°) – 500 руб./тур (на майские праздники). Оплата при бронировании тура
- спальный мешок (температура комфорт +6°, экстрим 0°) – 300 руб./тур (после майских праздников). Оплачивается при бронировании тура
- страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб./чел./сутки)
- аренда неопренового костюма - 1500 руб./тур
Отзывы
Когда мы покупали путёвку в Карелию через Алем-тур, то с нами общалась приятная девушка Анна, которая объяснила нам все нюансы, дала список необходимых вещей ( ничего лишнего и все самое нужное) , и даже дала список парковок в Петрозаводске, потому что мы ехали на машине. Нам даже сообщили об ухудшении погоды. Когда мы приехали, мы быстро нашли гидов ииии началось наше путешествие. Поездка просто невероятная, 3 дня сплава по реке на рафте, остановки в невероятно красивых местах, хорошая обстановка, отличные инструктора, уютные палатки, вкусная еда. А баня в конце путешествия это вообще восторги никакая плохая погода не смогла нам помешать. Наша оценка 100 из 10, всем советуем!!!!
Настоящий активный отдых. Респект организаторам за хорошую организацию. Такой экстрим, хоть и безопасный надолго запомнится. Запомнятся вечера у костра в заповедных, живописных местах, а также масса острых, приятных впечатлений при сплаве.
Спасибо инструкторам за отличное настроение и четкое командование на воде. Отличная организация всех этапов (подъем, приготовление еды, постановка/сбор лагеря, сплав и тд). Было много приятной заботы от инструкторов, всегда рады помочь, с улыбкой и хорошим настроением.
Большое спасибо нашим инструкторам - Никите и Виталию за организацию. Мы чувствовали абсолютную заботу! Ни одного замечания. Еды было предостаточно.
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