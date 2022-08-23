Трехдневный сплав по реке Шуя

Река Шуя - одна из самых длинных и крупных рек Республики Карелия. Река с часто меняющимся настроением: то спокойная, то суровая, что особенно привлекает туристов. Из-за того, что Шуя находится в окружении торфяных болот, воды реки окрашены в темный чайный цвет. Сама река благосклонна к новичкам и детям, пороги здесь расположены от простого к сложному.

Самым большим и самым популярным порогом на реке Шуя является порог Большой Толли. Он имеет 2-3 категорию сложности, в зависимости от уровня воды в реке. Именно на нем проходят свое боевое крещение новички. В перерывах между сплавами вас приведут в восторг лесные стоянки: любуйтесь окружающими вас пейзажами, загорайте, если карельская погода позволит, и слушайте звуки природы. Такого в городе не найти!