Номер телефона в Москве
8 (495) 799-18-66
Звонок бесплатный по всей России
8 (800) 770-02-26

Трехдневный сплав по реке Шуя

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Река Шуя - одна из самых длинных и крупных рек Республики Карелия. Река с часто меняющимся настроением: то спокойная, то суровая, что особенно привлекает туристов. Из-за того, что Шуя находится в окружении торфяных болот, воды реки окрашены в темный чайный цвет. Сама река благосклонна к новичкам и детям, пороги здесь расположены от простого к сложному.

Самым большим и самым популярным порогом на реке Шуя является порог Большой Толли. Он имеет 2-3 категорию сложности, в зависимости от уровня воды в реке. Именно на нем проходят свое боевое крещение новички. В перерывах между сплавами вас приведут в восторг лесные стоянки: любуйтесь окружающими вас пейзажами, загорайте, если карельская погода позволит, и слушайте звуки природы. Такого в городе не найти!

Программа тура

День 1

В 07:50 сбор группы у входа на ж/д вокзал Петрозаводска (сразу после прибытия поезда № 18 Москва-Петрозаводcк). Завтрак в кафе.

Трансфер до места начала маршрута Петрозаводск – Хаутоваара, 125 км. Подготовка снаряжения к выходу на реку.

Обед в полевых условиях. Инструктаж, выход на воду.

Тренировочные занятия на воде. Сплав на рафтах по реке Шуя: пор. Цапфовский – порог Хаут – пор. Сизовский  (в народе еще называют Угрюмый) (2-3 к.с.), 11 км.

Название Шуя происходит от карельского «суо» – болото, так как в начале своего течения река имеет низкие берега. Однако к этому участку  берега уже возвышаются над рекой и очаровывают своим сосновым бором. Река порожиста на всем протяжении, пороги и перекаты чередуются с плесами.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

День 2

Завтрак.  Сплав на рафтах по реке Шуя: порог Сизовский – порог Собачий (Островной) – ГЭС – порог Кеняйкоски – порог Валойне (1-2 к.с.) – порог Сарикоски (1-2 к.с.) – порог Кумио, 32 км.

Обнос Игнойльской ГЭС (в прошлом здесь был падун Дюгу).

Обед в полевых условиях. Осмотр пор. Кеняйкоски (3-4 к.с.) и пор. Кумио (2-3 к.с.). Прохождение или обнос в зависимости от готовности группы.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

День 3

Завтрак. Сплав на рафтах по порогам и шиверам до д. Соддер, 18 км. Сдача снаряжения.

Обед в полевых условиях. Девревенская баня.

Трансфер в г. Петрозаводск, 110 км.

18:30 Ужин в кафе рядом с жд вокзалом.

Отправление вечерними поездами.

Стоимость

Включено в стоимость

  • транспортное обслуживание по программе
  • питание по программе
  • работа инструкторов
  • прокат снаряжения для сплава: рафтов, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок, мотор + ГСМ
  • прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков
  • баня в конце маршрута

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты, поступают в продажу за 90 суток до заезда Москва – Петрозаводск – Москва, Санкт-Петербург – Петрозаводск – Санкт-Петербург
  • спальный мешок (температура комфорт 0°, экстрим -5°) – 500 руб./тур (на майские праздники). Оплата при бронировании тура
  • спальный мешок (температура комфорт +6°, экстрим 0°) – 300 руб./тур (после майских праздников). Оплачивается при бронировании тура
  • страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб./чел./сутки)
  • аренда неопренового костюма - 1500 руб./тур

Отзывы

5 из 5
оценок
4
0
0
0
0
5
Заполните поле
Заполните поле
Заполните поле
Анна Прокопьева

Когда мы покупали путёвку в Карелию через Алем-тур, то с нами общалась приятная девушка Анна, которая объяснила нам все нюансы, дала список необходимых вещей ( ничего лишнего и все самое нужное) , и даже дала список парковок в Петрозаводске, потому что мы ехали на машине. Нам даже сообщили об ухудшении погоды. Когда мы приехали, мы быстро нашли гидов ииии началось наше путешествие. Поездка просто невероятная, 3 дня сплава по реке на рафте, остановки в невероятно красивых местах, хорошая обстановка, отличные инструктора, уютные палатки, вкусная еда. А баня в конце путешествия это вообще восторги никакая плохая погода не смогла нам помешать. Наша оценка 100 из 10, всем советуем!!!!

Александр

Настоящий активный отдых. Респект организаторам за хорошую организацию. Такой экстрим, хоть и безопасный надолго запомнится. Запомнятся вечера у костра в заповедных, живописных местах, а также масса острых, приятных впечатлений при сплаве.

Бабицкая Наталия

Спасибо инструкторам за отличное настроение и четкое командование на воде. Отличная организация всех этапов (подъем, приготовление еды, постановка/сбор лагеря, сплав и тд). Было много приятной заботы от инструкторов, всегда рады помочь, с улыбкой и хорошим настроением.

Миргородская Марина

Большое спасибо нашим инструкторам - Никите и Виталию за организацию. Мы чувствовали абсолютную заботу! Ни одного замечания. Еды было предостаточно.

Нужна помощь с выбором?

Подберем бесплатно 10 лучших предложений

Похожие туры

Карелия 2023 г.

Выходные в Карелии на рафтах

Двухдневный активный тур выходного дня (суббота и воскресенье) - сплав по реке Шуя.Тур подходит всем, независимо от степени подготовки, не требует больших нагрузок.Дети...

Ближайший заезд:

c 28 мая по 29 мая

2 дня 1 ночь

от 7200 ₽

Карелия 2023 г.
(2)

Два дня на реке Шуя

Активный двухдневный тур - рафтинг (сплав) по реке Шуя.Тур начинается и заканчивается в Петрозаводске.Маршрут сплава:2 день Игнольская ГЭС – пор. Кеняйкоски (3-4 к.с.) ...

Ближайший заезд:

c 01 мая по 02 мая

2 дня 1 ночь

от 11700 ₽

Карелия 2023 г.

Неделя на Шуе

Пятидневный активный тур - рафтинг по реке Шуя. Прохождение маршрута сплава не требует спец. подготовки.Протяженность маршрута 90 км.На водном маршруте - прохождение по...

Ближайший заезд:

c 02 мая по 06 мая

5 дней 4 ночи

от 12800 ₽

Карелия 2023 г.
(1)

Выходные на реке Укса

Трёхдневный активный тур - сплав по р. Укса. Тур начинается и заканчивается в Петрозаводске. Подойдёт людям с хорошей физической подготовкой, так как предполагает прохо...

Ближайший заезд:

c 30 апреля по 02 мая

3 дня 2 ночи

от 13500 ₽

Карелия 2023 г.

Сплав по реке Тумча

Река Тумча несет свои воды на севере Карелии и в Мурманской области, уже за Полярным кругом. Средства сплава катамараны и каяки. Возможны групповые заявки на рафты.

Ближайший заезд:

c 06 мая по 12 мая

7 дней 6 ночей

от 14500 ₽

Карелия 2023 г.
(3)

Сплав на катамаранах и рафтах по реке Укса, 4 дня

Активный четырёхдневный тур по Карелии - сплав по реке Укса.Подходит только для подготовленных туристов. Возрастное ограничение 16+В программе тура - прохождение порого...

Ближайший заезд:

c 30 апреля по 03 мая

4 дня 3 ночи

от 16700 ₽

Карелия 2023 г.
(5)

Путь к Белому морю 7 дней на реке Кереть

Рафтинг в Карелии. Сплав по реке Кереть с выходом в Белое море. Огромное количество порогов в сочетании с небольшими озерами. 2 днёвки.

Ближайший заезд:

c 17 июля по 23 июля

7 дней 6 ночей

от 21400 ₽

Карелия 2023 г.
(5)

Умба на катамаранах. Сплав с выходом в Белое море

Ближайший заезд:

c 17 июля по 23 июля

7 дней 6 ночей

от 23200 ₽

Карелия 2023 г.
(2)

Северная красавица – река Пистайоки

Сплав на катамаранах в карелии. Река Писта - спортивный сплав и отличная рыбалка на озерах. Северо-карельская природа, чистый воздух,быстрая вода – активный отдых в Кар...

Ближайший заезд:

c 24 июля по 30 июля

7 дней 6 ночей

от 23700 ₽

Карелия 2023 г.

Тайгапад: активный отдых в Карелии летом

Комбинированный тур в Карелию на 6 дней, основная программа - 5 дней. 0 день - день заезда, 6 день - день отъезда.В программе тура - знакомство с севером Карелии, посел...

Ближайший заезд:

c 02 июня по 07 июня

6 дней 5 ночей

от 29900 ₽