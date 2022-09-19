Легенды Карелии осень

Завтрак в кафе гостиницы.

Выезд на загородную Экскурсию в заповедник Кивач - старейший в России и первый в Карелии. Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии - Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.

Обед в кафе.

Посещение древнего вулкана Гирвас. К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.

Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды». Уникальная возможность попробовать целебную воду из 3-х источников, известных со времен Петра 1. Осмотр церкви Св. апостола Петра (1721 год).

Возвращение в Петрозаводск.