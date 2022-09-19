Легенды Карелии осень
Уникальная возможность увидеть осенние красоты Карелии!
Вас ждёт столица Карелии г. Петрозаводск с необычной экспозицией скульптур под открытым небом, первый в Карелии заповедник Кивач с водопадом удивительной красоты, целебные источники первого в России курорта Марциальные воды, самая весёлая карельская деревня Киндасово, знаменитый горный парк Рускеала, г. Сортавала, национальный парк Ладожские шхеры.
Вас ждет:
Программа тура
По прибытии поезда №18 - встреча с гидом у входа на ж/д вокзал со стороны перрона, табличка «Легенды Карелии».
Завтрак в кафе города.
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + Пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера)
Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.
За дополнительную плату предлагаем:
- хаски треккинг - прогулка с дружелюбными хаски по подготовленной тропе в сосновом бору
- катание на квадроциклах за городом
Размещение в выбранной гостинице.
Завтрак в кафе гостиницы.
Выезд на загородную Экскурсию в заповедник Кивач - старейший в России и первый в Карелии. Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии - Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.
Обед в кафе.
Посещение древнего вулкана Гирвас. К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.
Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды». Уникальная возможность попробовать целебную воду из 3-х источников, известных со времен Петра 1. Осмотр церкви Св. апостола Петра (1721 год).
Возвращение в Петрозаводск.
Завтрак в кафе гостиницы.
Выезд в удивительную карельскую деревню Киндасово, первое упоминание о которой зафиксировано в книгах 1496 года.
Основное местное население-это народность с милым названием «карелы-людики». Деревня стоит на берегу прекрасной реки Шуя. После экскурсии по деревне Вас ждет мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных инструментах (torvi, pili). Согреет всех фирменный Киндасовский чай заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами и карельские пирожки.
Возвращение в Петрозаводск.
Поздний обед.
Завтрак в кафе гостиницы.
Отправление в самый красивый уголок Карелии - Приладожье. Обед в пути.
Экскурсия в знаменитый Горный парк Рускеала. Отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей.
После окончания экскурсии у вас есть уникальная возможность проехать на ретро-поезде до города Сортавала.
Прибытие в Сортавала. Размещение в гостинице г. Сортавала.
Завтрак в кафе гостиницы.
Обзорная экскурсия по старинному городу Сортавала - столице Северного Приладожья. Вы увидите один из красивейших городов современной Карелии.
Посещение музея Северного Приладожья, выставки уникального резчика по дереву Кронида Гоголева.
Отправление к одному из живописных заливов Ладожского озера - Кирьявалахти, откуда начинается эко-тропа «Вдохновение», которая расположилась возле жерла заснувшего древнего вулкана. В 30-е годы 20 столетия там была построена вилла «Рантала», где позже разместился Дом творчества союза композиторов России
Наш маршрут проходит по территории национального парка «Ладожские шхеры». Во время прогулки Вы узнаете истрию написания многих произведений, а природа карельского леса погрузит Вас в мир сказок и былин, которые воспевали местные сказители-рунопевцы.
Обед.
Отправление в подземный музей-бункер «Гора Филина» - это уникальный рукотворный штаб финской армии, сделанный в скале. Помимо самого бункера и музея в нем, вы увидите парк военной техники.
Трансфер на вокзал г. Сортавала. 20:20 Отправление поезда №160 в Москву, 18:45 №822 в СПБ
Стоимость
Гостиница Северная + отель Сортавала
Гостиница Фрегат + отель Сортавала
Включено в стоимость
- проживание в выбранной гостинице Петрозаводска (3 ночи), проживание в гостинице г. Сортавала (1 ночь)
- экскурсионное обслуживание
- транспортное обслуживание
- питание по программе (5 завтраков, 4 обеда, чаепитие)
- входные билеты в музеи
Оплачивается отдельно
- ж/д проезд
- дополнительные экскурсии
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