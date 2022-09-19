Гран-тур Вся Карелия осень

06:30 – Подача автобуса к ст. метро пл. Восстания. Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп.,10. Ориентир: гостиница Октябрьская, парковка вдоль тротуара от книжного магазина Буквоед до конца здания.

07:00 – Отправление автобуса от ст. метро пл. Восстания

07:25 – Подача автобуса к ст. метро Дыбенко. Место посадки: СПб, м. Дыбенко. Ориентир: остановка общественного транспорта ул. Большевиков, 21.

07:30 – Отправление автобуса от ст. метро Дыбенко.

09:00 – Авторская трассовая экскурсия о народах и землях Приладожья. Начало пути – это начало увлекательной истории, которая сложится из рассказов нашего гида. От самого возникновения Карелии – к приходу славян, их влиянию на карелов и вепсов и как в городе Олонце пересекаются две цивилизации и культуры. Специалист по данному направлению укажет на глубинную взаимосвязь объектов, которые вам предстоит посетить. Будет, конечно, и тихое время, чтобы вздремнуть по дороге и набраться сил перед предстоящим насыщенным днем.

10:00 – Фермерская усадьба. В «Фермерской усадьбе» можно найти всё, что есть на настоящей ферме: трапезную, пекарню и мини-зоопарк. Здесь выращиваются экологически чистые продукты, из которых затем готовятся блюда по старинным вепсским рецептам, их можно приобрести и взять с собой: рыбу, хлеб, домашние колбасы, карельские наливки и многое другое. В «Фермерской усадьбе» вы можете устроить себе полноценный сытный завтрак, чтобы набраться сил: впереди все самое интересное. Завтрак и услуги комплекса не входят в стоимость тура и приобретаются на месте по желанию.

11:30 – Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю

На восточном берегу Ладоги, у границы с Республикой Карелия, уже почти 500 лет стоит Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь – святое место и центр распространения русской культуры на северные земли карелов и вепсов.

Будучи резиденцией карельских епископов Русской православной церкви, монастырь всю свою историю был под покровительством русских царей и императоров, имел средства на строительство и непрерывно разрастался. Благодаря этому теперь туристы могут своими глазами полюбоваться на один из самых грандиозных церковных архитектурных комплексов во всей России.

12:30 – Обед. В свободное время после экскурсии вам будет предложен комплексный обед в кафе. Обед оплачивается на месте по желанию, диапазон цен – 450–550 руб.

14:30 – Олонец. Музей карелов-ливвиков.

Олонец является первым карельским городом, откуда впоследствии разрослась Карелия, а потому там расположен музей с богатейшей коллекцией экспонатов и памятников материальной и духовной культуры карелов-ливвиков. Наглядно представлены быт, промыслы и обрядности предков современных карелов, специальная выставка посвящена купеческому сословию Олонца. Отдельного упоминания заслуживает персонал музея, люди настолько влюбленные в историю края, что непременно заражают своим увлечением всех посетителей. Это точно тот музей, в котором никому не бывает скучно!

Колорит поселения дополняют знаменитые Олонецкие подвесные пешеходные мосты. Их можно будет осмотреть и сфотографировать во время небольшой остановки. Плавные изгибы деревянных конструкций над замерзающим полотном рек запомнятся вам как воплощение равновесия дел рук человеческих и природной тишины.

17:00 – Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово.

Деревня Киндасово - это «суверенное государство», которым объявляют себя киндасовцы, и самая веселая деревня в Карелии.

По приезду вы сразу же попадете в руки «Семейки весельчаков». Во время интерактивной программы они познакомят вас с музыкальной культурой Карелии и такие слова как «кантеле», «ёухикко», «ёйги», «пийрилейки», «руны» приобретут смысл. Особое место в программе занимает знакомство с пастушеской традицией и древними инструментами пастухов, на которых всем желающим разрешается поиграть.

Жителями Киндасово являются не только люди, но и куклы – Катти да Василь. Они знакомят гостей с особенностями киндасовской трапезы, рассказывают, как киндасовцы кашу варили и зачем за маслом в амбар бегали. И конечно же, вас не отпустят без чая на родниковой водичке с карельской домашней выпечкой!

19:30 – Петрозаводск. Заселение в отель и свободное время на ужин. В Петрозаводске существует несколько ресторанов, предлагающих гостям национальную кухню. Мы рекомендуем посетить видовой ресторан «Фрегат», расположенный на берегу Онежского озера. Уютная теплая обстановка дополнена прекрасным меню, в котором Вы найдете разнообразные карельские блюда, чаи из местных трав, настойки из местных ягод.