Гран-тур Вся Карелия осень
За 3 дня мы проедем вокруг Ладожского озера и покажем все самое стоящее, что должен увидеть каждый гость Карелии.
Дивные осенние пейзажи будут радовать взгляд, а тщательно продуманный и насыщенный маршрут тура с интерактивной и этнокультурной программой станет увлекательным путешествием по вехам истории.
Органичным дополнением вашего отдыха станут вечера в столице Карелии Петрозаводске - свободное время для знакомства с карельской кухней и приятных прогулок по набережной. Осенний сезон выгодно подчеркивает строгую красоту Русского Севера.
Краткие преимущества и особенности тура:
- Более 15 топовых мест Карелии за три дня
- Ощутите силу и красоту природы – живописные водопады и озера, захватывающие виды Мраморного каньона
- Познакомитесь с красочной культурой и славными традициями на радушном приеме у коренных жителей
- Отправитесь в гости к Талвиукко. Сможете затискать дружелюбных хаски и потрогать нос настоящего оленя!
- Размещение в лучших отелях Петрозаводска
- Все экскурсии включены в стоимость тура
Вас ждет:
Программа тура
06:30 – Подача автобуса к ст. метро пл. Восстания. Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп.,10. Ориентир: гостиница Октябрьская, парковка вдоль тротуара от книжного магазина Буквоед до конца здания.
07:00 – Отправление автобуса от ст. метро пл. Восстания
07:25 – Подача автобуса к ст. метро Дыбенко. Место посадки: СПб, м. Дыбенко. Ориентир: остановка общественного транспорта ул. Большевиков, 21.
07:30 – Отправление автобуса от ст. метро Дыбенко.
09:00 – Авторская трассовая экскурсия о народах и землях Приладожья. Начало пути – это начало увлекательной истории, которая сложится из рассказов нашего гида. От самого возникновения Карелии – к приходу славян, их влиянию на карелов и вепсов и как в городе Олонце пересекаются две цивилизации и культуры. Специалист по данному направлению укажет на глубинную взаимосвязь объектов, которые вам предстоит посетить. Будет, конечно, и тихое время, чтобы вздремнуть по дороге и набраться сил перед предстоящим насыщенным днем.
10:00 – Фермерская усадьба. В «Фермерской усадьбе» можно найти всё, что есть на настоящей ферме: трапезную, пекарню и мини-зоопарк. Здесь выращиваются экологически чистые продукты, из которых затем готовятся блюда по старинным вепсским рецептам, их можно приобрести и взять с собой: рыбу, хлеб, домашние колбасы, карельские наливки и многое другое. В «Фермерской усадьбе» вы можете устроить себе полноценный сытный завтрак, чтобы набраться сил: впереди все самое интересное. Завтрак и услуги комплекса не входят в стоимость тура и приобретаются на месте по желанию.
11:30 – Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю
На восточном берегу Ладоги, у границы с Республикой Карелия, уже почти 500 лет стоит Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь – святое место и центр распространения русской культуры на северные земли карелов и вепсов.
Будучи резиденцией карельских епископов Русской православной церкви, монастырь всю свою историю был под покровительством русских царей и императоров, имел средства на строительство и непрерывно разрастался. Благодаря этому теперь туристы могут своими глазами полюбоваться на один из самых грандиозных церковных архитектурных комплексов во всей России.
12:30 – Обед. В свободное время после экскурсии вам будет предложен комплексный обед в кафе. Обед оплачивается на месте по желанию, диапазон цен – 450–550 руб.
14:30 – Олонец. Музей карелов-ливвиков.
Олонец является первым карельским городом, откуда впоследствии разрослась Карелия, а потому там расположен музей с богатейшей коллекцией экспонатов и памятников материальной и духовной культуры карелов-ливвиков. Наглядно представлены быт, промыслы и обрядности предков современных карелов, специальная выставка посвящена купеческому сословию Олонца. Отдельного упоминания заслуживает персонал музея, люди настолько влюбленные в историю края, что непременно заражают своим увлечением всех посетителей. Это точно тот музей, в котором никому не бывает скучно!
Колорит поселения дополняют знаменитые Олонецкие подвесные пешеходные мосты. Их можно будет осмотреть и сфотографировать во время небольшой остановки. Плавные изгибы деревянных конструкций над замерзающим полотном рек запомнятся вам как воплощение равновесия дел рук человеческих и природной тишины.
17:00 – Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово.
Деревня Киндасово - это «суверенное государство», которым объявляют себя киндасовцы, и самая веселая деревня в Карелии.
По приезду вы сразу же попадете в руки «Семейки весельчаков». Во время интерактивной программы они познакомят вас с музыкальной культурой Карелии и такие слова как «кантеле», «ёухикко», «ёйги», «пийрилейки», «руны» приобретут смысл. Особое место в программе занимает знакомство с пастушеской традицией и древними инструментами пастухов, на которых всем желающим разрешается поиграть.
Жителями Киндасово являются не только люди, но и куклы – Катти да Василь. Они знакомят гостей с особенностями киндасовской трапезы, рассказывают, как киндасовцы кашу варили и зачем за маслом в амбар бегали. И конечно же, вас не отпустят без чая на родниковой водичке с карельской домашней выпечкой!
19:30 – Петрозаводск. Заселение в отель и свободное время на ужин. В Петрозаводске существует несколько ресторанов, предлагающих гостям национальную кухню. Мы рекомендуем посетить видовой ресторан «Фрегат», расположенный на берегу Онежского озера. Уютная теплая обстановка дополнена прекрасным меню, в котором Вы найдете разнообразные карельские блюда, чаи из местных трав, настойки из местных ягод.
08:00 – Завтрак в отеле. Сбор группы в автобусе.
09:10 – Обзорная экскурсия по Петрозаводску
Столица Карелии, город Петрозаводск, расположен на западном берегу Онежского озера. Этот город, ровесник Санкт-Петербурга, также был основан Петром I. В рамках автобусно-пешеходной экскурсии вы узнаете об истории города и увидите главные достопримечательности, среди которых особое место занимает набережная Онежского озера, вдоль которой можно увидеть необычные памятники, подаренные городами-побратимами. Наш гид расскажет об их значении и покажет знаменитое Древо желаний. Не забудьте прошептать ему заветную мечту! По словам наших туристов, желания исполняются.
11:30 – Заповедник и водопад Кивач
Водопад Кивач второй по величине, после Рейнского, равнинный водопад Европы. Полюбоваться на каскады водопада вы сможете со специально обустроенных смотровых площадок. На территории одноименного заповедника находится дендрарий с многочисленными деревьями и кустарниками и музей природы, где представлена экспозиция растительного и животного мира, а также старые фотографии водопада, сделанные в разные годы.
14:00 – Обед. В туркомплексе вам также предложат вкусный и горячий комплексный обед, который приобретается на месте, по желанию. Диапазон цен – 450–550 руб./чел.
15:00 – Вотчина Талвиукко – карельского Деда Мороза. Вотчина Талвиукко – это большой туристический комплекс, который включает в себя питомник ездовых собак, ферму северных оленей, резиденцию карельского Деда Мороза, горницу Карельской Снегурочки, саамскую деревню и многое другое.
Гостям с детьми будет интересно заглянуть в резиденцию Талвиукко и горницу Карельской Снегурочки – Лумикки, где можно увидеть много удивительных вещей. Посещение резиденции оплачивается на месте по желанию.
15:30 – Экскурсия по питомнику хаски и оленьей ферме
Питомник ездовых собак вам покажет местный опытный каюр, он расскажет интересные факты о дружелюбных собаках. В рамках экскурсии, которая включена в стоимость тура, вы сможете пообщаться и сфотографироваться с аляскинскими и сибирскими хаски, маламутами и самоедами. Все желающие смогут прокатиться на собачьей упряжке в качестве каюра или пассажира.
Ферма северных оленей также входит в экскурсию и очень интересна для посещения. Эти удивительные животные – главные жители Севера, и гидам есть что рассказать о их жизни в суровых условиях. Все желающие также могут прокатиться и на оленьей упряжке.
Помимо знакомства с животными, вы можете отправиться в саамскую деревню и посмотреть на яранги и чумы – традиционные жилища северных народов или отправить близким и друзьям фотографию с белыми медведями из фотозоны «Арктика».
Катание на собачьих и оленьих упряжках – по желанию за дополнительную плату.
17:00 – Интерактивная программа «Вселенная «Калевала» в Музее изобразительных искусств Республики Карелия
Эпос «Калевала» – визитная карточка культуры Карелии. Выставка – брендовый культурный туристический продукт, разработанный специально для гостей республики и представляющий жемчужины музейной коллекции, которые сформируют неповторимый образ северного края – мира тайн, волшебства, самобытных обрядов и традиций.
Слышали ли вы звуки карельского музыкального инструмента кантеле? Отправляйтесь в путешествие по рунопевческому лесу и погрузитесь в звуки песнопений. Именно так передавались древние предания испокон веков от прадедов к сыновьям.
Знаете ли вы, что по калевальской легенде мир появился из яйца? Разбившись, желток стал солнцем, а белок – месяцем и звездами на небосводе, скорлупки образовали землю. Рождение мира — тайна, которая откроется по-новому. Взгляните на луну, камни, гигантское гнездо вокруг вас. Здесь начинается жизнь!
Ловили ли вы когда-нибудь трехметровую щуку? Самое время встретиться лицом к лицу и познакомиться с карельскими традициями и обрядами! Для чего нужен был валек и рубель, как варили пиво по старинному рецепту, что надевали на свадьбу? Сделайте глубокий вдох и погрузитесь в мир ароматов Севера!
18:00 – Развозка по отелям, ужин и отдых. Петрозаводск – большой город. Кроме множества кафе и ресторанов заслуживают внимания и местные театры. Рекомендуем обратить внимание на Национальный театр Карелии и Театр драмы «Творческая Мастерская». Вы можете заранее посмотреть будут ли интересные для вас спектакли в этот день и приобрести билеты онлайн. Либо на месте наши гиды всегда с радостью готовы подсказать, куда можно сходить вечером.
Истинным ценителям гастротуризма советуем посетить музей-ресторан “ВКарелии Есть”, где в стильных интерьерах пространства проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы. Все блюда готовятся исключительно из местных биоресурсов: дичи, выловленной в карельской тайге, рыбы из ближайших озер и Белого моря. Яства щедро сдабриваются разнообразием трав и дарами леса - ягодами-грибами, по исконно карельским рецептам или в уникальной интерпретации ведущего шеф-повара. Также интересны расположенные здесь же экспозиции местных художников, изо-студия и иммерсивная пещера Петроглифов.
08:00 – Завтрак в отеле. Сбор группы в автобусе. Отправление в сторону Горного парка “Рускеала”.
12:30 – Рускеальские водопады Ахвенкоски
Водопады Ахвенкоски, небольшие, но живописные каскады на лесной реке Тохмайоки, привлекли в свое время многих кинорежиссеров: здесь проходили съемки знаменитых кинофильмов «А зори здесь тихие…» и «Темный мир».
Экологический маршрут, который вьется вокруг водопадов, приглашает любителей природы на прогулку на свежем воздухе, чтобы познакомиться с окружающим ландшафтом поближе и найти сказочных персонажей на «Алее сказок». Подвесные мостики, протянутые прямо над водопадами, завершают маршрут и позволяют сделать самые потрясающие кадры. Прогулка по экотропе предлагается на месте по желанию.
14:00 – Горный парк «Рускеала». Обзорная экскурсия и свободное время. Самостоятельный обед в кафе парка.
Горный парк «Рускеала» – главная круглогодичная достопримечательность Карелии. Территория горного парка огромна. Центром интереса является Мраморный каньон – большое, вытянутое с юга на север озеро с кристально чистой водой и отвесными берегами, состоящими из настоящего мрамора. Именно здесь когда-то добывали этот декоративный камень для отделки архитектурных шедевров Санкт-Петербурга. А благодаря темнеющим хвойным деревьям, снежному убранству и цветной подсветке на скалах пейзаж получается действительно сказочным!
Время включения подсветки Мраморного каньона зависит от времени наступления темноты.
Ваше посещение парка начнется с экскурсии с лицензированным местным гидом. Вам не только расскажут историю этого места, но и предоставят полную информацию о том, чем можно заняться в парке в свободное время после экскурсии:
- Фантастическая экскурсия «Подземный космос» пользуется большим спросом среди гостей. В ходе экскурсии вы спуститесь в самое сердце горного парка – к штольням и пещерам в глубинах мраморной горы.
- Тайные тропы земли Калевала. Рядом с обзорной площадкой на озеро Светлое расположена интерактивная часть парка, посвященная карельскому эпосу. Вы познакомитесь со светлыми и темными сказочными героями, попробуете поймать коня Хийси с помощью веревки – и это далеко не всё.
- Заброшенный мраморный завод , чьи конические кирпичные трубы своим видом привлекают множество туристов, является частью истории горного парка. Здесь получаются очень атмосферные снимки.
- Круглый год работает главное экстремальное развлечение парка – троллей zip-line, на котором можно прокатиться над каньоном вдоль мраморных скал.
К югу от каньона расположены сувенирные магазины и кафе, где можно перекусить и согреться горячими напитками.
17:20 – Отправление “Ретропоезда” из Рускеала
Для желающих окунуться в дух исторического путешествия мы приготовили возможность отправиться в город Сортавала под стук колес на настоящем паровозе со старинными интерьерами. В высокий сезон билеты на «Ретропоезд» желательно приобретать заблаговременно, так как их быстро раскупают.
17:30 - Выезд автобуса из горного парка. Если вы не приобрели билеты на ретропоезд, то далее вы отправитесь на автобусе в Сортавала в сопровождении нашего гида.
Встреча с гидом в Сортавала туристов с поезда (если вы приобретали билет на ретропоезд)
Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства. На обратном пути мы заедем за карельскими дарами, которые понравятся вашей семье и друзьям больше, чем магнит на холодильник. Фирменный магазин форелевого хозяйства готов предложить не только копченую и соленую красную рыбу, но и большой ассортимент продукции местных фермерских хозяйств. В дороге ничего не испортится, так как всё можно упаковать в термопакеты.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
Первая остановка: 23:30 – м. Озерки
Конечная остановка: 00:00 – м. Площадь Восстания
Стоимость
Гостиница премиум класса
- Дети до 7 лет - 850 руб.
- Школьники - 600 руб.
- 60+ лет - 450 руб.
Включено в стоимость
- Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю с местным гидом
- Интерактивная программа в веселой деревне Киндасово
- Входные билеты и экскурсия по Олонецкому музею
- Входные билеты в заповедник «Кивач»
- Входные билеты в парк «Вотчина Талвиукко» и экскурсия «Северная сага», включающая посещение питомника хаски с местным каюром, осмотр фермы северных оленей, саамской деревни, подворья с домашними животными, гранд-макета «Карелия»
- Входные билеты и интерактивная программа «Вселенная «Калевала» в Музее изобразительных искусств Республики Карелия
- Входные билеты и экскурсия «Мраморный каньон» по горному парку «Рускеала» с аттестованным местным гидом
- Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
- Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
- Трансфер на комфортном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Проживание в лучших отелях Петрозаводска (зависит от выбранной категории отелей), 2 ночи
- Завтраки в отеле
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства
Оплачивается отдельно
- Ж/д билеты: «Ретропоезд» Рускеала – Сортавала: от 420 р./взр.
- Комплексные обеды в туре: диапазон цен 450-550 р.;
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: 300 р./взр., 200 р./ шк., студ., дети до 7 лет - бесплатно;
- Активные развлечения в горном парке Рускеала: по ценам парка;
- Активные развлечения в вотчине карельского Деда Мороза: по ценам туркомплекса.
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