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Весёлый Новый Год в Карелии

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Приглашаем отпраздновать Новый год в Карелии! Популярный новогодний тур с посещением фермы северных оленей, саамской деревеньки и питомника ездовых собак хаски.

Вы познакомитесь с легендой о Талвиукко, посетите сказочную приёмную карельского Деда Мороза и лабораторию чудес. Если загадать в ней желание - оно непременно сбудется!

Вас ждёт:

  • весёлая атмосфера самого главного праздника
  • размещение в отеле 4* с возможностью забронировать банкет в лучших ресторанах Петрозаводска
  • Новоголнее путешествие по Губернаторскому дому
  • поездка в резиденцию карельского Деда Мороза - Талвиукко
  • посещение водопада Кивач и знакомство с шунгитом
  • а также экскурсии на выбор - по душе!

Маршрут: Петрозаводск - Дом Куклы - Резиденция Талвиукко - Кижи - в гости к Хаски - Рускеальский горный парк - Водопад Кивач - Центр Шунгита

Тур подходит для детей от 6-х лет. Группы до 50 человек.

Программа тура

День 1
Добро пожаловать в Карелию!
Встреча на ж/д вокзале города Петрозаводска у 9 вагона поезда №18. 

Завтрак в кафе города.

А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Увлекательная экскурсия в художественную галерею Дом Куклы. Стремясь идти в ногу со временем, мы рискуем упустить шанс очутиться в сказке. Такую возможность сегодня нам предоставляет эта экспозиция. Приобретение ангелочков, чудиков, дивиков и многих других игрушек, сделанных своими руками карельскими мастерами.

Далее нас ждет «Новогоднее путешествие по Губернаторскому дому», в ходе которого Вы совершите увлекательное путешествие во времени. Отправитесь в средневековую Карелию и узнаете, как отмечали праздник Йоля. Побываете в карельской избе конца XIX века и познакомитесь со старинными рождественскими обрядами. Вам предложат отгадать загадки и погадать на рунах на год грядущий. Все желающие смогут сделать несложное рождественское украшение и загадать желание. Закончится путешествие в Зале Благородного собрания любимым всеми обычаем – ощипыванием ели.

Обед в кафе города. 

Размещение в выбранной гостинице. Свободное время для подготовки к банкету.

За дополнительную плату предлагается Новогодний банкет с развлекательной программой в ресторане гостиницы.

День 2
Встреча с Дедом Морозом!
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Выезд на экскурсионную программу за город в резиденцию к Талвиукко - главному Деду Морозу Карелии!

Вас радушно встретят вездесущие лесные человечки Пуники - друзья и помощники Карельского Деда Мороза. С ними обязательно нужно поиграть, тогда шаловливые Пуники легко согласятся показать Вам удивительные вещи: ферму северных оленей, саамскую деревеньку и питомник ездовых собак, самый большой в России.

Посетим рабочий кабинет, где заключаются погодные договоры, Сказочную приемную, в которой побывали самые замечательные люди и волшебные существа, и лабораторию чудес. Если загадать в ней желание - оно непременно сбудется!

Познакомимся с легендой о Талвиукко.

В завершение развлекательной программы нас ждет горячий обед.

А после вкусного обеда,  свободное время, которое можно провести по своему усмотрению за доп. плату - например покататься на собачьих или оленьих упряжках.

День 3
Выбираем экскурсии по-душе!
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

 Экскурсии на выбор за доп.плату бронируются и оплачиваются вместе с туром.

1. Экскурсия в Рускеальский горный парк.

09:00 Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (260 км). 

Чаепитие в кафе с карельской выпечкой. 

Посещение Рускеальского горного парка. Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др. Самое популярное по посещению место у гостей и жителей Карелии! Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.

В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски. В переводе с финского языка «Окунёвый порог». Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов». На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие». Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой. В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (входная плата оплачивается дополнительно на месте - 300 руб).

Возвращение в гостиницу. Время для отдыха.

2. Экскурсия В гости к Хаски. Стоимость взрослые - 5 800 руб/чел., дети от 5 до 12 лет - 4 000 руб/чел., дети до 5 лет с местом в автобусе, без питания, катание вместе с родителем - 1 500 руб/чел.

Выезд на экскурсионную программу в загородный собачий питомник - единственный в России питомник Чукотских Ездовых собак, а также имеются другие породы ездовых собак, такие как: Сибирский Хаски, Аляскинский Маламут, Таймырские ездовые, Самоедская собака.

Знакомство с каюрами и ездовыми собаками. Участие в подготовке упряжки к поездке, инструктаж.

Задорно прокатитесь с Дедом морозом на собачьих упряжках по живописному снежному карельскому лесу 2 км. Со Снегурочкой в рамках конкурсной программы «Арктическая кругосветка» Вы соберете волшебную карту. А также узнаете, как добывать пресную воду на Северном полюсе и почему у полярников самый необычный циферблат часов. А в Доме полярника у камина с живым огнем Вы напишите самое настоящее письмо на Северный полюс, которое донесет и отправит Вам известный путешественник-полярник в самой настоящей арктической экспедиции. Уникальная возможность прикоснуться к малоизученной, и почти забытой жизни северных народностей. Почувствуете дух крайнего Севера!

Горячий обед с лохикейто, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой с чесночной помадкой, морсом из северных ягод, травяными чаями и дегустация напитков с северными травами и ягодами.

Возвращение в гостиницу.

3. Экскурсия на о.Кижи через Великую Губу

07:00 - Выезд из Петрозаводска, возвращение в Петрозаводск ориентировочно в 21:00.

Вы совершите увлекательное путешествие по заснеженному Онежскому озеру на судне на воздушной подушке «Хивус-10», посетите обзорную экскурсию, во время которой вас ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества - Кижским архитектурным ансамблем. Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря - старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.

После экскурсии мы приглашаем наших гостей отведать ароматный «кижский» чай с вкуснейшей карельской выпечкой и дополнительным рассказом об особенностях зимнего быта заонежан. 

Продолжительность программы - до 15 часов.

В программе: трансфер из Петрозаводска до с.Оятивщины (на автобусе, ок. 5 часов  в одну сторону с остановками), трансфер из Оятивщины до острова Кижи (на судне на воздушной подушке «Хивус-10», от причала, 10 мин. в одну сторону), обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи» по основной экспозиции музея (90 мин.)

День 4
Зимняя сказка Карелии!
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.

Выезд на экскурсионную программу. Сегодня нас ждет знакомство с загадочным шунгитом, который добывается только в Карелии. Мы будем узнавать о свойствах шунгита и его применении, посетим шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит невероятный заряд живой энергии.

Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. Карельская берёза - дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!

Обед в кафе.

Посещение рыбного магазина карельского фермера, который занимается выращиванием радужной форели более 20 лет, рыба обладает уникальными вкусовыми качествами, чему способствует экологическая чистота водоемов Карелии.  Карельская рыба и икра будет лучшим подарком из Карелии на семейном столе.

Переезд в г.Петрозаводск на ж/д вокзал ориентировочно к 17:00.

Отъезд в Москву, поезд №17 или в Санкт-Петербург, поезд №11 или №805.

Стоимость

СПА отель Карелия

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Стандарт
за 4 дня с человека
Одноместное размещение
29 500 ₽

Включено в стоимость

  • проживание в выбранной гостинице 4* (Питер Инн, Карелия СПА)
  • питание по программе - 4 завтрака, 3 обеда
  • входные билеты
  • транспортное обслуживание по программе
  • экскурсионное обслуживание по программе
  • работа гида, аниматоров, инструкторов
  • обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • ​экскурсия в Дом Куклы
  • «Новогоднее путешествие по Губернаторскому дому»
  • посещение вотчины карельского Деда Мороза Талвиукко с развлекательной программой
  • посещение Центра Шунгита
  • посещение заповедника Кивач

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты до/из Петрозаводска
  • новогодний банкет (стоимость и программа будет уточнена осенью 2022)
  • экскурсия в Рускеальский горный парк
  • экскурсия В гости к Хаски. Стоимость взрослые - 5 800 руб/чел., дети от 5 до 12 лет - 4 000 руб/чел., дети до 5 лет с местом в автобусе, без питания, катание вместе с родителем - 1 500 руб/чел.
  • экскурсия на о.Кижи через Великую Губу
  • Катание на собачьей упряжке 
  • Катание на оленьей упряжке  
  • Прогулка к водопаду Ахинкоски (при бронировании экскурсии в Рускеалу)​

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