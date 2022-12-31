Новогодний обоз к карельскому Деду Морозу
Новый год - это отличный повод собраться в путешествие всей семьей, с любимыми и дорогими Вам людьми. Тур прекрасно подходит для семейного отдыха: дети и взрослые окажутся в зимней карельской сказке и даже повстречают двух Дедов Морозов. Вас ждут 4 увлекательных дня в одном из красивейших регионов России в атмосфере самого душевного праздника!
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С заботой о Вас мы предлагаем несколько вариантов комфортных гостиниц для размещения по туру.
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Для Вас мы приготовили несколько приятных бонусов в подарок: веселый мастер-класс в мастерской Карельского Деда Мороза, дегустации и непосредственное общение с северными оленями, где каждый может покормить их!
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Какой же Новый Год без подарков! От нашего Деда Мороза никто не уйдет без сюрприза!
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Два самых веселых карельских Деда Мороза в одном туре.
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Самая длинная трасса для катания на собачьих упряжках.
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Новогоднюю ночь Вы можете встретить, забронировав банкет с программой в одном из лучших ресторанов города при покупке тура, или в своем кругу друзей, родных и близких самостоятельно. Выбор всегда за Вами.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча дорогих гостей на ж/д вокзале. Знакомство с гидом.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия «Зимний город Петра»: знакомство со Столицей Карелии. Осмотр основных достопримечательностей.
А теперь настало время повеселиться – выезд праздничного обоза на загородную интерактивную программу (переезд около 40 минут, 40 км). Мы с нетерпением приглашаем тех, кто готов поближе познакомиться с тайнами и чудесами загадочной Карелии!
Изюминкой праздника является встреча с Дедом Килти. Страна его наполнена необычайными чудесами… Вы узнаете об удивительных карельских оберегах, познакомитесь с традициями и ремеслами, пройдя интерактивный мастер-класс, насладитесь теплым карельским приемом с хороводами и сказочными ритуалами.
Обед «Праздничный».
По завершению программы размещаемся в гостинице, отдыхаем. Готовимся к празднованию Нового 2023 года.
За дополнительную плату новогодний банкет.
Завтрак в кафе/ресторане гостиницы. Проведём день на лайте или выбираем себе развлечение по вкусу.
Свободный день.
Рекомендуем за дополнительную плату:
1. Снегоходное сафари – 2-х часовая программа безопасного катания на снегоходах по специально подготовленной трассе.
Ощутите драйв за рулем снегохода, получите максимум положительных эмоций от зимнего приключения в заснеженном карельском лесу. Экипировка, инструктаж по управлению и безопасности, а также сопровождение инструктора входит в стоимость.
Стоимость с трансфером – 5500 руб./чел. при 2х-местном размещении на снегоходе, 6800 руб./чел. при 1но-местном размещении на снегоходе.
2. Горный парк «Рускеала» - природный ансамбль, который прекрасен в любое время года.
Вдоль левого берега реки Тохмайоки (в переводе «бешеная») в процессе добычи мрамора образовались три карьера, соединенные штольнями и штреками. Добыча камня прекратилась, и старинные заброшенные каменоломни превратились в красивые горные озёра – беломраморные чаши, наполненные чистейшей голубовато-зелёной водой. Давно бездействующие шахты и штольни стали похожи на таинственные пещеры и гроты. Рускеальский мрамор цвета белых ночей, с зеленоватыми, похожими на северное сияние всполохами добывался для украшения храмов и дворцов Петербурга, фонтанов Петродворца, колонн Царского Села и Гатчины!
Стоимость – 3650 руб./взрослый, 3400 руб./школьник.
Завтрак «Чудесное утро» в кафе/ресторане гостиницы
Наш праздничный обоз отправляется в сказочную карельскую деревню в гости ещё к одному Деду Морозу Карелии, который живёт в глуши лесной (переезд около 60 минут, 50 км).
По пути мы посетим единственную в России церковь-корабль в честь морских побед России, которая была построена по чертежам Петра I. Рядом «бьют ключи» уникальных целебных источников, пробуем водичку, дабы окунуться в мир здоровья и прекрасной природы.
Готовимся к долгожданной и волнительной встрече с Дедом Морозом (переезд 10 минут).
Нас встречает «чудо-печь», она не простая, кто слово волшебное скажет, того она угостит настоечками карельскими на травках и ягодках болотных, да пирожком с пылу с жару…
Какой же Новый год без Дедушки Мороза?! Встреча с волшебником - одно из главных событий любого новогоднего путешествия, где Вы покружитесь в карельском хороводе Крууга и загадайте желание, познакомитесь с любимыми карельскими забавами и играми весельчака. Не обойдется и без подарка от главного новогоднего волшебника!
А по окончании Вас ждет сытный обед у жарко истопленной печи – лучшая награда после игр на свежем воздухе! Жаль, но придется расставаться. Надеемся, что ненадолго.
Возвращение в Петрозаводск. Приглашаем Вас посетить шунгитовую мастерскую и приобрести целебный камень себе и друзьям.
Отдых в гостинице.
Завтрак «Зимнее утро» в ресторане/кафе гостиницы. Освобождение номеров. Вещи в автобус.
Выезд сказочного обоза на загородную экскурсию «Карельские жемчужины» (около 60 минут, 70 км)
По пути пришло время ещё раз насладиться удивительной красотой карельской природы в путешествии на собачьей упряжке (2,5 км)!
Лучшие друзья Деда Мороза - северные олени. Вы испытаете притягательную силу общения с ними, покормите с рук и даже сфотографируетесь.
Насладитесь красотой Водопада «Кивач» – настоящей жемчужиной Карелии, иллюстрацией торжества природы и ее поистине бесконечной способностью к выживанию!
Обед «Волшебный день» в пути следования.
«Карелы без рыбы не живут», поэтому приглашаем Вас приобрести рыбные деликатесы с собой.
Возвращение в Петрозаводск
Окончание программы.
Стоимость
Гостиница Северная
Гостиница Фрегат
СПА отель Карелия
Отель PiterInn
Отель Илма
Гостиница Саквояж
Скидки детям:
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2-11 лет - 1500 рублей
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12-16 лет – 200 рублей
- 0-2 лет без места в гостинице/автобусе/ питания – бесплатно
Внимание:
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Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт и/или свидетельство о рождении). Просьба учитывать, что во всех объектах размещения действуют правила «расчетного часа» (заезд в 14.00, выезд до 12.00). Размещение в гостинице в день заезда осуществляется после завершения экскурсионной программы.
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Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема.
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При возникновении непредвиденных обстоятельств компания оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
Включено в стоимость
- проживание в гостинице 4 дня/3 ночи;
- входная плата и экскурсионное обслуживание на всех объектах по программе:
- интерактивная программа у Деда Мороза в Карельской деревне
- посещение природного дендрария.
- посещение водопада Кивач;
- катание на собачьей упряжке;
- посещение питомника хаски и северных оленей;
- первый российский курорт «Марциальные воды»;
- обзорная экскурсия по Петрозаводску;
- подарки от Дед Морозов;
- новогодний мастер-класс;
- интерактивная программа «в гостях у Карельского Деда-Мороза – Килти»;
- транспортное обслуживание и работа гида – экскурсовода по туру (автобус тур.класса);
- питание по программе (4 завтрака, 3 обеда)
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиа- билеты
- доп.экскурсии во второй день тура: Снегоходное сафари или горный парк «Рускеала».
- новогодний банкет. Стоимость:
- ресторан отеля "ПитерИнн": 7400 руб./взрослый от 18 лет, 4500 руб./дети и подростки от 5 до 18 лет, бесплатно - дети от 0 до 5 лет (без предоставления отдельного посадочного места).
- ресторан гостиницы "Северная": 9000 рублей (первый этаж) и 8500 рублей (второй этаж) – взрослый тариф, от 18 лет включительно. 8500 рублей (первый этаж) и 8000 рублей (второй этаж) – детский тариф, от 12 до 17 лет включительно. Дети получают взрослое меню, но без алкоголя. 2000 рублей – детский тариф от 0 до 12 лет включительно (заказ по детскому меню).
- ресторан "Фрегат": 8400 рублей - взрослый тариф - от 18 лет (включая меню, новогоднюю программу и алкоголь (1 бутылка на человека). 7400 рублей - детский тариф - от 5 до 18 лет (включая меню, новогоднюю программу, подарок). 3000 рублей - детский тариф - от 0 до 5 лет (включая детское горячее, новогоднюю программу, подарок) – с предоставлением отдельного места за столом.
Отзывы
Доброго времени суток. Принимали Активное участие в выше указанном туре. Понравилось ли нам, могли бы мы посоветовать этот тур своим знакомым? Без сомнений ответ - Да. Было интересно и нам, сорокалетним с большим хвостиком, и нашей дочке подростку. Программа была насыщенной, на скуку времени в ней не отводилось. Куда бы не приезжали, какие места не посещали, везде чувствовали доброе, открытое и человеческое отношение. Конкурсы, игры, соревнования под открытым небом дали нам возможность немного подурачиться и ближе познакомиться с другими участниками нашего тура. Определение - это Наши , часто звучало в последний день тура. Были небольшие технические не состыковки в программе, которые сглаживала своими прибаутками и занимательными историями экскурсовод Елена. Отдельное ей Спасибо, за то, что никого не потеряли из особо веселых попутчиков. Вопрос с включенным питанием по дороге на экскурсии спорный. И конечно, зависит от личных предпочтений в пище. Кафешки, Чайные , как альтернатива, с возможностью перекусить были всегда на маршруте . Все экскурсии с удовольствием посетили бы в другое время года, за исключением магазина - музея шунгита. Это больше магазин. И посещение по желанию имеет место быть, но никак часть программы. Новогоднее праздничное шоу было на высоте и заслуживает положительной оценки. Мы приехали на Ваш тур с хорошим настроением. Нам никто его не испортил :) Добавились позитивные новые впечатлениями; новые веселые знакомые и положительные эмоции.
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