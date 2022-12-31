Новогодний обоз к карельскому Деду Морозу

Встреча дорогих гостей на ж/д вокзале. Знакомство с гидом.

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия «Зимний город Петра»: знакомство со Столицей Карелии. Осмотр основных достопримечательностей.

А теперь настало время повеселиться – выезд праздничного обоза на загородную интерактивную программу (переезд около 40 минут, 40 км). Мы с нетерпением приглашаем тех, кто готов поближе познакомиться с тайнами и чудесами загадочной Карелии!

Изюминкой праздника является встреча с Дедом Килти. Страна его наполнена необычайными чудесами… Вы узнаете об удивительных карельских оберегах, познакомитесь с традициями и ремеслами, пройдя интерактивный мастер-класс, насладитесь теплым карельским приемом с хороводами и сказочными ритуалами.

Обед «Праздничный».

По завершению программы размещаемся в гостинице, отдыхаем. Готовимся к празднованию Нового 2023 года.

За дополнительную плату новогодний банкет.