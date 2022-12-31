Новый год в загородном комплексе Верховье
Вы сами составите маршрут вашего новогоднего путешествия, выберете достопримечательности и активности.
Отель Верховье расположен в 20 км от Петрозаводска. Напитанный ароматами хвои воздух, закрытая живописная территория, где живут ручные белки, бесплатная охраняемая парковка, wi-fi на территории, современные таунхаусы со всеми удобствами, баня на дровах.
Вас ждет:
Программа тура
14.00 - 21.00 Размещение в номерах. Отдых. Заказ блюд для новогоднего банкета по меню.
22.00 - 00.30 Новогодний банкет в кафе загородного комплекса. Вместимость зала 28 человек. Банкет оплачивается отдельно: 3 500 руб/взрослый, 1500 руб/ребенок. Также возможна встреча Нового года в номере.
00.30 - 02.00 Яркие уличные гуляния у новогодней елки с участием международно известного фольклорного коллектива "Зоряйне". Вас ждут веселые хороводы, танцы, песни и, конечно, Дед Мороз!
На территории отеля можно попариться в жаркой русской бане на дровах или покататься со снежной горки на ватрушках. Рядом с отелем в сосновом лесу есть эко-тропа к Шуйским скалам, куда можно отправиться в мини-поход на настоящих снегоступах.
Вы сами составляете программу отдыха, а мы вам поможем подобрать интересные экскурсии. Ежедневно организуются экскурсии к многочисленным достопримечательностям Карелии: горный парк Рускеала, незамерзающий водопад Кивач, о. Кижи, Вотчина карельского Деда Мороза Талвиукко, Марциальные воды и т.д. А еще можно поехать на снегоходное сафари или покататься на собачьей упряжке.
До новых встреч в Карелии!
Стоимость
Загородный отель Верховье
Включено в стоимость
- проживание в отеле Верховье (4 ночи)
- уличная новогодняя программа с коллективом "Зоряйне"
Оплачивается отдельно
- жд билеты до/от Петрозаводска
- питание в кафе по меню
- новогодний банкет в кафе отеля: 3 500 руб/чел - взрослый, 1 500 руб/чел - ребенок.
- дополнительные услуги отеля
- экскурсии
Отзывы
Здравствуйте. Все очень замечательно. Очень нам понравилась администратор Татьяна, которая в очках. Очень внимательная и общительная. Единственный момент! У вас нет шкафов в номерах. Сделайте, пожалуйста, побольше крючков в самих номерах и в туалете. Планируем к вам вернуться.
Побывали с мамой впервые в Карелии! Красивая природа, интересные места, незабываемые впечатления, положительные и яркие эмоции))) Были в Марциальных водах, заповеднике Кивач, на Шуйских скалах, питомнике ездовых собак Талви Укко, в городе Петрозаводске и многое другое))) Везде очень понравилось, очень интересные и познавательные экскурсии. Отдельно хочется отметить отель Верховье. Все чисто, уютно, сделано со вкусом. Приятный дизайн, новая мебель, белоснежные пушистые полотенца. Персонал вежливый и дружелюбный. К уборке нареканий не было. Был приятно удивлен бесплатным вай-фаем с хорошей скоростью и наличием парковки. Кормят хорошо, готовят там же, на территории отеля свои повара. Отдельное спасибо администратору Татьяне (в очках), очень общительная женщина, всегда подскажет, всегда поможет. Все классно, рекомендую)))
Все просто СУПЕР!!! Огромное спасибо всему персоналу. Во-первых, хозяевам Алексею Петровичу и Елене Николаевне за теплый прием. Отдельное спасибо повару Татьяне Федоровне и ее помощнице Полине – все приготовлено по-домашнему вкусно, дети уплетали все за обе щеки. Вспоминаем ваши калитки, горшочки с мясом, холодный суп-свекольник, куриные рулеты…всего и не перечислишь. Очень внимательные администраторы Вика и Таня старались сделать все возможное для нашего комфортного отдыха. Ради двух (!!!) детей приезжала аниматор Катя, ей двойное спасибо- от родителей (мы были рады немного отдохнуть от детей) и от детей (они в полном восторге от различных конкурсов, загадок, а особенно запомнили фотовыставку). За эту неделю мы получили столько положительных эмоций!!! Съездили на экскурсии на Валаам, в Кижи, на мраморный каньон Рускеала, на Марциальные воды, на водопад Кивач. Алексей Петрович возил нас в гости на ферму. Если вам предложат такую экскурсию – обязательно поезжайте. Городским детям там интересно повозится с животными, которых они видели только на картинках или в зоопарке (бычок, кролики, утки, куры, петух). А взрослым будет очень интересно пообщаться с хозяевами Владимиром Алексеевичем и его женой.Красоту карельской природы просто не передать словами, это надо видеть…обязательно сходите в поход на скалы. Одним словом, если вы еще не были в Карелии, то очень рекомендуем. Это было наше первое знакомство с Карелией, надеемся вернуться туда еще.
очень понравилось спасибо за такой теплый прием и заботуэкскурсии просто сказкаеще раз спасибо большоевсе очень понравилосьсоветую всем посетить Коттеджный комплекс Верховье
«Алем-тур» – это агентство, которому можно доверять. Оказавшись на территории комплекса, сразу окунаешься в тёплую, дружелюбную атмосферу его обитателей, а хозяева делают всё, чтобы отдыхающие чувствовали себя комфортно. Уютная, по-домашнему, и сама территория комплекса. Здесь есть всё необходимое для отдыха: молодые сосенки, номера со всеми удобствами, бассейн, замечательная банька, прекрасно оформленная столовая с камином, горячий чай в любое время. Чувствуется: творчески подошли хозяева для полноценного отдыха приезжающих. Кроме того, это агентство организует экскурсии. Мы побывали в Кижах, близ санатория «Марциальные воды», испив лечебной водички, в заповеднике «Кивач», а в последний день перед отъездом с удовольствием делали себе своими руками куклу-оберег под руководством обаятельной наставницы Лены. Доброжелательная, лёгкая атмосфера, царящая на турбазе, - это большая заслуга её хозяев: Лазаревой Елены Николаевны и Лазарева Алексея Петровича. От души благодарим семью Лазаревых, организовавших великолепный отдых в Карелии!
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