Новый год в загородном комплексе Верховье

Встретим Новый год ярко и весело! 4 дня новогодней сказки в загородном комплексе Верховье - уютные теплые номера, пушистые сугробы, свежий сосновый воздух, жаркая банька, спуск для ватрушек, карельская кухня. А в новогоднюю ночь будем пробовать авторские блюда от нашего шеф-повара и развлекаться вместе с фольклорным коллективом "Зоряйне".

Вы сами составите маршрут вашего новогоднего путешествия, выберете достопримечательности и активности.

Отель Верховье расположен в 20 км от Петрозаводска. Напитанный ароматами хвои воздух, закрытая живописная территория, где живут ручные белки, бесплатная охраняемая парковка, wi-fi на территории, современные таунхаусы со всеми удобствами, баня на дровах.