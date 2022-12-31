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Новогодний колорит - 3 дня

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

В программе тура: Петрозаводск - частная галерея Дом Куклы - вотчина Карельского Деда Мороза: питомник ездовых собак, оленья ферма и саамская деревушка.

* по выбору: горный парк Рускеала, экскурсия на о.Кижи (через Великую губу), катание на снегоходе, катание на собачье или оленьей упряжке 

Мнение эксперта: Эта программа удачно совмещает спокойный, расслабленный отдых, атмосферу праздника, возможность активного досуга и познавательные экскурсии, в которых и ребенок, и взрослый найдет для себя что-то интересное.

Данный тур отлично подходит как взрослым, так и семьям с детьми.

Программа тура

День 1
Экскурсия по Петрозаводску, экскурсия в Дом куклы

Встречаем гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска. Гид встречает туристов по прибытии поезда № 18 «Москва-Петрозаводск» (~ в 07:50) с табличкой «Новогодний колорит».

Завтрак в уютном кафе.

Экскурсия по столице Республики Карелия. Знакомство с историческим центром, кафедральным собором во имя Александра Невского, губернаторским парком, памятником Петру I – основателю Петрозаводска. Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где увидите коллекцию оригинальных скульптур, расположенную под открытым небом.

Экскурсия в частную галерею “Дом Куклы”. Здесь царит атмосфера сказки и добра.  Вы познакомитесь с коллекцией авторских кукол Татьяны Калининой «Духи Карелии или Кижские домовые». А на память можете приобрести очаровательного ангелочка или домового.

Обед в ресторане города с блюдами национальной кухни.

Размещение в выбранной гостинице.

Новогодний банкет в ресторане (оплачивается дополнительно при бронировании тура).

День 2
Посещение вотчины карельского Деда Мороза Талвиукко

Завтрак в гостинице (шведский стол).

Посещение вотчины карельского Деда Мороза Талвиукко: питомника ездовых собак, оленьей фермы и саамской деревеньки. Этот питомник ездовых собак – самый большой в России! Вы прикоснётесь к прекрасному миру Крайнего Севера и самобытной культуре древних саамов, узнаете, как живут тундровые олени, пройдётесь по подворью Талвиукко и пообщаетесь с его чудесными домашними  животными.

В крупнейшем питомнике ездовых собак вы подружитесь с лучшими  спортсменами России – энергичными аляскинскими хаски, добродушными маламутами и общительными сибирскими хаски. Вы ощутите безграничное доверие и любовь этих замечательных созданий. 

А в саамской деревеньке можно зайти в гости к коренным жителям Карелии и примерить традиционные костюмы северных народов.

Далее нас ждёт вкусный обед.

Свободное время, которое Вы можете провести по своему усмотрению, например, за доп. плату:

1. Совершить визит в резиденцию Талвиукко к карельскому Деду Морозу.

Вас ждет новогодний флэшмоб, интерактив с Карельским Дедом Морозом «Живое волшебство» (управление погодой, чудеса Резиденции Талвиукко, физика добра), знакомство с обзорной экспозицией «Времена года» и катание на финских санях potkuri!

2. Покататься на собачьей или оленьей упряжке, на снегоходах.

Замечательный выбор для знакомства с активным зимним отдыхом в Карелии. Маршрут проходит по подготовленной трассе в сопровождении опытного инструктора. Эта программа не требует специальной подготовки. В стоимость включено: подбор экипировки, инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности, обучение навыкам управления снегоходом на тренировочном полигоне, часовое сафари по лесной трассе, трансфер к месту проведения программы и обратно.

День 3
Экскурсии на выбор

Завтрак в гостинице (шведский стол).

За дополнительную плату редлагается на выбор одна из программ:

1. Программа «Путешествие в Заонежье зимой с посещением острова Кижи» (продолжительность с 07.00 до 21.00).

​Автобусная экскурсия из Петрозаводска до с. Великая Губа познакомит Вас с интересными фактами из истории края, его традициями, природой и примечательными местами Заонежья.  Из с. Великая Губа Вы отправитесь  на остров Кижи на судне на воздушной подушке.  Обзорная экскурсия по основной экспозиции музея-заповедника «Кижи» и знакомство с традициями чаепития Олонецкой губернии.

Возвращение в Петрозаводск.

Отъезд вечерними поездами после 21.00

2. Поездка на весь день в горный парк «Рускеала» (260 км от Петрозаводска). 

С XVII века на протяжении 300 лет здесь добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы. В огромной рукотворной чаше образовалось Мраморное озеро, на которое теперь любуются многочисленные туристы. В зимнее время оно спит под ледяным покрывалом. Скальный грот и штольни, вырубленные в мраморе, произведут на Вас неизгладимое впечатление. Аналогов этому уникальному природному объекту нет ни в России, ни в Европе!

Из горного парка Рускеала Вы можете уехать на необычном ретро-поезде в город Сортавала и далее от жд станции Сортавала – домой.

17:30-18:30 проезд на ретро-поезде Рускеальский экспресс в Сортавала.

18:45 Отправление на поезде Ласточка № 822Ч в Санкт-Петербург (прибытие в 22:43).

20:25 Отправление на поезде № 160А Сортавала – Москва (прибытие в 10:08).

Билеты на поезда вы приобретаете самостоятельно заранее. Расписание поездов указано ориентировочно. Актуальную информацию проверяйте на сайте РЖД.

 

 

Стоимость

Гостиница Фрегат

Item 1 of 1
Стандарт
за 3 дня с человека
Одноместное размещение
30 900 ₽
Двухместное размещение
22 300 ₽
Взрослый на доп.месте
16 900 ₽

Отель PiterInn

Item 1 of 1
Стандарт
за 3 дня с человека
Одноместное размещение
26 900 ₽
Двухместное размещение
20 300 ₽
Взрослый на доп.месте
15 900 ₽

Гостиница Заречная

Item 1 of 1
Стандарт
за 3 дня с человека
Одноместное размещение
21 900 ₽
Двухместное размещение
17 900 ₽
Взрослый на доп.месте
14 900 ₽

Внимание:

  • Турфирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.
  • В связи с экономической ситуацией в стране, фирма оставляет право на изменение цен.
  • Страховка в стоимость тура не включена. На территории Российской Федерации действует полис ОМС.

Дети до 3,99 лет без места в отеле/с местом в автобусе/питание/программа - 8 900 руб./чел.

Включено в стоимость

  • проживание в номерах выбранной гостиницы (3 дня/2 ночи)
  • питание по программе (3 завтрака, 2 обеда)
  • обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • экскурсия в частную галерею «Дом Куклы»
  • посещение вотчины Карельского Деда Мороза Талвиукко: питомника ездовых собак, оленьей фермы и саамской деревушки
  • транспортное обслуживание
  • работа гида и сопровождающего
  • новогодний подарок

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты: Москва - Петрозаводск и обратно, Санкт-Петербург - Петрозаводск и обратно
  • Новогодний банкет. В ресторане гостиницы «Питер Инн Петрозаводск 4*»: 7 400 руб./взрослый от 18 лет; 4 700 руб./подростки от 12 до 17,99 лет; 4 200 дети 2-12 лет; бесплатно - от 0 до 1,99 лет (без предоставления отдельного посадочного места). В ресторане гостиницы «Фрегат»: 7 900 руб./взрослый от 18 лет; 6 900 руб./ от 5 до 17,99 лет; бесплатно - дети от 0 до 4,99 лет (без предоставления отдельного посадочного места) В ресторане «Северный»: 7 700 руб./взрослый от 18 лет; 7 300 - дети с 12 лет; 1 800 руб./ от 2 до 12 лет (заказ по детскому меню); бесплатно - дети до 1,99 лет (без предоставления отдельного посадочного места).
  • Программа «Путешествие в Заонежье зимой с посещением острова Кижи» (продолжительность с 07.00 до 21.00), стоимость: 5900  руб./взрослый; 5600 руб. / школьники, студенты.
  • Экскурсия в горный парк «Рускеала», стоимость: 3 900 руб./взрослый, 3 700 руб./школьник, 3 500 руб./дошкольник 
  • визит в резиденцию Талвиукко к карельскому Деду Морозу: 1 200  руб./чел., дети до 3,9 лет бесплатно
  • Катание на собачьей упряжке 1,5 км: 3 000 руб./взрослый, 2 600 руб./ребенок до 12 лет, дети до 3,9 лет бесплатно
  • Катание на оленьей упряжке 800 м: 2 000 руб./взрослый, 1 500 руб./ребенок до 12 лет, дети до 3,9 лет бесплатно
  • Катание на снегоходе: 6 500 руб./чел (посадка 2 человека на снегоходе); 9 000 руб./чел. (посадка 1 на снегоходе)

Отзывы

5 из 5
оценок
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Ника

На новогодние праздники брали тур с семьёй в Петрозаводске.Экскурсия по городу оказалась очень интересной и познавательной с завтраком в уютном кафе.познакомились с рождественскими обрядами побывали в сувенирном магазине где приобрели подарки для родных.Посетили знаменитый остров Кижи, прокатившись на судне с воздушной подушкой.В общем отдых оказал расслабляющий эффект, придал спокойствие и дал нам возможность почувствовать атмосферу праздника в ресторане гостиницы .

Галина

Всем, добрый день. Семьей отдыхали а Петрозаводске с 31.12.2018 по 02.01.2019. Жили в гостинице Питер Инн, номера супер, питание в ресторане гостиницы супер. Одна странность - в номерах отсутствуют шкафы, при этом вешалки без перекладин, стульев нет. Вообщем понимаете, жили на чемоданах!? Трансфер организован достаточно хорошо. Завтрак в день приезда в гостинице Северная ужасен, называется кто не успел, тот опоздал. Не приятно. Экскурсия в пос. Чална в резиденцию Талви Укко рассчитана в целом на деток 3-7 лет. Взрослым скучно. Собак содержат в ужасных условиях, экскременты не убирают. 3000 руб. за круг проезда 1 км. с чел. - за такие деньги собаки должны питаться мясом из золотых мисок. А не то, что мы там увидели. Повесить вывеску на чайный дом почему-то никто не додумался. Случайно туда заглянули, скоротали время. Обзорная на автобусе по городу норм, с гидом, правда, не очень повезло. Лучшие впечатления от поездки на водопад Кивач, зрелище красивое, лес изумительный. Кормежка в дороге (обеды- ресторан Толстый гусь и трактир Государь) вкуснотища. Город тихий чистенький провинциал. Шоу в Новогоднюю ночь оставляло делать лучшего (три притопа, два прихлопа). Но, в целом от поездки, впечатления приятные

Елена

Так было здорово аукнуться в сказку! Просто почувствовать себя ребёнком и нарезвиться в доволь. Хорошая организация праздника! Спасибо! Мне уже все завидуют, что я была в Карелии)))

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