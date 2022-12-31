Новогодний колорит - 3 дня

В программе тура: Петрозаводск - частная галерея Дом Куклы - вотчина Карельского Деда Мороза: питомник ездовых собак, оленья ферма и саамская деревушка.

* по выбору: горный парк Рускеала, экскурсия на о.Кижи (через Великую губу), катание на снегоходе, катание на собачье или оленьей упряжке

Мнение эксперта: Эта программа удачно совмещает спокойный, расслабленный отдых, атмосферу праздника, возможность активного досуга и познавательные экскурсии, в которых и ребенок, и взрослый найдет для себя что-то интересное.

Данный тур отлично подходит как взрослым, так и семьям с детьми.