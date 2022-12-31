Колоритный Новый год в самой веселой деревне

Познакомьтесь с главными достопримечательностями региона, посетив экспозицию «Карелия в миниатюре».

Узнайте об особенностях карельского календарного цикла и других удивительных вещах, посетив резиденцию карельского Деда Мороза – Талвиукко и дворец карельской Снегурочки – Лумикки.

Прокатитесь на собачьей упряжке. Попробуйте свои силы в дог-трекинге или каникроссе.

Поучаствуйте в захватывающем приключении – катании на оленьей упряжке.

10:30 – Завтрак в отеле и сбор группы. Отличная возможность выспаться и после плотного завтрака с новыми силами встретить новый год и продолжить увлекательное путешествие.11:30 – Пешеходная обзорная экскурсия по Петрозаводску.Во время обзорной экскурсии по городу Петрозаводску вы более подробно познакомитесь с историей города, увидите главную ёлку, расположенную перед Музыкальным театром, самые главные достопримечательности города и, конечно, визитную его карточку – набережную Онежского озера. Это самое красивое место Петрозаводска, настоящий музей под открытым небом. Прогуливаясь, вы сможете сделать забавные фото с кошельком на счастье из Риги или же футуристичные – с американскими рыбаками из Дулута.14:00 – Посещение заповедника и водопада Кивач.Что может быть лучше прогулки на свежем воздухе, да еще и в одном из самых удивительных мест Карелии – в заповеднике «Кивач»?! Именно здесь расположился второй по величине равнинный водопад Европы. Покрытый льдом и снегом, он не замерзает даже зимой и является одним из самых красивых мест Карелии.На территории заповедника для всех желающих открыт музей природы, экспозиция которого познакомит вас с историей Кивача, представителями флоры и фауны и фотографиями водопада в разные годы.15:00 – Переезд в вотчину карельского Деда Мороза – Талвиукко. Всегда мечтали посетить резиденцию Деда Мороза и окунуться в атмосферу новогодней сказки? Мы исполним вашу мечту!Вотчина Талвиукко – это целая страна чудес. Здесь вас ждет встреча с дружелюбными хаски, прогулка по оленьей ферме и подворью домашних животных, посещение подлинной саамской деревни и многое-многое другое.16:30 – Обед в ресторане «Закрома Талвиукко». Перед началом большой интерактивной экскурсии по вотчине вам предложат пообедать в ресторане «Закрома Талвиукко» и отведать блюда карельской кухни, приготовленные из даров северной природы. Обед приобретается по желанию за доп. плату, диапазон цен – 650–850 руб./чел.17:30 – Экскурсия по питомнику хаски и оленьей ферме.Экскурсия по питомнику хаски – одно из самых радостных событий в туре для гостей всех возрастов! Вы посетите самый большой в России питомник ездовых собак. Здесь вас ждет знакомство с игривыми и ласковыми хаски, привезенными из лучших международных питомников. Особое внимание уделяется тренировкам, поэтому собаки всегда бодрые и в хорошей форме. Опытный каюр расскажет много интересных фактов об особенностях породы хаски, поделится историями с гонок на собачьих упряжках и приоткроет для вас удивительный мир ездового спорта. Затем вы сможете пообщаться и сделать фото с дружелюбными хаски.Далее вас ждет прогулка по оленьей ферме и знакомство с любимыми животными северных народов. Экскурсовод поведает вам о том, какую роль сыграли эти животные в освоении Русского Севера и почему северный олень считается добрым символом благополучия.18:00 – Посещение саамской деревни, фотолокации «Арктика» и подворья домашних животных.Далее вас ожидает визит в саамскую деревню. Здесь вы откроете для себя удивительный мир «Калевалы», в котором рассказывают о подвигах героев, воспетых в карело-финском поэтическом эпосе. Также вы увидите яранги и чумы – традиционные жилища северных народов.Затем вы отправитесь на домашнее подворье, где вас встретят самые обыкновенные, но такие милые обитатели деревенской фермы! А после посещения фотолокации «Арктика» у вас останутся памятные снимки с почти реальными белыми медведями.После насыщенной интерактивной программы наступает время активного отдыха. У вас будет возможность погонять на финских санках – potkuri. Прекрасная возможность порадовать детей и самим вспомнить детство!18:30 – Прогулка по волшебной резиденции с зимними развлечениями.С наступлением темноты загорается атмосферная подсветка и вотчина окутывается новогодним волшебством. Совершите прогулку по сказочной вотчине и выберите свое зимнее развлечение!Дополнительные развлечения оплачиваются на месте по желанию по ценам кассы.20:00 – Возвращение в Петрозаводск.После насыщенной экскурсионной программы вы сможете отдохнуть в отеле или отправиться на прогулку по вечернему городу и посетить интересные места Петрозаводска.