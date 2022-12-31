Колоритный Новый год в самой веселой деревне
Краткие преимущества и особенности тура:
- Самая веселая и душевная новогодняя ночь во всей Карелии
- Окунитесь в волшебную атмосферу праздника в вотчине карельского Деда Мороза
- Познакомьтесь с дружелюбными хаски и северными оленями
- Побывайте на «Не кремлевской ёлке» в карельской деревне Киндасово
- Насладитесь северными красотами главных достопримечательностей Карелии: горного парка «Рускеала», заповедника «Кивач», Рускеальских водопадов
Вас ждет:
Программа тура
07:00 – Отправление автобуса от ст. м. «Площадь Восстания»
07:30 – Дополнительная остановка для посадки у ст. м. «Улица Дыбенко». Место посадки: СПб., ст. м. «Улица Дыбенко», остановка общественного транспорта. Ориентир: на стороне ст. м. «Улица Дыбенко», вдоль трамвайных путей.
07:35 – Отправление автобуса от ст. м. «Улица Дыбенко»
10:30 – Комплекс «Фермерская усадьба».
Первой остановкой нашего новогоднего путешествия по Карелии станет комплекс «Фермерская усадьба». Здесь вы сможете прогуляться по мини-зоопарку, отдохнуть в деревянной беседке с видом на живописный водоем и сытно позавтракать в местной трапезной. Все блюда приготовлены из экологически чистых продуктов по старинным вепсским рецептам, а всегда свежая выпечка готовится в собственной пекарне. Набираемся сил и продолжаем наше путешествие!
12:00 – Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю.
Александро-Свирский монастырь, расположенный в живописном месте на берегу озера, является центром распространения русской культуры на северные земли карелов и вепсов. Сегодня это один из самых грандиозных монастырских архитектурных комплексов во всей России. Каждый год сюда приезжают тысячи паломников, а также любителей истории и архитектуры. Для вас проведут увлекательную экскурсию по главным святыням и расскажут много интересного из его многовековой истории.
13:00 – Обед. После насыщенных гуляний на свежем воздухе вас ждет недолгий переезд до «Старой слободы», где вы сможете заказать комплексный обед и сытно подкрепиться перед продолжением нашего новогоднего путешествия. Обед приобретается по желанию за доп. плату, диапазон цен – 650–850 руб./чел.
13:30 – Переезд в Петрозаводск
16:00 – Прибытие в Петрозаводск. Автобусная обзорная экскурсия. Краткая экскурсия по городу без выхода из автобуса.
17:00 – Размещение в отеле. Подготовка к банкету. По прибытии в новогодний Петрозаводск у вас будет достаточно свободного времени, чтобы отдохнуть, набраться сил перед праздником и подготовиться к праздничному банкету.
21:30 – Переезд в деревню Киндасово.
23:00 – Новогодний банкет с шоу-программой. Дед Мороз и Снегурочка, конкурсы, розыгрыши, песни и танцы – новогодняя ночь в лучших традициях!
00:00 – С новым, 2023 годом!
02:00 – Новогодний салют.
02.10 – «Киндасовский посошок!» И на прощанье никто не уйдет с пустыми руками! От веселых жителей деревни каждому гостю – по подарку.
02:20 – Завершение новогоднего банкета. Отправление в отель.
11:30 – Пешеходная обзорная экскурсия по Петрозаводску.
Во время обзорной экскурсии по городу Петрозаводску вы более подробно познакомитесь с историей города, увидите главную ёлку, расположенную перед Музыкальным театром, самые главные достопримечательности города и, конечно, визитную его карточку – набережную Онежского озера. Это самое красивое место Петрозаводска, настоящий музей под открытым небом. Прогуливаясь, вы сможете сделать забавные фото с кошельком на счастье из Риги или же футуристичные – с американскими рыбаками из Дулута.
14:00 – Посещение заповедника и водопада Кивач.
Что может быть лучше прогулки на свежем воздухе, да еще и в одном из самых удивительных мест Карелии – в заповеднике «Кивач»?! Именно здесь расположился второй по величине равнинный водопад Европы. Покрытый льдом и снегом, он не замерзает даже зимой и является одним из самых красивых мест Карелии.
На территории заповедника для всех желающих открыт музей природы, экспозиция которого познакомит вас с историей Кивача, представителями флоры и фауны и фотографиями водопада в разные годы.
15:00 – Переезд в вотчину карельского Деда Мороза – Талвиукко. Всегда мечтали посетить резиденцию Деда Мороза и окунуться в атмосферу новогодней сказки? Мы исполним вашу мечту!
Вотчина Талвиукко – это целая страна чудес. Здесь вас ждет встреча с дружелюбными хаски, прогулка по оленьей ферме и подворью домашних животных, посещение подлинной саамской деревни и многое-многое другое.
16:30 – Обед в ресторане «Закрома Талвиукко». Перед началом большой интерактивной экскурсии по вотчине вам предложат пообедать в ресторане «Закрома Талвиукко» и отведать блюда карельской кухни, приготовленные из даров северной природы. Обед приобретается по желанию за доп. плату, диапазон цен – 650–850 руб./чел.
17:30 – Экскурсия по питомнику хаски и оленьей ферме.
Экскурсия по питомнику хаски – одно из самых радостных событий в туре для гостей всех возрастов! Вы посетите самый большой в России питомник ездовых собак. Здесь вас ждет знакомство с игривыми и ласковыми хаски, привезенными из лучших международных питомников. Особое внимание уделяется тренировкам, поэтому собаки всегда бодрые и в хорошей форме. Опытный каюр расскажет много интересных фактов об особенностях породы хаски, поделится историями с гонок на собачьих упряжках и приоткроет для вас удивительный мир ездового спорта. Затем вы сможете пообщаться и сделать фото с дружелюбными хаски.
Далее вас ждет прогулка по оленьей ферме и знакомство с любимыми животными северных народов. Экскурсовод поведает вам о том, какую роль сыграли эти животные в освоении Русского Севера и почему северный олень считается добрым символом благополучия.
18:00 – Посещение саамской деревни, фотолокации «Арктика» и подворья домашних животных.
Далее вас ожидает визит в саамскую деревню. Здесь вы откроете для себя удивительный мир «Калевалы», в котором рассказывают о подвигах героев, воспетых в карело-финском поэтическом эпосе. Также вы увидите яранги и чумы – традиционные жилища северных народов.
Затем вы отправитесь на домашнее подворье, где вас встретят самые обыкновенные, но такие милые обитатели деревенской фермы! А после посещения фотолокации «Арктика» у вас останутся памятные снимки с почти реальными белыми медведями.
После насыщенной интерактивной программы наступает время активного отдыха. У вас будет возможность погонять на финских санках – potkuri. Прекрасная возможность порадовать детей и самим вспомнить детство!
18:30 – Прогулка по волшебной резиденции с зимними развлечениями.
С наступлением темноты загорается атмосферная подсветка и вотчина окутывается новогодним волшебством. Совершите прогулку по сказочной вотчине и выберите свое зимнее развлечение!
Дополнительные развлечения оплачиваются на месте по желанию по ценам кассы.
- Познакомьтесь с главными достопримечательностями региона, посетив экспозицию «Карелия в миниатюре».
- Узнайте об особенностях карельского календарного цикла и других удивительных вещах, посетив резиденцию карельского Деда Мороза – Талвиукко и дворец карельской Снегурочки – Лумикки.
- Прокатитесь на собачьей упряжке. Попробуйте свои силы в дог-трекинге или каникроссе.
- Поучаствуйте в захватывающем приключении – катании на оленьей упряжке.
После насыщенной экскурсионной программы вы сможете отдохнуть в отеле или отправиться на прогулку по вечернему городу и посетить интересные места Петрозаводска.
09:00 – Отправление в сторону горного парка «Рускеала»
12:30 – Рускеальские водопады Ахвенкоски. Водопады Ахвенкоски – небольшие, но живописные каскады на лесной реке Тохмайоки – привлекли в свое время многих кинорежиссеров: здесь проходили съемки знаменитых кинофильмов «А зори здесь тихие…» и «Темный мир».
Экологический маршрут, который вьется вокруг водопадов, приглашает любителей природы на прогулку на свежем воздухе, чтобы познакомиться с окружающим ландшафтом поближе и найти сказочных персонажей на «Аллее сказок».
Подвесные мостики, протянутые прямо над водопадами, завершают маршрут ипозволяют сделать самые потрясающие кадры. Прогулка по экотропе предлагается на месте по желанию.
14:00 – Горный парк «Рускеала». Обзорная экскурсия и свободное время. Самостоятельный обед в кафе парка.
Парк «Рускеала» – уникальная достопримечательность Карелии, которую по праву называют жемчужиной Северного Приладожья. Рускеальский ландшафт удивляет и поражает воображение гостей. Природа и люди взаимодействуют здесь на протяжении трех веков.
Местный гид проведет увлекательную экскурсию по парку и познакомит вас с увлекательной многовековой историей этого сказочного места. После экскурсии у вас будет свободное время, в которое вы сможете отправиться исследовать богатую инфраструктуру горного парка.
Станьте свидетелем сказочного светового шоу. С наступлением темноты Мраморный каньон переливается яркими красками. В зимний сезон гости могут насладиться не только могуществом мраморных скал и карельской природой, но и художественной подсветкой каньона.
На большой территории горного парка каждый гость найдет себе развлечение по душе!
Дополнительные развлечения оплачиваются на месте по желанию по ценам кассы.
- Совершите прогулку вокруг каньона по оборудованным тропам.
- Отведайте блюда карельской кухни и посетите сувенирные лавки
- Пролетите на троллее вдоль Мраморного каньона
- Прокатитесь на зимних санях.
17:20 – Выезд из горного парка «Рускеала» на ретропоезде. По желанию вы можете завершить вашу экскурсию в парке отправлением на ретропоезде до города Сортавала, где вас заберет уже наш автобус до Санкт-Петербурга. На сегодняшний день это единственный в России ежедневный поезд на паровозной тяге, интерьер которого выполнен в стиле «Николаевского экспресса».
17:30 – Выезд автобуса из горного парка.
Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства. На обратном пути мы заедем за карельскими дарами, которые понравятся вашей семье идрузьям больше, чем магнит на холодильник. Фирменный магазин форелевого хозяйства готов предложить не только копченую и соленую красную рыбу, но и большой ассортимент продукции местных фермерских хозяйств. В дороге ничего не испортится, так как всё можно упаковать в термопакеты.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
- Первая остановка: 23:30 – ст. м. «Озерки»
- Конечная остановка: 00:00 – ст. м. «Площадь Восстания»
Стоимость
Гостиница комфорт класса
- Туроператор оставляет за собой право вносить изменения впрограмму туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг.
- При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное
- детям до 7 лет - 1100 руб.
- 60+ - 700 руб.
- школьникам, студентам - 450 руб.
Включено в стоимость
- Увлекательные трассовые экскурсии о Карелии
- Входные билеты и обзорная экскурсия «Мраморный каньон» в горном парке «Рускеала» с лицензированным гидом
- Обзорная экскурсия по Петрозаводску
- Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю с лицензированным местным гидом
- Входные билеты в заповедник «Кивач»
- Развлекательная программа на вотчине Талвиукко: экскурсия «Северная сага», включающая посещение питомника хаски с местным каюром, осмотр фермы северных оленей, саамской деревни, подворья с домашними животными, гранд-макета «Карелия», дворца Лумикки
- Услуги квалифицированногогида на протяжении всего маршрута
- Трансфер на комфортабельных автобусах
- Проживание в отелях категории «комфорт» в Петрозаводске (2 ночи)
- Завтраки в отеле
- Остановка у водопадов Ахвенкоски
- Посещение магазина форелевого хозяйства
- Посещение комплекса с фермерскими продуктами
- Трассовая экскурсия по заливу Кирьявалахти
Оплачивается отдельно
- Ж/д билеты на Ретропоезд «Рускеала» - Сортавала: от 420 руб. (по желанию)
- Участие в новогоднем банкете в самой веселой карельской деревне Киндасово. Взрослые – 7 000 руб./чел., Дети от 7 до 12 лет – 4 900 руб./чел. На банкет допускаются дети старше 7 лет.
- Комплексные обеды в туре: 650–850 руб./взр.
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет – 400 руб./чел.; дети до 7 лет – бесплатно; дети от 7 до 14 лет, студенты (очн.), лица, имеющие регистрацию в РК, пенсионеры – 300 руб./чел.
- Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка
- Активные развлечения в вотчине Талвиукко: по ценам парка
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