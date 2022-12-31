А в Новый год в Карелии, как в сказке!
Новогодня Карелия - волшебный край детства! Окунитесь в эту назабываемую атмосферу тепла и счастья.
В программе - столица Карелии, посещение водопада Кивач и центра шунгита, поездка в горный парк Рускеала и в гости к карельскому Деду Морозу, посещение фермы северных оленей, саамской деревеньки и питомника ездовых собак, катание на собачьих упряжках по живописному снежному карельскому лесу, конкурсная программа «Арктическая кругосветка».
Тур подходит для детей от 6-ти лет. Группы до 40 человек.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча на ж/д вокзале города Петрозаводска у 9 вагона поезда № 18.
Завтрак в кафе города.
А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.
Далее нас ждет знакомство с загадочным шунгитом, который добывается только в Карелии! Мы узнаем о свойствах шунгита и его применении, посетим шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит невероятный заряд живой энергии.
Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. Карельская берёза - дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!
Переезд в г. Кондопога.
Обед в кафе.
Размещение в гостинице Теремок 3*. Время для отдыха и подготовки к новогоднему банкету.
Новогодний банкет в ресторане гостиницы (оплачивается дополнительно при покупке тура).
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Выезд на экскурсионную программу за город в резиденцию к Талвиукко - главному Деду Морозу Карелии!
Посетим рабочий кабинет, где заключаются погодные договоры, Сказочную приемную, в которой побывали самые замечательные люди и волшебные существа, и лабораторию чудес. Если загадать в ней желание - оно непременно сбудется!
Вас радушно встретят вездесущие лесные человечки Пуники - друзья и помощники Карельского Деда Мороза, которые вовлекут Вас в весёлые игры и забавы. С ними обязательно нужно поиграть, тогда шаловливые Пуники легко согласятся показать Вам удивительные вещи: ферму северных оленей, саамскую деревеньку и питомник ездовых собак, самый большой в России.
Главный Дед Мороз Карелии Талвиукко и карельская снегурочка Лумики будут рады поздравить вас лично. Познакомимся с легендой о Талвиукко.
Возвращение в гостиницу.
Ужин в ресторане гостиницы. Время для отдыха.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
09:00 - Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (280 км).
Посещение Рускеальского горного парка.
Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.
Самое популярное по посещению место у гостей и жителей Карелии! Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.
В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски. В переводе с финского языка «Окунёвый порог». Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов».
На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие». Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой. В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (входная плата оплачиается на месте дополнительно - 300 руб/чел).
21:00 - Возвращение в гостиницу.
Ужин в кафе. Время для отдыха.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу в загородный собачий питомник - единственный в России питомник Чукотских Ездовых собак, а также имеются другие породы ездовых собак, такие как: Сибирский Хаски, Аляскинский Маламут, Таймырские ездовые, Самоедская собака.
Знакомство с каюрами и ездовыми собаками. Участие в подготовке упряжки к поездке, инструктаж.
Задорно прокатитесь с Дедом Морозом на собачьих упряжках по живописному снежному карельскому лесу 2 км.
Со Снегурочкой в рамках конкурсной программы «Арктическая кругосветка» Вы соберете волшебную карту. А также узнаете, как добывать пресную воду на Северном полюсе и почему у полярников самый необычный циферблат часов.
А в Доме полярника у камина с живым огнем Вы напишите самое настоящее письмо на Северный полюс, которое донесет и отправит Вам известный путешественник-полярник в самой настоящей арктической экспедиции. Уникальная возможность прикоснуться к малоизученной, и почти забытой жизни северных народностей. Почувствуете дух крайнего Севера!
Горячий обед с лохикейто, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой с чесночной помадкой, морсом из северных ягод, травяными чаями и дегустация напитков с северными травами и ягодами.
Переезд в Петрозаводск на ж/д вокзал.
Стоимость
Гостиница Теремок
Включено в стоимость
- питание по программе (4 завтрака, 1 обед, 2 ужина, 1 пикник)
- проживание в гостинице Теремок г. Кондопога (3 ночи)
- транспортное обслуживание по программе
- экскурсионное обслуживание по программе
- входные билеты
- работа гида, аниматоров, инструктора
- обзорная экскурсия по Петрозаводску
- экскурсия в резиденцию к Талвиукко
- экскурсия на водопад Кивач
- экскурсия в Рускеальский горный парк
- экскурсия в Центр Шунгита
- экскурсия в собачий питомник и катание на собачьих упряжках 2 км.
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты до/из Петрозаводска
- новогодний банкет в ресторане гостиницы Теремок (оплачивается дополнительно при покупке тура). Стоимость: 7 000 руб/чел. (взрослый), 6 000 руб/чел (дети от 12 до 18 лет без алкоголя), 3 500 руб/чел. (детский от 3 до 12 лет).
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