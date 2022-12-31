А в Новый год в Карелии, как в сказке!

Встреча на ж/д вокзале города Петрозаводска у 9 вагона поезда № 18.

Завтрак в кафе города.

А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Далее нас ждет знакомство с загадочным шунгитом, который добывается только в Карелии! Мы узнаем о свойствах шунгита и его применении, посетим шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит невероятный заряд живой энергии.

Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. Карельская берёза - дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!

Переезд в г. Кондопога.

Обед в кафе.

Размещение в гостинице Теремок 3*. Время для отдыха и подготовки к новогоднему банкету.

Новогодний банкет в ресторане гостиницы (оплачивается дополнительно при покупке тура).