Волшебная Карелия лето 2022
Вас ждет насыщенная программа по главным достопримечательностям Карелии.
4 дня Вы проведете в атмосфере сказки:
- насладитесь летними красотами самых живописных мест Карелии – водопад Кивач, гора Сампо, горный парк «Рускеала» и мраморный каньон
- исследуете интересные факты развития Карельской культуры в рамках экскурсионных программ
- попробуете север на вкус: стейки из карельской форели, десерты из северных ягод, лохикейто, калитки, настройки и чаи из северных карельских трав, фермерские сыры и другие продукты Карелии
- познакомитесь с ездовыми собаками 4-х пород, ежегодно покоряющими Арктику в экспедициях. Среди них есть любимец английского принца Гарри. 80 пушистых хвостов, для которых человек – высшее благо. Вы ощутите всю доброту и безусловную любовь наших питомцев
- и еще много разных удовольствий для Вашего тела и духа.
Проведение тура: с мая по сентябрь
Группа: до 15 чел. единовременно. Дети: 5+ до 18 лет в сопровождении родителей.
Вас ждет:
Программа тура
Прибытие в Петрозавосдк. Завтрак в г.Петрозаводске.
Знакомство со столицей Карелии - г. Петрозаводском и его жемчужиной – набережной Онежского озера.
Экскурсионная программа в Изобразительный музей Карелии на интерактивную выставку «Калевала» по главному карельскому эпосу – философия карельской земли.
Трансфер в Husky Moa, пос. Матросы. Знакомство с Домом полярника и Домом Хаски, размещение.
Приготовление горячего обеда на костре по карельским рецептам – Лохикейто и травяного чая «с дымком».
Посещение порога Большой Толли – самого живописного в Южной Шуе, мастер-классы и дерево желаний.
Свободное время.
Ужин. Музыкальный вечер у камина в Доме полярника + десерт из Северных ягод.
9.30 Завтрак.
10.00 Выезд в Северное Приладожье (250 км).
Посещение горного парка «Рускеала» - основой комплекса является объект культурного наследия, памятник истории — заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер на берегу реки Тохмайоки.
Карьер начали разрабатывать в 1765 году, в начале правления Екатерины II. Мрамор Рускеалы использовался в сооружении значимых зданий Санкт-Петербурга и дворцовых пригородов. Им облицован Исаакиевский собор, выложены полы Казанского собора, изготовлены подоконники Эрмитажа, обрамлены окна Мраморного дворца и фасад Михайловского замка.
Обед по маршруту.
18.00 Возвращение в Дом полярника и Дом хаски.
19.00 Ужин у камина.
9.30 Завтрак.
10.30 Экскурсия в питомник северных ездовых собак.
11.30 Прогулка с собакой.
12.30 Обед. Готовим карельскую картофельную похлебку с мясом, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой – традиционный карельский пирожок, морсом из северных ягод, карельские настойки разной крепости (для 18+).
15.30-17.30 Баня на дровах.
19.00 Ужин – традиции северной кухни. Просмотр художественного фильма про Арктику.
8.30 Завтрак.
9.30 Экскурсия по Золотому кольцу Карелии:
1. Водопад Кивач
2. Посещение первого в истории России оздоровительного курорта «Марциальные воды»
3. Вы увидите Гору 1000 зайцев и подниметесь на гору «Сампо» с обзорной площадкой – одно из самых легендарных мест Карелии, описанных в эпосах о Карелии.
Обед в пути.
16.00 Заключительный ужин в ресторане «Карелия».
17.00 Мы заглянем в магазинчик карельской рыбы и сувенирные лавочки.
18.30 Трансфер на ж/д вокзал г. Петрозаводска.
Стоимость
Включено в стоимость
- все трансферы в рамках программы, в т.ч. от ж/д вокзала и аэропорта и обратно
- проживание 4 дня/3 ночи в эко-копмлексе HuskyMoa в Доме полярника или Доме Хаски
- музыкальный вечер с живой музыкой и кино-ужин у камина
- питание горячее 3 раза в день (завтрак, обед, ужин) + чаепития
- стоимость всех экскурсий по маршруту программы + сопровождение экскурсоводов
- мастер-классы
- катание собачьих упряжках в сопровождении инструкторов
- страховка на катание
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты до/из Петрозаводска
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