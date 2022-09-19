Волшебная Карелия лето 2022

8.30 Завтрак.

9.30 Экскурсия по Золотому кольцу Карелии:

1. Водопад Кивач​

2. Посещение первого в истории России оздоровительного курорта «Марциальные воды»​

3. Вы увидите Гору 1000 зайцев и подниметесь на гору «Сампо» с обзорной площадкой – одно из самых легендарных мест Карелии, описанных в эпосах о Карелии.​

Обед в пути.

16.00 Заключительный ужин в ресторане «Карелия».

17.00 Мы заглянем в магазинчик карельской рыбы и сувенирные лавочки.

18.30 Трансфер на ж/д вокзал г. Петрозаводска.