Номер телефона в Москве
8 (495) 799-18-66
Звонок бесплатный по всей России
8 (800) 770-02-26

Волшебная Карелия лето 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Вас ждет насыщенная программа по главным достопримечательностям Карелии.

4 дня Вы проведете в атмосфере сказки:

  • насладитесь летними красотами самых живописных мест Карелии – водопад Кивач, гора Сампо, горный парк «Рускеала» и мраморный каньон
  • исследуете интересные факты развития Карельской культуры в рамках экскурсионных программ
  • попробуете север на вкус: стейки из карельской форели, десерты из северных ягод, лохикейто, калитки, настройки и чаи из северных карельских трав, фермерские сыры и другие продукты Карелии
  • познакомитесь с ездовыми собаками 4-х пород, ежегодно покоряющими Арктику в экспедициях. Среди них есть любимец английского принца Гарри. 80 пушистых хвостов, для которых человек – высшее благо. Вы ощутите всю доброту и безусловную любовь наших питомцев
  • и еще много разных удовольствий для Вашего тела и духа.

Проведение тура: с мая по сентябрь

Группа: до 15 чел. единовременно. Дети: 5+ до 18 лет в сопровождении родителей.

Программа тура

День 1
Петрозаводск - эко комплекс Husky Moa

Прибытие в Петрозавосдк. Завтрак в г.Петрозаводске.

Знакомство со столицей Карелии - г. Петрозаводском и его жемчужиной – набережной Онежского озера.

Экскурсионная программа в Изобразительный музей Карелии на интерактивную выставку «Калевала» по главному карельскому эпосу – философия карельской земли.

Трансфер в Husky Moa, пос. Матросы. Знакомство с Домом полярника и Домом Хаски, размещение.

Приготовление горячего обеда на костре по карельским рецептам – Лохикейто и травяного чая «с дымком».

Посещение порога Большой Толли – самого живописного в Южной Шуе, мастер-классы и дерево желаний.

Свободное время.

Ужин. Музыкальный вечер у камина в Доме полярника + десерт из Северных ягод.

День 2
Поездка в горный парк Рускеала

9.30 Завтрак.

10.00 Выезд в Северное Приладожье (250 км).

Посещение горного парка «Рускеала» - основой комплекса является объект культурного наследия, памятник истории — заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер на берегу реки Тохмайоки.

Карьер начали разрабатывать в 1765 году, в начале правления Екатерины II. Мрамор Рускеалы использовался в сооружении значимых зданий Санкт-Петербурга и дворцовых пригородов. Им облицован Исаакиевский собор, выложены полы Казанского собора, изготовлены подоконники Эрмитажа, обрамлены окна Мраморного дворца и фасад Михайловского замка.

Обед по маршруту.

18.00 Возвращение в Дом полярника и Дом хаски.

19.00 Ужин у камина.

День 3
В гостях у хаски

9.30 Завтрак.

10.30 Экскурсия в питомник северных ездовых собак.

11.30 Прогулка с собакой.

12.30 Обед. Готовим карельскую картофельную похлебку с мясом, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой – традиционный карельский пирожок, морсом из северных ягод, карельские настойки разной крепости (для 18+).

15.30-17.30 Баня на дровах.

19.00 Ужин – традиции северной кухни. Просмотр художественного фильма про Арктику.

День 4
По Золотому кольцу Карелии

8.30 Завтрак.

9.30 Экскурсия по Золотому кольцу Карелии:

1. Водопад Кивач​

2. Посещение первого в истории России оздоровительного курорта «Марциальные воды»​

3. Вы увидите Гору 1000 зайцев и подниметесь на гору «Сампо» с обзорной площадкой – одно из самых легендарных мест Карелии, описанных в эпосах о Карелии.​

Обед в пути.

16.00 Заключительный ужин в ресторане «Карелия».

17.00 Мы заглянем в магазинчик карельской рыбы и сувенирные лавочки.

18.30 Трансфер на ж/д вокзал г. Петрозаводска.

Стоимость

Включено в стоимость

  • все трансферы в рамках программы, в т.ч. от ж/д вокзала и аэропорта и обратно
  • проживание 4 дня/3 ночи в эко-копмлексе HuskyMoa в Доме полярника или Доме Хаски
  • музыкальный вечер с живой музыкой и кино-ужин у камина
  • питание горячее 3 раза в день (завтрак, обед, ужин) + чаепития
  • стоимость всех экскурсий по маршруту программы + сопровождение экскурсоводов
  • мастер-классы
  • катание собачьих упряжках в сопровождении инструкторов
  • страховка на катание

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты до/из Петрозаводска

Отзывы

0 из 5
оценок
0
0
0
0
0
5
Заполните поле
Заполните поле
Заполните поле

Нужна помощь с выбором?

Подберем бесплатно 10 лучших предложений