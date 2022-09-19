Сокровища Карельской земли 2022

Прибытие в Петрозаводск поездом № 018А. Гид встречает группу на перроне у здания со шпилем, под часами.

Завтрак в ресторане.

Экологическая экскурсия Легенды Салми-пролива.

Посещение церкви Сретения Господня, Ботанического сада, который находится среди скал и хвойных лесов на склоне реликтового вулкана. Посещение уникального памятника природы легендарной скалы-трона Чертов стул.

Отправление на загородную экскурсию с посещением первого российского курорта Марциальные Воды.

Посещение церкви Апостола Петра, построенной в 1721 г. для отдыхающих курорта. В ней хранятся точеные подсвечники, сделанные руками Петра I, оригинальный иконостас, славящий победу русского оружия в Северной войне (живопись первой четверти XVIII в.), резная деревянная скульптура и другие элементы храма, сохранившиеся с петровских времен.

Обед в кафе на маршруте.

Посещение водопада Кивач, одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Осмотр Музея природы и рощицы карельской березы.

Возвращение в Петрозаводск.

Посещение уникального объекта KARSTONE, которое занимается изготовлением изделий из самого полезного минерала на земле - шунгита Зажогинского месторождения.

Родина шунгита – Заонежье – одно из самобытнейших мест Карелии и Русского Севера. В последнее время шунгит стал известен далеко за пределами Карелии благодаря своим свойствам. Приезжающие в наш край туристы стремятся купить изделия из этого уникального камня.

А в чем его уникальность? Только ли в Заонежье он встречается? Действительны ли его необычайные качества? В чем загадка шунгита, ставшего в наши дни настоящим «брендом» Карелии? Вы сможете составить свое мнение, посетив «шунгитовую пещеру», где сможете пройти сеанс релаксации. Вас ожидает дегустация вкусного и душистого Иван-чая из карельских трав. Стены комнаты выложены из шунгитовой плитки.

Вашему вниманию будут предложены изделия из «черного камня», которые Вы сможете приобрести в качестве сувениров.

Трансфер в гостиницу. Размещение.