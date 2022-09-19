Сокровища Карельской земли 2022
Север всегда славился богатой историей, культурным наследием, северной красотой природы. Хотите насладиться неповторимыми впечатлениями, самобытной культурой, красками многообразной природы, неповторимым ароматом белых ночей северного лета?
Добро пожаловать в Карелию!
В программе тура:
- о. Кижи - жемчужина карельского деревянного зодчества, музей-заповедник под открытым небом, объект всемирного наследия ЮНЕСКО
- о. Валаам - северная святая обитель с древними скитами, а природа здесь обладает редкой и удивительной красотой
- горный Парк «Рускеала» - самая посещаемая достопримечательность Северного Приладожья, природно-рукотворный живописный каньон, озёра и пещеры, мраморные отвесные скалы и множество активных развлечений ждут Вас здесь
- северный водопад на реке Тохмайоки - Ахинкоски, невероятно красивый каскад бурлящей падающей воды, на подвесных мостах над которым можно загадать самое заветное желание, и оно обязательно сбудется
- релаксация в шунгитовой комнате - подарит позитивный настрой и энергию шунгита - камня, который добывают только в Карелии
Вас ждет:
Программа тура
Прибытие в Петрозаводск поездом № 018А. Гид встречает группу на перроне у здания со шпилем, под часами.
Завтрак в ресторане.
Экологическая экскурсия Легенды Салми-пролива.
Посещение церкви Сретения Господня, Ботанического сада, который находится среди скал и хвойных лесов на склоне реликтового вулкана. Посещение уникального памятника природы легендарной скалы-трона Чертов стул.
Отправление на загородную экскурсию с посещением первого российского курорта Марциальные Воды.
Посещение церкви Апостола Петра, построенной в 1721 г. для отдыхающих курорта. В ней хранятся точеные подсвечники, сделанные руками Петра I, оригинальный иконостас, славящий победу русского оружия в Северной войне (живопись первой четверти XVIII в.), резная деревянная скульптура и другие элементы храма, сохранившиеся с петровских времен.
Обед в кафе на маршруте.
Посещение водопада Кивач, одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Осмотр Музея природы и рощицы карельской березы.
Возвращение в Петрозаводск.
Посещение уникального объекта KARSTONE, которое занимается изготовлением изделий из самого полезного минерала на земле - шунгита Зажогинского месторождения.
Родина шунгита – Заонежье – одно из самобытнейших мест Карелии и Русского Севера. В последнее время шунгит стал известен далеко за пределами Карелии благодаря своим свойствам. Приезжающие в наш край туристы стремятся купить изделия из этого уникального камня.
А в чем его уникальность? Только ли в Заонежье он встречается? Действительны ли его необычайные качества? В чем загадка шунгита, ставшего в наши дни настоящим «брендом» Карелии? Вы сможете составить свое мнение, посетив «шунгитовую пещеру», где сможете пройти сеанс релаксации. Вас ожидает дегустация вкусного и душистого Иван-чая из карельских трав. Стены комнаты выложены из шунгитовой плитки.
Вашему вниманию будут предложены изделия из «черного камня», которые Вы сможете приобрести в качестве сувениров.
Трансфер в гостиницу. Размещение.
Ранний подъем. Завтрак – сухой паёк.
Переезд в город Сортавала (250 км).
Прибытие в г. Сортавала.
Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам (50 мин. в пути).
Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, Успенской церкви, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.
Обед в монастырской трапезной.
Переезд в Никоновскую бухту. Осмотр Гефсиманского и Воскресенского скитов.
Возвращение в г. Сортавала. Трансфер в Горный парк «Рускеала» (30 км.).
Экскурсия по мраморному каньону горного парка Рускеала.
В ходе этой экскурсии вы познакомитесь с неповторимыми природными ландшафтами. Более 70 лет (до середины ХIХ века) в здешних карьерах выламывали декоративный светло-серый мрамор для украшения храмов и дворцов Санкт-Петербурга, фонтанов Петродворца, колонн Царского Села и Гатчины.
Волшебные озера с прозрачной водой в красивейшей чаше из рускеальского мрамора произведут неизгладимое впечатление.
По дороге в Петрозаводск остановка у водопада на реке Тохмайоки.
Это очень живописное место, водопад впадает в небольшое закрытое со всех сторон высокими берегами озеро, с разных берегов которого открываются различные виды на водопад.
Позднее возвращение в Петрозаводск.
Завтрак. Освобождение номеров (вещи сдаются в камеру хранения).
Пешеходная экскурсия по историческому центру Из истории Петрозаводска.
Архитектурный ансамбль Круглой площади, Губернаторский сад, Театральная площадь, набережная Онежского озера с единственным в мире музеем под открытым небом современной авангардной скульптуры.
За дополнительную плату - экскурсия на о. Кижи (бронируется при заказе тура, оплачивается на месте).
В программе: Переход на быстроходном судне Комета на остров Кижи (время в пути 1 час 15 мин.) Обзорная экскурсия по музею-заповеднику Кижи. Осмотр шедевров деревянного зодчества, которые внесены в список памятников всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Возвращение в Петрозаводск.
Трансфер на ж/д вокзал. Отъезд в Москву / Санкт-Петербург.
Стоимость
Включено в стоимость
- экскурсионное обслуживание на маршруте
- транспортное обслуживание на маршруте
- входные билеты в музеи
- размещение в гостинице в номерах с удобствами
- питание по программе
- работа гида
Оплачивается отдельно
- железнодорожные билеты
- экскурсия на о. Кижи. Стоимость 4600 руб./взр., 2800 руб./ реб. до 15,99 лет.
Отзывы
Наш тур был с 31 июля по 2 августа. Очень понравилось. Можно рекомендовать принять участие в этой поездке. Спасибо большое нашему гиду Виктории. Было весело и интересно.
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