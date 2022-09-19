По земле Калевалы 2022
Вас ждет:
Программа тура
Прибытие накануне или в 1 день тура.
Встреча на ж/д вокзале «Кемь» у центрального входа со стороны перрона у таблички «Калевала». Групповой трансфер в пос. Калевала (180 км, 2,5 часа). Отправление от ж/д вокзала Кемь в 11.15, в 21.10 и в 01.40.
Завтрак. «Информационный час», на котором Вы узнаете о программе тура и получите ответы на интересующие вопросы.
Знакомство с самым большим в мире амулетом Ловец снов (7,5 метров в диаметре), амулет истинной силы, созданный и заряженный в день весеннего равноденствия. Он занесен как мировой рекорд в «Книгу Рекордов Гиннесса» и «Книгу Рекордов России».
12:00. Автобусная экскурсия «Калевала - родина эпоса» (3 часа). История создания всемирно известного эпоса «Калевала», традиции и обычаи северо-карельского народа.
Экскурсия не просто ради галочки или «чтобы было». Экскурсия и правда, интересная. Она живая! А уж тем более с нашими экскурсоводами. Во время экскурсии Вы: узнаете об истории, обычаях и традициях нашего края; о жизни простых карел, посетите этнографический «Музей Рунопевцев» и новую экспозицию Дома Моберга, сфотографируетесь у «визитной карточки Калевалы» - реликтовой «сосны Лённрота», познакомитесь с историей Священной рощи, осмотрите исторические достопримечательности, а также Православную, Лютеранскую и Протестантскую церковь.
Вы будете удивлены, насколько увлекательны наши истории!
Обед.
Свободное время. Для желающих аренда (доп. плата) весельных лодок, велосипедов, самокатов, каноэ. Баня, сауна.
Гурманов и ценителей национальной кухни приглашаем на ужин с царским названием «Карельская трапеза» в мистическом чуме «SHAMANI». Все блюда трапезы приготовлены из натуральных продуктов и из даров нашей северной карельской природы.
Традиционные блюда Калевалы - это обязательно различные виды рыбы: щука фаршированная, сиги соленые, ряпушка жареная и копченая; форелька; жаркое из лосятины с местной картошечкой; грибочки маринованные и в сметане; пироги с ягодами, натуральный брусничный морс и варенье из морошки. И, конечно, дегустация карельских настоек и «Карельского бальзама». Чай на калевальских травах.
Впечатления и вкусные, и яркие, и нигде нет таких больше! И все это в окружении сотни свечей.
Завтрак.
Экскурсия на водопад Куми-порог (высота водопада 14 метров).
По пути следования остановки (90 км в одну сторону):
- на линии фронта II Мировой войны – высота Кис-Кис
- родник в лесу
- порог Каллиокоски
Далее следуем вдоль государственной границы с Финляндией.
Прибытие на водопад. Пикник около водопада: уха, копченая рыбка, «лесной чай» из трав и пр.
В хорошую погоду можно искупаться у подножья водопада. В свободное время можно пособирать ягоды и грибы, порыбачить.
Водопад-великан Куми расположен на реке Войница. В советские времена водопад находился на закрытой и запретной приграничной территории, поэтому слава об этом водопаде находилась в тени.
Высота Куми составляет чуть более 14 метров. Куми-порогу уступают известные водопады Карелии, такие как Юкан на Кулисмайоки (12-13 м), Кивакка на Оланге (12 м) и даже знаменитый Кивач на Суне (10,7 м). Именно Куми-порог правильно считать самым высоким водопадом в Карелии. А среди равнинных водопадов всего европейского континента Куми занимает почётное третье место, уступая лишь Рейнскому водопаду в Швейцарии (24 м) и Янискоски на Кутсайоки в Мурманской обл. (18 м).
Возвращение в Калевалу. Ужин.
Для желающих: баня, аренда велосипедов, весельных лодок (за доп. плату).
Завтрак.
Экскурсия в этнографический музей под открытым небом в дер. Хайколя (40 км). Продолжительность экскурсии 4-5 часов.
Отправляемся на автобусе в удивительное место, спрятанное от людских глаз.
Музей под открытым небом – деревня Хайколя. Окруженная со всех сторон озером деревня Хайколя являет по себе олицетворение духовного возрождения. Попадая в Хайколя – попадаешь в прошлое. Все, что здесь появляется новое из строений, делается исключительно вручную и традиционным карельским «дедовским способом».
Сегодня из десяти сохранившихся домов в деревне восстановлены пять, три из которых возрождены по фотографиям и рисункам.
В 2012 году карельской деревне присуждена почетная награда федерации «Europa Nostra». Награда Europa Nostra – высочайшее признание, которое можно получить в Европе за сохранение культурного наследия. В 2012 году от России на это звание номинировались два объекта: Большой Театр в Москве и деревня Хайколя.
Три интересных экспозиции «Изба читальня», «Орудия труда северных карел» и «Своя ноша не тянет» (старинные чемоданы, сундуки, рюкзаки и кейселе) – занимательное дополнение к увлекательному рассказу об истории деревни Хайколя.
Хайколя – родина народного карельского писателя Ортье Степанова. Его дети, проявляя энтузиазм и патриотизм, делают трудную работу, восстанавливая родную деревню. Они о многом интересном расскажут вам.
А в завершении экскурсии мы отведаем чай из самовара.
Возвращение в Калевалу (40 км). Ужин.
Для желающих баня (за доп. плату).
Завтрак, обед и ужин.
Сегодня можно посвятить день самостоятельному познанию Карелии. Воспользуйтесь велосипедом или весельной лодкой. Возьмите лукошко и сходите в лес по грибы. Можно встретить утреннюю или проводить вечернюю зорьку с удочкой и испытать свое рыбацкое счастье. А можно просто поваляться в гамаке и послушать тишину.
Дополнительные программы, экскурсии и услуги (по желанию за доп. плату)
- рафтинг по реке Писто
- прогулки и походы на велосипедах или самокатах
- самостоятельный дог-треккинг с собаками Хаски
- треккинг по ярким местам Калевалы в стиле «Скандинавская ходьба»
- круиз по озеру на катере
- мастер-классы по ремеслу и рукоделию
- рыбалка
- баня
Завтрак.
Увлекательная программа на целый день – пеше-водный маршрут. Продолжительность 5-7 часов.
Непринужденная и весьма познавательная прогулка по карельскому лесу:
- сбор грибов, ягод (сезон с конца июля)
- прекрасные пейзажи
- осмотр стоянки одинокого монаха (нач. ХХ в.)
- переход по гати - дороге, выложенной из бревен
- осмотр первой ГЭС в Карелии, построенной на средства местных жителей (20-е годы ХХ века)
- осмотр оборонительных сооружений Великой отечественной войны (1941-44г.г.)
Выход к плесу реки Ухтинка. Начало водной части маршрута.
Спокойный переход на байдарках по ровной воде р. Ухта. Никаких порогов, только ровная вода. Это абсолютно безопасно, но безумно увлекательно.
Остановка на песчаных плёсах. Купание по погоде.
Переход к озеру Куйто. Фото калевальских достопримечательностей с воды.
Протяженность пешеходной части маршрута - 6 км, водной - 7 км.
Ужин. Обмен впечатлениями.
Для желающих баня (за доп. плату).
Завтрак, обед, ужин.
Продолжаем наслаждаться общением с природой. Почему бы не прогуляться по берегу озера и послушать журчание воды? Или сходить в лес и собрать ягоды? А покачаться в гамаке и посмотреть куда же плывут облака? Это все доступно для Вас и возможно здесь. А можно еще поучаствовать в дополнительных программах, походах и экскурсиях, которые еще больше покажут и расскажут о нашем северном удивительном крае. Ведь, чтобы влюбиться в Север, нужно его познавать ежедневно.
Дополнительные программы, экскурсии и услуги (по желанию за доп. плату).
Ранний завтрак или сухой паёк в дорогу.
Сдача номеров. Прощание с Калевалой.
Групповой трансфер в г. Кемь (180 км) согласно расписанию.
Стоимость
Включено в стоимость
Оплачивается отдельно
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