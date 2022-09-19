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Мраморная сказка + Кижи 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Летние туры в Карелию - это незабываемый отдых! Ну и конечно, в нашем северном краю есть что посмотреть! Тысячи туристов со всего света ежегодно посещают Кижи и Валаам. Но Карелия – это ещё и незамерзающий водопад Кивач, ладожские шхеры, горный парк Рускеала, одинокие деревянные церкви и современный Петрозаводск со множеством памятников и парков! 

«Мраморная сказка» – это далеко не метафора, Вы и сами это поймете, увидев горный парк Рускеала и остров Кижи во время этого летнего тура в Карелию. А комфортные условия отдыха ночью Вам обеспечит отель Пийпун Пиха и Питер Инн 4*

Маршрут: г. Сортавала - о. Валаам (за доп.плату) - горный парк Рускеала - г. Петрозаводск – о. Кижи - водопад Кивач.

Краткие преимущества тура:

  • размещение в современных отелях: Пийпун Пиха г. Сортавала / отель Питер Инн 4* г. Петрозаводск
  • неторопливость и размеренность программы, Вы сможете уделить каждой достопримечательности большое количество времени
  • посещение основных достопримечательностей: Рускеала, Валаам, Кижи, Кивач
  • тур предполагает только 1 длительный переезд

Рекомендуемое возрастное ограничение: 7+

Программа тура

День 1
Рускеальский горный парк

Встреча туристов га ж/д вокзале в г. Сортавала с поезда №160 в 08:28 у входа на ж/д вокзал со стороны города. 

Завтрак в кафе города.

Отправление на комфортабельном автобусе в Рускеальский горный парк.

Экскурсия в Рускеальский горный парк - Мраморный каньон, продолжительность - 1 ч. 15 мин.

Парк создан в 2005 г на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.

Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.

Прибытие в г. Сортавала.

Ужин в кафе. Размещение в гостинице Пийпун Пиха.

День 2
о. Валаам (за доп. плату)

Завтрак шведский стол в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров. Посадка в автобус с вещами. Переезд на причал.

Экскурсия на остров Валаам за дополнительную плату (бронируется и оплачивается вместе с туром).

Отправление на «метеоре» на о. Валаам (45 минут по Ладожскому озеру).

Прибытие в монастырскую бухту. Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек. 

Обед в монастырской трапезной.

Переезд в Никоновскую бухту. Посещение Воскресенского и Гефсиманского скитов. 

Внимание: водная экскурсия на о.Валаам состоится при благоприятных погодных условиях.

Возвращение в г. Сортавала.

Отправление в г. Петрозаводск. 

Размещение в гостинице Питер Инн 4*. Время для отдыха.

День 3
Петрозаводск + Кижи

Завтрак  «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной. 

Мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами. Обязательно загляните в Губернаторский парк!

Экскурсия на остров Кижи.

Поездка на «комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру). 

Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России. Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет!

Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.

Возвращение в Петрозаводск.

Ужин в кафе города.

День 4
Кивач

Завтрак шведский стол в ресторане гостиницы. 

Освобождение номеров.

Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. Карельская берёза - дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева! 

Пикник на водопаде (уха, шашлык из свинины, овощная нарезка, чай, выпечка).

Возвращение в Петрозаводск на ж/д вокзал ориентировочно к 16:00 ч.

Отъезд: в Москву поезд №017А Петрозаводск - Москва в 21:50, в Санкт-Петербург поезд №805Ч («Ласточка») Петрозаводск - Санкт-Петербург в 18:00.

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание в гостинице Пийпун Пиха - 1 ночь
  • проживание в гостинице Питер Инн 4* - 2 ночи
  • питание по программе - 4 завтрака, 2 ужина, 1 обед, пикник
  • экскурсия в Рускеальский горный парк
  • обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • экскурсия на остров Кижи
  • посещение водопада Кивач
  • посещение дендрария Карельской Березы на территории заповедника Кивач
  • транспортное обслуживание по программе 
  • входные билеты
  • экскурсионное обслуживание и работа гида

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты
  • экскурсия на о. Валаам  (бронируется и оплачивается при покупке тура). Стоимость взрослые - 4 500 руб/чел, дети до 12 лет - 2 500 руб/чел.

Отзывы

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Николай

Этот тур нам порекомендовали друзья, и мы им очень благодарны. Красота неописуемая, впечатления неизгладимые! Скучать вообще было некогда. Кижи впечатлили особенно. Все организовано на самом высоком уровне, маршруты продуманы, комфорт для туристов максимальный...

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