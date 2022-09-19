Мраморная сказка + Кижи 2022
Летние туры в Карелию - это незабываемый отдых! Ну и конечно, в нашем северном краю есть что посмотреть! Тысячи туристов со всего света ежегодно посещают Кижи и Валаам. Но Карелия – это ещё и незамерзающий водопад Кивач, ладожские шхеры, горный парк Рускеала, одинокие деревянные церкви и современный Петрозаводск со множеством памятников и парков!
«Мраморная сказка» – это далеко не метафора, Вы и сами это поймете, увидев горный парк Рускеала и остров Кижи во время этого летнего тура в Карелию. А комфортные условия отдыха ночью Вам обеспечит отель Пийпун Пиха и Питер Инн 4*
Маршрут: г. Сортавала - о. Валаам (за доп.плату) - горный парк Рускеала - г. Петрозаводск – о. Кижи - водопад Кивач.
Краткие преимущества тура:
- размещение в современных отелях: Пийпун Пиха г. Сортавала / отель Питер Инн 4* г. Петрозаводск
- неторопливость и размеренность программы, Вы сможете уделить каждой достопримечательности большое количество времени
- посещение основных достопримечательностей: Рускеала, Валаам, Кижи, Кивач
- тур предполагает только 1 длительный переезд
Рекомендуемое возрастное ограничение: 7+
Вас ждет:
Программа тура
Встреча туристов га ж/д вокзале в г. Сортавала с поезда №160 в 08:28 у входа на ж/д вокзал со стороны города.
Завтрак в кафе города.
Отправление на комфортабельном автобусе в Рускеальский горный парк.
Экскурсия в Рускеальский горный парк - Мраморный каньон, продолжительность - 1 ч. 15 мин.
Парк создан в 2005 г на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.
Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.
Прибытие в г. Сортавала.
Ужин в кафе. Размещение в гостинице Пийпун Пиха.
Завтрак шведский стол в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров. Посадка в автобус с вещами. Переезд на причал.
Экскурсия на остров Валаам за дополнительную плату (бронируется и оплачивается вместе с туром).
Отправление на «метеоре» на о. Валаам (45 минут по Ладожскому озеру).
Прибытие в монастырскую бухту. Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.
Обед в монастырской трапезной.
Переезд в Никоновскую бухту. Посещение Воскресенского и Гефсиманского скитов.
Внимание: водная экскурсия на о.Валаам состоится при благоприятных погодных условиях.
Возвращение в г. Сортавала.
Отправление в г. Петрозаводск.
Размещение в гостинице Питер Инн 4*. Время для отдыха.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной.
Мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами. Обязательно загляните в Губернаторский парк!
Экскурсия на остров Кижи.
Поездка на «комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру).
Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России. Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет!
Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.
Возвращение в Петрозаводск.
Ужин в кафе города.
Завтрак шведский стол в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. Карельская берёза - дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!
Пикник на водопаде (уха, шашлык из свинины, овощная нарезка, чай, выпечка).
Возвращение в Петрозаводск на ж/д вокзал ориентировочно к 16:00 ч.
Отъезд: в Москву поезд №017А Петрозаводск - Москва в 21:50, в Санкт-Петербург поезд №805Ч («Ласточка») Петрозаводск - Санкт-Петербург в 18:00.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в гостинице Пийпун Пиха - 1 ночь
- проживание в гостинице Питер Инн 4* - 2 ночи
- питание по программе - 4 завтрака, 2 ужина, 1 обед, пикник
- экскурсия в Рускеальский горный парк
- обзорная экскурсия по Петрозаводску
- экскурсия на остров Кижи
- посещение водопада Кивач
- посещение дендрария Карельской Березы на территории заповедника Кивач
- транспортное обслуживание по программе
- входные билеты
- экскурсионное обслуживание и работа гида
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты
- экскурсия на о. Валаам (бронируется и оплачивается при покупке тура). Стоимость взрослые - 4 500 руб/чел, дети до 12 лет - 2 500 руб/чел.
Отзывы
Этот тур нам порекомендовали друзья, и мы им очень благодарны. Красота неописуемая, впечатления неизгладимые! Скучать вообще было некогда. Кижи впечатлили особенно. Все организовано на самом высоком уровне, маршруты продуманы, комфорт для туристов максимальный...
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