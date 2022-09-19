Мраморная сказка + Кижи 2022

Летние туры в Карелию - это незабываемый отдых! Ну и конечно, в нашем северном краю есть что посмотреть! Тысячи туристов со всего света ежегодно посещают Кижи и Валаам. Но Карелия – это ещё и незамерзающий водопад Кивач, ладожские шхеры, горный парк Рускеала, одинокие деревянные церкви и современный Петрозаводск со множеством памятников и парков!

«Мраморная сказка» – это далеко не метафора, Вы и сами это поймете, увидев горный парк Рускеала и остров Кижи во время этого летнего тура в Карелию. А комфортные условия отдыха ночью Вам обеспечит отель Пийпун Пиха и Питер Инн 4*

Маршрут: г. Сортавала - о. Валаам (за доп.плату) - горный парк Рускеала - г. Петрозаводск – о. Кижи - водопад Кивач.

Краткие преимущества тура:

размещение в современных отелях: Пийпун Пиха г. Сортавала / отель Питер Инн 4* г. Петрозаводск

неторопливость и размеренность программы, Вы сможете уделить каждой достопримечательности большое количество времени

посещение основных достопримечательностей: Рускеала, Валаам, Кижи, Кивач

тур предполагает только 1 длительный переезд

Рекомендуемое возрастное ограничение: 7+