Мега-тур по Карелии 2022

Название этого тура говорит само за себя! Мега-тур по Карелии - это 8-ми дневный длительный насыщенный летний тур с заездами в июне и августе.

В программе тура - посещение основных достопримечательностей Карелии: горный парк Рускеала, о. Валаам (за доп. плату), г. Петрозаводск - столица Карелии, заповедник и водопад Кивач, о. Кижи, Соловецкие острова Белого моря.

Преимущества тура:

программа тура постоена таким образом, что Вы сможете, не спеша осмотреть представленные в программе достопримечательности

удобные даты заезда - по воскресеньям, чтобы можно было провести целую неделю на отдыхе в Карелии

размещение по программе тура в лучших гостиницах - Пийпун Пиха (г. Сортавала), Питер Инн 4* (г. Петрозаводск), туркомплекс Причал (г. Кемь), гостиница Соловецкая слобода (о. Соловки) + завтраки

Гости из Санкт-Петербурга могут уехать из Кеми в 7 день тура вечерним поездом №21 Кемь - Санкт-Петербург в 20:39. В этом случае предоставляется скидка.