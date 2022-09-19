Мега-тур по Карелии 2022
Название этого тура говорит само за себя! Мега-тур по Карелии - это 8-ми дневный длительный насыщенный летний тур с заездами в июне и августе.
В программе тура - посещение основных достопримечательностей Карелии: горный парк Рускеала, о. Валаам (за доп. плату), г. Петрозаводск - столица Карелии, заповедник и водопад Кивач, о. Кижи, Соловецкие острова Белого моря.
Преимущества тура:
- программа тура постоена таким образом, что Вы сможете, не спеша осмотреть представленные в программе достопримечательности
- удобные даты заезда - по воскресеньям, чтобы можно было провести целую неделю на отдыхе в Карелии
- размещение по программе тура в лучших гостиницах - Пийпун Пиха (г. Сортавала), Питер Инн 4* (г. Петрозаводск), туркомплекс Причал (г. Кемь), гостиница Соловецкая слобода (о. Соловки) + завтраки
Гости из Санкт-Петербурга могут уехать из Кеми в 7 день тура вечерним поездом №21 Кемь - Санкт-Петербург в 20:39. В этом случае предоставляется скидка.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча с гидом в г. Сортавала с поезда № 160 в 08:28 у входа на ж/д вокзал со стороны города.
Завтрак в кафе города. Отправление на комфортабельном автобусе в Рускеальский горный парк.
Экскурсия в Рускеальский горный парк - Мраморный каньон, продолжительность - 1 ч. 15 мин. Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России - Рускеальского мраморного карьера.
Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.
Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.
Возвращение в г. Сортавала.
Ужин в кафе.
Размещение в гостинице Пийпун Пиха на берегу Ладожского озера.
Завтрак шведский стол в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров. Посадка в автобус с вещами. Переезд на причал.
За дополнительную плату экскурсия на остров Валаам.
Отправление на «метеоре» на о. Валаам (45 минут по Ладожскому озеру). Прибытие в монастырскую бухту.
Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.
Обед в монастырской трапезной.
Переезд в Никоновскую бухту. Посещение Воскресенского и Гефсиманского скитов.
Возвращение в г. Сортавала.
Внимание: водная экскурсия на о. Валаам состоится при благоприятных погодных условиях (бронируется и оплачивается на месте).
Отправление в город Петрозаводск.
Размещение в гостинице Питер Инн 4*. Время для отдыха.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной. Мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск.
На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами . Обязательно загляните в Губернаторский парк.
Экскурсия на о. Кижи. Поездка на «комете», 1 час 20 мин. по Онежскому озеру.
Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России.
Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет!
Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.
Возвращение в г. Петрозаводск.
Ужин в кафе города.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров. Выезд в город Кемь.
По пути посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. Карельская берёза - дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева.
Пикник на водопаде (уха, шашлык, овощная нарезка, выпечка, чай).
Прибытие в Кемь.
20:00 Размещение в туркомплексе «Причал» (пос. Рабочеостровск). Свободное время.
Завтрак. Освобождение номеров.
Переход на теплоходе на Соловецкие острова, 2 часа по Белому морю.
Прибытие в бухту Благополучия. Вещи транспортируются в гостиницу.
Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыря.
Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря, Соловецкого лагеря особого назначения, Учебного отряда Северного флота и Школы юнг. Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря, экспозиции.
Обед в кафе острова.
Размещение в гостинице «Соловецкая Слобода».
Завтрак и обед в ресторане гостиницы «Соловецкая Слобода».
За дополнительную плату предлагается морская прогулка с экскурсией на катере до Большого Заяцкого острова (бронируется и оплачивается на месте).
На острове вы посетите крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, увидите каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.
Свободное время.
Ужин за доп. плату в одном из кафе острова.
Завтрак и обед ресторане в гостинице «Соловецкая Слобода».
Освобождение номеров. Вещи сдаются в камеру хранения.
За дополнительную плату предлагается экскурсия на гору Секирную и в Ботанический сад (бронируется и оплачивается на месте).
С вершины Секирной горы открывается незабываемый вид на северную часть Большого Соловецкого острова и Белое море. Мы приглашаем Вас познакомиться с историей и памятниками действующего Свято-Вознесенского скита, где во времена соловецкого лагеря находился штрафной изолятор – место содержания и наказания заключенных. Увидеть уникальную церковь-маяк.
А также, заглянуть в один из самых северных ботанических садов России, который расположен на территории бывшей Макарьевской пустыни, увидят памятники, уникальные посадки различных периодов истории Соловецких островов, насладятся удивительным видом на ансамбль Соловецкого монастыря, открывающимся с Александровской горки.
16:00 Посадка на корабль. Возвращение в Кемь.
Размещение в туркомплексе «Причал».
Туристы из Санкт-Петербурга могут уехать из Кеми вечерним поездом №21 Кемь - Санкт-Петербург в 20:39.
В этом случае предоставляется скидка: при двухместном размещении - 2000 руб/чел., при одноместном размещении - 3000 руб/чел., на доп. месте - 1500 руб/чел.
Завтрак. Освобождение номеров.
Трансфер на ж/д вокзал г. Кемь.
Отъезд в Москву поезд № № 091А Кемь - Москва в 10:10.
В Санкт-Петербург поезд № 015А Кемь - Санкт-Петербург в 06:48.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание: гостиница Пийпун Пиха г. Сортавала - 1 ночь/отель Питер Инн 4* г. Петрозаводск - 2 ночи/Туркомплекс Причал г. Кемь - 2 ночи/Гостиница Соловецкая слобода о.Соловки - 2 ночи
- питание по программе (8 завтраков, 3 обеда, 2 ужина, 1 пикник)
- транспортные услуги по маршруту
- работа гида
- входные билеты на экскурсии
- обзорная экскурсия по городу Петрозаводск
- экскурсия на остров Кижи
- экскурсия в Рускеальский горный парк - Мраморный каньон, продолжительность - 1 ч. 15 мин.
- экскурсия на водопад Кивач
- посещение музея природы заповедника «Кивач»
- посещение дендрария Карельской Березы на территории заповедника «Кивач»
- обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю
Оплачивается отдельно
- Приобретается самостоятельно до начала тура:
- ж/д билеты: Москва - Сортавала; г. Кемь – Москва, Санкт-Петербург - Сортавала; г. Кемь – Санкт-Петербург Бронируется и оплачивается при покупке тура:
- экскурсия на о. Валаам+обед. Стоимость взрослые - 4 500 руб/чел, дети до 12 лет - 2 500 руб/чел. Бронируется и оплачивается на месте (Соловецкие острова):
- морская прогулка на катере и экскурсия до Большого Заяцкого острова. Стоимость 1300 руб.
- экскурсия на Секирную гору и в Ботанический сад. Стоимость 1400 руб.
Отзывы
Я ещё раз убеждаюсь, что Карелия необычайно своей красотой. Наш тур прошёл на столько запоминающийся, что все мои знакомые тоже захотели поехать. Экскурсии интересные, места потрясающие, проживание отличное, мы очень остались довольны. Теперь если будут свободные дни и финансы, мы обязательно вернёмся, потому, что эмоции которые мы пережили в этом туре оставили шлейф заряденности, бодрости и радости.
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