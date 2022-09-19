Краски севера - выходные лето 2022
Лучшее предложение любителям природы и истории северного народа!
Всего за 3 дня Вы успеете познакомиться с главными достопримечательностями Карелии: г.Петрозаводск со знаменитой набережной Онежского озера, о. Кижи - музей-заповедник под открытим небом, центр шунгита, водопад Кивач - один из крупнейших равнинных водопадов Европы, вулкан Гирвас - палеовулкан возрастом 2-3 млрд. лет, первый российский курорт Марциальные воды, основанный императором Петром I, о. Валаам и горный парк Рускеала (по желанию за доп. плату) - посещение самых живописных и атмосферных мест Северного Приладожья.
Особенности и преимущества тура:
- заезды по пятницам, что позволит провести выходные в Карелии
- второй день - свободный или поездка на о. Валаам + горный парк Рускеала
- нет скрытых доплат, кроме поездки во второй день тура (по желанию)
- размещение в Петрозаводске на выбор в лучших отелях 4* Питер Инн или Фрегат
Вас ждет:
Программа тура
Встреча с гидом на ж/д вокзале Петрозаводска по прибытии поезда №18 под часами со стороны перрона, табличка «Краски Севера».
Завтрак в кафе города.
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + Пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).
Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.
Поездка на «комете» на остров Кижи (1 час 20 мин. по Онежскому озеру. На острове - 4 часа). Остров Кижи – жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер.
Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста.
Во время экскурсии по острову Вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера-церковь Воскрешения Лазаря.
Возвращение в Петрозаводск. Размещение в выбранной гостинице 4*.
Ранний подъем. Завтрак - «ланч-бокс». Для тех, кто не едет - завтрак в отеле.
Переезд в город Сортавала (250 км). По пути, посещение мемориала «Поклонный крест», установленного в память о Зимней войне.
Экскурсия в горный парк Рускеала - знаменитый мраморный каньон.
Отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей.
После окончания экскурсии - посещение Тохминских водопадов, где снимался фильм «А Зори здесь тихие».
Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам. (45 мин. в пути на «метеоре»).
На о. Валаам полная программа: Экскурсия по Центральной усадьбе монастыря и на Воскресенский скит. Обед в монастырской трапезной (постный).
Валаам - Северный Афон, святая обитель, волшебная земля. В свое время на Валламе любили бывать Н. Рерих, И. Шишкин, А. Куинджи, Ф.Тютчев, представители династии Романовых, видные церковные деятели.
Возвращение в г.Сортавала.
Позднее прибытие в Петрозаводск.
Завтрак в кафе гостиницы.
Посещение центра Шунгита. Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь Вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии. После мы угостим Вас карельским иван-чаем.
Выезд на загородную экскурсию в заповедник Кивач - старейший в России и первый в Карелии. Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии - Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.
Обед в пути.
Посещение древнего вулкана Гирвас. К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.
Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды». Уникальная возможность попробовать целебную воду из 3-х источников, известных со времен Петра I.
Возвращение в Петрозаводск.
Трансфер на ж/д вокзал г. Петрозаводска.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в выбранной гостинице Петрозаводска - 2 ночи
- питание по программе - 3 завтрака, 1 обед
- обзорная экскурсия по Петрозаводску
- экскурсия на остров Кижи
- посещение центра Шунгит
- экскурсия на водопад Кивач
- посещение курорта Марциальные воды
- посещение вулкана Гирвас
- билеты в музеи
- транспортное обслуживание по программе
- экскурсионное обслуживание по программе
- работа гида
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты до/из Петрозаводска
- экскурсия Валаам + Рускеала, стоимость - 7400 руб./взр., 4800 руб./реб. до 12 лет.
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