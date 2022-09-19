Номер телефона в Москве
8 (495) 799-18-66
Звонок бесплатный по всей России
8 (800) 770-02-26

Краски севера - выходные лето 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Лучшее предложение любителям природы и истории северного народа!

Всего за 3 дня Вы успеете познакомиться с главными достопримечательностями Карелии: г.Петрозаводск со знаменитой набережной Онежского озера, о. Кижи - музей-заповедник под открытим небом, центр шунгита, водопад Кивач - один из крупнейших равнинных водопадов Европы, вулкан Гирвас - палеовулкан возрастом 2-3 млрд. лет, первый российский курорт Марциальные воды, основанный императором Петром I, о. Валаам и горный парк Рускеала (по желанию за доп. плату) - посещение самых живописных и атмосферных мест Северного Приладожья.

Особенности и преимущества тура:

  • заезды по пятницам, что позволит провести выходные в Карелии
  • второй день - свободный или поездка на о. Валаам + горный парк Рускеала
  • нет скрытых доплат, кроме поездки во второй день тура (по желанию)
  • размещение в Петрозаводске на выбор в лучших отелях 4* Питер Инн или Фрегат

Программа тура

День 1
г. Петрозаводск - о. Кижи

Встреча  с гидом на ж/д вокзале Петрозаводска по прибытии поезда №18 под часами со стороны перрона, табличка «Краски Севера».

Завтрак в кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + Пешеходная  экскурсия по уникальному музею современного искусства  под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).

Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.

Поездка на «комете» на остров Кижи (1 час 20 мин. по Онежскому озеру. На острове - 4 часа). Остров Кижи – жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер.

Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста.

Во время экскурсии по острову Вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера-церковь Воскрешения Лазаря.

Возвращение в Петрозаводск.  Размещение в выбранной гостинице 4*.

День 2
Свободный день или о. Валаам + горный парк Рускеала (за доп. плату)

Ранний подъем. Завтрак - «ланч-бокс». Для тех, кто не едет - завтрак в отеле.

Переезд в город Сортавала (250 км). По пути, посещение мемориала «Поклонный крест», установленного в память о Зимней войне.

Экскурсия в горный парк Рускеала - знаменитый мраморный каньон.

Отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей.

После окончания экскурсии - посещение Тохминских водопадов, где снимался фильм «А Зори здесь тихие».

Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам. (45 мин. в пути на «метеоре»).

На о. Валаам полная программа: Экскурсия по Центральной  усадьбе монастыря и на Воскресенский скит. Обед в монастырской трапезной (постный).

Валаам - Северный Афон, святая обитель, волшебная земля. В свое время на Валламе любили бывать Н. Рерих, И. Шишкин, А. Куинджи, Ф.Тютчев, представители династии Романовых, видные церковные деятели.

Возвращение в г.Сортавала.

Позднее прибытие в Петрозаводск.

День 3
Центр шунгита - водопад Кивач - вулкан Гирвас - курорт Марциальные воды

Завтрак в кафе гостиницы.

Посещение центра Шунгита. Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь Вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии. После мы угостим Вас карельским иван-чаем.

Выезд на загородную экскурсию в заповедник Кивач - старейший в России и первый в Карелии. Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии - Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.

Обед в пути.

Посещение древнего вулкана Гирвас. К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.

Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды». Уникальная возможность попробовать целебную воду из  3-х источников, известных со времен Петра I.

Возвращение в Петрозаводск.

Трансфер на ж/д вокзал г. Петрозаводска.

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание в выбранной гостинице Петрозаводска - 2 ночи
  • питание по программе - 3 завтрака, 1 обед
  • обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • экскурсия на остров Кижи
  • посещение центра Шунгит
  • экскурсия на водопад Кивач
  • посещение курорта Марциальные воды
  • посещение вулкана Гирвас
  • билеты в музеи
  • транспортное обслуживание по программе
  • экскурсионное обслуживание по программе
  • работа гида

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты до/из Петрозаводска
  • экскурсия Валаам + Рускеала,  стоимость - 7400 руб./взр., 4800 руб./реб. до 12 лет.

Отзывы

0 из 5
оценок
0
0
0
0
0
5
Заполните поле
Заполните поле
Заполните поле

Нужна помощь с выбором?

Подберем бесплатно 10 лучших предложений