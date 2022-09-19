Карельский экспресс-4 лето 2022
Тур из Петрозаводска, удобный для тех, кто прибывает в Карелию на поезде!
За 4 дня вы увидите все главные достопримечательности Карелии - а также немного сверх того. Жемчужина Карелии “Рускеала” и заповедник “Кивач”, вулкан и водопады, остров Валаам и питомник хаски - каждый путешественник найдет в этой программе что-то самое привлекательное для себя!
Особенности тура:
- удобно для гостей со всей России: начало программы от ж/д вокзала в Петрозаводске
- великолепная природа и топовые рукотворные объекты Карелии
- размещение в лучших отелях Карелии в историческом центре или на берегу озера
- вариативность программы 3-го и 4-го дней
- общение с дружелюбными хаски и северными оленями!
Маршрут:
1 день: ж/д вокзал - обзорная экскурсия по Петрозаводску – вулкан Гирвас – водопад и заповедник Кивач – питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талвиукко – Петрозаводск
2 день: Петрозаводск – обед на берегу Ладожского озера – водопады Ахинкоски – горный парк Рускеала – по желанию из парка до Сортавалы на Ретропоезде (по желанию) – ж/д вокзал Сортавала
3 день: Сортавала – Свободное время в первой половине дня или экскурсия к лесным водопадам на специализированном транспорте: водопад Юканкоски (Белые мосты), водопады Койриноя + место добычи полудрагоценного камня граната (доп. плата) – свободное время во второй половине дня либо экскурсия на катере по Ладожским шхерам (доп. плата) – Сортавала
4 день: Сортавала – свободный день или экскурсионная программа на острове Валаам “Новый Иерусалим”: Центральная усадьба и Воскресенский скит (доп.оплата) – Сортавала
Вас ждет:
Программа тура
08:30 – Завтрак (по желанию за доп. плату на месте) в ресторане Паулайнер при отеле Piter Inn (шведский стол). По прибытию на ж/д вокзал г. Петрозаводска вы сможете позавтракать в одном из лучших ресторанов города - “Паулайнере” - при отеле Piter Inn. Он удобно расположен рядом с ж/д вокзалом.
Это также отправная точка туристической программы, поэтому мы просим всех прибывших гостей собираться возле отеля. Раннее заселение в отель не предусмотрено.
09:30 – Обзорная экскурсия по Петрозаводску.
Вам покажут главные достопримечательности, и не обойдут вниманием визитную карточку города - набережную Онежского озера. Это самое красивое место Петрозаводска, настоящий музей под открытым небом. Прогуливаясь, вы сможете сделать забавные фото с кошельком на счастье из Риги или же действительно футуристичные с американскими рыбаками из Дулута.
11:30 – Посещение древнего вулкана Гирвас.
В парке Гирвас расположен древний потухший вулкан: 2,5 млрд. лет тому назад здесь извергались лавовые потоки на поверхность земли, а в небо выбрасывались вулканические бомбы диаметром более 1 метра.
От тех времен остались причудливые нагромождения камней, застывшие лавовые языки и жерло палеовулкана. Местность вокруг по-своему красива: красноватые скалы из гранита в обрамлении тихих заводей, небольшие водопадики, заброшенные лотки для сплава леса. Вулкан является памятником международного значения.
13:00 – Заповедник и водопад Кивач, музей природы.
Водопад Кивач – второй по величине равнинный водопад Европы. Расположен на реке Суне в центральной части Карелии. Вокруг него находится одноименный природный заповедник и дендрарий.
Водопад Кивач невероятно красив и величественен в любую погоду. Сжатые базальтовыми скалами воды реки Суны, с высоты 11 метров тяжелым литым потоком обрушиваются по ступеням каменной лестницы. Образуется мощный, в клочьях пены, водоворот, и создается впечатляющий шум.
Помимо посещения обзорных площадок с видом на каскады водопада, туристы могут познакомиться с животным и растительным миром Карелии в музее природы, вход в который уже включен в стоимость посещения заповедника.
15:00 – Обед в туркомплексе Чална. Оплачивается на месте, по желанию (350 руб.)
В свободное время можно будет заглянуть в гости к карельскому Деду Морозу Талвиукко и его внучке Снегурочке Лумикки. В их покоях вас встретят сказочная атмосфера и занимательные экспозиции.
16:00 – Экскурсия по питомнику хаски и оленьей ферме. Свободное время.
Вас ждет знакомство с профессиональным питомником ездовых собак породы хаски. Это не только объект для показа туристам - здесь собраны собаки из лучших международных питомников. Особое внимание уделяется тренировкам, поэтому собаки всегда бодрые и в хорошей форме. Гонки на упряжках - это дух азарта, соревнования, и рассказ опытного каюра приоткроет для вас этот удивительный мир.
Вы сможете пообщаться и сделать фото с хаски. Животные сами по себе ласковые, очень отзывчивые, и с радостью поделятся с вами позитивной энергией.
На обширной территории фермы обитают северные олени – главные жители севера, и их жизнь в условиях сурового климата достойна отдельного рассказа. В свободное время желающие смогут прокатиться и на собачьей упряжке в качестве каюра или пассажира, и на оленьей упряжке. Услуга приобретается дополнительно на месте.
В домашнем подворье вас встретят самые обыкновенные, но такие милые обитатели деревенской фермы. Помимо знакомства с животными Вы можете отправиться в саамскую деревню и посмотреть на яранги и чумы, традиционные жилища северного народа, или отправить близким и друзьям фотографию с белыми медведями из фотозоны «Арктика».
18:30 – Возвращение в Петрозаводск. Свободное время. Мы предусмотрели не слишком позднее возвращение в город, чтобы вы могли приятно провести вечер по вашему усмотрению.
Ценителям гастротуризма предлагаем обратить внимание на музей-ресторан “ВКарелии Есть”, где в стильных интерьерах пространства проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы. Все блюда готовятся исключительно из местных биоресурсов, по исконно карельским рецептам или в уникальной интерпретации ведущего шеф-повара. Интересно будет заглянуть в расположенную здесь же иммерсивную пещеру Петроглифов.
08:00 – Завтрак в отеле.
09:00 – Сбор групп и отправление в Северное Приладожье (250 км).
12:30 – Обед в кафе на берегу национального парка Ладожские шхеры.
14:00 – Остановка у рускеальских водопадов Ахинкоски.
Название реки Тохмайоки, на которой находятся водопады, означает «вращение, превратность, непостоянство». Это небольшие, но живописные каскады на лесной речке в окружении гранитных уступов. Как и другие подобные водопады, они становятся бурными весной и осенью. Особые виды здешних водопадов привлекают многих кинорежиссеров - здесь проходили съемки знаменитых кинофильмов «А зори здесь тихие», «Темный мир».
Вы не пожалеете, если пройдете по экологическому маршруту «Аллея сказок» (за доп. плату на месте), глядя сверху вниз на бурлящие воды с высоты протянутых над ними подвесных верёвочных мостов. Среди деревьев прячутся фигурки персонажей карельских мифов, легенд и знаменитого эпоса «Калевала».
14:45 – Горный парк “Рускеала”. Обзорная экскурсия и свободное время.
Центром парка является Мраморный каньон – огромное изумрудно-прозрачное озеро в окружении отвесных мраморных берегов. Как раз этот мрамор можно заметить в отделке архитектурных шедевров Санкт-Петербурга.
По периметру озера проложено несколько километров прогулочных тропинок. К северу от озера расположен заброшенный мраморный завод, чьи кирпичные трубы своим видом привлекают множество туристов. К югу от озера расположены кафе и сувенирные магазины, где можно посмотреть и приобрести работы карельских мастеров народных промыслов.
На входе в парк вас встретит лицензированный гид-представитель парка, и вы отправитесь на экскурсию, которая посвящена истории Рускеала в качестве памятника горного дела России и Финляндии. Вас проведут по штольням и пещерам и покажут самые красивые видовые площадки, на которых удобно делать фотографии.
В конце экскурсии гид расскажет о возможностях горного парка в плане развлечений и подскажет, как обнаружить отдаленные, но красивые места: Монферраново озеро, Итальянский карьер и сад камней, Светлое озеро с «дикими» тропинками.
Какие еще есть развлечения:
- «Подземная Рускеала» - новый экскурсионный маршрут по штольням и пещерам в глубинах мраморной горы пользуется особым спросом. Красочные блики сплетаются с мраморными узорами, под каменным сводом раздается чарующее эхо карельских песнопений - эта прогулка станет поистине фантастическим переживанием.
- Тайные тропы земли Калевала - это интерактивная часть парка, которая поможет оказаться на страницах карельского эпоса. Вы познакомитесь со светлыми и темными сказочными героями, попробуете поймать коня Хийси с помощью веревки, и все это на фоне карельского пейзажа с обзорной площадкой на озеро Светлое.
- Водная прогулка по мраморному озеру – прокат лодок работает с мая по октябрь. С этого ракурса вашему взору открываются мраморные пещеры, которые не видно сверху.
- Троллей длиною 400 метров вдоль мраморных скал – главное адреналиновое развлечение парка, работает круглый год. От полета над водной гладью сверкающего зеленью озера захватывает дух! А еще можно прыгнуть с тарзанки или посетить веревочный городок.
17:00 – Отправление ретро-поезда из Рускеала.
Для желающих окунуться в дух исторического путешествия мы приготовили возможность отправиться в город Сортавала под стук колес на настоящем паровозе со старинными интерьерами.
Внимание: если вы покупаете билет на ретро-поезд с более поздним отправлением, то самостоятельно добираетесь и заселяетесь в отель. Багаж необходимо забрать с собой в Горном парке.
Те, кто не отправился в Сортавалу поездом, доедут до города на автобусе. Группы встретятся на вокзале, после чего мы развезем всех к отелю.
18:10 - Размещение в отеле в г. Сортавала. Свободное время, отдых
Свободный день или экскурсии по желанию за доп. плату (оплачиваются заранее при бронировании тура).
08:00 – Завтрак в отеле.
Программа 1. Путешествие к лесным водопадам (оплачивается заранее при заказе тура).
Индивидуальный трансфер от отеля к началу экскурсии по водопадам для тех путешественников, которые приобрели экспедицию к лесным водопадам Карелии. Свободная первая половина дня у остальной группы.
09:00 – Экскурсия к древним водопадам Карелии.
Важно: в рамках экспедиции к древним водопадам часть пути (общей протяженностью около 3 км в обе стороны) необходимо пройти пешком по грунтовой лесной дороге. При высокой влажности и после дождя на дороге может быть скользко и грязно. Для Вашего комфорта настоятельно рекомендуем иметь непромокаемую или сменную одежду и обувь.
После завтрака вас будет ждать транспорт и путешествие продолжительностью в 70 км по живописной дороге вдоль северного побережья Ладожского озера. На подъезде к городу Питкяранта вы пересаживаетесь на специализированный транспорт высокой проходимости, который сможет проехать сквозь лесную чащу к природным сокровищам края.
В ходе экскурсии вы увидите одни из самых высоких водопадов Карелии, спрятанных в глубине леса:
Водопад Юканкоски (Белые Мосты) – одно из самых красивых мест Карелии. Находится водопад в самой гуще леса. Общая высота каскада – почти 20 метров. Водопад особенно красив в межсезонье, когда его река Кулисмайоки становится полноводной. Огромные массы воды с огромной скоростью падают с гранитных уступов, создавая самый фантастический карельский пейзаж.
Водопады Койриноя. Первый водопад – Верхний Койриноя или Мельничный водопад. Порог высотой около 5 метров когда-то использовался для водяной мельницы. Позже здесь работала малая ГЭС, а сейчас это просто живописное место. Второй водопад – Нижний Койриноя – в народе называют Земляничным водопадом. Легко догадаться, что такое романтичное имя водопад получил за большое количество ягод вокруг. Берега реки обрамлены скалами из розового гранита, который в солнечный день вместе с изумрудными красками леса создает необычную и очень гармоничную картину.
Молочный водопад – еще один лесной водопад Карелии, который стоит посмотреть. Но он спрятался глубже всех в лес, поэтому добраться до него можно только в летнее время. Его образует небольшая безымянная речка, вытекающая из озера Андронино. Отвесных порогов здесь нет, зато есть наклонная скальная плита, по которой как в желобе вода стремительно течет вниз с 10-метровой высоты. (Поездка к Молочному водопаду может быть отменена по погодным условиям).
13:00 – Посещение месторождения полудрагоценного камня граната.
В районе таинственных лесных водопадов находится еще одно любопытное место – старый рудник, где когда-то добывали полудрагоценный камень гранат. Красивых, но не ювелирного качества, камней здесь все еще очень много и все они лежат на поверхности. Достаточно просто отбить кусочек и увезти с собой на память о щедрой Карелии. Сопровождающий группы подскажет место и поможет с добычей камня.
14:30 – Обед в городе Сортавала.
Если при покупке тура вы приобрели дополнительную услугу прогулок по Ладожскому озеру и шхерам на катере, то в 15:00 судно будет ждать вас на причале г. Сортавала. Чтобы вы успели перекусить или взять еду с собой на прогулку, мы предлагаем посетить рыбный магазин недалеко от причала. В наличии имеются калитки, пирожки, горячие блюда и супы.
Программа 2: Прогулка по Ладожским шхерам на катере. 15:00 - Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере.
На комфортабельном катере вы проплывете вдоль гряды «карельских фьордов» и увидите церковь Николая Чудотворца, дачу Густава Винтера и узнаете историю этих построек. Увидите фантастические природные красоты Ладоги: Остров Хавус и его высокий обрыв, названный «Ястребиной скалой», остров Каарнетсаари, «Падающую скалу», а также сделаете высадку на необитаемом острове Хонкасало.
Самую высокую его вершину называли «Крышей Ладоги» и с нее вы сможете окинуть взглядом всю невероятную панораму вокруг. А после из чащи изумрудного леса выглянет домик Путина, хрустальный мост и беседка, в которой наш президент иногда отдыхает.
Окончание экскурсионной программы.
Свободный день или путешествие на о. Валаам по желанию за доп. плату (оплачивается заранее при бронировании тура).
08:00 – Завтрак в отеле.
09:00 – Отправление Метеора на остров Валаам (для путешественников, которые приобрели услугу при покупке тура). Летом в высокий сезон ежедневно отправляется несколько рейсов Метеоров в разное время. Мы подберем для вас наиболее удобный.
Ориентировочное время экскурсии с 9:00 до 16:00 или с 11:00 до 18:00, время зависит от заполняемости Метеоров. Точное время отправления будет указано в ваучере, который выдаст гид в автобусе.
Внимание: по погодным условиям рейс может быть официально отменен паломнической службой о. Валаам.
10:00 – Экскурсия по острову Валаам (2,5 часа).
На гору Фавор к центральной усадьбе Валаамского монастыря вы проследуете от причала Монастырской бухты. Пройдя через цветущий сад к Знаменской часовне, а от нее к Святым вратам, увенчанным надвратной Петропавловской церковью, вы попадаете в центральную усадьбу.
У вас будет достаточно времени, чтобы посетить Спасо-Преображенский собор, Успенскую трапезную церковь. Недалеко находится восстановленная церковь Валаамской иконы Божией Матери. Дополняют благостный облик обители келейные и хозяйственные постройки.
12:30 – Остановка на обед в монастырской трапезной. Отведайте пищи настоящих монахов. Обед включен в стоимость экскурсии. В свободное время вы можете посетить церковную и сувенирные лавки при монастыре.
13:30 – Продолжение экскурсии. Вторая часть (2 часа).
Далее нам предстоит переехать в Никоновскую бухту. Путь отсюда будет пролегать по местности, носящей названия, заимствованные на Святой Земле, поэтому вся она зовется «Новым Иерусалимом». Воскресенский скит по своему внутреннему устройству подобен Храму Гроба Господня в Израиле, он завораживает своей тишиной и таинством.
Маршрут продолжится по лесной дороге к Гефсиманскому скиту с деревянной резной церковью Успения Пресвятой Богородицы. Елеонская гора станет заключительным штрихом в экскурсии – это возвышенность над Ладогой, откуда открывается вид на озеро, как будто созданный для кисти художника.
16:00 – Возвращение в Сортавала.
Свободное время Далее Вы можете прогуляться по городу, купить сувениры и познакомиться с достопримечательностями Сортавалы, о которых Вам расскажет наш гид.
В Карелии трепетно хранят традиции и историю. В центре Вы увидите памятник Рунопевцу, который олицетворяет собирательный образ древних карельских сказителей.
Сортавала долгое время была населена финнами, что отразилось на облике города. Влияние Финляндии, до которой отсюда всего час езды, чувствуется прежде всего в архитектуре. Например, к финским постройкам относится здание национального акционерного банка - Дом Леандера.
Историческая часть Сортавалы связана религиозной жизнью населения. Здесь располагается один из старейших православных храмов города - Храм Николая Чудотворца.
После насыщенной прогулки на свежем воздухе у Вас будет достаточно свободного времени в городе Сортавала, чтобы отдохнуть, купить сувениры и попробовать карельскую кухню.
Внимание: самостоятельное прибытие на ж/д вокзал в Сортавале.
- 18:45 - Отправление в Санкт-петербург на поезде “Ласточка” (прибытие в 22:43)
- 18:20 - Отправление в Москву на поезде №160А (прибытие на следующий день в 10:16)
Стоимость
Включено в стоимость
- входные билеты в заповедник Кивач
- входные билеты на территорию вулкана Гирвас
- входные билеты в парк Вотчина Талвиукко и экскурсия “Северная сага”, включающая посещение питомника хаски с местным каюром, осмотр фермы северных оленей, Саамской деревни, подворья с домашними животными, гранд-макета Карелия
- входные билеты в горный парк “Рускеала”
- экскурсия Мраморный каньон по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом
- экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
- трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
- трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 1 ночь
- проживание в отеле выбранной категории в регионе города Сортавала (2 ночи)
- посещение древнего вулкана Гирвас
- посещение водопада Кивач
- посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты на поезд: до г. Петрозаводска, из г. Сортавала , «Ретропоезд» Рускеала – Сортавала: от 420 р./взр
- завтрак в первый день тура в ресторане “Паулайнер” - 550 руб. (шведский стол)
- экскурсия на о. Валаам с местным гидом из Сортавалы (возможна отмена по погодным условиям): 4100 р./взр., 2050 р./дети до 12 лет, бесплатно - дети до 6 лет. Цена для туров с отправлением на Валаам по субботам в период с 1.06 по 31.08, а так же для туров с отправлением на Валаам 13.06: 4600 р./взр., 2300 р./дети до 12 лет, бесплатно - дети до 6 лет
- экскурсия по Ладожским шхерам на катере – 1900 р./чел.
- экспедиция к лесным водопадам и к месту добычи полудрагоценного камня гранат: 1900 р./взр., 1400 р./дети до 14 лет
- комплексные обеды в туре: диапазон цен 400-500 р.
- экологическая тропа у водопадов Ахинкоски: 350 р./взр., Дети до 7 лет -бесплатно; Дети от 7 до 14 лет - 300 руб./чел.; Студенты (очн.) - 300 руб./чел.; Пенсионеры - 300 руб./чел
- активные развлечения в горном парке Рускеала: по ценам парка
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