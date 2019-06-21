Малое карельское кольцо 2022

Завтрак в кафе гостиницы.

Переход на теплоходе по бескрайнему Белому морю на Соловецкие острова.

Соловецкий архипелаг лежит в северной части Онежского залива Белого моря и состоит из шести крупных и множества мелких островов. Сотни пресных озер, покрывающих его поверхность, изобилуют рыбой, как и окружающее его море. Леса богаты грибами и ягодами.

Соловецкие острова – это своеобразный памятник человеческого духа. У Соловков две истории: на протяжении веков на островах существовал богатейший монастырь, а в советской время - страшный Соловецкий лагерь особого назначения. Жить здесь могли только стойкие люди с огромной силой воли и железным характером.

Обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю. Эта экскурсия знакомит нас с историей Соловецкого монастыря. Также нас ждет посещение территории центрального комплекса монастыря, действующих храмов, осмотр памятников, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объектов хозяйственной деятельности монастыря.

Обед «Летний день» на острове.

Свободное время.

Вы сможете самостоятельно прогуляться по берегу Белого моря, где можно встретить «Пляшущие березки» и «Мыс лабиринтов» – след языческих цивилизаций. Если посмотреть на «пляшущие берёзки» на закате, то может показаться, что это силуэты танцующих людей. На самом деле тонкие северные берёзы, выросшие на постоянном ветру, приобретают настолько причудливые формы.

Но главная достопримечательность мыса - северные лабиринты. Это один из наиболее загадочных памятников Соловецких островов. По древности этот таинственный символ вполне может составить конкуренцию египетским пирамидам, а количество разнообразных гипотез и трактовок назначения лабиринтов исчисляется десятками. Этот знак известен на четырех континентах, а его истинный смысл, возможно, не так уж и сложен, как это кажется на первый взгляд.

Археологи датируют обнаруженные лабиринты приблизительно II – I тысячелетием до нашей эры. Некоторые исследователи предполагают, что здесь могли проводиться ритуальные обряды и танцы или располагаться площадки для игр военно-спортивного характера. Ряд специалистов приписывает лабиринтам вполне практическое назначение - они могли служить макетами рыболовных ловушек, либо рыболовных сооружений.

По желанию за доп. плату при наличии групп (бронируется и оплачивается туристом на месте в Экскурсионном бюро Соловецких островов):

1. Пешеходная экскурсия «Соловецкая крепость. Военная история Соловков». Продолжительность экскурсии: 1 час 30 минут.

Тематическая экскурсия знакомит посетителей с историей строительства и архитектурными особенностями соловецкой крепости, с историей военных действий XVI–XIX вв. В ходе экскурсии туристы посещают боевые башни, галереи боевого хода.

2. Пешеходная экскурсия «Филипповские садки. Особенности Белого моря». Продолжительность экскурсии: 2 часа 15 минут.

Во время экскурсии посетители увидят место поселения преподобных Зосимы и Германа Соловецких, святой источник. Познакомятся с геологическими и гидрологическими особенностями, флорой и фауной Белого моря, а также с уникальным гидротехническим сооружением, возведенным в XVI веке при соловецком игумене Филиппе.

Внимание: при бронировании доп. экскурсий обязательно учитывайте время выезда с острова - 19:00. Посадка начинается за 15-30 мин. до времени отправления теплохода.

19.00 Отправление на теплоходе обратно на материк.

21.00 Прибытие на материк. Групповой трансфер до жд вокзала г. Кемь.

Отъезд вечерними/ночными поездами.

Внимание: есть возможность забронировать номер в гостинице «Причал» (1800 руб./чел. за место в двухместном номере «стандарт»), чтобы отправиться домой утренними поездами.