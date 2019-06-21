Малое карельское кольцо 2022
Насладитесь красотой и гостеприимством карельского края! Тур Малое карельское кольцо - неизменная классика путешествий по легендарной Карелии.
Неизменная классика путешествий по легендарной Карелии. Мы уважаем Ваш выбор, поэтому часть услуг вынесли за дополнительную плату! В тур включено качественное питание, комфортабельный автобус и лицензированный гид. Духовные рубежи Карелии: Кижи + Валаам + Соловки. Насладитесь красотой и гостеприимством карельского края.
В программе тура: г. Петрозаводск + остров Кижи + Авторская экскурсия «Карелия: от ледника до наших дней» + залив Кирьявалахти + Сортавала + остров Валаам + водопад Кивач + Соловецкие острова + Авторская экскурсия «Северные рубежи Карелии»
Карелия – это лучшее, что может с Вами случиться этим летом!
Вас ждет:
Программа тура
Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводск в 07.50 (по прибытии 18 поезда) и знакомство с гидом.
Завтрак «Добро пожаловать в Карелию» в кафе/ресторане.
Обзорная экскурсия по столице Карелии.
Мы узнаем, чем же Петрозаводск так привлекает туристов из разных стран. Мы посетим все значимые места города – Онежскую Набережную, парк первого Карельского губернатора – Гавриилы Романовича Державина, а также узнаем, что интересного есть в самом сердце Петрозаводска – на площади Владимира Ильича Ленина.
Экскурсия на остров Кижи – один из крупнейших в России музеев под открытым небом.
Музей-заповедник «Кижи» называют не иначе как 8-м чудом света – настолько он уникален. Неповторимый ансамбль архитектуры Кижского погоста насчитывает около 80 построек различного уровня и назначения: церкви, деревянные часовни, колокольни, мельница.
Возвращение в Петрозаводск. Ужин в кафе/ресторане города.
Размещение в гостинице. Свободное время.
Завтрак с собой в ланч-боксах. Путешествие в красивейший край Карелии – Северное Приладожье (250 км).
В пути – авторская экскурсия «Карелия: от ледника до наших дней».
Проезжая карельский фьорд – залив Кирьявалахти, у вас захватит дух от высоких гранитных скал, круто обрывающихся в глубины самого северного залива Ладоги.
Остановка у живописных водопадов Ахинкоски - популярной кино-локации у режиссёров, снимавших на этом месте фильмы «А зори здесь тихие» и «Тёмный мир».
Прибытие в горный парк «Рускеала» – невероятно красивый и современный горный парк, идеальное место для семейного отдыха в Карелии.
Наземная экскурсия по мраморному каньону.
Переезд в г. Сортавала. Город Сортавала встречает нас своим уютом: маленькими улочками, площадями и неповторимой архитектурой скандинавского модерна.
Обед.
Путешествие на остров Валаам на скоростном метеоре.
На святом острове мы посетим самые популярные локации: Центральную усадьбу монастыря с осмотром Спасо-Преображенского собора, Успенскую церковь, часовню Божией Матери: Покровской, Благовещенской, Знаменской, Всех Скорбящих Радости.
Возвращение в г. Сортавала.
Переезд в Петрозаводск. Прибытие в Петрозаводск. Отдых в гостинице.
Завтрак. Выезд из гостиницы.
Для знакомства с древним минералом – шунгитом, мы заедем на шунгитовое производство. Удивительный камень: все, что вредит людям и живым существам, он убивает и поглощает, а все, что полезно – концентрирует и восстанавливает! Здесь можно будет приобрести карельские сувениры.
Выезд на водопад Кивач, который является самой известной туристической локацией одноименного заповедника.
Кивач – второй по величине равнинный водопад Европы. Лето в Карелии всегда связано со свежестью леса, камнем и водой. Все это – олицетворение водопада. Мы позаботились о том, чтобы у Вас было достаточно времени прогуляться по каменистым тропинкам вдоль водопада, сделать фото на память на смотровых площадках, посетить Музей природы, дендрарий и узнать секреты карельской березы.
Авторская экскурсия «Северные рубежи Карелии» познакомит нас с историческими фактами о г. Медвежьегорске и Беломоро-Балтийском канале.
Остановка в г. Медвежьегорск на обед. Переезд в г. Кемь.
Прибытие в г. Кемь. Размещение в гостинице «Причал» / «Кемка» (с доплатой). Отдых.
Завтрак в кафе гостиницы.
Переход на теплоходе по бескрайнему Белому морю на Соловецкие острова.
Соловецкий архипелаг лежит в северной части Онежского залива Белого моря и состоит из шести крупных и множества мелких островов. Сотни пресных озер, покрывающих его поверхность, изобилуют рыбой, как и окружающее его море. Леса богаты грибами и ягодами.
Соловецкие острова – это своеобразный памятник человеческого духа. У Соловков две истории: на протяжении веков на островах существовал богатейший монастырь, а в советской время - страшный Соловецкий лагерь особого назначения. Жить здесь могли только стойкие люди с огромной силой воли и железным характером.
Обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю. Эта экскурсия знакомит нас с историей Соловецкого монастыря. Также нас ждет посещение территории центрального комплекса монастыря, действующих храмов, осмотр памятников, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объектов хозяйственной деятельности монастыря.
Обед «Летний день» на острове.
Свободное время.
Вы сможете самостоятельно прогуляться по берегу Белого моря, где можно встретить «Пляшущие березки» и «Мыс лабиринтов» – след языческих цивилизаций. Если посмотреть на «пляшущие берёзки» на закате, то может показаться, что это силуэты танцующих людей. На самом деле тонкие северные берёзы, выросшие на постоянном ветру, приобретают настолько причудливые формы.
Но главная достопримечательность мыса - северные лабиринты. Это один из наиболее загадочных памятников Соловецких островов. По древности этот таинственный символ вполне может составить конкуренцию египетским пирамидам, а количество разнообразных гипотез и трактовок назначения лабиринтов исчисляется десятками. Этот знак известен на четырех континентах, а его истинный смысл, возможно, не так уж и сложен, как это кажется на первый взгляд.
Археологи датируют обнаруженные лабиринты приблизительно II – I тысячелетием до нашей эры. Некоторые исследователи предполагают, что здесь могли проводиться ритуальные обряды и танцы или располагаться площадки для игр военно-спортивного характера. Ряд специалистов приписывает лабиринтам вполне практическое назначение - они могли служить макетами рыболовных ловушек, либо рыболовных сооружений.
По желанию за доп. плату при наличии групп (бронируется и оплачивается туристом на месте в Экскурсионном бюро Соловецких островов):
1. Пешеходная экскурсия «Соловецкая крепость. Военная история Соловков». Продолжительность экскурсии: 1 час 30 минут.
Тематическая экскурсия знакомит посетителей с историей строительства и архитектурными особенностями соловецкой крепости, с историей военных действий XVI–XIX вв. В ходе экскурсии туристы посещают боевые башни, галереи боевого хода.
2. Пешеходная экскурсия «Филипповские садки. Особенности Белого моря». Продолжительность экскурсии: 2 часа 15 минут.
Во время экскурсии посетители увидят место поселения преподобных Зосимы и Германа Соловецких, святой источник. Познакомятся с геологическими и гидрологическими особенностями, флорой и фауной Белого моря, а также с уникальным гидротехническим сооружением, возведенным в XVI веке при соловецком игумене Филиппе.
Внимание: при бронировании доп. экскурсий обязательно учитывайте время выезда с острова - 19:00. Посадка начинается за 15-30 мин. до времени отправления теплохода.
19.00 Отправление на теплоходе обратно на материк.
21.00 Прибытие на материк. Групповой трансфер до жд вокзала г. Кемь.
Отъезд вечерними/ночными поездами.
Внимание: есть возможность забронировать номер в гостинице «Причал» (1800 руб./чел. за место в двухместном номере «стандарт»), чтобы отправиться домой утренними поездами.
Стоимость
Включено в стоимость
- Проживание в номерах выбранной категории 4 дня/3 ночи
- Питание по программе – 4 завтрака, 3 обеда, 1 ужин
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Сопровождение лицензированными гидами
- Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по г.Петрозаводск
- Проезд на метеоре до острова Кижи и обратно
- Экскурсия на острове Кижи
- Авторская экскурсия «Карелия: от ледника до наших дней»
- Осмотр красивейшего залива Кирьявалахти
- Проезд на метеоре до острова Валаам и обратно
- Экскурсия на острове Валаам
- Экскурсия в горном парке «Рускеала»
- Прогулка на водопады Ахинкоски
- Входные билеты в заповедник «Кивач»
- Посещение водопада Кивач
- Посещение Музея природы и Дендропарка в заповеднике «Кивач»
- Авторская экскурсия «Северные рубежи Карелии»
- Проезд на теплоходе до Соловецких островов по Белому морю и обратно
- Обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю
- Осмотр природных локаций «Пляшущие березки» и «Мыс лабиринтов»
- Трансфер на жд вокзал г. Кемь
Оплачивается отдельно
- железнодорожные билеты (приобрести билеты можно за 90 дней до даты предполагаемого выезда)
- доп. ночь в гостинице Причал - 1800 руб./чел. за место в двухместном номере «стандарт»
Отзывы
Были в поездке с 21/06/19 большой компанией: 6 человек, из которых 2ое детей (9 и 13 лет) и 2ое пенсионеров. Нашим экскурсоводом была Ольга Николаевна. В Петрозаводске жили во Фрегате. Дополнительно к туру ещё посетили Кижи. В целом туром остались очень довольны. За короткое время увидели очень многое, узнали массу интересного, насладились красотами природы. Содержание тура позволило получить удовольствие маме как историку, папе как верующему, нам с мужем как любителям поесть. Возможно, только детям было иногда утомительно, т.к. переезды из одного место в другое достаточно продолжительные, а монастыри не представляют особого интереса для детей (наших по крайней мере). Поэтому выбирая этот тур, Вам нужно понимать, что темп очень интенсивный, нужно много ходить, рано вставать, по нескольку часов проводить в автобусе. Но если Вы на всё это готовы, взамен Вы получите море впечатлений, с головой окунётесь в историю. Пара рекомендаций, чтобы чувствовать себя более комфортно: удобная обувь, средство от клещей и тёплая одежда (особенно в Кеми и на Соловках не переоценивайте свою морозостойкость). В остальном организаторы обо всём позаботятся за Вас: автобусы комфортные, питание хорошее, гостиницы достойные (особенно понравилось нам во Фрегате, их ресторан заслуживает отдельной похвалы). Спасибо большое Алем Туру за наш отличный отдых в Карелии. Однозначно будет долго Карелия сниться.
Доброго времени суток, желающие попутешествовать. К сожалению, подходит к концу наш незабываемый отдых в Карелии. Что могу сказать?) Впечатлений масса! Организация прекрасна, встретили прямо с поездка, с сумками помогли, питание отличное. Хочется сразу отметить нашего гида-сопровождающего - Вячеслава Вячеславовича, историк, чудесный рассказчик, с тонким чувством юмора, скучно точно не будет, очень интересно с ним! Все поездки ранние, но это никак не повлияло на волшебные эмоции, всё успели, за такой малый промежуток времени (а были мы 4 дня) увидели всё, а узнали даже больше. Жили в гостинице Северная-комфортно, уютно,остались очень довольны. В поездке с 23.08 по 27.08,погода ни разу не подвела. Наибольшее впечатление произвёл, безусловно, горный парк Рускеала,виды восхищают!!! Теперь мечтаем посетить его зимой, а почему, узнаете когда окажетесь там. О белом море даже не нужно много писать,в отличие от других, в нём вы найдёте невероятную силу и мощь, влюбитесь сразу! Природа республики великолепна! Благодарю всех, кто причастен к нашему отдыху!
Брала тур "Золотое Карельское кольцо light" с 22 июля по 26 июля. Организация на высоком уровне. Гостиницы "Березовая роща" в Петрозаводске и "Причал" в пос. Рабочеостровск очень даже приличные. На всех экскурсиях кормили просто супер! Особенно понравился обед в Медвежьегорске. С погодой повезло, прохладно было только в первый день в Петрозаводске до обеда, и когда уезжали с Соловков, дождь пошел. Спасибо за насыщенный отдых! Спасибо всем экскурсоводам, а особенно Илье, с которым провели бОльшую часть маршрута.
Спасибо вам Алем-тур большое за помощь в огранизации моего отдыха в Карелии! Всё запланированное осуществилось-прекрасная погода предоставила нам такую возможность побывать на о.Кижи,о.Валааме и на Соловетских островах ,увидеть вашу природу,прикоснуться к святыням и памятникам,усладить свой взор и отдохнуть душой.Не много не хватило времени на Валааме,остановиться,оглядеться,подумать.Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Татьяне за интересные рассказы о Карелии,за внимание и чуткость ,самый лучший экскурсовод можно слушать бессконечно ,очень легкая речь.Карелия действительно будет сниться долго,увезла море позитива и впечатлений.Весь тур организован на отлично!Долгими зимними вечерами буду наслаждаться карельским бальзамом,чаем с вяленой клюквой в сахаре,пересматривать фотографии и мечтать приехать в Карелию снова!!!
Здравствуйте! Большое спасибо за отличную организацию моего отдыха в Карелии - с самого начала решил полностью положиться на ваше сопровождение и полностью сконцентрировался на экскурсиях, новой информации и созерцании местных красот. Надеюсь на новые встречи!
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