Святой треугольник: Кижи + Валаам + Соловки (2 дня)
Приглашаем в насыщенный экскурсионный тур по главным достопримечательностям Карелии и святым паломническим местам!
Вас ждёт обзорная экскурсия по Петрозаводску, экскурсия на остров Кижи - жемчужину деревянного зодчества Карелии, поездка в горный парк Рускеала, посещение центра по производству изделий из шунгита, экскурсия в заповедник Кивач, экскурсия к «Повенецкой лестнице» шлюзов Беломорско-Балтийского канала, обзорная пешеходная экскурсия по Соловецкому Кремлю, прогулка на Мыс Лабиринтов, пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923-1939 гг.»
Вас ждет:
Программа тура
В 07:50 встреча гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска под шпилем со стороны перрона с поезда № 018.
Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи. Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 в 09:18), для них будет организована встреча на жд вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В этом случае туристы завтракают самостоятельно.
Завтрак в уютном кафе.
Экскурсия по столице Карелии.
Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год. Основал его в 1703 году Петр Великий. Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком, коллекцией оригинальных скульптур, расположенной под открытым небом вдоль набережной Онежского озера.
Экскурсия на остров Кижи - жемчужину деревянного зодчества Карелии.
Поездка на «Метеоре» по Онежскому озеру на остров Кижи (в пути 1 час 15 минут).
Посещение знаменитого музея под открытым небом, где собрана уникальная коллекция памятников деревянного зодчества.
Вы увидите 22-главую Преображенскую церковь после реставрации, посетите интерьеры церкви Покрова Богородицы и этнографическую экспозицию в крестьянской избе, где демонстрируются традиционные крестьянские ремесла (продолжительность поездки 6,5 часов).
Возвращение в г. Петрозаводск.
Размещение в выбранной гостинице: Piter Inn 4*, Северная 4* или Заречная 3*.
- Гостиница «Заречная» 3* - уютная небольшая гостиница в тихом центре города рядом с речкой Лососинкой.
Завтрак (сухим пайком).
Экскурсия на весь день: горный парк «Рускеала» + по желанию (за доп. плату) экскурсия на Валаам.
Ранний выезд из Петрозаводска. Переезд около 260 км. По пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера.
Экскурсия по уникальному природному объекту: горный парк «Рускеала».
Здесь в 18-19 веках добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы. А ныне любуются на изумрудные воды рукотворного Мраморного озера, посещают сохранившиеся гроты и штольни. Аналогов нет ни в России, ни в Европе!
Переезд в город Сортавала (30 км).
За доп. плату экскурсия «Дивный остров Валаам» (продолжительность 7 часов). Предварительная стоимость: 4 200 руб./взрослый; 2100 руб./ребенок до 12 лет ; дети до 6 лет – бесплатно (при предъявлении свидетельства о рождении). Точная стоимость будет утверждена в апреле 2022 года.
Внимание: экскурсия проходит при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения!
Переезд на «Метеоре» по маршруту Сортавала-Валаам по Ладожскому озеру (в пути 1 час).
Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе Валаамского монастыря.
Посещение величественного Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи святых основателей обители – преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев.
Обед в монастырской трапезной.
Вторая экскурсия на усмотрение организатора:
- Экскурсия на Никольский скит - один из красивейших скитов Валаама.
- Или Новый Иерусалим. На этом маршруте туристы посещают Воскресенский скит, Гефсиманский скит, поднимаются на гору Елеон к часовне Успения Пресвятой Богородицы.
Возвращение в город Сортавала.
Гости, которые не поедут на о.Валаам, могут остаться в горном парке Рускеала после окончания экскурсии и самостоятельно приехать в Сортавала на такси (стоимость такси ориентировочно 900 руб.) Или вместе с группой приехать в Сортавала и в свободное время погулять по городу, посетить музей им. Кронида Гоголева. Это знаменитый на весь мир мастер, работавший в уникальной манере (резьба по дереву).
Возвращение в город Сортавала.
Выезд всей группы из г. Сортавала в Петрозаводск. Позднее возвращение в Петрозаводск.
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Отправление на север Карелии к Белому морю (расстояние около 400 км).
Посещение центра по производству изделий из шунгита.
Это уникальный минерал, который добывается в Карелии. Целебные свойства этого камня были известны уже более 300 лет назад, а во времена Петра Великого был издан указ, по которому каждому солдату было предписано носить кусочек шунгита в своем походном ранце.
Вы узнаете о его свойствах, попробуете вкусный карельский чай, а также отдохнете в шунгитовой пещере, чтобы организм зарядился живой энергией. Здесь можно приобрести продукцию из шунгита от производителя.
По пути экскурсия в заповедник Кивач.
Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь». Здесь же увидите настоящую карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы.
Переезд в поселок Повенец (22 км от Медвежьегорска).
Экскурсия к «Повенецкой лестнице» шлюзов Беломорско-Балтийского канала. Именно здесь начинается водный путь, который соединил Онежское озеро и Белое море. Вы узнаете об истории строительства Беломорканала в 1931-1933 годах - одной из многотрудных и грандиозных строек советской эпохи.
Обед.
Вечером приезд в туристический комплекс «Причал». Он расположен в поселке Рабочеостровск на берегу Белого моря, 12 км от города Кемь). Размещение в номерах с удобствами.
Ранний подъем и завтрак.
Отправление на теплоходе на Соловки. Двухчасовое путешествие по Белому морю.
Прибытие, трансфер вещей в выбранную гостиницу:«Соловецкая слобода» / «Соловки-отель».
Гости идут пешком до гостиницы. По пути полезная информация о достопримечательностях, которые можно посетить самостоятельно, магазинах и кафе. Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы.
Обзорная пешеходная экскурсия по Соловецкому Кремлю (3 часа). В ходе экскурсии Вы увидите уникальный архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря, действующие храмы и памятники, объекты хозяйственной деятельности монастыря. Узнаете об истории Соловецкого монастыря, в которой словно зеркально отражается история России. Все храмы и памятники включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Обед.
В свободное время предлагаем совершить прогулку на Мыс Лабиринтов. Это живописный природный уголок на берегу Белого моря. Здесь находятся реконструированные каменные лабиринты и знаменитые соловецкие «танцующие» березки.
За дополнительную плату предлагается экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова» (продолжительность 3 часа).
Морская прогулка на катере на Заяцкий остров (время в пути 45 мин). Вы посетите крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита. Стоимость предварительная на 2022 г.: 1600 руб./чел. (оплата – на туре гиду)
Завтрак.
Пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923-1939 гг.» (2,5 часа).
На этой экскурсии посетители узнают о Соловецком лагере особого назначения, этапах развития лагеря и переформировании его в 1937 году в Соловецкую тюрьму особого назначения, а также узнают о судьбах заключенных. Посетят новую экспозицию о лагере и памятник соловецким заключенным.
По желанию за дополнительную плату (одна из экскурсий на выбор):
1. Морская прогулка на остров Большая Муксалма (продолжительность 5 часов).
Поездка к берегу Долгой губы и экологическая экскурсия по акватории уникального природного объекта – «внутреннего моря» Соловков. В ходе морской экскурсии по Соловкам среди живописных островов, на единственном соловецком карбасе, построенном по чертежам монастыря, вы познакомитесь с морской и приморской флорой и фауной архипелага.
Здесь Вам расскажут о процессе добычи и переработки царицы беломорских водорослей морской капусты. Неожиданные встречи с тюленями, журавлями, кормление чаек не оставят равнодушными никого.
Вторая часть программы – осмотр памятников Свято-Сергиево-Радонежского скита на острове Большая Муксалма; знакомство с памятниками периода Соловецкого лагеря Особого Назначения; посещение знаменитой Соловецкой дамбы, соединяющей через морской пролив острова архипелага.
В заключение экскурсии по Соловкам на одном из островов Долгой губы Вы поучаствуете в уникальном процессе: ловле и дегустации беломорских мидий.
Причал в заливе Долгая губа находится в 5 км от экскурсионного бюро. Время в пути от причала в Долгой губе до острова Большая Муксалма – 40 минут. Стоимость предварительная: 1 800 руб./чел. (заказ экскурсии заранее при бронировании тура, оплата – на туре гиду)
2. Лодочный поход по озерно-канальной системе Соловков (продолжительность 5-6 часов).
Эта экскурсия проводится при наборе комплектной группы. Если группа не набирается, туристы могут самостоятельно взять лодку напрокат на лодочной станции.
Вы пройдете по рукотворным каналам, соединяющим 5 озер; узнаете о гидротехнических памятниках и сооружениях Большого Соловецкого острова. Управление лодкой самостоятельное, вместимость 4-5 человек в лодке. Расстояние до лодочной станции и обратно туристы проходят пешком (2,8 км от экскурсионного бюро). Стоимость предварительная: 750 руб./чел.
Трансфер из гостиницы на причал к 18.30.
19.00 Отправление с Соловков.
21.00 Прибытие на материк. Размещение в туристическом комплексе «Причал».
Поужинать можно самостоятельно в ресторане туркомплекса.
Обратите внимание:
- для туристов из Санкт-Петербурга возможен отъезд с Соловков в 16.00 к поезду № 21 (места на рейс в 16.00 согласуются с менеджером заранее при бронировании тура)
- можно уехать уехать в Москву ночным поездом в день возвращения с Соловков (при расчете стоимость за 1 сутки проживания в т/к «Причал» вычитается)
Трансфер на ж/д вокзал будет организован бесплатно сразу после прибытия теплохода на причал.
Завтрак.
Трансфер на ж/д вокзал города Кемь.
Отъезд туристов на утреннем поезде «Мурманск – Москва» (поезд № 015 ~ в 06.30 или поезд № 091 ~ в 09.30).
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в номерах выбранной категории (2 ночи в г. Петрозаводске, 2 ночи в г. Кемь в туркомплексе Причал, 1 ночь на Соловках)
- питание по программе (6 завтраков, 2 обеда)
- экскурсии: по Петрозаводску, на о.Кижи, в горный парк «Рускеала», в заповедник «Кивач», на Беломорско-Балтийский канал, 2 экскурсии на Соловках: обзорная по Соловецкому Кремлю, История Соловецкого лагеря особого назначения
- транспортное обслуживание по программе (автобусное, водное)
- работа гида и сопровождающего все дни по программе
Оплачивается отдельно
- Бронируется и оплачивается самостоятельно до начала тура:
- проезд до г. Петрозаводска к началу тура (поезд, самолет, на своей машине) и из г. Кемь в день окончания тура Бронируется при покупке тура, оплачивается на месте гиду:
- Валаамский монастырь (2 экскурсии, обед, проезд на Метеоре). Предварительная стоимость: 4 200 руб./взрослый; 2100 руб./ребенок до 12 лет; дети до 6 лет – бесплатно (при предъявлении свидетельства о рождении). Точная стоимость будет утверждена в апреле 2022 года.
- морская прогулка на остров Большая Муксалма с дегустацией и ловлей мидий. Стоимость предварительная: 1 800 руб./чел.
- лодочная экскурсия на Соловках по озерам и каналам. Стоимость предварительная: 750 руб./чел.
- экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова». Стоимость: 1100 руб./чел.
Отзывы
Большое спасибо за прекрасно организованный тур 04.-08. июля 2019 года. На самом деле на уровне лучших мировых стандартов. Отличная работа гидов, подбор туристических объектов, программа. Желающим посетить Карелию и Соловецкие острова рекомендую. не пожалеете.
Отдохнули замечательно. Организация маршрутов великолепная. Огромное спасибо нашему гиду Анне Струневской за массу интересной информации, внимание и заботу.
На днях вернулись из тура по Карелии"Святой треугольник". Впечатлениям и эмоциям от увиденного нет предела. Спасибо Алем тур за четкую организацию и интересную программу. Отдельное спасибо гиду Ирине ,было круто. Надеемся еще когда-нибудь вернуться.
С 18 по 23 мы чудесно отдохнули в Карелии. Еще в марте забронировали тур "Святой треугольник: Кижи-Валаам-Соловки" и не ошиблись. Вниманием и заботой были окружены с момента встречи на вокзале до последнего дня путешествия. Нам очень повезло с гидом Ириной, которая передала нам свою любовь к Карелии, ее культуре, истории и природе. Большое ей СПАСИБО! Очень понравилась организация экскурсий, переездов, питания, всего без чего отдых не был бы таким запоминающимся и замечательным. Мы просто "заболели" Карелией и на следующий год мечтаем проехать по другим маршрутам с турфирмой "Алем-Тур". Спасибо всем, кто сделал наш отдых незабываемым.Ирина и Анатолий Галиченко, Ростов-на-Дону.
Хочу выразить огромную благодарность за организацию тура "Святой треугольник" 9.08.-15.08 2017 года. Все было просто замечательно. Отдельную благодарность хочется выразить нашей сопровождающей Анне. Огромное спасибо. Желаю всего самого доброго всем сотрудникам вашей компании.
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