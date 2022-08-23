Рождество на Белом море
Празднование снегоходного Светлого Рождества на Белом море у Северного Полярного Круга, на Севере Карелии, в коттеджах «Пулонга».
Северная природа награждает человека непреодолимой мощью, заряжает энергией и вдохновляет. Этот край завораживает и притягивает, его нельзя не любить! Близость к Северному магнитному полюсу Земли дает возможность видеть и наблюдать одно из чудес природы – Северное сияние.
Вас ждет:
Программа тура
04:02 Встреча на ж/д вокзале станции Чупа у здания зала ожидания с табличкой «Белое море», поезд № 16, групповой трансфер в деревню Нижняя Пулонга (17 км). Встреча гостей, размещение в коттеджах Пулонга. Отдых после дороги, чай.
09:30 Завтрак.
10:00 Информационный коктейль.
10:30 – 12:00 Прогулка по морскому берегу с красивейшими и причудливыми снежными и ледяными торосами, рассказ о животном и растительном мире Севера. Тишина зимнего леса, шум воды порожистой речки Пулонга.
12:00 - горячий чай после прогулки.
12:30 - 14:00 Школа безопасного вождения снегохода: инструктаж, техника безопасности, Договор материальной ответственности.
Обучение практическим навыкам управления снегоходом на тренировочном полигоне, во время движения инструктора объясняют и контролируют прохождение каждым членом группы нового вида препятствий. Снегоходный кольцевой маршрут пролегает по литоральной части Белого моря и лесной трассе.
14:00 - 15:00 обед.
После активного дня, замечательно, попариться березовым веником в бане на самом морском берегу. Морсы из лесных ягод и обливания морской водой, купание в белоснежном пушистом снегу после парилки (сеанс бани - 1 час на комнату).
15:00 – 16:00 комната № 1; 16:15 – 17:15 комната № 2; 17:30 – 18:30 комната № 3; 18:45 – 19:45 комната № 4; 20:00 – 21:00 комната № 5; 21:15 – 22:15 малый коттедж
В свободное время катание на санках-ледянках, «ватрушках» на горке; катание на лыжах, финках и коньках; природный ледовый каток (по погодным условиям), скандинавская ходьба. Дополнительные услуги за доп.плату - заказываются при бронировании.
20:00 Приветственный ужин. Вечер знакомств.
09:30 Завтрак.
10:30 Выезд на зимнюю рыбалку по глухой заснеженной карельской тайге на лесное озеро. Транспорт: снегоходы + сани. Важно, чтобы каждый участник рыболовного зимнего сафари был морально готов к пребыванию на открытом воздухе на бескрайнем Севере (хорошо продуманная одежда позволит максимально получить удовольствие от происходящего (см. список одежды).
Каждый примет активное участие в освоении навыков бурения лунок, насаживания наживки, снятия улова с крючка - 100% зимняя рыбалка! Участников ждет уха и чай на костре.
Возвращение в коттедж.
15:30 Обед. Отдых у камина.
Просмотр фильмов-роликов посвященных отдыху в Пулонге на Белом море.
19:00 Ужин.
Свободное время. Отдых. Дополнительные услуги за доп.плату.
09:30 Завтрак.
10:30 Выезд смотровую точку, откуда открывается завораживающая панорама многочисленных лесных озер и окрестной тайги.
На маршруте используется комбинированный транспорт: автотранспорт и снегоходы (с собой горячий чай, бутерброды, сладости). У каждого будет возможность выполнить незабываемые фотокадры, найти и взять с собой красивые камни-минералы «обереги».
Возвращение в коттедж.
15:00 – 16:00 Обед.
16:00 – 18:00 В свободное время катание на санках-ледянках, «ватрушках» на горке; доп.услуги за доп.плату.
19:00 Праздничный Рождественский ужин при свечах - Рождественская программа.
Свободный день с 3х разовым питанием в коттедже.
Для вас лыжи, коньки, ватрушки, финки, душевные фильмы с отдыхом у камина.
За доп. плату предлагается зимняя экспедиция.
10: 00 Завтрак.
Выезд на автомобильном транспорте на пересечение Северного Полярного круга!
Стоимость – 1500 руб./чел., при группе 4 чел. = 6000 руб./группа.
Маршрут на автотранспорте 100 км. Поездка занимает около 3-4 часов. Путь из Приполярья в Заполярье, фото на память. Заезд в рыбный магазин. На обратном пути домой заезд в пос. Чупа в магазины, где есть возможность приобрести сувениры и необходимое на обратную дорогу в поезд. Возвращение в коттедж. Поздний обед. Свободное время.
Творчество для души – «Мастер - класс по созданию авторских футболок», нанося свой рисунок на ткань каждый станет творцом своего шедевра!
21:00 Ужин, обсуждение итогов дня.
Завтрак в коттедже.
Выезд на снегоходах на маршрут к открытому Белому морю (поездка за доп. плату).
Стоимость - при 2х местном размещении на снегоходе 7000 руб./чел., заказывается при бронировании тура).
Мы приглашаем ощутить мощь белой стихии и бескрайность просторов! Маршрут пролегает по лесной дороге, лесной трассе, по болоту и озеру.
Чай в термосах у штольни Гранатовой варакки (пегматитовая жила по добычи слюды 20е – 40е года прошлого века). Подъем на мыс Картеш – Беломорская биологическая станция «Картеш» (вид сверху на маленькую бухту - ответвление фьорда).
Маршрут средней и участки повышенной сложности. При необходимости формируется 2 группы.
Возвращение в коттедж. (45 км снегоходной трассы за день).
Поздний обед в коттедже.
Для всех: Ужин с вручением Дипломом о пересеении Северного полярного круга (для тех кто ездил) и просмотр фильмов-роликов посвященных отдыху в Пулонге на Белом море - мы с вами побываем на Премьере фильма "Снегоходный тур: Рождество на Белом море 2023"
Прощание с Белым морем.
“Не будет преувеличением сказать, что едва ли найдется человек, который, посетив его хотя бы один единственный раз, не сохранит на всю жизнь неизгладимое впечатление от этой встречи, не сохранит любовь к этому своеобразному уголку нашей Родины.” (Доктор биологических наук В. Я. Бергер).01:00 - Групповой трансфер на ж/д вокзал станции Чупа (поезд № 15, время 03:08).
Стоимость
База отдыха Пулонга
- фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, корректировки программы по погодным условиям и подготовленности группы
- в программе возможны изменения по эпидемиологическим условиям
- к управлению снегоходом не допускаются люди в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
- инструктор имеет право отстранить туриста от маршрута в любой момент в случае грубого или неоднократного нарушения правил техники безопасности
- подготовка: специальной подготовки не требуется. Необходима физическая и моральная готовность к многочасовому пребыванию на свежем воздухе и возможно на морозе в зимний период
- безопасность: строгое соблюдение правил техники личной безопасности, бережное отношение к животным и природе
- погодные условия в районе проведения программы разнообразны. Средняя температура зимой и весной от +5 до – 35 градусов
Турист обязан:- соблюдать основные положения инструктажа по технике безопасности
- выполнять распоряжения инструктора – руководителя группы на всем маршруте
- подписать Договор материальной ответственности перед выездом на маршрут
- уважать местные традиции и бережно относиться к ранимой северной природе
Что необходимо взять с собой зимой:
1. Термоноски или носки хлопчатобумажные
2. Шерстяные носки
3. Термобелье несколько слоев (от тонкого в толстому)
4. Свитер шерстяной или теплая флисовая кофта.
5. Зимний спортивный костюм, его еще называют горнолыжным или для активных зимних видов отдыха (пуховой или меховой) с ветрозащитной и влагозащитной функцией, желательно с наружным синтетическим покрытием.
6. Куртка легкая утепленная желательно с капюшоном
7. Запасные перчатки, варежки, шапка, носки, стельки.
8. Шапочка легкая (спортивная), теплая.
9. Тапочки, ходить в коттедже.
10. Теплая зимняя обувь, с учетом того, что ее можно будет одеть на толстый теплый носок и встать в сугроб - обувь должна быть высокой.
11. Документы, удостоверяющие личность (паспорт обязательно!!!!), страховой медицинский полис.
12. Личные вещи: солнцезащитные очки и крем, фонарик с комплектом запасных батареек, личная аптечка, банные принадлежности.
13. Также не забудьте взять с собой фотоаппарат или видеокамеру, увиденное здесь стоит того, чтобы запечатлеть на память.
14. Личный подшлемник или мы выдадим вам в прокат
Включено в стоимость
- проживание
- питание по программе
- прогулка по морскому берегу
- Школа безопасного вождения снегоходода (инстурктаж, техника безопасности, тренировочная трасса)
- снегоходный кольцевой марщрут
- прокат снаряжения: снегоходный шлем, подшлемник
- поездка на смотровую точку (снегоходы+автотранспорт)
- Рождественский ужин (без спиртного)
- зимняя рыбалка (снегоходы+сани)
- ночные встреча и проводы
- транспортное обслуживание по программе
- баня 1 сеанс – 1 час на комнату
- прокат спортивного инвентаря: лыжи, коньки, ватрушки, финки (размерный ряд имеющийся в коттедже)
- мастер-классы
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты Москва – станция Чупа – Москва (питание и постельное белье в дороге)
- снежное сафари на снегоходах "К открытому Белому морю"+ биологическая станция "Картеш", при 2х местном размещении на снегоходе - 7000 руб./чел.
- автомобильная поездка на пересечении Северного полярного круга с вручением дипломов на прощальном ужине - 1500 руб./чел., при группе 4 чел. = 6000 руб./группа
- страховка
- сувенирная продукция
Отзывы
Спасибо Вам за сказку!Даст Бог,теперь настраиваемся на Соловки да по грибы-ягоды)!Команда душевная,природа шикарная,позитива по самые уши,но увы хорошее быстро заканчивается...Спасибо Вам огромное!
Вопрос ответ
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений
Похожие туры
Новый год на Белом море
Празднование Нового года на Севере Карелии,на Берегу Белого моря, у Северного Полярного Круга в коттедже «Пулонга»! Красивейшая природа, белоснежный пушистый снег и сев...
Ближайший заезд:
c 30 декабря по 04 января
6 дней 5 ночей
от 44450 ₽