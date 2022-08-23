Рождество на Белом море

04:02 Встреча на ж/д вокзале станции Чупа у здания зала ожидания с табличкой «Белое море», поезд № 16, групповой трансфер в деревню Нижняя Пулонга (17 км). Встреча гостей, размещение в коттеджах Пулонга. Отдых после дороги, чай.

09:30 Завтрак.

10:00 Информационный коктейль.

10:30 – 12:00 Прогулка по морскому берегу с красивейшими и причудливыми снежными и ледяными торосами, рассказ о животном и растительном мире Севера. Тишина зимнего леса, шум воды порожистой речки Пулонга.

12:00 - горячий чай после прогулки.

12:30 - 14:00 Школа безопасного вождения снегохода: инструктаж, техника безопасности, Договор материальной ответственности.

Обучение практическим навыкам управления снегоходом на тренировочном полигоне, во время движения инструктора объясняют и контролируют прохождение каждым членом группы нового вида препятствий. Снегоходный кольцевой маршрут пролегает по литоральной части Белого моря и лесной трассе.



14:00 - 15:00 обед.

После активного дня, замечательно, попариться березовым веником в бане на самом морском берегу. Морсы из лесных ягод и обливания морской водой, купание в белоснежном пушистом снегу после парилки (сеанс бани - 1 час на комнату).

15:00 – 16:00 комната № 1; 16:15 – 17:15 комната № 2; 17:30 – 18:30 комната № 3; 18:45 – 19:45 комната № 4; 20:00 – 21:00 комната № 5; 21:15 – 22:15 малый коттедж

В свободное время катание на санках-ледянках, «ватрушках» на горке; катание на лыжах, финках и коньках; природный ледовый каток (по погодным условиям), скандинавская ходьба. Дополнительные услуги за доп.плату - заказываются при бронировании.



20:00 Приветственный ужин. Вечер знакомств.