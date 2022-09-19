Белые ночи на Белом море 2022

Встреча в г. Беломорск на ж/д вокзале с поезда 092А в 18:33, у вагона № 10 – табличка «Белые ночи».

Вечерний заезд на Беломорские петроглифы (в период 16.06. по 20.07.).

Беломорские петроглифы - представляют собой археологический комплекс, который состоит почти из двух тысяч из рисунков и выбивок на скалах.

Как известно, «петроглифы» переводятся как «резьба на скале, по-другому их называют еще «наскальной живописью» или «писаницами». К тому же, фигуры выбивались при помощи металлического или каменного инструмента. На представленных рисунках можно увидеть разнообразных лесных зверей, например, лосей, медведей, оленей; морских обитателей: кита, белугу, тюленей, а также людей и лодки.

Кроме изображений одиночных фигур, здесь нарисованы сцены главных занятий древнего человека: охота на медведей, оленей, лосей, различных птиц и морских зверей. В этом же месте расположены очень древние изображения человека, стоящего на лыжах. Возраст рисунков около 5000- 6000 лет!

Трансфер до деревни Колежма (80 км, в пути примерно 2-2.5 часа). По пути проезжаем 19-ый шлюз Беломорканала, церковь «Петра и Павла» в селе Вирма, а также старинное поморское село Сумский посад.

Размещение в деревенском гостевом доме (2-3-х местные комнаты, туалет в доме) в селе Колежма.