Белые ночи на Белом море 2022
Программа проводится с 2005 года! С северной красотой вас познакомит Сергей Легкий - человек, влюбленный до глубины души в Белое море, родился и вырос на Белом море в селе Колежма, сам сшил карбас, на котором вы отправитесь в путешствие и поднимете парус под крики чаек и сделал сачстливыми многих для кого также сшил карбас!
Преимущества и особенности тура:
- Вас ждет морское путешествие на карбасе под парусом к морским островам c опытным морским капитаном
- Вы посетите морские острова с уникальным животным и растительным миром, которые никогда не видели человека, узнаете суровость и красоту севера
- Вы познакомитесь с наскальным творчеством древних людей – петроглифами
- Вы увидите, как на отливе за 6 часов морская вода уходит на много метров, а потом за 6 часов возвращается
- Вас ждет знакомство с белухами на Белужьем мысу, птицами и тюленями, а также средой их обитания
- Вы сможете пособирать ягоды и грибы, или приобрести у местного населения, а также вкусить все прелести морской рыбалки
Максимальный состав группы – 12 чел.
Возрастное ограничение 4+
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в г. Беломорск на ж/д вокзале с поезда 092А в 18:33, у вагона № 10 – табличка «Белые ночи».
Вечерний заезд на Беломорские петроглифы (в период 16.06. по 20.07.).
Беломорские петроглифы - представляют собой археологический комплекс, который состоит почти из двух тысяч из рисунков и выбивок на скалах.
Как известно, «петроглифы» переводятся как «резьба на скале, по-другому их называют еще «наскальной живописью» или «писаницами». К тому же, фигуры выбивались при помощи металлического или каменного инструмента. На представленных рисунках можно увидеть разнообразных лесных зверей, например, лосей, медведей, оленей; морских обитателей: кита, белугу, тюленей, а также людей и лодки.
Кроме изображений одиночных фигур, здесь нарисованы сцены главных занятий древнего человека: охота на медведей, оленей, лосей, различных птиц и морских зверей. В этом же месте расположены очень древние изображения человека, стоящего на лыжах. Возраст рисунков около 5000- 6000 лет!
Трансфер до деревни Колежма (80 км, в пути примерно 2-2.5 часа). По пути проезжаем 19-ый шлюз Беломорканала, церковь «Петра и Павла» в селе Вирма, а также старинное поморское село Сумский посад.
Размещение в деревенском гостевом доме (2-3-х местные комнаты, туалет в доме) в селе Колежма.
Завтрак.
Осмотр села Колежма (если позволяет время до выхода в море).
Выход в море (время выхода зависит от прилива, возможен сразу с дороги) на карбасе с парусом.
Прибытие в 3х-местные гостевые домики на острове Борщев (23 км морской переход).
Экскурсия по острову. Наблюдение за приливом и отливом Белого моря.
Обед. Вас ждет свежая рыба во всевозможных видах: уха, рыба жаренная, копченая, в котлетах, в рыбниках - это гастрономический тур по количеству и качеству рыбных блюд!
Ужин. Баня (по желанию за доп. плату).
Посиделки у костра с песнями под гитару, морские истории и легенды Белого моря.
Завтрак.
Морская экскурсия на Сенную луду на карбасе с парусом. Знакомство с местным ландшафтом, местами гнездования птиц: чайка, гага, тупики, крачка.
Путешествие между скалистых островов. Луды - скалистые безлесные острова, на которых произрастает много морской капусты - ламинарии и мидий (приготовление морских деликатесов под руководством гида).
Любознательные тюлени ждут вас.
Обед.
Рыбалка на морского червя на донку - навага (по времени приливов-отливов).
Ужин. Домашняя выпечка из русской печи: рыбники, ватрушки. плюшки, булочки. Ягоды: морошка, черника; грибы (конец июля-начало августа).
Баня (по желанию за доп. плату).
Завтрак.
Знакомство с древними сейдами.
Обед.
Рыбалка с карбаса на морского червя - пескожила на донку – навага. Получают удовольствие все, даже кто впервые на рыбалке и много открытий, для тех, кто на рыбалке бывал!
Ужин – рыбные котлеты из улова, пойманного вами.
Баня (по желанию за доп. плату).
Завтрак.
Продолжение путешествия на карбасе с парусом: переезд на остров Мягостров (12 км), Белужий мыс.
Экскурсия по острову: в период с 15 июня по 15 августа, у вас будет возможность наблюдать за белыми китами северного моря - белухами во время воспитания детенышей. В эти места из покон веков приходят белухи.
Белу́ха - вид зубатых китов из семейства нарваловых. Окраска кожи меняется с возрастом: новорождённые - синие и тёмно-синие, после года становятся серыми и голубовато-серыми; особи старше 3-5 лет - чисто белые (отсюда название). Крупнейшие самцы достигают 6 м длины и 2 т массы; самки мельче.
Позвонки на шее не слиты вместе, поэтому белуха в отличие от большинства китов способна поворачивать голову. Грудные плавники маленькие, овальной формы. Спинной плавник отсутствует; отсюда латинское название рода Delphinapterus — «бескрылый дельфин».
Белухи совершают регулярные сезонные миграции. Летование у берегов обусловлено обилием здесь пищи и более высокой температурой воды. Кроме того, прибрежные участки — удобные места для «линьки». Чтобы снять омертвевший поверхностный слой кожи, белухи трутся о гальку на мелководье. Белухи привязаны к одним и тем же местам летования, посещая их из года в год.
Обед.
Посещение «Камня желаний».
Ужин у костра с морскими историями и северными былинами.
Размещение в 3х-местных гостевых домиках. Баня (по желанию за доп. плату).
Завтрак.
Морская экскурсия на остров Сосновец.
Отличная рыбалка камбалы (сети и донка), копчение улова, сбор ягод и грибов.
Обед + дегустация морошковой похлебки (в период созревания – конец июля).
Ужин.
Завтрак. Сбор вещей и подготовка к возвращению на карбасе с парусом на большую землю в гостевой дом села Колежма.
Прощальный ужин.
Утреннее чаепитие.
Ранний трансфер в г. Беломорск.
Отправление в 11:28 на поезде № 091А с ж/д станции г. Беломорск.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание 2-3-4 местное в домиках на островах (удобства деревенские - уличные)
- 2 экскурсии: по острову Борщевы и Мягостров - мыс Белужий
- 2 морские экскурсии: остров Сосновец и Сенная луда
- 3-х разовое питание и в любое время чай с вкусностями (печенье, пряники)
- сопровождение 2 гидов
- спасательные жилеты
- рыбалка (по погодным условиям в дневное время)
- морские путешествия-переходы на Карбасе с парусом/под мотором
- мастер-классы (приготовление салата из ламинарии-морской капусты; пироги в русской печи включая рыбники, копчение улова, рыбные колеты из свежепойманной рыбы)
Оплачивается отдельно
- жд билеты: до г. Беломорск и обратно
- групповой трансфер ж/д Беломомрск - с. Колежма - ж/д Беломорск - 3500 руб./чел. для всех участников тура, прибывающих поездом
- баня 250 руб./чел./сеанс
- постельное белье 250 руб./комплект
- индивидуальный трансфер г. Беломорск - дер. Колежма - индивидуальный цена (если вы приезжаете/уезжаете другим поездом; точную стоимость можно уточнить в службе таксе г. Беломорск)
Отзывы
Тур Белые ночи на Белом море, август. Из-за неравномерного прибытия группы (чему поспособствовала чехарда с поездами, отмененными из-за короновируса), мы не увидели ни петроглифов, ни церковь Петра и Павла, которые были обозначены в программе как места посещения в день прибытия. Все остальное было по программе и было интересно. Не могу не отметить профессионализм сопровождающих: и капитана карбаса, и гидов, и повара: четко, безопасно, интересно и очень вкусно :) К сожалению, не самые лучшие впечатления оставил трансфер с/до поезда. Качество дорог в этом регионе все же требует от машины средств безопасности! Машина ДОЛЖНА быть оборудована ремнями безопасности – не очень приятно было в прямом смысле и самой подлетать на кочках и ловить ребенка… В общем и целом тур оставил самые теплые впечатления и воспоминания. Мы очень довольны! От души рекомендую ехать и смотреть!
Были в туре 11.08.21-18.08.21. Что можно сказать. Возили на карбасе, кормили, баню топили - это было. Песни под гитару - гитара была, пели сами, если удавалось получить гитару. Потому что Андрей пел сам в домике гидов, клянчить было как-то неудобно. Рыбалка - только для мужчин, т.к. как женщины будут ходить в туалет, если рыбалка 8 часов, и только один раз. Легенды о Белом море - с натяжкой. Купель не наливали - туристам не нравится полоскаться в общей ванне. островов было всего два - Голомяный борщевей и Мягостров, вместо заявленных 4-х. Ах да, еще на один свозили, когда закончились дрова. Выход на Сенную луду - не было. Переезд на остров Березовец, рыбалка - не было. В день заезда не было ужина, в день отъезда - завтркака. Ну как так? Природа великолепная, организация - на троечку.
Были в туре Белые ночи на Белом море в начале августа 2021г.Очень понравилось! Интересно и безопасно.Всем советую поехать в этот чудесный край. Поездка настроила на лирический лад. Вот,что получилось. Поездке на Белое Море. Вокзал,перрон,и скорый поезд Умчит из суматохи городов На край Земли,где недоступен поиск Чтоб прикоснуться к миру моря и ветров. Другие люди, и другое измеренье Здесь нет тревог и зависти и лжи Благие цели, благородные стремленья И чистота, и глубина души. Сойдешь на остров и вдохнёшь всей грудью, Ты беломорский воздух ощутишь И поразишься полному безлюдью За сотни верст на скалах ты стоишь! Вокруг гуляет ветер,а закаты, Такие, что не встретятся нигде Морошки и черники ароматы Поморы, день и ночь всегда в труде. Рыбалка, стройка лодок и карбасов, А пироги, какие стряпают они, Выходят в море без любых компАсов, Хранят традиции исконные страны. Уедешь с беломорских берегов, А сердце так и просится обратно, В мир северных ветров и облаков, В который ты влюбился безвозвратно.
Белые ночи на Белом море" - очень интересный тур, судя по отзывам, понравилось не только нам, но и другим участникам группы. Отдельно хочется поблагодарить нашего гида - Сергея. Это человек, который прекрасно знает Белое море, но также может показать его другим. Мы посетили совершенно удивительные места, которые просто поражают своей северной суровой красотой. К слову сказать, не смотря на действительно суровые условия, Сергей сделал наше путешествие максимально комфортным в бытовом плане. Самая запомнившаяся стоянка - на Борщовых островах,удивительное, очень уютное место. Деревянная купель с горячей водой и водорослями на самом берегу Белого моря оставила неизгладимое впечатление на неискушенного жителя мегаполиса :-)Отдельно хочется отметить кулинарные способности гидов - все было очень вкусно и разнообразно, большое им спасибо! копченая камбала, котлеты из наваги, салат из морской капусты, оладушки.... мидии... это было просто божественно :-)Спасибо Сергею также за то, что он внимательно следил и не поощрял распитие спиртных напитков другими участниками, что для такого рода путешествий очень важно (чтобы все не свелось к банальной пьянке).Огромное спасибо ему и его помощнику Андрею Легкому за рыбалку, когда они терпеливо возили нас на лодке и ждали, когда же мы наконец-то отловимся и вместе с нами радовались нашим успехам :-)В общем впечатления самые замечательные, очень хотим вернуться к вам снова. Будем рады, если вы сделаете какой-нибудь новый тур по Белому морю - эти места очень манят :-)
Вернулись из путешествия неделю назад, а душа и сердце всё ещё там… Нереальные закаты, приливы и отливы, тишина. Сине-зелёно-сиреневая картина перед глазами. Краски то скромно сдержанные, то откровенно яркие. Мечта фотографа, рай для романтиков! Для нас, замотанных жителей мегаполиса, это эмоциональный шок(в хорошем смысле слова), ненавязчивое напоминание о чём-то забытом, добром и правильном – о настоящей жизни. Уезжать не хотелось. С трудом втягиваемся в московскую реальность и с теплотой вспоминаем о той, другой жизни! Огромное спасибо нашим инструкторам – Сергею и Андрею за терпение, заботу, доброе и внимательное отношение, желание сделать всё, чтобы путешествие удалось и запомнилось на всю жизнь! Была и рыбалка: камбала, корюшка, навага (то копчёная, то жареная, то тушёная с домашней картошкой, то гора рыбных котлет, то малосольная с чесночком)!!! Были и ягоды, и мидии, и грибы! А ещё мы собрали, насушили и привезли домой морские водоросли-ламинарии и теперь с гордостью угощаем друзей салатом из настоящей морской капусты! Были и потрясающие Серёгины оладьи со сгущёнкой на завтрак (дома такие ни за что не получатся!) Сначала мы были на Борщёвых островах. Красота! Простор! Вереск, черника, голубика, мхи, лишайники. Прекрасная банька, а рядом-огромная деревянная купель с горячей морской водой! Ребята добавляли в неё свежие водоросли- фукус и получалось круче, чем в спа-салоне! Из бани – в море (15 градусов), из моря в горячую купель минут на 10-15 с кружечкой чая, а потом опять в баню! Фантастика!!! На Мягострове нам повезло наблюдать белух с потомством с Белужьего мыса. Место потрясающее! Можно сидеть часами и высматривать в море их белые спины(какая-то особая аура у этого места)! И ещё не забудьте побывать у камня желаний! На Березовце ходили за грибами, рыбачили пили чай из самовара и прощались с этой сказкой-Белым морем. Это был последний день на островах… Впечатления от путешествия очень сильные и я тоже советую всем хотя бы раз побывать в этом суровом, красивом, магическом месте!
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