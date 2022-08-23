Рускеальская сказка лето
Данный тур дает прекрасную возможность посетить все самые яркие места Карелии за 3 дня. Вас ждут 2 дня насыщенных экскурсий и возможность во второй день тура насладиться уединением в спокойном городе Сортавала или отправиться на дополнительные экскурсии.
С этим туром Карелия оставит незабываемые впечатления! Посетите жемчужину региона - Горный парк “Рускеала”, прогуляйтесь по национальному парку “Ладожские шхеры” с реликтовой природой и видами на озерный архипелаг, а также, по желанию, осмотрите Валаам или впечатляющие древние водопады.
А мы обеспечим максимум удобства и продуманности тура!
Маршрут и достопримечательности тура:
1 день: Санкт-Петербург – город Приозерск (крепость Корела) – город Сортавала – водопады Ахвенкоски – горный парк Рускеала – поездка на Ретро поезде (по желанию) – Размещение в отеле
2 день: программа на выбор: Свободный день/Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната/Экскурсия на о. Валаам/Прогулка на катере по Ладожским шхерам
3 день: Сортавала – залив Кирьявалахти - сезонные достопримечательности:
с 16.04 по 31.05 и с 01.09 по 15.10 – Пешеходная экскурсия по экотропе “Вдохновение” национального парка “Ладожские шхеры” + посещение музея под открытым небом “Северная Фиваида”
с 1.06 по 31.08 - Подъем на гору Хийденвуори “(Чертова гора”) + Посещение одного из объектов: Пешеходная экскурсия по экотропе “Вдохновение” национального парка “Ладожские шхеры” ИЛИ посещение музея под открытым небом “Северная Фиваида”
Общее продолжение для всех: Сортавала - Обзорная экскурсия по городу - Авторская экскурсия “Загадки парка Ваккосалми”- Минеральный центр шунгита – Фирменный магазин форелевого хозяйства - Санкт-Петербург
Вас ждет:
Программа тура
06:30 – Подача автобуса в центре города. Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10. Ориентир: гостиница Октябрьская, парковка вдоль тротуара от книжного магазина Буквоед до конца здания
07:00 – Отправление автобуса от м. пл. Восстания.
07:25 – Отправление автобуса от м. Озерки. Место посадки: СПб, м. Озерки, Выборгское шоссе, остановка общественного транспорта Ориентир: супермаркет Окей.
09:00 – Техническая остановка по дороге в г. Приозерск.
09:30 – Крепость Корела. Внешний осмотр.
Приозерск – город-форпост. Испокон веков он находился в центре противостояния за земли между Ладогой и Балтикой. Город населяли новгородцы, шведы, финны, русские, что отразилось на его названии: Корела - Кексгольм - Кякисалми - Приозерск. Не удивительно, что это стратегическое место охранялось крепостью, сначала из дерева, затем из камня. Каменная крепость Корела - главная достопримечательность Приозерска. Мы предлагаем познакомиться с ней и послушать увлекательную экскурсию об истории Карельского перешейка.
10:00 – Отправление в г. Сортавала. Трассовая экскурсия о Карелии.
За Приозерском открывается волшебство природы Карелии. Дорога вьется между покрытыми тайгой холмами, озёрами в гранитных берегах, пересекая лесные речки и минуя карельские деревни и посёлки. Край богат культурой населяющих его народов: карелы, вепсы, саамы. У каждого свой язык, обычаи и традиции. Всё это и многое другое Вы услышите в ходе трассовой экскурсии о Карелии по дороге в Сортавалу.
12:00 – Город Сортавала. Автобусная обзорная экскурсия.
Город Сортавала расположен на берегу Ладоги, в самом центре ладожских шхер, поэтому отсюда можно увидеть живописный ландшафт. На подъезде к городу, а также пока автобус будет проезжать по городским улицам, наш гид проведет обзорную экскурсию и расскажет вам об истории этих краёв и достопримечательностях Сортавалы, которые стоит посетить.
В Карелии трепетно хранят традиции и историю. Вы проедете рядом с памятником Рунопевцу, который олицетворяет собирательный образ древних карельских сказителей.
Сортавала долгое время принадлежала Финляндии, что отразилось на облике города. Влияние финской культуры чувствуется прежде всего в архитектуре. Например, к финским постройкам относится здание национального акционерного банка - Дом Леандера.
Обед в кафе города (по желанию за доп. плату на месте).
13:30 – Рускеальские водопады Ахинкоски и места съемок знаменитых фильмов. Водопады Ахинкоски на реке Тохмайоки – каскад из нескольких водопадов с гранитными уступами в окружении хвойного леса. Эти места послужили природными декорациями для нескольких художественных фильмов, самый известный из которых - военная драма «А зори здесь тихие…».
Экологический маршрут “Аллея сказок” с подвесными канатными мостами прямо над водопадами (по желанию за доп. плату на месте). По дороге Вы встретите необычные деревянные скульптуры сказочных героев и мистических существ, а также сможете прогуляться до домика тетушки Совы.
14:30 – Горный парк Рускеала. Экскурсия и свободное время.
Горный парк Рускеала – главная достопримечательность Карелии, поражающая своей красотой в любое время года. Территория объекта обширна, а в центре находится его визитная карточка - Мраморный каньон. Это большое вытянутое с юга на север озеро с кристально чистой водой и отвесными берегами из настоящего мрамора. Раньше здесь добывали этот декоративный камень для отделки архитектурных шедевров Санкт- Петербурга.
Посещение парка начинается с экскурсии от местного лицензированного гида. Вы не только услышите подробную историю Мраморного каньона, но и узнаете, какие еще интересные места можно посетить в свободное время, которое ждет вас после экскурсии.
Красивые места вокруг Мраморного Каньона: если отклониться от основного экскурсионного маршрута, то перед Вами предстанут: Монферраново озеро, Итальянский карьер и сад камней, Светлое озеро с «дикими» тропинками, заброшенный мраморный завод, мраморные утёсы, обзорные площадки, гроты и штольни.
Тайные тропы земли Калевала: оказаться на страницах карельского эпоса, поможет интерактивная часть парка “Калевала”. Здесь вы сможете познакомитесь с добрыми сказочными героями и их соперниками, попробуете поймать коня Хийси с помощью веревки, и все это на фоне карельского пейзажа с обзорной площадкой на озеро Светлое.
Водная прогулка по Мраморному озеру: Каньон выглядит еще более эффектно, если увидеть его во время прогулки по воде. Вы полюбуетесь не только на отвесные скалы, но и заглянете в пещеры, которые лишь немного видны с верхнего ракурса. Воспользоваться прокатом лодок на Мраморном озере можно с мая по октябрь.
Попробовать активные развлечения в горном парке: Круглый год в парке работает троллейная трасса, которая является самой длинной на Северо-Западе (400 м.). Прокатитесь с адреналином на высоте 30 метров от поверхности озера.
Отправиться на экскурсию «Подземный космос» по пещерам Рускеалы к подземному озеру: Поразительной красоты маршрут был открыт относительно недавно, в 2017 году. В течение часа под присмотром гида вас проведут по расчищенным штольням, покажут мраморные пещеры, колонный зал и подземное озеро. Пространство пещер оформлено разноцветной динамической подсветкой, создающей волшебную атмосферу.
Посетить сувенирные ряды и уютные кафе: Можно устроить перекус в одном из трех кафе парка, прогуляться вдоль сувенирных рядов, где продаются работы карельских мастеров из дерева, льна и камня.
17:00 - Выезд из горного парка Рускеала на Ретро поезде (по желанию за доп. плату до начала тура).
По желанию вы можете завершить вашу экскурсию в парке отправлением на Ретро-поезде до города Сортавала, где вас уже заберет наш автобус до Санкт-Петербурга. На сегодняшний день это единственный в России ежедневный поезд на паровозной тяге, интерьер которого выполнен в стиле “Николаевского экспресса”.
17:30 – Выезд из горного парка Рускеала на автобусе.
18:30 – Прибытие в город Сортавала. Расселение по отелям. Свободное время.
Мы понимаем, что качество отдыха так же важно, как и экскурсионная программа. Поэтому подготовили для Вас лучшие отели в уютном городе Сортавала. Только самые проверенные варианты, представляющие свои услуги на туристском рынке Карелии не один год.
Свободный день в г. Сортавала или программа на выбор (за доп. плату при бронировании тура).
Этот тур уникален тем, что вы можете сами выбрать удобный для вас вид отдыха. Мы предлагаем вам перечень увлекательных экскурсий, которые можно заранее заказать у наших менеджеров.
1. Экспедиция к лесным водопадам, прогулка на катере и Валаам (за доп. плату при бронировании тура).
08:00 - Завтрак в отеле
09:00 – Отправление на остров Валаам на Метеоре.
10:00 – Прибытие на Валаам и обзорная экскурсия (2 часа).
Ваше знакомство с этим местом начинается с причала Монастырской бухты. С этой части открывается необыкновенный вид на Спасо-Преображенский собор, расположенный на самой высокой точке острова. Через гору Фавор, возвышенность у бухты, поднимаемся к многовековому монастырскому саду. А у Святых врат мы окажемся, пройдя Часовню иконы Божией Матери «Знамение». Так мы попадем в монастырское каре, к жилым келейным корпусам.
К впечатлениям от первой части прогулки добавится и восхищение от старейшей на острове Успенской церкви и монастыря, основателями которого считаются Чудотворцы - преподобные Сергий и Герман Валаамские, их мощи и сейчас находятся в обители.
У вас будет возможность посетить концерт певчих Валаамского монастыря и проникнуться одухотворенной красотой древней традиции знаменного церковного пения. Концерты проходят по выходным, праздникам и не только. А в летние месяцы проводятся фестивали, когда певчие съезжаются с разных уголков страны и даже мира. Даты проведения вы можете уточнить на официальном сайте монастыря.
12:30 – Обеденное время в трапезной (обед входит в цену услуги).
13:30 – Заключительная часть экскурсии по Валааму (2 часа).
В ходе прогулки мы увидим панораму, открывающуюся с Никоновской бухты на Ладожское озеро. Мы проследуем по местности, хранящей в себе названия Святых мест Иерусалима - река Иордан, гора Сион, Гефсимания, Елеонская гора. Наконец, пред нашим взором предстанет Воскресенский скит, из-за красного кирпича его называют Красным.
Внутреннее убранство храма носит в себе прообраз Храма Гроба Господня в Иерусалиме. В процессе экскурсии, которая проводится паломнический службой, Вы узнаете о жизни обители, истории и создании скитов, а также увидите церковь Успения Пресвятой Богородицы.
Путешествие по святому острову подарит светлое и безмятежное чувство спокойствия каждому посетителю Валаама.
16:00 - Возвращение в Сортавала. Свободное время.
2. Экспедиция к лесным водопадам с посещением места добычи полудрагоценного камня граната (за доп. плату при бронировании тура).
08:45 - Сбор на экскурсию от Вашего отеля.
09:00 - Отправление из Сортавала. Трассовая экскурсия. По пути к первому объекту вы узнаете о Сортавале и Карелии в целом. Чем знаменит этот небольшой город? И почему он стал одной из ключевых точек на туристической карте региона? Что интересного можно - нет, нужно - увидеть путешественнику, который остановился в Сортавале? И почему про карельскую природу местные жители говорят «У нас в Карелии воды хоть упейся, камней хоть убейся»?
Посещение ГЭС в Ляскеля, которая работает с 1899 года.
Это одна из старейших ГЭС в России, построенная на реке Янисйоки для обеспечения электричеством когда-то работавшей тут бумажной фабрики. ГЭС в данный момент полностью автоматизирована и работает без постоянного персонала. Сверху вам откроется интересный вид на волнующиеся потоки воды - гремящий водопад, на котором стоит гидроэлектростанция.
Остановка у Импилахтинское железной дороги. Этот участок железной дороги также появилсь благодаря бумажной фабрике в Ляскеля - чтобы удобнее было вывозить материалы. Местами, чтобы проложить колею под рельсы, приходилось вгрызаться в карельский камень. Так появился небольшой, но очень красивый “каньон”. Посмотреть на него вы сможете с высоты моста - это одно из самых “фотогеничных” мест в окрестностях Сортавалы.
Еще одна диковинка - сохранившаяся в действии электрожезловая система и семафоры. Система простая и надежная - если вынул жезл из устройства и отдал машинисту, значит, перегон закрыт для других поездов. А если повезет, то вы сможете увидеть проходящий по железной дороге поезд!
Посещение Кительского месторождения полудрагоценного камня граната.
Многие любители и знатоки самоцветов мечтают хоть раз в жизни побывать в Карелии, на северном побережье Ладожского озера, в окрестностях бывшей деревни Кителя, где уже около 500 лет добывают темно-красные, с фиалковым оттенком, гранаты-альмандины. В 16-17 веках шведы даже принимали эти камни за рубины!
Автобус привезет вас прямо к руднику, в отвалах которого можно найти красивые гранатовые бусины. Специальный инвентарь для исследований и добычи сокровищ мы выдадим вам на месте.
Остановка у руин финской церкви. После заряжающего энергией интерактива у месторождения граната познакомимся с Карелией тихой, глубокой, созерцательной. Для этого пройдем вглубь вековых лесов к руинам церкви во имя Пророка Илии и Архангела Михаила. Храм был разрушен в 1940-м году - находился на линии фронта и оказался в зоне артобстрела. Несмотря на это, место не заброшено, хотя из-за отдаленности туристы редко тут бывают.
Сквозь карельский лес мы пройдем до широкой каменной лестницы, обвитой мхами. Она поднимается вверх, к холму, где расположился остов церкви, а также памятные символы на месте храма и могилы священников Алексея и Михаила Шепелевских. Это место, где хочется хранить безмолвие, наслаждаться единением природы и духовности, отдыхать душой и проникаться спокойствием скрытой от глаз карельской истории.
Посещение водопада Койриноя II (Верхний).
Койриноя-2 (или Верхний Койриноя) расположен на месте разрушенной плотины финской ГЭС. Водопад похож на горку - шумная вода скатывается со скалы быстрым равномерным потоком. Над плотиной - самодельный мост, с которого открывается интересный вид на водопад сверху и на реку ниже по течению.
Посещение водопада Койриноя I (Нижний).
Водопад Койриноя 1 достигает около 5 метров и известен своей живописностью. Водопад образован рекой, проходящей сквозь узкий желоб в скале и красиво ниспадающей по четырем ступеням, самая высокая из которых - нижняя - достигает 4-х метров. А внизу у водопада можно увидеть фрагменты Митрофановского олово-медеплавильного завода - в 19 веке это было единственное в своем роде предприятие в европейской части России. Весной, когда Койриноя 2 особенно полноводен, к нему съезжаются любители каякинга, чтобы попробовать свои силы!
Посещение водопадов Белые мосты (Юканкоски).
Достоверно неизвестно, откуда у этой пары лесных водопадов появились такие имена. Но по наиболее правдоподобной версии название произошло от названия ближайшего финского хутора (Jukankontu) и от слова koski (речной порог).
“Братья-падуны”, как их называют местные жители, были бы единым целым, если бы не остров посреди реки, который делит течение надвое. В результате образовались 2 водопада - 18-метровый и 11-метровый. К водопаду ведет новая оборудованная лестница из дерева. Вы сможете с удобством насладиться уединенной красотой древних лесных водопадов Карелии.
14:00 - Возвращение в Сортавала.
3. Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере (за доп. плату при бронировании тура).
15:00 - Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере. Судно будет ждать вас на причале г. Сортавала. Чтобы вы успели перекусить или взять еду с собой на прогулку, мы предлагаем посетить рыбный магазин недалеко от причала. В наличии имеются калитки, пирожки, горячие блюда и супы.
На комфортабельном катере вы проплывете вдоль гряды «карельских фьордов» и увидите церковь Николая Чудотворца, дачу Густава Винтера и узнаете историю этих построек. Увидите фантастические природные красоты Ладоги: остров Хавус и его высокий обрыв, названный «Ястребиной скалой», остров Каарнетсаари, «Падающую скалу», а также сделаете высадку на необитаемом острове Хонкасало. Самую высокую его вершину называли «Крышей Ладоги» и с нее вы сможете окинуть взглядом всю невероятную панораму вокруг. А после из чащи изумрудного леса выглянет домик Путина, хрустальный мост и беседка, в которой наш президент иногда отдыхает.
17:00 - Свободное время в городе. Далее Вы можете прогуляться по городу, купить сувениры и познакомиться с достопримечательностями Сортавалы, о которых Вам рассказал гид во время экскурсии.
А также у Вас будет достаточно свободного времени в городе Сортавала, чтобы осмотреться, отдохнуть, купить сувениров и попробовать карельскую кухню.
Общее завершение для всех программ. Свободное время.
08:00 – Завтрак в отеле.
08:45 – Освобождение номеров. Сбор группы в автобусе.
09:30 – Авторская трассовая экскурсия Скалистый берег Кирьявалахти с видом на Ладожские шхеры. Недалеко от Сортавалы начинаются красивые пейзажи Ладожского озера с разбросанными по его глади скалистыми островами – это и есть Ладожские шхеры. По дороге Вы увидите залив Кирьявалахти , похожий на норвежский фьорд. В солнечную погоду его воды искрятся в лучах солнца, отчего залив и получил свое название, означающее в переводе «искристый, пёстрый залив».
10:30 – Авторская экскурсия «Подъем на “Чертову гору”. Лучшие виды Карелии».
Гора Хийденвуори интересна прежде всего великолепными видами. Отсюда открывается потрясающая панорама Ладожских шхер, а в ясную погоду можно даже увидеть купола острова Валаам. Подъем осуществляется под руководством местного гида-проводника, который расскажет интересные факты и мифы об этих местах.
Говорят, на Хийденвуори водятся духи - ведь не зря она наполнена загадочной энергией! Кроме того, у горы богатое историческое прошлое: к примеру, во время русско-финской войны тут располагался наблюдательный пост финских солдат - и вы сможете увидеть пещеру и вход для смотрящего, сохранившиеся и до наших дней. Высота горы - 120 метров.
12:30 - Пешеходная прогулка по Национальному парку “Ладожские шхеры”.
Национальный парк “Ладожские шхеры” - это один из самых запоминающихся и масштабных природных объектов Карелии. Ладожские шхеры - это группа разбросанных по Ладожскому озеру скалистых островов. Тысячелетия назад гигантский ледник прошел через эти земли, “выдавив” на поверхность неровные осколки суши. Позже вода затопила территорию, оставив доступными только самые высокие скалы.
Вид шхер захватывает дух! Помимо залива Кирьявалахти, который вы увидите чуть ранее, вас ждет еще несколько объектов, которые удастся посетить в рамках программы.
Несмотря на то, что огромные территории национального парка не позволят осмотреть его от и до, мы покажем вам самые запоминающиеся объекты. Во время этой прогулки вас будет сопровождать профессиональный гид, который расскажет об истории, особенностях и даже необычных случаях и мистических легендах этих мест.
14:00 – Возвращение в Сортавала.
Обед в ресторане (по желанию за доп. плату на месте).
15:00 – Обзорная экскурсия по городу Сортавала. Авторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми».
А в рамках авторской экскурсии Вы посетите городской парк Ваккосалми, где узнаете историю парка, увидите знаменитое “Певчее поле” - площадку для проведения концертов, знаменитую своей великолепной “акустической системой”, созданной природой. И это далеко не все!
Там, среди пестрых полянок и хвойных деревьев оборудована смотровая площадка с панорамным видом на окрестности и на акваторию Ладожского озера, которую вы можете посетить по желанию.
Посещение Минерального центра карельского шунгита. Минеральный центр соединяет в себе геологический музей, где представлены минералы Северного Приладожья в необычной экспозиции, арт-галерею с работами местных художников и фотографов, а также место для отдыха и оздоровления. В центре вы познакомитесь с загадочным минералом шунгитом и его свойствами, оздоровитесь и зарядитесь энергией в шунгитовой комнате.
Кроме того, вы сможете приобрести для себя и близких изделия из этого удивительного камня и поучаствуете в дегустации карельского травяного чая.
17:00 - Свободное время в городе.
Пройдясь по центральным улицам Вы также можете приобрести сувениры, знаменитую карельскую настойку, варенье из шишек и, особенно рекомендуем заглянуть в рыбные магазины города и привезти из Карелии вкусные сувениры себе и близким.
18:00 - Сбор группы. Отправление автобуса в Санкт - Петербург. Место посадки: ул. Суворова, д.1. Ориентир: рыбный магазин “Акуловка”
20:30 - Техническая остановка.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
- Первая остановка: 22:30 – м. Озерки
- Конечная остановка: 23:00 – м. Площадь Восстания
Стоимость
Включено в стоимость
- входные билеты в горный парк Рускеала
- экскурсия Мраморный каньон по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом
- входные билеты в музей под открытым небом Северная Фиваида
- входные билеты на территорию национального парка Ладожские шхеры
- авторская экскурсия «Подъем на Чертову гору. Лучшие виды Карелии» (включено с 1.06 по 31.08)
- авторская экскурсия Скалистый берег Кирьявалахти
- авторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми»
- обзорная экскурсия по Сортавала
- трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- проживание в отеле выбранной категории в регионе города Сортавала (2 ночи)
- завтраки в отеле
- сопровождение одного из лучших гидов на протяжении тура
- осмотр средневековой крепости Корела (внешний осмотр)
- остановка у рускеальских водопадов Ахинкоски
- увеличенное свободное время в парке
- посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
- посещение минерального шунгита с дегустацией карельского чая
- остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов
Оплачивается отдельно
- экскурсия на о. Валаам с местным гидом из Сортавалы: 4100 р./взр., 2050 р./дети до 12 лет, бесплатно - дети до 6 лет. Цена для туров с отправлением на Валаам по субботам: 4600 р./взр., 2300 р./дети до 12 лет, бесплатно - дети до 6 лет
- экскурсия к лесным водопадам: 1900 р./взр, 1400 р./дет.и до 9 лет включительно
- экскурсия по Ладожским шхерам на катере: 1900 р./чел.
- комплексные обеды в туре: диапазон цен 400 - 500 р./чел.
- экологическая тропа у водопадов Ахинкоски: Полный билет - 350 руб./чел.; Дети до 7 лет - бесплатно; Дети от 7 до 14 лет - 300 Студенты (очн.) - 300 руб./чел.; Пенсионеры - 300 руб./чел.
- активные развлечения в горном парке Рускеала - по ценам парка.
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