Рускеальская сказка лето

Свободный день в г. Сортавала или программа на выбор (за доп. плату при бронировании тура).

Этот тур уникален тем, что вы можете сами выбрать удобный для вас вид отдыха. Мы предлагаем вам перечень увлекательных экскурсий, которые можно заранее заказать у наших менеджеров.

1. Экспедиция к лесным водопадам, прогулка на катере и Валаам (за доп. плату при бронировании тура).

08:00 - Завтрак в отеле

09:00 – Отправление на остров Валаам на Метеоре.

10:00 – Прибытие на Валаам и обзорная экскурсия (2 часа).

Ваше знакомство с этим местом начинается с причала Монастырской бухты. С этой части открывается необыкновенный вид на Спасо-Преображенский собор, расположенный на самой высокой точке острова. Через гору Фавор, возвышенность у бухты, поднимаемся к многовековому монастырскому саду. А у Святых врат мы окажемся, пройдя Часовню иконы Божией Матери «Знамение». Так мы попадем в монастырское каре, к жилым келейным корпусам.

К впечатлениям от первой части прогулки добавится и восхищение от старейшей на острове Успенской церкви и монастыря, основателями которого считаются Чудотворцы - преподобные Сергий и Герман Валаамские, их мощи и сейчас находятся в обители.

У вас будет возможность посетить концерт певчих Валаамского монастыря и проникнуться одухотворенной красотой древней традиции знаменного церковного пения. Концерты проходят по выходным, праздникам и не только. А в летние месяцы проводятся фестивали, когда певчие съезжаются с разных уголков страны и даже мира. Даты проведения вы можете уточнить на официальном сайте монастыря.

12:30 – Обеденное время в трапезной (обед входит в цену услуги).

13:30 – Заключительная часть экскурсии по Валааму (2 часа).

В ходе прогулки мы увидим панораму, открывающуюся с Никоновской бухты на Ладожское озеро. Мы проследуем по местности, хранящей в себе названия Святых мест Иерусалима - река Иордан, гора Сион, Гефсимания, Елеонская гора. Наконец, пред нашим взором предстанет Воскресенский скит, из-за красного кирпича его называют Красным.

Внутреннее убранство храма носит в себе прообраз Храма Гроба Господня в Иерусалиме. В процессе экскурсии, которая проводится паломнический службой, Вы узнаете о жизни обители, истории и создании скитов, а также увидите церковь Успения Пресвятой Богородицы.

Путешествие по святому острову подарит светлое и безмятежное чувство спокойствия каждому посетителю Валаама.

16:00 - Возвращение в Сортавала. Свободное время.

2. Экспедиция к лесным водопадам с посещением места добычи полудрагоценного камня граната (за доп. плату при бронировании тура).

08:45 - Сбор на экскурсию от Вашего отеля.

09:00 - Отправление из Сортавала. Трассовая экскурсия. По пути к первому объекту вы узнаете о Сортавале и Карелии в целом. Чем знаменит этот небольшой город? И почему он стал одной из ключевых точек на туристической карте региона? Что интересного можно - нет, нужно - увидеть путешественнику, который остановился в Сортавале? И почему про карельскую природу местные жители говорят «У нас в Карелии воды хоть упейся, камней хоть убейся»?

Посещение ГЭС в Ляскеля, которая работает с 1899 года.

Это одна из старейших ГЭС в России, построенная на реке Янисйоки для обеспечения электричеством когда-то работавшей тут бумажной фабрики. ГЭС в данный момент полностью автоматизирована и работает без постоянного персонала. Сверху вам откроется интересный вид на волнующиеся потоки воды - гремящий водопад, на котором стоит гидроэлектростанция.

Остановка у Импилахтинское железной дороги. Этот участок железной дороги также появилсь благодаря бумажной фабрике в Ляскеля - чтобы удобнее было вывозить материалы. Местами, чтобы проложить колею под рельсы, приходилось вгрызаться в карельский камень. Так появился небольшой, но очень красивый “каньон”. Посмотреть на него вы сможете с высоты моста - это одно из самых “фотогеничных” мест в окрестностях Сортавалы.

Еще одна диковинка - сохранившаяся в действии электрожезловая система и семафоры. Система простая и надежная - если вынул жезл из устройства и отдал машинисту, значит, перегон закрыт для других поездов. А если повезет, то вы сможете увидеть проходящий по железной дороге поезд!

Посещение Кительского месторождения полудрагоценного камня граната.

Многие любители и знатоки самоцветов мечтают хоть раз в жизни побывать в Карелии, на северном побережье Ладожского озера, в окрестностях бывшей деревни Кителя, где уже около 500 лет добывают темно-красные, с фиалковым оттенком, гранаты-альмандины. В 16-17 веках шведы даже принимали эти камни за рубины!

Автобус привезет вас прямо к руднику, в отвалах которого можно найти красивые гранатовые бусины. Специальный инвентарь для исследований и добычи сокровищ мы выдадим вам на месте.

Остановка у руин финской церкви. После заряжающего энергией интерактива у месторождения граната познакомимся с Карелией тихой, глубокой, созерцательной. Для этого пройдем вглубь вековых лесов к руинам церкви во имя Пророка Илии и Архангела Михаила. Храм был разрушен в 1940-м году - находился на линии фронта и оказался в зоне артобстрела. Несмотря на это, место не заброшено, хотя из-за отдаленности туристы редко тут бывают.

Сквозь карельский лес мы пройдем до широкой каменной лестницы, обвитой мхами. Она поднимается вверх, к холму, где расположился остов церкви, а также памятные символы на месте храма и могилы священников Алексея и Михаила Шепелевских. Это место, где хочется хранить безмолвие, наслаждаться единением природы и духовности, отдыхать душой и проникаться спокойствием скрытой от глаз карельской истории.

Посещение водопада Койриноя II (Верхний).

Койриноя-2 (или Верхний Койриноя) расположен на месте разрушенной плотины финской ГЭС. Водопад похож на горку - шумная вода скатывается со скалы быстрым равномерным потоком. Над плотиной - самодельный мост, с которого открывается интересный вид на водопад сверху и на реку ниже по течению.

Посещение водопада Койриноя I (Нижний).

Водопад Койриноя 1 достигает около 5 метров и известен своей живописностью. Водопад образован рекой, проходящей сквозь узкий желоб в скале и красиво ниспадающей по четырем ступеням, самая высокая из которых - нижняя - достигает 4-х метров. А внизу у водопада можно увидеть фрагменты Митрофановского олово-медеплавильного завода - в 19 веке это было единственное в своем роде предприятие в европейской части России. Весной, когда Койриноя 2 особенно полноводен, к нему съезжаются любители каякинга, чтобы попробовать свои силы!

Посещение водопадов Белые мосты (Юканкоски).

Достоверно неизвестно, откуда у этой пары лесных водопадов появились такие имена. Но по наиболее правдоподобной версии название произошло от названия ближайшего финского хутора (Jukankontu) и от слова koski (речной порог).

“Братья-падуны”, как их называют местные жители, были бы единым целым, если бы не остров посреди реки, который делит течение надвое. В результате образовались 2 водопада - 18-метровый и 11-метровый. К водопаду ведет новая оборудованная лестница из дерева. Вы сможете с удобством насладиться уединенной красотой древних лесных водопадов Карелии.

14:00 - Возвращение в Сортавала.

3. Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере (за доп. плату при бронировании тура).

15:00 - Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере. Судно будет ждать вас на причале г. Сортавала. Чтобы вы успели перекусить или взять еду с собой на прогулку, мы предлагаем посетить рыбный магазин недалеко от причала. В наличии имеются калитки, пирожки, горячие блюда и супы.

На комфортабельном катере вы проплывете вдоль гряды «карельских фьордов» и увидите церковь Николая Чудотворца, дачу Густава Винтера и узнаете историю этих построек. Увидите фантастические природные красоты Ладоги: остров Хавус и его высокий обрыв, названный «Ястребиной скалой», остров Каарнетсаари, «Падающую скалу», а также сделаете высадку на необитаемом острове Хонкасало. Самую высокую его вершину называли «Крышей Ладоги» и с нее вы сможете окинуть взглядом всю невероятную панораму вокруг. А после из чащи изумрудного леса выглянет домик Путина, хрустальный мост и беседка, в которой наш президент иногда отдыхает.​

17:00 - Свободное время в городе. Далее Вы можете прогуляться по городу, купить сувениры и познакомиться с достопримечательностями Сортавалы, о которых Вам рассказал гид во время экскурсии.

А также у Вас будет достаточно свободного времени в городе Сортавала, чтобы осмотреться, отдохнуть, купить сувениров и попробовать карельскую кухню.

Общее завершение для всех программ. Свободное время.