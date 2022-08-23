Алтай – место силы: зима-весна

Интересная и насыщенная экскурсионная программа с проживанием в отеле. В районе отдыха есть супермаркеты, кафе и рестораны, банкоматы, аттракционы, искусственные водоёмы.



Этот тур подойдет для туристов, которые предпочитают проживание в отеле с комфортом. Программа включает в себя 7 различных экскурсий по удивительным местам Алтая.



Маршрут тура: Горно-Алтайск – Узнезя — р. Катунь — Манжерок — Голубые озёра — вод. Бельтир-Туюк— Ороктойский тектонический разлом — ур. Че-Чкыш (Ущелье Духов) — гора Менжелик - Чемальская ГЭС — о.Патмос — Чуйский тракт — пер. Семинский и Чике-Таман — ур. Калбак-Таш (компл. петроглифов) — оз. Гейзеровое - вод. Камышлинский — пещ. Талдинские— Горно-Алтайск







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