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Алтай – место силы: зима-весна

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
Интересная и насыщенная экскурсионная программа с проживанием в отеле. В районе отдыха есть супермаркеты, кафе и рестораны, банкоматы, аттракционы, искусственные водоёмы.

Этот тур подойдет для туристов, которые предпочитают проживание в отеле с комфортом. Программа включает в себя 7 различных экскурсий по удивительным местам Алтая.

Маршрут тура: Горно-Алтайск – Узнезя — р. Катунь — Манжерок — Голубые озёра — вод. Бельтир-Туюк— Ороктойский тектонический разлом — ур. Че-Чкыш (Ущелье Духов) — гора Менжелик - Чемальская ГЭС — о.Патмос — Чуйский тракт — пер. Семинский и Чике-Таман — ур. Калбак-Таш (компл. петроглифов) — оз. Гейзеровое - вод. Камышлинский — пещ. Талдинские— Горно-Алтайск


Программа тура

День 1
Встреча в аэропорту г. Горно-Алтайска. Экскурсия «Озеро Манжерок и гора Малая Синюха». Трансфер в отель.
Встреча в аэропорту г. Горно-Алтайска.

Экскурсия «Озеро Манжерок и гора Малая Синюха».

Трансфер в отель.

Встреча туристов в аэропорту г. Горно-Алтайска (у входа в аэропорт на улице) в 1-й день ко времени прилета рейсов туристов (при групповом трансфере время прилета должно быть до 11 часов утра).

Поездка к озеру Манжерок.

Подъем на подъемнике на вершину г. Малая Синюха. На горе туристы могут (за доп. плату) побывать в экстрим-парке или совершить прогулку на квадроциклах.

Продолжительность экскурсии - 4 часа.

Размещение в двухместных благоустроенных номерах категории «Стандарт» отель “Бирюза”, заезд с 14:00.
День 2
Экскурсия «Легенды Чемала».
Экскурсия «Легенды Чемала».

Экскурсия в село Чемал: вы увидите первую на Алтае ГЭС, пройдут по узкой тропе над Катунью, увидят слияние рек Чемала и Катуни, а также смогут посетить православный храм Иоанна Богослова на острове Патмос.

Продолжительность экскурсии - 3 часа.

Протяжённость: авто 50 км, пешком 2 км.

День 3
Поездка на внедорожнике к Голубым озёрам, восхождение на гору Менжелик, посещение местных галерей и выставок в деревне мастеров - Аскат.
Поездка на внедорожнике к Голубым озёрам, восхождение на гору Менжелик, посещение местных галерей и выставок в деревне мастеров - Аскат.

Сразу после завтрака отправляемся к уникальным Голубым озёрам, которые открываются взору путника только с осени до весны, когда уровень воды в реке Катунь снижается и пересыхают две потоки в окрестностях села Аскат.

В этих протоках образовались две впадины, которые заполняются кристально чистой водой из родников.

Зимой озера не замерзают. К услугам гостей жарко натопленная парная и горячий чай из трав.

После обеда поездка в село Аскат, восхождение на гору Менжилик.

Посещение галерей местных художников и изготовителей сувениров, посещение травников.
День 4
Поездка по Чемальскому тракту до водопада Бельтир-Туюк.
Завтрак в отеле.

Экскурсия по Чемальскому тракту. Посещение Бийкинского археологического комплекса, Ороктойского тектонического разлома, древней наскальной писаницы в окрестностях села Куюс, водопада Бельтиртуюк, прогулка в долину Средней Катуни.
День 5
Экскурсия «По Чуйскому тракту».
Экскурсия «По Чуйскому тракту».

Завтрак в отеле.

Чуйский тракт – главная автодорога Алтая, проходящая через весь регион с севера на юг до Монголии. Экскурсия позволит увидеть множество памятников природы и истории Алтая, но самое главное – посмотреть (понять?) насколько разнообразны природа и горы этих мест.

По пути предстоит преодолеть 2 перевала: Семинский и Чике-Таман, на которых планируются получасовые остановки На Семинском перевале возможно будет приобрести традиционные алтайские продукты (мёд, травы и др.), монгольские товары из шерсти, а также разные сувениры.

Для знакомства с историей Алтая планируется посещение следующих мест:

- древние курганы в окрестностях села Туэкта от VI–II века до н.э. (около 200 штук);
- древние обелиски-стеллы рядом с селом Иня;
- петроглифы в урочище Калбак-Таш (около 5 тысяч наскальных рисунков разных эпох);
- фрагмент старой дороги Чуйского тракта в районе бома Куркечу - древний торговый путь по долинам Чуи и Катуни упоминается еще в китайских летописях тысячелетней давности.

Также, в пути гостей ждёт посещение особенных мест – «мест силы», например, одно из них – это слияние горных рек Чуя и Катунь. С выходом на обзорную площадку, где видны живописные долины рек. Это место считается священным у алтайцев.

На берегу реки Большой Ильгумень состоится пикник.

Доезжаем до села Акташ, осмотр озера Гейзеровое.

Возвращение в Чемальский район, сытный ужин в отеле.

Продолжительность экскурсии –12 часов. Протяжённость: авто 500 км.

День 6
Экскурсия в ущелье Че-Чкыш + обзорная гора с видом на Катунь
Завтрак в отеле.

Поездка в урочище Че-Чкыш по Чемальскому тракту в сторону села Куюс. До места от Чемальской ГЭС ехать около 17 км в одну сторону.

Далее прогулка пешком к небольшому водопаду ручья Че-чкыш. По пути можно будет увидеть наскальные рисунки эпохи бронзового века и средневековья.

В завершении экскурсии - выход на обзорную площадку с великолепным видом на Катунь.

Во время прогулки гид подробно рассказывает о шаманизме - ранней форме религии у алтайцев, в основе которой лежит вера в общение шамана с духами в состоянии транса.

Продолжительность экскурсии – 4,5 часа. Протяжённость: авто 80 км, пешком 2 км.

День 7
Камышлинский водопад и Тавдинские пещеры
После обеда поездка к Камышлинскому водопаду.

Пешеходная прогулка по подвесному мосту через реку Катунь и по сосновому бору до водопада (2 км).

Прогулка у водопада, возвращение к автомобилю той же тропой. В теплые дни осенью и весной возможна прогулка по Катуни на моторафте (большая моторная лодка, оплачивается дополнительно 400 руб./чел.).

Продолжительность экскурсии 4 часа. Протяжённость: авто 40 км, пешком 4 км.
День 8
Трансфер в аэропорт Горно-Алтайска
Трансфер в аэропорт Горно-Алтайска (к рейсам с 8:45).

Туристы, вылетающие из Горно-Алтайска, ночуют в отеле, утром выезд в аэропорт (в пути 1,5 часа), утром выдаются ланчбоксы в дорогу.

Туристы, которые вылетают из Барнаула утренними рейсами, выезжают трансфером (доп.плата) в ночь с 7-го на 8-й день (в пути 4-5 часов), ланчбоксы выдаются с вечера 7-го дня.

Стоимость

Отель Бирюза

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Стандарт
за 8 дней с человека
Одноместное размещение
90 700 ₽
Двухместное размещение
67 600 ₽
Трёхместное размещение
67 600 ₽
  • Место встречи: В аэропорту г. Горно-Алтайска (у входа в аэропорт на улице) в 1-й день ко времени прилета рейсов туристов (при групповом трансфере время прилета должно быть до 11 часов дня). Встреча с табличкой «Алтай — место силы». Гостям, прибывшим до 11:00 в а/п г. Горно-Алтайска, гарантировано предоставляется бесплатный трансфер и полный спектр заявленных экскурсий за время проведения тура. Гости, прибывающие после 11 часов, дополнительно к стоимости тура оплачивают индивидуальный трансфер от а/п Горно-Алтайска до Узнези, 3300 руб./авто. Также в случае опоздания к началу тура экскурсия первого дня проводится в другой день, но только при наборе группы на месте (6 чел).
  • По окончанию тура трансфер в аэропорт Горно-Алтайска (к рейсам с 8:45 до 12:00) или за доп.плату в г. Барнаул/Новосибирск/Бийск ко времени отправления рейсов/поездов туристов.
  • Время местное, разница с Московским +4 часа.
  • Транспорт: Микроавтобус – на шоссе, внедорожник (УАЗ или Газ-66) – на дорогах без асфальтового покрытия.
  • Питание: Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. Комплексное. В день заезда - обед, ужин; в день выезда - завтрак (ланчбокс).
  • Важно: В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура.
  • Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования для каждого участника поездки.
  • Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы.
  • Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную.
  • Гостиница: Отель "Бирюза" (республика Алтай, Чемальский район, с. Узнезя), номера со всеми удобствами.
  • Возраст: 6+

Включено в стоимость

  • Трансфер от аэропорта г. Горно-Алтайска до с.Узнезя и обратно по окончанию тура.
  • Все передвижения на авто в рамках тура.
  • Питание 3-х разовое, в день заезда – 2 разовое, в день выезда – завтрак в дороге.
  • Проживание в отеле по программе.
  • Услуги гида на протяжении всего тура.
  • Билеты на подъемник у озера Манжерок.

Оплачивается отдельно

  • Трансфер от г. Барнаула / Новосибирск / Бийск до с.Узнезя и обратно по окончанию тура.
  • Развлечения на горе Малая синюха.
  • Сувениры и алтайские продукты по пути маршрута
  • Баня.

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