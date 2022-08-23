Алтай – место силы: зима-весна
Этот тур подойдет для туристов, которые предпочитают проживание в отеле с комфортом. Программа включает в себя 7 различных экскурсий по удивительным местам Алтая.
Маршрут тура: Горно-Алтайск – Узнезя — р. Катунь — Манжерок — Голубые озёра — вод. Бельтир-Туюк— Ороктойский тектонический разлом — ур. Че-Чкыш (Ущелье Духов) — гора Менжелик - Чемальская ГЭС — о.Патмос — Чуйский тракт — пер. Семинский и Чике-Таман — ур. Калбак-Таш (компл. петроглифов) — оз. Гейзеровое - вод. Камышлинский — пещ. Талдинские— Горно-Алтайск
Вас ждет:
Программа тура
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Встреча в аэропорту г. Горно-Алтайска.
- Экскурсия «Озеро Манжерок и гора Малая Синюха».
- Трансфер в отель.
- Встреча туристов в аэропорту г. Горно-Алтайска (у входа в аэропорт на улице) в 1-й день ко времени прилета рейсов туристов (при групповом трансфере время прилета должно быть до 11 часов утра).
- Поездка к озеру Манжерок.
- Подъем на подъемнике на вершину г. Малая Синюха. На горе туристы могут (за доп. плату) побывать в экстрим-парке или совершить прогулку на квадроциклах.
- Продолжительность экскурсии - 4 часа.
- Размещение в двухместных благоустроенных номерах категории «Стандарт» отель “Бирюза”, заезд с 14:00.
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Экскурсия «Легенды Чемала».
- Экскурсия в село Чемал: вы увидите первую на Алтае ГЭС, пройдут по узкой тропе над Катунью, увидят слияние рек Чемала и Катуни, а также смогут посетить православный храм Иоанна Богослова на острове Патмос.
- Продолжительность экскурсии - 3 часа.
- Протяжённость: авто 50 км, пешком 2 км.
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Поездка на внедорожнике к Голубым озёрам, восхождение на гору Менжелик, посещение местных галерей и выставок в деревне мастеров - Аскат.
- Сразу после завтрака отправляемся к уникальным Голубым озёрам, которые открываются взору путника только с осени до весны, когда уровень воды в реке Катунь снижается и пересыхают две потоки в окрестностях села Аскат.
- В этих протоках образовались две впадины, которые заполняются кристально чистой водой из родников.
- Зимой озера не замерзают. К услугам гостей жарко натопленная парная и горячий чай из трав.
- После обеда поездка в село Аскат, восхождение на гору Менжилик.
- Посещение галерей местных художников и изготовителей сувениров, посещение травников.
- Завтрак в отеле.
- Экскурсия по Чемальскому тракту. Посещение Бийкинского археологического комплекса, Ороктойского тектонического разлома, древней наскальной писаницы в окрестностях села Куюс, водопада Бельтиртуюк, прогулка в долину Средней Катуни.
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Экскурсия «По Чуйскому тракту».
- Завтрак в отеле.
- Чуйский тракт – главная автодорога Алтая, проходящая через весь регион с севера на юг до Монголии. Экскурсия позволит увидеть множество памятников природы и истории Алтая, но самое главное – посмотреть (понять?) насколько разнообразны природа и горы этих мест.
- По пути предстоит преодолеть 2 перевала: Семинский и Чике-Таман, на которых планируются получасовые остановки На Семинском перевале возможно будет приобрести традиционные алтайские продукты (мёд, травы и др.), монгольские товары из шерсти, а также разные сувениры.
- Для знакомства с историей Алтая планируется посещение следующих мест:
- древние курганы в окрестностях села Туэкта от VI–II века до н.э. (около 200 штук);
- древние обелиски-стеллы рядом с селом Иня;
- петроглифы в урочище Калбак-Таш (около 5 тысяч наскальных рисунков разных эпох);
- фрагмент старой дороги Чуйского тракта в районе бома Куркечу - древний торговый путь по долинам Чуи и Катуни упоминается еще в китайских летописях тысячелетней давности.
Также, в пути гостей ждёт посещение особенных мест – «мест силы», например, одно из них – это слияние горных рек Чуя и Катунь. С выходом на обзорную площадку, где видны живописные долины рек. Это место считается священным у алтайцев.
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На берегу реки Большой Ильгумень состоится пикник.
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Доезжаем до села Акташ, осмотр озера Гейзеровое.
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Возвращение в Чемальский район, сытный ужин в отеле.
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Продолжительность экскурсии –12 часов. Протяжённость: авто 500 км.
- Завтрак в отеле.
- Поездка в урочище Че-Чкыш по Чемальскому тракту в сторону села Куюс. До места от Чемальской ГЭС ехать около 17 км в одну сторону.
- Далее прогулка пешком к небольшому водопаду ручья Че-чкыш. По пути можно будет увидеть наскальные рисунки эпохи бронзового века и средневековья.
- В завершении экскурсии - выход на обзорную площадку с великолепным видом на Катунь.
- Во время прогулки гид подробно рассказывает о шаманизме - ранней форме религии у алтайцев, в основе которой лежит вера в общение шамана с духами в состоянии транса.
Продолжительность экскурсии – 4,5 часа. Протяжённость: авто 80 км, пешком 2 км.
- После обеда поездка к Камышлинскому водопаду.
- Пешеходная прогулка по подвесному мосту через реку Катунь и по сосновому бору до водопада (2 км).
- Прогулка у водопада, возвращение к автомобилю той же тропой. В теплые дни осенью и весной возможна прогулка по Катуни на моторафте (большая моторная лодка, оплачивается дополнительно 400 руб./чел.).
Продолжительность экскурсии 4 часа. Протяжённость: авто 40 км, пешком 4 км.
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Трансфер в аэропорт Горно-Алтайска (к рейсам с 8:45).
- Туристы, вылетающие из Горно-Алтайска, ночуют в отеле, утром выезд в аэропорт (в пути 1,5 часа), утром выдаются ланчбоксы в дорогу.
- Туристы, которые вылетают из Барнаула утренними рейсами, выезжают трансфером (доп.плата) в ночь с 7-го на 8-й день (в пути 4-5 часов), ланчбоксы выдаются с вечера 7-го дня.
Стоимость
Отель Бирюза
- Место встречи: В аэропорту г. Горно-Алтайска (у входа в аэропорт на улице) в 1-й день ко времени прилета рейсов туристов (при групповом трансфере время прилета должно быть до 11 часов дня). Встреча с табличкой «Алтай — место силы». Гостям, прибывшим до 11:00 в а/п г. Горно-Алтайска, гарантировано предоставляется бесплатный трансфер и полный спектр заявленных экскурсий за время проведения тура. Гости, прибывающие после 11 часов, дополнительно к стоимости тура оплачивают индивидуальный трансфер от а/п Горно-Алтайска до Узнези, 3300 руб./авто. Также в случае опоздания к началу тура экскурсия первого дня проводится в другой день, но только при наборе группы на месте (6 чел).
- По окончанию тура трансфер в аэропорт Горно-Алтайска (к рейсам с 8:45 до 12:00) или за доп.плату в г. Барнаул/Новосибирск/Бийск ко времени отправления рейсов/поездов туристов.
- Время местное, разница с Московским +4 часа.
- Транспорт: Микроавтобус – на шоссе, внедорожник (УАЗ или Газ-66) – на дорогах без асфальтового покрытия.
- Питание: Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. Комплексное. В день заезда - обед, ужин; в день выезда - завтрак (ланчбокс).
- Важно: В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура.
- Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования для каждого участника поездки.
- Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы.
- Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную.
- Гостиница: Отель "Бирюза" (республика Алтай, Чемальский район, с. Узнезя), номера со всеми удобствами.
- Возраст: 6+
Включено в стоимость
- Трансфер от аэропорта г. Горно-Алтайска до с.Узнезя и обратно по окончанию тура.
- Все передвижения на авто в рамках тура.
- Питание 3-х разовое, в день заезда – 2 разовое, в день выезда – завтрак в дороге.
- Проживание в отеле по программе.
- Услуги гида на протяжении всего тура.
- Билеты на подъемник у озера Манжерок.
Оплачивается отдельно
- Трансфер от г. Барнаула / Новосибирск / Бийск до с.Узнезя и обратно по окончанию тура.
- Развлечения на горе Малая синюха.
- Сувениры и алтайские продукты по пути маршрута
- Баня.
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