Зимняя сказка на Итурупе 2022

Вулканы, кипящие реки, фумарольные поля, океан - перечислять изюминки самого большого острова Курильской гряды можно бесконечно.

Зачем мечтать о том, что можно легко увидеть? А еще получить возможность оздоровиться, проводя уютные вечера после увиденных красот в «Горячих источниках» у подножья вулканов.

Мы поможем вам прилететь на Итуруп и ощутить все его прелести.