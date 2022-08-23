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Зимняя сказка на Итурупе 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Вулканы, кипящие реки, фумарольные поля, океан  - перечислять изюминки самого большого острова Курильской гряды можно бесконечно.

Зачем мечтать о том, что можно легко увидеть? А еще получить возможность оздоровиться, проводя уютные вечера после увиденных красот в «Горячих источниках» у подножья вулканов.

Мы поможем вам прилететь на Итуруп и ощутить все его прелести.

Программа тура

День 1
Сахалин – Итуруп

Вылет из Южно-Сахалинска (рекомендуем без багажа, с собой только ручную кладь).

Встреча в аэропорту Ясный г. Курильск.

Обед в кафе: самостоятельно (оплачивается дополнительно)

После обеда, выезд на залив Касатка Тихого океана. По пути остановки на смотровых площадках Большая Подкова, Куйбышевка.

Залив Касатка (японское название - Хитокаппу) - Кроме того, в заливе имеется интересный геологический объект - Чертова скала (Чертовка) - экструзивный выход вулканических горных пород, образующий непроходимый мыс (Тоннельный), в котором японцы прорыли туннели для сквозного прохода, а так же для военных целей. До сих пор сохранились остатки этих сооружений. Песчаный берег залива имеет несколько местных названий - Зеркальный пляж, Отлив, и до недавнего времени - Курильский асфальт.

Посещение термальных источников «Жаркие воды»

Вода нейтральная хлоридно-натриевая кремнистая пригодна для разлива как лечебно-столовая. Температура воды источника Жаркие воды превышает +60 градусов. Заболевания при которых показаны курсы водолечения и бальнеотерапии, очень широк: оздоровление суставов, лечение почек, улучшение кровообращения, обменных процессов, сна, самочувствия, регенерация тканей, выработка стрессоустойчивости, поднятие иммунитета и др. Также на территории комплекса можно пройти лечение целебными грязями.

Трансфер в отель

День 2
Итуруп

08:00 – завтрак в гостинице.

09:00 – сбор группы, выезд на Фумарольное поле вулкана Баранского на снегоходах

Удивительные краски и ощущение, «как в сказке», где земля дымит и дышит паром.

Далее выезд на кипящие озера «Голубые глазки» с кислой серной.  Вода в озере насыщенного изумрудного цвета, над ней постоянно стоит столб пара, температурой воды в нем около 100 Вид просто необыкновенный и фотографии получаются просто фантастическими.

Спускаясь ниже попадаете в термальные источники «Кипящей речки» искупаетесь в азотно-углекисных и серно-кислотных минеральных водах, температура в которых варьируется от 42 до 70°С. Применяются в ваннах для лечения суставов, заболеваний нервной периферической системы, а также кожных заболеваний.

Рекомендуем взять с собой термос с чаем и перекус. Свободное время и купание.

Возвращение в город.

День 3
Итуруп – Сахалин

08:00 – завтрак в гостинице. 

08:30 - экскурсия на лавовое плато Янкито.

Застывшая лава необычных островидных форм, которая образовалась при извержении вулкана Богдан Хмельницкий при соприкосновении с морем.

В итоге встречи двух стихий образовались ажурные скалы, что возвышаются непреступной стеной над Курильским заливом

10-00 – выезд в аэропорт.

Вылет  прилет в г. Южно-Сахалинск в 13-05.

Стоимость

Включено в стоимость

  • авиабилет Южно-Сахалинск – Курильск – Южно-Сахалинск
  • проживание в отеле при двухместном/ трехместном  размещении с завтраком
  • трансфер
  • экскурсии на подготовленных машинах: джипы/ратрак
  • входные билеты в термальные источники
  • сопровождающий - проводник

Оплачивается отдельно

  • авиаперелет до Южно-Сахалинска и обратно
  • обеды и ужины
  • личные расходы, не включенные в программу

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