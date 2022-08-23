Зимняя сказка на Итурупе 2022
Вулканы, кипящие реки, фумарольные поля, океан - перечислять изюминки самого большого острова Курильской гряды можно бесконечно.
Зачем мечтать о том, что можно легко увидеть? А еще получить возможность оздоровиться, проводя уютные вечера после увиденных красот в «Горячих источниках» у подножья вулканов.
Мы поможем вам прилететь на Итуруп и ощутить все его прелести.
Вас ждет:
Программа тура
Вылет из Южно-Сахалинска (рекомендуем без багажа, с собой только ручную кладь).
Встреча в аэропорту Ясный г. Курильск.
Обед в кафе: самостоятельно (оплачивается дополнительно)
После обеда, выезд на залив Касатка Тихого океана. По пути остановки на смотровых площадках Большая Подкова, Куйбышевка.
Залив Касатка (японское название - Хитокаппу) - Кроме того, в заливе имеется интересный геологический объект - Чертова скала (Чертовка) - экструзивный выход вулканических горных пород, образующий непроходимый мыс (Тоннельный), в котором японцы прорыли туннели для сквозного прохода, а так же для военных целей. До сих пор сохранились остатки этих сооружений. Песчаный берег залива имеет несколько местных названий - Зеркальный пляж, Отлив, и до недавнего времени - Курильский асфальт.
Посещение термальных источников «Жаркие воды»
Вода нейтральная хлоридно-натриевая кремнистая пригодна для разлива как лечебно-столовая. Температура воды источника Жаркие воды превышает +60 градусов. Заболевания при которых показаны курсы водолечения и бальнеотерапии, очень широк: оздоровление суставов, лечение почек, улучшение кровообращения, обменных процессов, сна, самочувствия, регенерация тканей, выработка стрессоустойчивости, поднятие иммунитета и др. Также на территории комплекса можно пройти лечение целебными грязями.
Трансфер в отель
08:00 – завтрак в гостинице.
09:00 – сбор группы, выезд на Фумарольное поле вулкана Баранского на снегоходах
Удивительные краски и ощущение, «как в сказке», где земля дымит и дышит паром.
Далее выезд на кипящие озера «Голубые глазки» с кислой серной. Вода в озере насыщенного изумрудного цвета, над ней постоянно стоит столб пара, температурой воды в нем около 100 Вид просто необыкновенный и фотографии получаются просто фантастическими.
Спускаясь ниже попадаете в термальные источники «Кипящей речки» искупаетесь в азотно-углекисных и серно-кислотных минеральных водах, температура в которых варьируется от 42 до 70°С. Применяются в ваннах для лечения суставов, заболеваний нервной периферической системы, а также кожных заболеваний.
Рекомендуем взять с собой термос с чаем и перекус. Свободное время и купание.
Возвращение в город.
08:00 – завтрак в гостинице.
08:30 - экскурсия на лавовое плато Янкито.
Застывшая лава необычных островидных форм, которая образовалась при извержении вулкана Богдан Хмельницкий при соприкосновении с морем.
В итоге встречи двух стихий образовались ажурные скалы, что возвышаются непреступной стеной над Курильским заливом
10-00 – выезд в аэропорт.
Вылет прилет в г. Южно-Сахалинск в 13-05.
Стоимость
Включено в стоимость
- авиабилет Южно-Сахалинск – Курильск – Южно-Сахалинск
- проживание в отеле при двухместном/ трехместном размещении с завтраком
- трансфер
- экскурсии на подготовленных машинах: джипы/ратрак
- входные билеты в термальные источники
- сопровождающий - проводник
Оплачивается отдельно
- авиаперелет до Южно-Сахалинска и обратно
- обеды и ужины
- личные расходы, не включенные в программу
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