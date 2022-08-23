Зимний пакет Мега
Вы попробуете восточную кухню и морские свежайшие деликатесы. Посетите экзотическую корейскую баню!
Вас ждет:
Программа тура
г. Южно-Сахалинск. Сити-тур.
Встреча, трансфер в отель.
14:00 Заселение в отель.
Обед в ресторане японской кухни.
Обзорная экскурсия по городу Южно-Сахалинску, Краеведческий музей, Площадь Славы, Площадь Победы, смотровая площадка «Горный Воздух»
Ужин самостоятельно.
Места для рыбалки: река Найба/озеро Буссе/Охотское море, пос. Охотское/озеро Тунайча.
Продолжительность: 7 часов. Общее расстояние: около 46,5 км. Расстояние пешком: около 2 км.
Завтрак в отеле.
Ловись, рыбка, большая и маленькая: подледная рыбалка на Сахалине не сравнится ни с чем. Поэтому всех приглашаем посетить и попробовать поймать сахалинскую корюшку, которая пахнет свежими огурцами.
Мастер–класс по подледной рыбалке. Каждому выдадут удочки, гости сами прорубят буром лунку и почувствуют всю прелесть зимней рыбалки.
Обед на месте (жареная рыба из пойманного улова (корюшка, навага), горячая уха, восточные салаты, горячий чай с ягодой и аперитив «Клоповка».
После рыбалки вы посетите корейскую баню, для того чтобы согреться и отдохнуть.
Ужин самостоятельно.
Завтрак в отеле.
Выезд на транспорте до места назначения.
Посадка на снегоходы, 2-х часовые покатушки по красивым заснеженным местам. Конечно же, нельзя обойтись зимой без приключений на снегоходах. Прокатившись по заснеженным лесам, полям, подниметесь на горы и увидите неописуемую красоту сахалинской зимней сказки. С гор открываются потрясающие виды на сам город Южно-Сахалинск, а также при хорошей погоде можно увидеть морское побережье.
Обед в ресторане корейской кухни – барбекю по-корейски.
Посещение корейской бани "Спарадайз".
Ужин – самостоятельно.
Время: 9:00 - 18:00. Продолжительность: 9 часов. Общее расстояние: около 130 км. Расстояние пешком: около 4-5 км.
Маршрут: г. Южно-Сахалинск – с. Стародубское – ворота Тории – Бухта Тихая.
Транспорт: автобус.
Завтрак в отеле.
Бухта расположена на восточном побережье острова, в 118 км от Южно-Сахалинска, в заливе Терпения, между горной вершиной Смелый и мысом Тихий. Бухта Тихая — одна из главных природных достопримечательностей Сахалина. После прибытия: экскурсия по побережью, знакомство с ландшафтами и красотами застывших ледопадов. А так же небольшой экскурс в пейзажную живопись.
Пешая прогулка вдоль Охотского моря.
Обед - пикник: уха, копченая рыбка, крабы и горячий чай с выпечкой.
Возвращение в г. Южно-Сахалинск.
Ужин самостоятельно.
Завтрак в отеле.
12:00 выезд из отеля.
Посещение рыбного рынка.
Трансфер в аэропорт. Проводы.
Стоимость
Гостиница Мега Палас
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Рекомендации по форме одежды: желательно иметь теплую, высокую обувь, теплую шапку и варежки, термо-белье, флисовую кофту, теплые штаны и куртку с капюшоном.
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В зависимости от погодных условий, экскурсии могут отмениться.
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Важно: Стоимость тура на человека указана из расчета на группу из 4х человек.
Стоимость тура на человека при группе из 2-х человек: 88 500 рублей на человека.
Включено в стоимость
- проживание в гостинице Mega Palace 4* при двухместном размещении;
- питание по программе 2-х разовое (ужины самостоятельно);
- гид-экскурсовод/гид проводник;
- трансферы по программе;
- экскурсии по программе;
- экскурсия на снегоходе – двухместные;
- входные билеты в сауну.
Оплачивается отдельно
- билеты к месту начала тура и обратно
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