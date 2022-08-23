Зимний пакет Мега

Места для рыбалки: река Найба/озеро Буссе/Охотское море, пос. Охотское/озеро Тунайча.

Продолжительность: 7 часов. Общее расстояние: около 46,5 км. Расстояние пешком: около 2 км.

Завтрак в отеле.

Ловись, рыбка, большая и маленькая: подледная рыбалка на Сахалине не сравнится ни с чем. Поэтому всех приглашаем посетить и попробовать поймать сахалинскую корюшку, которая пахнет свежими огурцами.

Мастер–класс по подледной рыбалке. Каждому выдадут удочки, гости сами прорубят буром лунку и почувствуют всю прелесть зимней рыбалки.

Обед на месте (жареная рыба из пойманного улова (корюшка, навага), горячая уха, восточные салаты, горячий чай с ягодой и аперитив «Клоповка».

После рыбалки вы посетите корейскую баню, для того чтобы согреться и отдохнуть.

Ужин самостоятельно.