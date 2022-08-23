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Зимний пакет Мега

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
Большой пятидневный тур на остров Сахалин, где Вас ждут все главные красоты острова: зимнее морское побережье, бухта Тихая, ворота Тории, озера, застывшие ледопады. Подледная рыбалка на Сахалине не сравнится ни с чем! Конечно же, нельзя обойтись зимой без приключений на снегоходах. 

Вы попробуете восточную кухню и морские свежайшие деликатесы. Посетите экзотическую корейскую баню!


Программа тура

День 1
Прилет на остров Сахалин

г. Южно-Сахалинск. Сити-тур. 

Встреча, трансфер в отель.

14:00 Заселение в отель.

Обед в ресторане японской кухни.

Обзорная экскурсия по городу Южно-Сахалинску, Краеведческий музей, Площадь Славы, Площадь Победы, смотровая площадка «Горный Воздух»

Ужин самостоятельно.

День 2
Подледная рыбалка

Места для рыбалки: река Найба/озеро Буссе/Охотское море, пос. Охотское/озеро Тунайча.

Продолжительность: 7 часов. Общее расстояние: около 46,5 км. Расстояние пешком: около 2 км.

Завтрак в отеле.

Ловись, рыбка, большая и маленькая: подледная рыбалка на Сахалине не сравнится ни с чем. Поэтому всех приглашаем посетить и попробовать поймать сахалинскую корюшку, которая пахнет свежими огурцами.

Мастер–класс по подледной рыбалке.  Каждому выдадут удочки, гости сами прорубят буром лунку и почувствуют всю прелесть зимней рыбалки.

Обед на месте (жареная рыба из пойманного улова (корюшка, навага), горячая уха, восточные салаты, горячий чай с ягодой и аперитив «Клоповка».

После рыбалки вы посетите корейскую баню, для того чтобы согреться и отдохнуть.

Ужин самостоятельно.

День 3
Снегоходные "покатушки" по красивым пейзажам
Продолжительность: 3-4 часов. Общее расстояние: около 20 км.

Завтрак в отеле.

Выезд на транспорте до места назначения.

Посадка на снегоходы, 2-х часовые покатушки по красивым заснеженным местам. Конечно же, нельзя обойтись зимой без приключений на снегоходах. Прокатившись по заснеженным лесам, полям, подниметесь на горы и увидите неописуемую красоту сахалинской зимней сказки. С гор открываются потрясающие виды на сам город Южно-Сахалинск, а также при хорошей погоде можно увидеть морское побережье.

Обед в ресторане корейской кухни – барбекю по-корейски.

Посещение корейской бани "Спарадайз".

Ужин – самостоятельно.
День 4
Ледопады бухты Тихой

Время: 9:00 - 18:00. Продолжительность: 9 часов. Общее расстояние: около 130 км. Расстояние пешком: около 4-5 км.

Маршрут: г. Южно-Сахалинск – с. Стародубское – ворота Тории – Бухта Тихая.

Транспорт: автобус.

Завтрак в отеле.

Бухта расположена на восточном побережье острова, в 118 км от Южно-Сахалинска, в заливе Терпения, между горной вершиной Смелый и мысом Тихий. Бухта Тихая — одна из главных природных достопримечательностей Сахалина. После прибытия: экскурсия по побережью, знакомство с ландшафтами и красотами застывших ледопадов. А так же небольшой экскурс в пейзажную живопись. 

Пешая прогулка вдоль Охотского моря.

Обед - пикник: уха, копченая рыбка, крабы и горячий чай с выпечкой.

Возвращение в г. Южно-Сахалинск.

Ужин самостоятельно.

День 5
Возвращение домой

Завтрак в отеле.

12:00 выезд из отеля.

Посещение рыбного рынка.

Трансфер в аэропорт. Проводы.

Стоимость

Гостиница Мега Палас

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Стандарт
за 5 дней с человека
Двухместное размещение
71 000 ₽

  • Рекомендации по форме одеждыжелательно иметь теплую, высокую обувь, теплую шапку и варежки, термо-белье,  флисовую кофту, теплые штаны и куртку с капюшоном.

  • В зависимости от погодных условий, экскурсии могут отмениться.

  • Важно: Стоимость тура на человека указана из расчета на группу из 4х человек.
    Стоимость тура на человека при группе из 2-х человек: 88 500 рублей на человека.


Включено в стоимость

  • проживание в гостинице Mega Palace 4* при двухместном размещении;
  • питание по программе 2-х разовое (ужины самостоятельно);
  • гид-экскурсовод/гид проводник;
  • трансферы по программе;
  • экскурсии по программе;
  • экскурсия на снегоходе – двухместные;
  • входные билеты в сауну.

Оплачивается отдельно

  • билеты к месту начала тура и обратно

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