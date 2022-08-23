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Зимний о. Итуруп

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
Итуруп на языке айнов означает «большой лосось». Это самый крупный остров в архипелаге Курильской островной дуги. Величественные вулканы, 12 из которых действующие, — «авторы» рельефа и достопримечательностей острова: лавовых рек, зеркальных озер, кратеров, заполненных водой, фумарольных полей, красивых скал, водопадов, грязевых котлов, термальных болот и горячих источников!

Заезды еженедельно по третьим и пятым дням недели.

Программа тура

День 1
Прибытие на остров Итуруп
По пятым дням недели:

18:35 Вылет из Южно-Сахалинска. Прибытие на о. Итуруп, г. Курильск.

19:50 Встреча, трансфер в гостиницу. Размещение. Ужин в кафе города (самостоятельно).

По третьим дням недели:

12:00 Вылет из Южно-Сахалинска.

13:15 Прибытие на о. Итуруп, г. Курильск. Встреча, трансфер в гостиницу, Размещение.

15:45 Трансфер на источники.

16:00 Посещение термальных источников «Жаркие воды» (1 час). Входные билеты оплачиваются дополнительно.

17:30 Обратный трансфер в г. Курильск. Ужин в кафе города (самостоятельно).
День 2
Экскурсия в залив Касатка на тихоокеанской стороне острова. Отдых в термальных источниках «Ванночки»
9:00 Завтрак в кафе.

10:00 Экскурсия в залив Касатка.

Залив известен со второй мировой войны, именно из него выходила эскадра на Перл-Харбор, которая нанесла разрушительный удар американской военной базе. События, произошедшие в январе 1960 года, когда была сорвана со швартовки во время сильного шторма военная баржа с 4-мя военнослужащими на борту, также добавила известности заливу. Солдаты провели 49 суток в открытом зимнем море. Они были спасены в марте того же года американским авианосцем. История была внесена в учебники по литературе, как образец проявления мужества и стойкости в борьбе с силами стихии. 

Вы сможете сделать потрясающие фотографии на берегу океана на фоне выброшенного на
мель судна. 

Далее проедем к скале «Чёртовка». В свое время японцы пробили в ней туннели для сквозного прохода в военных целях, сохранившиеся до сегодняшних дней. Вы пройдете (где-то пролезете) по местам боевых действий, увидите место бывшего «госпиталя», так называли лабораторию, где японцы работали над разработкой бактериологического оружия.

12:00 Возвращение в г. Курильск. Обед в кафе города (оплачивается дополнительно).

14:00 Выезд к подножью вулкана Богдан Хмельницкий в Янкито, представляющее собой плато застывших лавовых потоков причудливой формы. Красивые пейзажи, открывающиеся с любой точки обзора. Эффектные фотографии, неповторимые впечатления!

15:00 Выезд к термальным источникам. Посещение термальных источников«Ванночки» (1 час). Входные билеты оплачиваются дополнительно.

17:00 Трансфер в г. Курильск.  Возвращение в гостиницу. 

Ужин (самостоятельно).

Рекомендации: Экскурсия проходит на побережье, одевайтесь потеплее, нужно иметь шапку, перчатки, непродуваемую  влагонепроницаемую куртку, для купания в источниках - купальные принадлежности, полотенце. Проживающие в гостинице «Итуруп», гостевом доме «Касатка» могут взять простынь для купания на источниках на ресепшен бесплатно. Использовать полотенце из номера на источниках нельзя! 
День 3
Снегоходный тур к подножью вулкана Баранский. Отдых в термальных источниках вулкана. Возвращение на остров Сахалин
09:00 Завтрак в кафе.

Освобождение номера. Внимание! Время сдачи номеров до 12:00 (возможен поздний выезд с доплатой
50% за номер в сутки).

11:00 Выезд вулкан Баранского (продолжительность 4 часа) на снегоходах с инструктором (один снегоход-один пассажир + инструктор).

Поездка на снегоходе по зимнему лесу дарит непередаваемые эмоции. То восхитишься красотой окружающих путь вершин, то залюбуешься заледенелыми деревцами вблизи теплых источников и причудливо изогнутыми низкорослыми березками и елочками, припорошенными снегом, то удивишься особенно яркой бирюзе термального ручья на фоне белоснежных сугробов, во время остановки на смотровой площадке замрешь от великолепия открывающихся видов!

Вулкан с изумрудной водой – именно так его называют туристы. У подножия вулкана мы можем наблюдать живописные вулканические ландшафты: грязевые котлы, фумаролы, горячие озёра с кислотой необычного бирюзового цвета, горячие минеральные ручьи, из недр земли бьют лечебные источники.

13:00 Термальные источники на вулкане среди белоснежных снегов помогут окунуться в нирвану и насладиться окружающей вас красотой. Входные билеты оплачиваются дополнительно.

Во время экскурсии перекус (горячий чай или кофе, бутерброды с рыбой).

15:00 Возвращение в Курильск. Свободное время.

Ужин в кафе города (самостоятельно).

19:10 Трансфер в аэропорт. Регистрация.

21:10 Вылет из Курильска.

22:30 Прибытие в Южно-Сахалинск.

Внимание! В районе фумарольных полей необходимо соблюдать меры предосторожности (есть риск провалиться в горячую грязь, в районе минеральных источников – получить химические ожоги). Купаться можно только в источниках с определенной температурой воды. Температура в источниках в зимний период не превышает +30.

Рекомендации: Экскурсия проходит на снегоходах, одевайтесь потеплее, нужно иметь шапку, перчатки, маску снегоходную, балаклаву (желательно), непродуваемую влагонепроницаемую одежду, для купания в источниках - купальные принадлежности, полотенце. Проживающие в гостинице « Итуруп» могут взять полотенце для купания на источниках на ресепшен бесплатно. Использовать полотенце из номера на источниках нельзя.

Стоимость

Проживание по программе

Item 1 of 1
Стандарт
за 3 дня с человека
Двухместное размещение
52 448 ₽
Одноместное размещение
59 898 ₽
Взрослый на доп.месте
46 098 ₽
Внимание! Программа на Курилах может изменяться в зависимости от погодных условий и расписания авиарейсов.

Необходимые вещи: так как экскурсии проходят на снегоходах или вблизи моря, океана, нужно иметь шапку, перчатки, маску снегоходную, балаклаву (желательно), не продуваемую влагонепроницаемую одежду, для купания в источниках - купальные принадлежности, полотенце, фотоаппарат. 

Оформление погранпропуска на Курильские острова:
  • Для граждан РФ: качественная копия паспорта РФ (полный разворот с паспортными данными, полный разворот с пропиской); детям до 14 лет копия свидетельства о рождении; номер мобильного телефона (обязательно).
  • Для иностранных граждан: копия паспорта для въезда в РФ (полный разворот с паспортными данными); копия визы в РФ (если требуется) (полный разворот); номер мобильного телефона (обязательно).
Сроки подачи документов для оформления пропуска: для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда; для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда. 

Включено в стоимость

  • Экскурсии по программе;
  • Проживание в гостевом доме «Касатка» либо гостинице «Итуруп»; 
  • Транспортное обслуживание на маршрутах;
  • Оформление погранпропуска на о. Итуруп;
  • Страховка от несчастного случая, страховое покрытие до 100 000 руб;
  • Горячий чай на маршруте с бутербродами.

Оплачивается отдельно

  • Авиаперелет до г. Южно-Сахалинск;
  • Авиабилет по маршруту Южно-Сахалинск–Курильск–Южно-Сахалинск - 14 800 руб/1 человек;
  • Питание, не включенное в программу;
  • Входные билеты на термальные источники.
  • Поздний выезд из гостиничного номера в день вылета из Курильска (по желанию). Доплата 50% за номер в сутки).
  • При заезде по третьим дням доплата 2 100 руб, при семейном размещении от 3-х человек 1 500 руб.

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