Зимний о. Итуруп
Заезды еженедельно по третьим и пятым дням недели.
Вас ждет:
Программа тура
18:35 Вылет из Южно-Сахалинска. Прибытие на о. Итуруп, г. Курильск.
19:50 Встреча, трансфер в гостиницу. Размещение. Ужин в кафе города (самостоятельно).
По третьим дням недели:
12:00 Вылет из Южно-Сахалинска.
13:15 Прибытие на о. Итуруп, г. Курильск. Встреча, трансфер в гостиницу, Размещение.
15:45 Трансфер на источники.
16:00 Посещение термальных источников «Жаркие воды» (1 час). Входные билеты оплачиваются дополнительно.
17:30 Обратный трансфер в г. Курильск. Ужин в кафе города (самостоятельно).
10:00 Экскурсия в залив Касатка.
Залив известен со второй мировой войны, именно из него выходила эскадра на Перл-Харбор, которая нанесла разрушительный удар американской военной базе. События, произошедшие в январе 1960 года, когда была сорвана со швартовки во время сильного шторма военная баржа с 4-мя военнослужащими на борту, также добавила известности заливу. Солдаты провели 49 суток в открытом зимнем море. Они были спасены в марте того же года американским авианосцем. История была внесена в учебники по литературе, как образец проявления мужества и стойкости в борьбе с силами стихии.
Вы сможете сделать потрясающие фотографии на берегу океана на фоне выброшенного на
мель судна.
Далее проедем к скале «Чёртовка». В свое время японцы пробили в ней туннели для сквозного прохода в военных целях, сохранившиеся до сегодняшних дней. Вы пройдете (где-то пролезете) по местам боевых действий, увидите место бывшего «госпиталя», так называли лабораторию, где японцы работали над разработкой бактериологического оружия.
12:00 Возвращение в г. Курильск. Обед в кафе города (оплачивается дополнительно).
14:00 Выезд к подножью вулкана Богдан Хмельницкий в Янкито, представляющее собой плато застывших лавовых потоков причудливой формы. Красивые пейзажи, открывающиеся с любой точки обзора. Эффектные фотографии, неповторимые впечатления!
15:00 Выезд к термальным источникам. Посещение термальных источников«Ванночки» (1 час). Входные билеты оплачиваются дополнительно.
17:00 Трансфер в г. Курильск. Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Рекомендации: Экскурсия проходит на побережье, одевайтесь потеплее, нужно иметь шапку, перчатки, непродуваемую влагонепроницаемую куртку, для купания в источниках - купальные принадлежности, полотенце. Проживающие в гостинице «Итуруп», гостевом доме «Касатка» могут взять простынь для купания на источниках на ресепшен бесплатно. Использовать полотенце из номера на источниках нельзя!
Освобождение номера. Внимание! Время сдачи номеров до 12:00 (возможен поздний выезд с доплатой
50% за номер в сутки).
11:00 Выезд вулкан Баранского (продолжительность 4 часа) на снегоходах с инструктором (один снегоход-один пассажир + инструктор).
Поездка на снегоходе по зимнему лесу дарит непередаваемые эмоции. То восхитишься красотой окружающих путь вершин, то залюбуешься заледенелыми деревцами вблизи теплых источников и причудливо изогнутыми низкорослыми березками и елочками, припорошенными снегом, то удивишься особенно яркой бирюзе термального ручья на фоне белоснежных сугробов, во время остановки на смотровой площадке замрешь от великолепия открывающихся видов!
Вулкан с изумрудной водой – именно так его называют туристы. У подножия вулкана мы можем наблюдать живописные вулканические ландшафты: грязевые котлы, фумаролы, горячие озёра с кислотой необычного бирюзового цвета, горячие минеральные ручьи, из недр земли бьют лечебные источники.
13:00 Термальные источники на вулкане среди белоснежных снегов помогут окунуться в нирвану и насладиться окружающей вас красотой. Входные билеты оплачиваются дополнительно.
Во время экскурсии перекус (горячий чай или кофе, бутерброды с рыбой).
15:00 Возвращение в Курильск. Свободное время.
Ужин в кафе города (самостоятельно).
19:10 Трансфер в аэропорт. Регистрация.
21:10 Вылет из Курильска.
22:30 Прибытие в Южно-Сахалинск.
Внимание! В районе фумарольных полей необходимо соблюдать меры предосторожности (есть риск провалиться в горячую грязь, в районе минеральных источников – получить химические ожоги). Купаться можно только в источниках с определенной температурой воды. Температура в источниках в зимний период не превышает +30.
Рекомендации: Экскурсия проходит на снегоходах, одевайтесь потеплее, нужно иметь шапку, перчатки, маску снегоходную, балаклаву (желательно), непродуваемую влагонепроницаемую одежду, для купания в источниках - купальные принадлежности, полотенце. Проживающие в гостинице « Итуруп» могут взять полотенце для купания на источниках на ресепшен бесплатно. Использовать полотенце из номера на источниках нельзя.
Стоимость
Проживание по программе
Необходимые вещи: так как экскурсии проходят на снегоходах или вблизи моря, океана, нужно иметь шапку, перчатки, маску снегоходную, балаклаву (желательно), не продуваемую влагонепроницаемую одежду, для купания в источниках - купальные принадлежности, полотенце, фотоаппарат.
Оформление погранпропуска на Курильские острова:
- Для граждан РФ: качественная копия паспорта РФ (полный разворот с паспортными данными, полный разворот с пропиской); детям до 14 лет копия свидетельства о рождении; номер мобильного телефона (обязательно).
- Для иностранных граждан: копия паспорта для въезда в РФ (полный разворот с паспортными данными); копия визы в РФ (если требуется) (полный разворот); номер мобильного телефона (обязательно).
Включено в стоимость
- Экскурсии по программе;
- Проживание в гостевом доме «Касатка» либо гостинице «Итуруп»;
- Транспортное обслуживание на маршрутах;
- Оформление погранпропуска на о. Итуруп;
- Страховка от несчастного случая, страховое покрытие до 100 000 руб;
- Горячий чай на маршруте с бутербродами.
Оплачивается отдельно
- Авиаперелет до г. Южно-Сахалинск;
- Авиабилет по маршруту Южно-Сахалинск–Курильск–Южно-Сахалинск - 14 800 руб/1 человек;
- Питание, не включенное в программу;
- Входные билеты на термальные источники.
- Поздний выезд из гостиничного номера в день вылета из Курильска (по желанию). Доплата 50% за номер в сутки).
- При заезде по третьим дням доплата 2 100 руб, при семейном размещении от 3-х человек 1 500 руб.
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