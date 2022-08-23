Зимний о. Итуруп

9:00 Завтрак в кафе.



10:00 Экскурсия в залив Касатка.



Залив известен со второй мировой войны, именно из него выходила эскадра на Перл-Харбор, которая нанесла разрушительный удар американской военной базе. События, произошедшие в январе 1960 года, когда была сорвана со швартовки во время сильного шторма военная баржа с 4-мя военнослужащими на борту, также добавила известности заливу. Солдаты провели 49 суток в открытом зимнем море. Они были спасены в марте того же года американским авианосцем. История была внесена в учебники по литературе, как образец проявления мужества и стойкости в борьбе с силами стихии.



Вы сможете сделать потрясающие фотографии на берегу океана на фоне выброшенного на

мель судна.



Далее проедем к скале «Чёртовка». В свое время японцы пробили в ней туннели для сквозного прохода в военных целях, сохранившиеся до сегодняшних дней. Вы пройдете (где-то пролезете) по местам боевых действий, увидите место бывшего «госпиталя», так называли лабораторию, где японцы работали над разработкой бактериологического оружия.



12:00 Возвращение в г. Курильск. Обед в кафе города (оплачивается дополнительно).



14:00 Выезд к подножью вулкана Богдан Хмельницкий в Янкито, представляющее собой плато застывших лавовых потоков причудливой формы. Красивые пейзажи, открывающиеся с любой точки обзора. Эффектные фотографии, неповторимые впечатления!



15:00 Выезд к термальным источникам. Посещение термальных источников«Ванночки» (1 час). Входные билеты оплачиваются дополнительно.



17:00 Трансфер в г. Курильск. Возвращение в гостиницу.



Ужин (самостоятельно).



Рекомендации: Экскурсия проходит на побережье, одевайтесь потеплее, нужно иметь шапку, перчатки, непродуваемую влагонепроницаемую куртку, для купания в источниках - купальные принадлежности, полотенце. Проживающие в гостинице «Итуруп», гостевом доме «Касатка» могут взять простынь для купания на источниках на ресепшен бесплатно. Использовать полотенце из номера на источниках нельзя!