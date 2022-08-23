Зимний драйв на Сахалине

Прибытие в г. Южно-Сахалинск.



Встреча в аэропорту.



Трансфер в отель, размещение.Внимание! Заселение в гостиницу с 14:00 (возможен ранний заезд с доплатой 50% за номер в сутки).



15:00-17:00 Обзорная экскурсия по городу. В рамках экскурсии туристы познакомятся с наиболее яркими и интересными достопримечательностями областной столицы, услышат рассказ о выдающихся страницах его истории и культуры. Смотровая площадка ГК «Горный Воздух» откроет панорамный вид на вечерний Южно-Сахалинск с одной из самых высоких точек города.



Трансфер в гостиницу по завершении экскурсии.



Прекрасным завершением любого дня будет посещение сауны в корейском стиле – SPAradise. Первая на Сахалине сауна восточного типа общей площадью 3000 м2. На первом этаже расположены мужская и женская раздевалки на 250 человек каждая, помывочные зоны с пятью видами бассейнов, сухой и влажной парной, инфракрасными ваннами. Так же в помывочной зоне вы можете воспользоваться услугами пилинга.



На цокольном этаже расположена зона отдыха с оздоровительными саунами, массажными креслами, инфракрасными кроватями, интернет комнатой, детской комнатой, кафе. Так же вы можете поиграть в бильярд, воспользоваться интерактивными креслами и услугами массажиста.



Стоимость посещения сауны: взрослый – 1300 рублей; ребенок, ростом до 120 см – 600 рублей.

