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Зимний драйв на Сахалине

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
Зимний драйв на Сахалине, для тех, кто любит мчаться на снегоходе среди деревьев, одетых в зимние шубки и наслаждаться необыкновенной красотой зимнего леса и готов принять участие в охоте на краба. Вы научитесь ставить ловушки, познаете тонкости «крабалки», ведь поймать краба не так просто, нужна сноровка и смекалка.

Только с нами вы сможете отправиться в эксклюзивное путешествие мира сахалинской кухни, угоститесь вкуснейшим напитком «Сахалиночка», попробуете кофе по-сахалински и вы увидите настоящую елку из корюшки.


Программа тура

День 1
Прибытие на остров Сахалин. Обзорная экскурсия по г.Южно-Сахалинск
Прибытие в г. Южно-Сахалинск.

Встреча в аэропорту.

Трансфер в отель, размещение.Внимание! Заселение в гостиницу с 14:00 (возможен ранний заезд с доплатой 50% за номер в сутки).

15:00-17:00 Обзорная экскурсия по городу. В рамках экскурсии туристы познакомятся с наиболее яркими и интересными достопримечательностями областной столицы, услышат рассказ о выдающихся страницах его истории и культуры. Смотровая площадка ГК «Горный Воздух» откроет панорамный вид на вечерний Южно-Сахалинск с одной из самых высоких точек города.

Трансфер в гостиницу по завершении экскурсии.

Прекрасным завершением любого дня будет посещение сауны в корейском стиле – SPAradise. Первая на Сахалине сауна восточного типа общей площадью 3000 м2. На первом этаже расположены мужская и женская раздевалки на 250 человек каждая, помывочные зоны с пятью видами бассейнов, сухой и влажной парной, инфракрасными ваннами. Так же в помывочной зоне вы можете воспользоваться услугами пилинга.

На цокольном этаже расположена зона отдыха с оздоровительными саунами, массажными креслами, инфракрасными кроватями, интернет комнатой, детской комнатой, кафе. Так же вы можете поиграть в бильярд, воспользоваться интерактивными креслами и услугами массажиста.

Стоимость посещения сауны: взрослый – 1300 рублей; ребенок, ростом до 120 см – 600 рублей.
День 2
Рыбалка на озере Буссе и эксклюзивное путешествие в мир сахалинской кухни.
Завтрак в гостинице.

08:00 Трансфер Южно-Сахалинск – озеро Буссе.

Рыбалка на корюшку или навагу (предоставляем: снасти, стульчики, наживка). Почувствуйте себя сахалинцем, проведите несколько часов на льду в теплой компании, а затем попробуйте свой улов! Для сахалинцев лов корюшки со льда очень популярен. В погожие дни на лед выходит до десяти тысяч человек. Интересная особенность - корюшка пахнет свежими огурцами.

13:00 Трансфер на базу в с.Муравьево.

13:30 Горячий обед по-сахалински с мастер-классом по приготовлению краба. В меню: хемультан, жареная сезонная рыба (корюшка, навага), салаты из дикоросов (2 вида), свежий краб (1 шт – 3 человека), чай, «Сахалиночка» (100 гр/1 человек).

Вы узнаете, какое сахалинское блюдо стало любимым во всем мире; откуда в сахалинской кухне появились восточные салаты из дикоросов; попробуете жареную рыбу из улова приготовленную по домашнему рецепту; примите участие в мастер-классе по приготовлению свежего краба; угоститесь вкуснейшим напитком «Сахалиночка», попробуете чай по-сахалински и вы увидите настоящую елку из корюшки.

Гастрономическое путешествие будет проходить в теплой обстановке, на нашей туристической
базе. Для проведения путешествия будет установлен шатер с обогревом.

16:00 Отправление в город.

18:00 Прибытие в гостиницу.
День 3
Экскурсия на снегоходах
Завтрак в гостинице.

Трансфер к месту старта экскурсии на снегоходах.

Снегоходные туры именно для вас, для тех, кто любит мчаться на снегоходе среди деревьев, одетых в зимние шубки и наслаждаться необыкновенной красотой зимнего леса. Провести потрясающую фотосессию, выпить сахалинского чая на травах и самое главное зарядиться позитивной энергий.

Мы протестировали наши маршруты, подготовили технику, позаботились о вашей безопасности,постарались продумать все маршруты до мелочей. Наша цель – качество, удобство и безопасность путешествия на снегоходах, которые ласково мы называем «снежиками».

Сессии на экскурсию, с учетом отправления и возвращения в город:

10:00 – 14:00
12:00 – 16:00
14:00 – 18:00
16:00 – 20:00

Внимание! Место проведения экскурсии будет согласованно на кануне экскурсионного дня.
День 4
Окончание программы. Трансфер в аэропорт.
Завтрак в гостинице.

Трансфер в аэропорт.

Внимание! Время выселения до 12:00 (возможен поздний выезд с доплатой 50% за номер в сутки).

Стоимость

Гостиница Гагарин

Item 1 of 1
Стандарт
за 4 дня с человека
Взрослый на доп.месте
29 900 ₽
Двухместное размещение
34 900 ₽
Одноместное размещение
40 900 ₽
Ребенок
25 790 ₽

Гостиница Мега Палас

Item 1 of 1
Стандарт
за 4 дня с человека
Двухместное размещение
37 135 ₽
Одноместное размещение
45 175 ₽
Взрослый на доп.месте
31 600 ₽
Ребенок
28 490 ₽

Гостиница Юбилейная

Item 1 of 1
Стандарт
за 4 дня с человека
Двухместное размещение
34 060 ₽
Одноместное размещение
41 320 ₽
Взрослый на доп.месте
29 800 ₽
Ребенок
26 690 ₽

Отель Парадайс ризот

Item 1 of 1
Стандарт
за 4 дня с человека
Двухместное размещение
43 300 ₽
Одноместное размещение
52 300 ₽
Взрослый на доп.месте
34 300 ₽
Ребенок
31 190 ₽

Отель Санта Ризот

Item 1 of 1
Стандарт
за 4 дня с человека
Двухместное размещение
38 650 ₽
Одноместное размещение
49 000 ₽
Взрослый на доп.месте
31 900 ₽
Ребенок
28 790 ₽

Гостиница Белка

Item 1 of 1
Стандарт
за 4 дня с человека
Двухместное размещение
34 840 ₽
Одноместное размещение
41 575 ₽
Взрослый на доп.месте
29 300 ₽
Ребенок
26 190 ₽

Отель Пацифик плаза

Item 1 of 1
Стандарт
за 4 дня с человека
Двухместное размещение
37 450 ₽
Одноместное размещение
46 300 ₽
Взрослый на доп.месте
33 300 ₽
Ребенок
30 190 ₽

Гостиница Юность

Item 1 of 1
Стандарт
за 4 дня с человека
Двухместное размещение
31 900 ₽
Одноместное размещение
37 300 ₽
Внимание! Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, в зависимости от погодных условий и набора сборного тура, при этом объем и содержание экскурсии остается неизменным.

Включено в стоимость

  • Трансфер аэропорт – гостиница – аэропорт (с учетом лыжного оборудования);
  • Страховка от несчастного случая, страховое покрытие до 100 000 руб;
  • Экскурсии, питание по программе.

Оплачивается отдельно

  • Авиаперелет до г. Южно-Сахалинск
  • Посещение ГК «Горный воздух» (самостоятельно можно приобрести ски-пассы на входной группе);
  • Прокат оборудования;
  • Расширенная страховка (экстремальные виды спорта).

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