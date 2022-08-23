Зимний драйв на Сахалине
Только с нами вы сможете отправиться в эксклюзивное путешествие мира сахалинской кухни, угоститесь вкуснейшим напитком «Сахалиночка», попробуете кофе по-сахалински и вы увидите настоящую елку из корюшки.
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Встреча в аэропорту.
Трансфер в отель, размещение.Внимание! Заселение в гостиницу с 14:00 (возможен ранний заезд с доплатой 50% за номер в сутки).
15:00-17:00 Обзорная экскурсия по городу. В рамках экскурсии туристы познакомятся с наиболее яркими и интересными достопримечательностями областной столицы, услышат рассказ о выдающихся страницах его истории и культуры. Смотровая площадка ГК «Горный Воздух» откроет панорамный вид на вечерний Южно-Сахалинск с одной из самых высоких точек города.
Трансфер в гостиницу по завершении экскурсии.
Прекрасным завершением любого дня будет посещение сауны в корейском стиле – SPAradise. Первая на Сахалине сауна восточного типа общей площадью 3000 м2. На первом этаже расположены мужская и женская раздевалки на 250 человек каждая, помывочные зоны с пятью видами бассейнов, сухой и влажной парной, инфракрасными ваннами. Так же в помывочной зоне вы можете воспользоваться услугами пилинга.
На цокольном этаже расположена зона отдыха с оздоровительными саунами, массажными креслами, инфракрасными кроватями, интернет комнатой, детской комнатой, кафе. Так же вы можете поиграть в бильярд, воспользоваться интерактивными креслами и услугами массажиста.
Стоимость посещения сауны: взрослый – 1300 рублей; ребенок, ростом до 120 см – 600 рублей.
08:00 Трансфер Южно-Сахалинск – озеро Буссе.
Рыбалка на корюшку или навагу (предоставляем: снасти, стульчики, наживка). Почувствуйте себя сахалинцем, проведите несколько часов на льду в теплой компании, а затем попробуйте свой улов! Для сахалинцев лов корюшки со льда очень популярен. В погожие дни на лед выходит до десяти тысяч человек. Интересная особенность - корюшка пахнет свежими огурцами.
13:00 Трансфер на базу в с.Муравьево.
13:30 Горячий обед по-сахалински с мастер-классом по приготовлению краба. В меню: хемультан, жареная сезонная рыба (корюшка, навага), салаты из дикоросов (2 вида), свежий краб (1 шт – 3 человека), чай, «Сахалиночка» (100 гр/1 человек).
Вы узнаете, какое сахалинское блюдо стало любимым во всем мире; откуда в сахалинской кухне появились восточные салаты из дикоросов; попробуете жареную рыбу из улова приготовленную по домашнему рецепту; примите участие в мастер-классе по приготовлению свежего краба; угоститесь вкуснейшим напитком «Сахалиночка», попробуете чай по-сахалински и вы увидите настоящую елку из корюшки.
Гастрономическое путешествие будет проходить в теплой обстановке, на нашей туристической
базе. Для проведения путешествия будет установлен шатер с обогревом.
16:00 Отправление в город.
18:00 Прибытие в гостиницу.
Трансфер к месту старта экскурсии на снегоходах.
Снегоходные туры именно для вас, для тех, кто любит мчаться на снегоходе среди деревьев, одетых в зимние шубки и наслаждаться необыкновенной красотой зимнего леса. Провести потрясающую фотосессию, выпить сахалинского чая на травах и самое главное зарядиться позитивной энергий.
Мы протестировали наши маршруты, подготовили технику, позаботились о вашей безопасности,постарались продумать все маршруты до мелочей. Наша цель – качество, удобство и безопасность путешествия на снегоходах, которые ласково мы называем «снежиками».
Сессии на экскурсию, с учетом отправления и возвращения в город:
10:00 – 14:00
12:00 – 16:00
14:00 – 18:00
16:00 – 20:00
Внимание! Место проведения экскурсии будет согласованно на кануне экскурсионного дня.
Трансфер в аэропорт.
Внимание! Время выселения до 12:00 (возможен поздний выезд с доплатой 50% за номер в сутки).
Стоимость
Гостиница Гагарин
Гостиница Мега Палас
Гостиница Юбилейная
Отель Парадайс ризот
Отель Санта Ризот
Гостиница Белка
Отель Пацифик плаза
Гостиница Юность
Включено в стоимость
- Трансфер аэропорт – гостиница – аэропорт (с учетом лыжного оборудования);
- Страховка от несчастного случая, страховое покрытие до 100 000 руб;
- Экскурсии, питание по программе.
Оплачивается отдельно
- Авиаперелет до г. Южно-Сахалинск
- Посещение ГК «Горный воздух» (самостоятельно можно приобрести ски-пассы на входной группе);
- Прокат оборудования;
- Расширенная страховка (экстремальные виды спорта).
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