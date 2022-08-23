Зимний weekend на Сахалине 2022
Зимний Weekend на Сахалине – это возможность окунуться в настоящую островную сказку. Это необыкновенные эмоции и возможность прочувствовать весь колорит самого необыкновенного острова нашей страны!
Эмоции от трех дней на Сахалине будут согревать ваше сердце все следующие 12 месяцев.
Вас ждет:
Программа тура
Программа дня:
Встреча в аэропорту. Трансфер до гостиницы.
14:00 - Заселение. Отдых.
15:00 - Выезд из отеля на экскурсию.
16:00 - Посадка на снегоходы, выезд на гору.
16:00-18:00 - Катание на снегоходах.
18:00 - Отправление в город.
19:00 - Возвращение в отель.
Первый день тура начнется с теплой встречи в аэропорту имени Антона Павловича Чехова. С именем русского классика связано на Сахалине многое и об этом Вы узнаете уже в первый день нашего тура.
После небольшого отдыха в гостинице мы отправимся на катание на снегоходах на гору Быкова.
Самые невероятные фотографии заснеженного леса Вы сможете сделать по пути на гору. Это место возвышается на 954 метра над уровнем моря. У местных жителей есть традиция искать первый снег ещё осенью именно в этом месте.
Зимним днём на горе Быкова Вы прочувствуете весь нрав островной зимы - мягкой, живописной и по-настоящему сказочной. Плавное скольжение снегохода по белоснежной глади Вы запомните навсегда.
В ясную погоду Вам откроется великолепная панорама заснеженных Восточно-Сахалинских гор, часть Южно-Сахалинска, залив Анива и Охотское море на участке от мыса Свободный до Взморья.
Программа дня:
09:00 - Завтрак при гостинице.
10:00 - Выезд из отеля на экскурсию.
11:30 - Посещение ворот Тории
12:30 - Прибытие на Бухту Тихую.
13:00 - Обед
14:00 - 16:00 - Прогулка по бухте.
16:00 - Отправление обратно в город.
18:00 - Прибытие в Южно-Сахалинск.
Бухта Тихая - виды потрясающие воображение! Это место живописно в любое время года. Но именно зимой здесь можно наблюдать удивительное природное явления. 30-метровые ледопады зрелище фантастическое! Склоны утесов Охотского моря начиная с февраля украшают масштабные ледяные завесы. Таких гигантских ледяных волн, которые спускаются к ледяному морю со скал, нигде на Дальнем Востоке вы не найдёте.
В декабре и январе мы насладимся красотой самой бухты Тихой. Укрываемая от ветров со всех сторон, она подарит Вам непередаваемое ощущение безмятежности и спокойствия.
Прогулку на восточное побережье Сахалина дополнит посещение японский ворот Тории и крабовый рынок, где островитяне продают пойманный в море деликатес.
Программа дня:
07:00 - выезд из гостиницы.
09:00 - приезд на место лова.
10:00 -13:00 - рыбалка.
13:00-14:00 - обед.
14:00 - отправление в город.
16:00 - прибытие в отель. Трансфер в аэропорт.
Вылет.
Ну и, конечно, без зимней рыбалки мы точно не обойдемся. Наш третий день на острове Сахалин мы отметим настоящей подледной ловлей.
Корюшка – королева зимнего моря будет ждать своего удачливого рыбака. И мы точно знаем, что им окажетесь именно Вы. Мы вместе отправимся на рыбалку, наши специалисты обучат всем тонкостям островной ловли, расскажут об особенностях и приметах сахалинских рыбаков.
После удачного лова мы приготовим прямо на льду пойманную рыбу. Жареный улов станет Вашей самой вкусной рыбой. Это мы Вам обещаем!
Здесь мы с вами простимся и очень будем ждать Вашего следующего путешествия на самый большой и красивый остров нашей страны!
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в гостинице в Южно-Сахалинске «Гагарин» ½ при двухместном размещении
- встреча/проводы в аэропорту Южно-Сахалинска
- трансферы по программе
- питание согласно программе
- экскурсии по программе
- аренда удочек
- аренда снаряжение (шатер, столы, стулья)
- гид
Оплачивается отдельно
- билет на самолет до Южно-Сахалинска (примерно 22000 рублей с Москвы и обратно)
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