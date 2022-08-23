Зимний weekend на Сахалине 2022

Программа дня:

Встреча в аэропорту. Трансфер до гостиницы.

14:00 - Заселение. Отдых.

15:00 - Выезд из отеля на экскурсию.

16:00 - Посадка на снегоходы, выезд на гору.

16:00-18:00 - Катание на снегоходах.

18:00 - Отправление в город.

19:00 - Возвращение в отель.

Первый день тура начнется с теплой встречи в аэропорту имени Антона Павловича Чехова. С именем русского классика связано на Сахалине многое и об этом Вы узнаете уже в первый день нашего тура.

После небольшого отдыха в гостинице мы отправимся на катание на снегоходах на гору Быкова.

Самые невероятные фотографии заснеженного леса Вы сможете сделать по пути на гору. Это место возвышается на 954 метра над уровнем моря. У местных жителей есть традиция искать первый снег ещё осенью именно в этом месте.

Зимним днём на горе Быкова Вы прочувствуете весь нрав островной зимы - мягкой, живописной и по-настоящему сказочной. Плавное скольжение снегохода по белоснежной глади Вы запомните навсегда.

В ясную погоду Вам откроется великолепная панорама заснеженных Восточно-Сахалинских гор, часть Южно-Сахалинска, залив Анива и Охотское море на участке от мыса Свободный до Взморья.