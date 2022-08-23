Зимний Сахалин 2022
Сахалин - единственный регион России, расположенный на островах, чья удаленность от материковой части нашей страны и исторические особенности развития поспособствовали формированию его уникальности и особой атмосферности. Воспользуйтесь отличной возможностью ближе узнать Сахалин!
А расположение горнолыжного курорта Горный Воздух в центре г. Южно-Сахалинск позволит провести отдых с максимальной пользой. Обширное количество трасс разной сложности, удобное расположение, вкусная еда, разнообразные активности - все это и много другое поспособствует тому, чтобы Ваш отдых на Сахалине прошел с пользой, комфортом и наслаждением.
Вас ждет:
Программа тура
Прибытие в Южно-Сахалинск. Встреча с гидом.
Трансфер в гостиницу. Заселение в гостиницу с 14.00.
18.00 - приветственный ужин.
19.00 - экскурсия по вечернему городу.
20.00 - трансфер в гостиницу.
Свободный день.
Будний день - прекрасная возможность покататься на горнолыжном курорте, так как трассы не сильно загружены.
Питание - самостоятельно.
Возможна организация экскурсий:
1. Катание на снегоходах
2. Катание на собачьих упряжках
3. Ледопады бухты Тихой
4. Мастер-класс по приготовлению корейской кухни
5. Крабалка
Свободный день.
Будний день - прекрасная возможность покататься на горнолыжном курорте, так как трассы не сильно загружены.
Питание - самостоятельно.
Возможна организация экскурсий:
1. Катание на снегоходах
2. Катание на собачьих упряжках
3. Ледопады бухты Тихой
4. Мастер-класс по приготовлению корейской кухни
5. Крабалка
Свободный день.
Будний день - прекрасная возможность покататься на горнолыжном курорте, так как трассы не сильно загружены.
Питание - самостоятельно.
Возможна организация экскурсий:
1. Катание на снегоходах
2. Катание на собачьих упряжках
3. Ледопады бухты Тихой
4. Мастер-класс по приготовлению корейской кухни
5. Крабалка
Завтрак самостоятельно.
9.00 - отправление на подледную рыбалку.
Обед (включен в стоимость).
Возвращение в город.
Ужин самостоятельно.
Завтрак самостоятельно.
Посещение рыбного рынка.
Трансфер в аэропорт.
Стоимость
Включено в стоимость
- трансферы по программе
- питание по программе
- экскурсионное обслуживание согласно программе
- двухместное размещение
Оплачивается отдельно
- одноместное размещение
- питание, не включенное в программу
- авиаперелет до Южно-Сахалинска и обратно
- Ski-pass (цена на 2021 год) – 3900 руб. безлимит на 3 дня
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