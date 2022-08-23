Номер телефона в Москве
8 (495) 799-18-66
Звонок бесплатный по всей России
8 (800) 770-02-26

Зимний Сахалин 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Сахалин - единственный регион России, расположенный на островах, чья удаленность от материковой части нашей страны и исторические особенности развития поспособствовали формированию его уникальности и особой атмосферности. Воспользуйтесь отличной возможностью ближе узнать Сахалин!

А расположение горнолыжного курорта Горный Воздух в центре г. Южно-Сахалинск позволит провести отдых с максимальной пользой. Обширное количество трасс разной сложности, удобное расположение, вкусная еда, разнообразные активности - все это и много другое поспособствует тому, чтобы Ваш отдых на Сахалине прошел с пользой, комфортом и наслаждением.

Программа тура

День 1
Прибытие. Экскурсия по Южно-Сахалинску

Прибытие в Южно-Сахалинск. Встреча с гидом.

Трансфер в гостиницу. Заселение в гостиницу с 14.00.

18.00 - приветственный ужин.

19.00 - экскурсия по вечернему городу.

20.00 - трансфер в гостиницу.

День 2
Свободный день. Экскурсии на выбор.

Свободный день.

Будний день - прекрасная возможность покататься на горнолыжном курорте, так как трассы не сильно загружены.

Питание - самостоятельно.

Возможна организация экскурсий:

1. Катание на снегоходах

2. Катание на собачьих упряжках

3. Ледопады бухты Тихой

4. Мастер-класс по приготовлению корейской кухни

5. Крабалка

 

День 3
Свободный день. Экскурсии на выбор.

Свободный день.

Будний день - прекрасная возможность покататься на горнолыжном курорте, так как трассы не сильно загружены.

Питание - самостоятельно.

Возможна организация экскурсий:

1. Катание на снегоходах

2. Катание на собачьих упряжках

3. Ледопады бухты Тихой

4. Мастер-класс по приготовлению корейской кухни

5. Крабалка

День 4
Свободный день. Экскурсии на выбор.

Свободный день.

Будний день - прекрасная возможность покататься на горнолыжном курорте, так как трассы не сильно загружены.

Питание - самостоятельно.

Возможна организация экскурсий:

1. Катание на снегоходах

2. Катание на собачьих упряжках

3. Ледопады бухты Тихой

4. Мастер-класс по приготовлению корейской кухни

5. Крабалка

День 5
Подледная рыбалка

Завтрак самостоятельно.

9.00 - отправление на подледную рыбалку.

Обед (включен в стоимость).

Возвращение в город.

Ужин самостоятельно.

День 6
Рыбный рынок и вылет

Завтрак самостоятельно.

Посещение рыбного рынка.

Трансфер в аэропорт.

Стоимость

Включено в стоимость

  • трансферы по программе
  • питание по программе
  • экскурсионное обслуживание согласно программе
  • двухместное размещение

Оплачивается отдельно

  • одноместное размещение
  • питание, не включенное в программу
  • авиаперелет до Южно-Сахалинска и обратно
  • Ski-pass (цена на 2021 год) – 3900 руб. безлимит на 3 дня

Отзывы

0 из 5
оценок
0
0
0
0
0
5
Заполните поле
Заполните поле
Заполните поле

Нужна помощь с выбором?

Подберем бесплатно 10 лучших предложений

Похожие туры

Сахалин 2023 г.

Яркая зима на Сахалине

Яркий зимний тур на Сахалин. 4 дня на краю земли! В программе: экскурсии, подледная рыбалка, катание на снегоходах, корейская баня, гастрономические изыски.

Ближайший заезд:

c 16 января по 19 января

4 дня 3 ночи

от 47900 ₽

Сахалин 2023 г.

Зимний пакет Мега

Пятидневный зимний мега-тур на Сахалин. Экскурсии, подледная рыбалка, корейская баня, снегоходы, ледопады. Заезды по понедельникам.

Ближайший заезд:

c 13 февраля по 17 февраля

5 дней 4 ночи

от 71000 ₽

Сахалин 2023 г.

Волшебный Сахалин

Активный экскурсионный тур на Сахалин зимой на 4 дня. Насыщенная программа: крабалка, горные лыжи, снегоходы. Проживание в гостинице 4*. Без доплат.

Ближайший заезд:

c 13 февраля по 16 февраля

4 дня 3 ночи

от 92200 ₽

Сахалин 2023 г.

Зимний калейдоскоп

Экскурсионный тур на 5 дней на о.Сахалин зимой. Зимний калейдоскоп - это природа, крабалка, поездка на снегоходах, ледопады, дальневосточная кухня и многое другое. Один...

Ближайший заезд:

c 13 февраля по 17 февраля

5 дней 4 ночи

от 98600 ₽

Сахалин 2023 г.

Сахалин. Островная зима

Проведите 8 насыщенных дней на Сахалине. Горные лыжи и сноуборд, пикники на побережье, подледная крабалка, гастрономические специалитеты — все это в одном месте и сразу...

Ближайший заезд:

c 19 февраля по 26 февраля

8 дней 7 ночей

от 119000 ₽