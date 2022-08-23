Зимний Сахалин 2022

Сахалин - единственный регион России, расположенный на островах, чья удаленность от материковой части нашей страны и исторические особенности развития поспособствовали формированию его уникальности и особой атмосферности. Воспользуйтесь отличной возможностью ближе узнать Сахалин!

А расположение горнолыжного курорта Горный Воздух в центре г. Южно-Сахалинск позволит провести отдых с максимальной пользой. Обширное количество трасс разной сложности, удобное расположение, вкусная еда, разнообразные активности - все это и много другое поспособствует тому, чтобы Ваш отдых на Сахалине прошел с пользой, комфортом и наслаждением.