Зимний калейдоскоп
Сахалин зимой - завораживающее зрелище! Скрытые от глаз бухты, удивительные скалы, виды на суровое море, ледопады и многое другое. А в дополнение: дары Охотского моря, гастрономия ближайших соседей - Японии и Кореи!
Вас ждет:
Программа тура
Встреча, трансфер в отель.
Обзорная экскурсия по городу Южно-Сахалинску: Краеведческий музей, Площадь Славы, Площадь Победы.
13:00 -14:00 обед в кафе корейской кухни
14:00 -16:00 Трансфер в загородный отель «Медвежий ручей»
17:00 -19:00 - Баня на берегу моря, ужин.
08:00 Завтрак в загородном отеле.
09:00-13:00 выезд на крабалку/ рыбалку ( выезд на снегоходе, сани /горячий чай и бутерброды)
13:00-14:00 Обед + Бесплатная опция - пожарить рыбу и сварить краба.
14:00 - 17:00 выезд на снегоходах до мыса Симау (снегоход/горячий чай и бутерброды)
18:00-20:00 Большая баня 3-часа /ужин сервируется в бане.
Маршрут: г. Южно-Сахалинск – с. Стародубское – ворота Тории – Бухта Тихая. Транспорт: автобус.
Завтрак в загородном отеле.
09:00 – 12:00 выезд на экскурсию п. Взморье, посетите Бухту Тихую зимой.
12:00 - 13:00 Обед – ланч-боксы, горячий чай с выпечкой.
13:00 - 16:00 Пешая прогулка вдоль Охотского моря, наслаждаясь зимним пейзажем.
17:00-19:30 Возвращение в г. Южно-Сахалинск. Заселение в отель «Мега Палас».
Ужин самостоятельно.
Завтрак в отеле.
Посещение музеев, шоппинг.
Завтрак в отеле. 12:00 - выезд из отеля.
Трансфер в аэропорт. Проводы.
Стоимость
Проживание по программе
В зависимости от погодных условий, экскурсии могут отмениться.Рекомендации по одежде: теплая, высокую обувь, теплая шапка и варежки, термо-белье, флисовая кофта, теплые штаны и куртка с капюшоном.
Включено в стоимость
- проживание в загородном отеле «Медвежий ручей» и в г. Южно-Сахалинске «Mega Palace» 4* при двухместном размещении
- питание по программе
- гид-экскурсовод/ гид проводник
- трансферы по программе
- экскурсии по программе
- экскурсия на снегоходе – двухместные+сани
Оплачивается отдельно
- авиаперелет до г.Южно-Сахалинск и обратно
- питание, не входящее в программу
- личные расходы, не входящие в программу
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