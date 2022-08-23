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Зимний калейдоскоп

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Сахалин зимой - завораживающее зрелище! Скрытые от глаз бухты, удивительные скалы, виды на суровое море, ледопады и многое другое. А в дополнение: дары Охотского моря, гастрономия ближайших соседей - Японии и Кореи!

Программа тура

День 1
Экскурсия по Южно-Сахалинску

Встреча, трансфер в отель.

Обзорная экскурсия по городу Южно-Сахалинску: Краеведческий музей, Площадь Славы, Площадь Победы.

13:00 -14:00 обед в кафе корейской кухни

14:00 -16:00 Трансфер в загородный отель «Медвежий ручей»

17:00 -19:00 - Баня на берегу моря, ужин.


День 2
Крабалка. Снегоходная прогулка к мысу Симау.

Продолжительность: 4 часа. Общее расстояние: около 2-3 км. Расстояние пешком: около 500 м.

08:00 Завтрак в загородном отеле.

09:00-13:00 выезд на крабалку/ рыбалку ( выезд на снегоходе, сани /горячий чай и бутерброды)

13:00-14:00 Обед + Бесплатная опция - пожарить рыбу и сварить краба.

14:00 - 17:00 выезд на снегоходах до мыса Симау (снегоход/горячий чай и бутерброды)

18:00-20:00 Большая баня 3-часа /ужин сервируется в бане.


День 3
Бухта Тихая

Время: 9:00–18:00. Продолжительность: 9 часов. Общее расстояние: около 130 км. Расстояние пешком: около 4-5 км.

Маршрут: г. Южно-Сахалинск – с. Стародубское – ворота Тории – Бухта Тихая. Транспорт: автобус.

Завтрак в загородном отеле.

09:00 – 12:00 выезд на экскурсию п. Взморье, посетите Бухту Тихую зимой.

12:00 - 13:00 Обед – ланч-боксы, горячий чай с выпечкой.

13:00 - 16:00 Пешая прогулка вдоль Охотского моря, наслаждаясь зимним пейзажем.

17:00-19:30 Возвращение в г. Южно-Сахалинск. Заселение в отель «Мега Палас».

Ужин самостоятельно.


День 4
Свободный день.

Завтрак в отеле.

Посещение музеев, шоппинг.

День 5
День вылета.

Завтрак в отеле. 12:00 - выезд из отеля.

Трансфер в аэропорт. Проводы.

Стоимость

Проживание по программе

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Стандарт
за 5 дней с человека
Двухместное размещение
98 600 ₽

В зависимости от погодных условий, экскурсии могут отмениться.

Рекомендации по одежде: теплая, высокую обувь, теплая шапка и варежки, термо-белье, флисовая кофта, теплые штаны и куртка с капюшоном.

Включено в стоимость

  • проживание в загородном отеле «Медвежий ручей» и в г. Южно-Сахалинске «Mega Palace» 4* при двухместном размещении
  • питание по программе
  • гид-экскурсовод/ гид проводник
  • трансферы по программе
  • экскурсии по программе
  • экскурсия на снегоходе – двухместные+сани

Оплачивается отдельно

  • авиаперелет до г.Южно-Сахалинск и обратно
  • питание, не входящее в программу
  • личные расходы, не входящие в программу

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