Зимний калейдоскоп

Продолжительность: 4 часа. Общее расстояние: около 2-3 км. Расстояние пешком: около 500 м.



08:00 Завтрак в загородном отеле.



09:00-13:00 выезд на крабалку/ рыбалку ( выезд на снегоходе, сани /горячий чай и бутерброды)



13:00-14:00 Обед + Бесплатная опция - пожарить рыбу и сварить краба.



14:00 - 17:00 выезд на снегоходах до мыса Симау (снегоход/горячий чай и бутерброды)



18:00-20:00 Большая баня 3-часа /ужин сервируется в бане.



