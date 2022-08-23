Зимний Итуруп - Курилы 2022

Еще пару лет назад путешествия на Итуруп казались фантастикой для большинства российских туристов, но и сегодня Вы – в числе совсем небольшого количества счастливчиков, побывавших в сердце Курильских островов!

При перелете из Южно-Сахалинска в Курильск вы сможете насладиться удивительными видами из иллюминатора, оцените многообразие рельефа и сможете предвосхитить грядущее приключение.

После размещения в гостинице Курильска, мы отправимся на лавовое плато Янкито. Курилы протянуты на тысячи километров от Камчатки до японского Хоккайдо и прикрывают вход в Охотское море со стороны Тихого океана. В одном месте природа заботливо собрала самые удивительные природные чудеса.

Плато Янкито – одно из таких чудес, аналогов которому в мире не так много. Впечатляющие скалы, гигантские волны, именно здесь рождаются самые красивые снимки и желание увидеть все уголки Курильского острова.

Зимним вечером этого красивого дня мы предлагаем Вам согреться в термальных водах комплекса «Жаркие воды». Согревающей процедурой завершаем первый день нашего тура.

Программа дня:

10:00 - Трансфер в аэропорт. Вылет в Курильск

13:30 - Прибытие в Курильск. Трансфер в гостиницу

15:00 – Экскурсия на Лавовое плато Янкито

17:00 - Посещение водно-оздоровительного термального комплекса «Жаркие воды»