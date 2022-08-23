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Зимний Итуруп - Курилы 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Мы приглашаем Вас в самое необыкновенное путешествие. Остров Итуруп – жемчужина курильского ожерелья.

Этот остров издавна манит путешественников и туристов своей пьянящей загадочностью, невероятной красотой и труднодоступностью. У Вас есть уникальный шанс увидеть невероятный остров Итуруп в числе немногих туристов земного шара! 

Программа тура

День 1
Прилет на Итуруп. Экскурсия на лавовое плато Янкито

Еще пару лет назад путешествия на Итуруп казались фантастикой для большинства российских туристов, но и сегодня Вы – в числе совсем небольшого количества счастливчиков, побывавших в сердце Курильских островов!

При перелете из Южно-Сахалинска в Курильск вы сможете насладиться удивительными видами из иллюминатора, оцените многообразие рельефа и сможете предвосхитить грядущее приключение.

После размещения в гостинице Курильска, мы отправимся на лавовое плато Янкито. Курилы протянуты на тысячи километров от Камчатки до японского Хоккайдо и прикрывают вход в Охотское море со стороны Тихого океана. В одном месте природа заботливо собрала самые удивительные природные чудеса.

Плато Янкито – одно из таких чудес, аналогов которому в мире не так много. Впечатляющие скалы, гигантские волны, именно здесь рождаются самые красивые снимки и желание увидеть все уголки Курильского острова.

Зимним вечером этого красивого дня мы предлагаем Вам согреться в термальных водах комплекса «Жаркие воды». Согревающей процедурой завершаем первый день нашего тура.

Программа дня:

10:00 - Трансфер в аэропорт. Вылет в Курильск

13:30 - Прибытие в Курильск. Трансфер в гостиницу

15:00 – Экскурсия на Лавовое плато Янкито

17:00 - Посещение водно-оздоровительного термального комплекса «Жаркие воды»

День 2
Поездка на вулкан Баранского на снегоходах. Термальные источники

Второй день станет таким же грандиозным, как и вулкан Баранского, куда мы отправимся сразу после завтрака.

Сегодня вулкан напоминает о себе разной геотермальной активностью, это один из самых доступных вулканов Курильской гряды. Грязевые котлы, фумаролы, горячие озера удивительно бирюзового цвета и кипящие минеральные ручьи – всё это будет доступно Вашему взору.

А термальные источники у подножья вулкана по праву считаются самым «инстаграмным» местом всего острова Итуруп.

Программа дня:  

09:00 - Завтрак

10:00 – Выезд на вулкан Баранского, Речка Кипящая

12:00 – Посещение термальных источников. Обед

16:00 - Возвращение в гостиницу.

19:00 - Отдых

День 3
Экскурсия на бухту Касатка. Посещение термальных источников

Начнем третий день нашего тура с выезда в бухту Касатка.

Именно в этом месте в ноябре 1941 года произошла встреча японской авианосной эскадры и кораблей сопровождения для нанесения удара по Пёрл-Харбору. В гавани базировались японские войска, о чем до сих пор можно узнать по вырытым и выбитым в скалах туннелям. Посетить такую пещеру сможем и мы в ходе путешествия в бухту Касатка.

После обеда мы отправимся в Курильск, где по улицам гуляют сытые курильские бобтейлы. И быть можем, нам посчастливиться встретиться с самым популярным котом Итурупа – рыжим бобтейлом по кличке Кеша.

Вечером вновь будет время для наслаждения и расслабления в гео-термальных источниках. Когда снаружи настоящая островная зима, а внутри горячие и согревающие источники. Что может быть уютнее?

Программа дня:  

09:00 - Завтрак

10:00 – Выезд на бухту Касатка

10:30 – Остановка на бухте, прогулка. Посещение пещеры.

13:30 – 14:00 – Обед

14:00 – Свободное время. Выезд в Курильск.

16:00 – Посещение термального комплекса «Ванночки»

17:00 - Окончание тура. Возвращение в гостиницу

День 4
Перелет на Сахалин. Посещение ресторанов

Прощаемся с островом Итуруп и вылетаем в Южно-Сахалинск. Пролетаем зимнее море и Тихий океан, возвращаемся в воздушную гавань Сахалина.

В пятый день нашего тура Вы сможете вволю попрощаться с Итурупом, а по прибытию отправиться за сувенирами в островной столице. После посещения самых интересных магазинов, которые Вам подскажут наши гиды, у вас будет возможность попробовать аутентичную островную кухню: японский удон или корейский хемультан, северокорейский бимбибап или настоящее сахалинское пян-се.

Программа дня:  

09:00 - Завтрак Свободное время

14:00 - Трансфер в аэропорт

16:00 - Вылет в Южно-Сахалинск

17:30 - Встреча в г.Южно-Сахалинске. Трансфер в гостиницу. Заселение.

20:00 - Отдых.

*Время может меняться в зависимости от расписания вылета самолетов

Это был тур «Зимний Итуруп» - несколько дней дальневосточной сказки. Несколько дней согревающих эмоций и удивительных по силе и красоте впечатлений! До встречи!

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание в гостинице при двухместном размещении + Завтраки
  • встреча/проводы в аэропорту 
  • трансферы по программе
  • питание согласно программе
  • экскурсии по программе
  • аренда снегохода
  • медицинская страховка
  • гид

Оплачивается отдельно

  • билет на самолет до Южно-Сахалинска (примерно 22000 рублей с Москвы и обратно)
  • билет на самолет Южно-Сахалинск – Курильск – Южно-Сахалинск (примерно 12000 рублей туда и обратно)

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