Зимний Итуруп - Курилы 2022
Мы приглашаем Вас в самое необыкновенное путешествие. Остров Итуруп – жемчужина курильского ожерелья.
Этот остров издавна манит путешественников и туристов своей пьянящей загадочностью, невероятной красотой и труднодоступностью. У Вас есть уникальный шанс увидеть невероятный остров Итуруп в числе немногих туристов земного шара!
Вас ждет:
Программа тура
Еще пару лет назад путешествия на Итуруп казались фантастикой для большинства российских туристов, но и сегодня Вы – в числе совсем небольшого количества счастливчиков, побывавших в сердце Курильских островов!
При перелете из Южно-Сахалинска в Курильск вы сможете насладиться удивительными видами из иллюминатора, оцените многообразие рельефа и сможете предвосхитить грядущее приключение.
После размещения в гостинице Курильска, мы отправимся на лавовое плато Янкито. Курилы протянуты на тысячи километров от Камчатки до японского Хоккайдо и прикрывают вход в Охотское море со стороны Тихого океана. В одном месте природа заботливо собрала самые удивительные природные чудеса.
Плато Янкито – одно из таких чудес, аналогов которому в мире не так много. Впечатляющие скалы, гигантские волны, именно здесь рождаются самые красивые снимки и желание увидеть все уголки Курильского острова.
Зимним вечером этого красивого дня мы предлагаем Вам согреться в термальных водах комплекса «Жаркие воды». Согревающей процедурой завершаем первый день нашего тура.
Программа дня:
10:00 - Трансфер в аэропорт. Вылет в Курильск
13:30 - Прибытие в Курильск. Трансфер в гостиницу
15:00 – Экскурсия на Лавовое плато Янкито
17:00 - Посещение водно-оздоровительного термального комплекса «Жаркие воды»
Второй день станет таким же грандиозным, как и вулкан Баранского, куда мы отправимся сразу после завтрака.
Сегодня вулкан напоминает о себе разной геотермальной активностью, это один из самых доступных вулканов Курильской гряды. Грязевые котлы, фумаролы, горячие озера удивительно бирюзового цвета и кипящие минеральные ручьи – всё это будет доступно Вашему взору.
А термальные источники у подножья вулкана по праву считаются самым «инстаграмным» местом всего острова Итуруп.
Программа дня:
09:00 - Завтрак
10:00 – Выезд на вулкан Баранского, Речка Кипящая
12:00 – Посещение термальных источников. Обед
16:00 - Возвращение в гостиницу.
19:00 - Отдых
Начнем третий день нашего тура с выезда в бухту Касатка.
Именно в этом месте в ноябре 1941 года произошла встреча японской авианосной эскадры и кораблей сопровождения для нанесения удара по Пёрл-Харбору. В гавани базировались японские войска, о чем до сих пор можно узнать по вырытым и выбитым в скалах туннелям. Посетить такую пещеру сможем и мы в ходе путешествия в бухту Касатка.
После обеда мы отправимся в Курильск, где по улицам гуляют сытые курильские бобтейлы. И быть можем, нам посчастливиться встретиться с самым популярным котом Итурупа – рыжим бобтейлом по кличке Кеша.
Вечером вновь будет время для наслаждения и расслабления в гео-термальных источниках. Когда снаружи настоящая островная зима, а внутри горячие и согревающие источники. Что может быть уютнее?Программа дня:
09:00 - Завтрак
10:00 – Выезд на бухту Касатка
10:30 – Остановка на бухте, прогулка. Посещение пещеры.
13:30 – 14:00 – Обед
14:00 – Свободное время. Выезд в Курильск.
16:00 – Посещение термального комплекса «Ванночки»
17:00 - Окончание тура. Возвращение в гостиницу
Прощаемся с островом Итуруп и вылетаем в Южно-Сахалинск. Пролетаем зимнее море и Тихий океан, возвращаемся в воздушную гавань Сахалина.
В пятый день нашего тура Вы сможете вволю попрощаться с Итурупом, а по прибытию отправиться за сувенирами в островной столице. После посещения самых интересных магазинов, которые Вам подскажут наши гиды, у вас будет возможность попробовать аутентичную островную кухню: японский удон или корейский хемультан, северокорейский бимбибап или настоящее сахалинское пян-се.Программа дня:
09:00 - Завтрак Свободное время
14:00 - Трансфер в аэропорт
16:00 - Вылет в Южно-Сахалинск
17:30 - Встреча в г.Южно-Сахалинске. Трансфер в гостиницу. Заселение.
20:00 - Отдых.
*Время может меняться в зависимости от расписания вылета самолетов
Это был тур «Зимний Итуруп» - несколько дней дальневосточной сказки. Несколько дней согревающих эмоций и удивительных по силе и красоте впечатлений! До встречи!
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в гостинице при двухместном размещении + Завтраки
- встреча/проводы в аэропорту
- трансферы по программе
- питание согласно программе
- экскурсии по программе
- аренда снегохода
- медицинская страховка
- гид
Оплачивается отдельно
- билет на самолет до Южно-Сахалинска (примерно 22000 рублей с Москвы и обратно)
- билет на самолет Южно-Сахалинск – Курильск – Южно-Сахалинск (примерно 12000 рублей туда и обратно)
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